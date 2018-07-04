10:29 04 июля
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Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера

Как только в России сообщили о постановке на вооружение боевого лазера, новости о разработке тех или иных аналогов посыпались как из рога изобилия из других стран. Так, на днях китайцы заявили о создании «нелетального лазерного оружия», о чём «ВО» сообщало на своих страницах (ссылка).

Теперь аналогичные известия приходят уже из США. Только в американском случае заявлено, что разработки лазерной боевой установки находятся на начальном этапе. Да и речь здесь идёт о более мощном оружии, нежели то, которое было представлено Китаем.

Разработчиком боевого лазерного модуля выступает компания Raytheon. Она работает над созданием мобильной установки, мощность которой в проекте составит 100 кВт.


Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера


Американские СМИ сообщают, что боевой лазерный модуль планируется устанавливать на грузовое шасси FMTV. Это средние тактические автомобили, способные перевозить груз массой до 5 тонн. Такие грузовики стоят на вооружении армий многих стран мира, включая США, Саудовскую Аравию, Канаду, Ирак, Таиланд и др.

Планируется, что американский боевой лазер будет осуществлять нейтрализацию ракет, а также мин и артиллерийских снарядов. Отмечено, что стоимость одного «выстрела» этой установки будет в разы ниже стоимость использования миномётов и артиллерийских установок.

По последним данным, начать боевые испытания перспективного боевого лазера Raytheon сможет не ранее 2022 года.


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Комментарии 12

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  1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:36
    Эдак и до идеи А Толстого дойдут. Начнут разрабатывать золотодобычу в *оливиновом поясе*. А там уж ....
    василий50
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:38
      "Отмечено, что стоимость одного «выстрела» этой установки будет в разы ниже стоимости использования миномётов и артиллерийских установок". По опыту известно, что это брехня. Куда они свои распилы и откаты спишут? Лоббисты бесплатно не работают.
      oleg-gr
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:55
        Только в американском случае заявлено, что разработки лазерной боевой установки находятся на начальном этапе.
        А до этого они чего испытывали на весь мир? И на самолетах против БР и на кораблях, против беспилотников и лодок. Получается на понт брали, как с СОИ?
        MPN
  2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 07:46
    Что бы запитать 100 киловаттный лазер, нужна энергетическая установка на порядок большей мощности (в данном случае, в один мегаватт). Это очень затратно, возить с собой «электростанцию на колёсиках» (шутка). Поэтому, лазеры с химической накачкой (проще говоря, методом подрыва) или ещё лучше с ядерной, выглядят более выгодными как с массо-габаритной точки зрения так и финансовой. Всё остальное от лукавого для распила бюджета. IMHO конечно.
    P.S. Впрочем, мои данные, уже лет тридцати как не «первой свежести» а специально тему не исследовал и возможно, лазерное «пиу-пиу» скоро услышим из под крыла всех военных бортов планеты (или просто купить в Али-Экспрессе).
    Писал с определённой долей юмора, разумеется. Если кто в теме и поможет её раскрыть сообразно текущему положению дел, буду весьма признателен. hi
    Gnefredov
    1. ученый Сегодня, 08:37
      Цитата: Gnefredov
      Что бы запитать 100 киловаттный лазер, нужна энергетическая установка на порядок большей мощности (в данном случае, в один мегаватт)

      А вы что нибудь слышали про накопители энергии (типа конденсаторных сборок) и лазерную накачку?
      К примеру я начинал службу на комплексе мощность импульсного излучения которого была 3 Гига Ватта, при средней мощности излучения 300 кВт. С энергообеспечением справлялись обычные обычные дизель-генераторы 2 шт. по 200кВт и 6 шт. по 100 кВт.
      ученый
      1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:54
        Да, разумеется. Но как то не привязал импульсный режим работы конденсаторов к лазерам. Спасибо за подсказку hi
        Gnefredov
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:50
    Лазеры, лазеры... Лет 30 уже слышим и читаем о них. Да только свойства атмосферы с тех пор не поменялись. Есть критическая плотность мощности, выше которой атмосфера луч не пропустит. Происходит лазерный "пробой" воздуха, и луч дальше "не идет" . Поэтому и оружие это сложно в применении. Скажем так - не абсолютное. wassat
    Горный стрелок
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:55
      Цитата: Горный стрелок
      Скажем так - не абсолютное

      Коллега, Вы не правы ! Для "распила бабла" очень даже абсолютное и долгоиграющее ! hi
      Uncle Lee
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 08:05
      Цитата: Горный стрелок
      лазерный "пробой" воздуха

      Видимо по этой причине давно отказались от мощных лазеров с "химической накачкой".
      Современные твердотельные лазерные системы имеют несколько тысяч синхронизированных квантовых генераторов, которые объединяются по фазированную антенную решетку. При этом с помощью фазового распределения осуществляется адаптация излучения под свойства атмосферы и фокусировка на цели с минимальным рассеиванием.
      Vita VKO
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 07:57
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: Горный стрелок
    Скажем так - не абсолютное

    Коллега, Вы не правы ! Для "распила бабла" очень даже абсолютное и долгоиграющее ! hi

    Вы сделали мой день! lol
    Ах-ха-ха! В точку!
    Gnefredov
  5. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 08:57
    Не следует смеяться над новыми разработками, нужно внимательно следить,
    чтобы не упустить. Над Falcon 9 уже так смеялись в 2014-15 и к чему это привело...
    Vadim851
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:53
    стоимость одного «выстрела» этой установки будет в разы ниже стоимость использования миномётов и артиллерийских установок.
    Ну конечно. В ближайшем будущем на это даже не стоит и рассчитывать. Это все равно, что предвыборный слоган Жириновского в свое время: "Каждой русской женщине по мужику".
    rotmistr60
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