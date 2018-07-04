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Чего ожидать от сотрудничества России и Китая по космосу?
Москву в ближайшие дни посетит делегация космической администрации КНР, которая на встрече с представителями «Роскосмоса» обсудит возможность совместного строительства многомодульной орбитальной станции, передает РИА Новости.
Как сообщил источник агентства, визит китайской делегации запланирован на конец этой недели, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области пилотируемых программ.
Он рассказал, что китайцы в ближайшие годы намерены приступить к строительству многомодульной космической станции, и их интересует опыт россиян в проведении длительных космических полетов и в создании крупных объектов на орбите.
Кроме того, у китайской стороны «нет ряда критически важных технологий», и она готова в обмен на них предложить свое партнерство, добавил собеседник.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что рассчитывают на сотрудничество с КНР в создании сверхтяжелой ракеты.
Напомним, в 2011 году Китай запустил свою орбитальную станцию «Тянгун-1», став третьей страной, реализовавшей подобную программу, после СССР и США. В 2016 году была запущена станция «Тянгун-2». Однако, как и первая (уже сошедшая с орбиты), она посещаемая, а не постоянно обитаемая. Через пару лет китайцы планируют начать строительство многомодульной космической станции, которая будет состоять их трех отсеков и двух стыковочных узлов.
Как сообщил источник агентства, визит китайской делегации запланирован на конец этой недели, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области пилотируемых программ.
Он рассказал, что китайцы в ближайшие годы намерены приступить к строительству многомодульной космической станции, и их интересует опыт россиян в проведении длительных космических полетов и в создании крупных объектов на орбите.
Кроме того, у китайской стороны «нет ряда критически важных технологий», и она готова в обмен на них предложить свое партнерство, добавил собеседник.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что рассчитывают на сотрудничество с КНР в создании сверхтяжелой ракеты.
Напомним, в 2011 году Китай запустил свою орбитальную станцию «Тянгун-1», став третьей страной, реализовавшей подобную программу, после СССР и США. В 2016 году была запущена станция «Тянгун-2». Однако, как и первая (уже сошедшая с орбиты), она посещаемая, а не постоянно обитаемая. Через пару лет китайцы планируют начать строительство многомодульной космической станции, которая будет состоять их трех отсеков и двух стыковочных узлов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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