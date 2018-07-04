10:30 04 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Чего ожидать от сотрудничества России и Китая по космосу?

Москву в ближайшие дни посетит делегация космической администрации КНР, которая на встрече с представителями «Роскосмоса» обсудит возможность совместного строительства многомодульной орбитальной станции, передает РИА Новости.



Как сообщил источник агентства, визит китайской делегации запланирован на конец этой недели, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области пилотируемых программ.


Он рассказал, что китайцы в ближайшие годы намерены приступить к строительству многомодульной космической станции, и их интересует опыт россиян в проведении длительных космических полетов и в создании крупных объектов на орбите.

Кроме того, у китайской стороны «нет ряда критически важных технологий», и она готова в обмен на них предложить свое партнерство, добавил собеседник.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что рассчитывают на сотрудничество с КНР в создании сверхтяжелой ракеты.

Напомним, в 2011 году Китай запустил свою орбитальную станцию «Тянгун-1», став третьей страной, реализовавшей подобную программу, после СССР и США. В 2016 году была запущена станция «Тянгун-2». Однако, как и первая (уже сошедшая с орбиты), она посещаемая, а не постоянно обитаемая. Через пару лет китайцы планируют начать строительство многомодульной космической станции, которая будет состоять их трех отсеков и двух стыковочных узлов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:10
    Китайцам нужна лишь часть российских технологий, а дальше они сами... Ну а вы и дальше продолжайте строить нефте и газопроводы, потихоньку забывая про космос.....
    Грэг Миллер
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 08:14
      Исключительно обмана ожидать
      9PA
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 08:23
        Цитата: 9PA
        Исключительно обмана ожидать

        Обмана в ожиданиях? Так не ждите того, что китайцы вдруг проявят альтруизм и помогут нашей космонавтике. Их цели понятны, обеспечить себе паритет в космосе с США, т. к. кроме РФ с этим им никто более не поможет, то обращаются к нам. Просто подобрали момент, когда можно сторговаться за низкую цену, вполне практично. У Роскосмоса выбора нет, если не лягут под китайцев, то велика вероятность гибели всей отрасли...
        Дырокол
        1. ученый Сегодня, 08:53
          Цитата: Дырокол
          Цитата: 9PA
          Исключительно обмана ожидать
          Обмана в ожиданиях

          Как показывает опыт станции Мир. сотрудничество в этой сфере с Китаем было бы гораздо выгоднее как с экономической, так и с военно-политической точки зрения.
          Почему вы думаете США при всей их русофобской политике упорно тянут Россию в общую лунную программу? Точно не из-за меценатства и экономических соображений. Главная задача США в сотрудничестве с Роскосмосом это иметь постоянный контроль над российским передовыми технологиями и возможности их получения.
          Китаю эти технологии тоже нужны, но в отличии от США с Китаем можно осуществлять партнерские и долгосрочные проекты во всех сферах. И прежде всего в очень чувствительной сфере космической электроники, в которой сейчас из-за санкций есть определенные проблемы.
          ученый
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:12
            Ну а вы и дальше продолжайте строить нефте и газопроводы, потихоньку забывая про космос.....

            А тебе вообще какое дело? Сиди и ковыряй молча у себя в носу.
            То что китайцам очень много чего передано ни для кого не секрет, сейчас в этом плане поумней стали. И строительство совместно (если только на смену МКС) орбитальной станции это нормальный вариант, в одиночку тяжеловато, даже для китайцев (хотя сомнений что они справятся - нет) Тоже самое о сверхтяже, сделать то можно, вопрос что и как часто выводить. Если раз в два года, то зачем она нужна. Энергия по этой причине и перестала существовать.
            maxim947
          2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:11
            Цитата: ученый
            Как показывает опыт станции Мир. сотрудничество в этой сфере с Китаем было бы гораздо выгоднее как с экономической, так и с военно-политической точки зрения.

            Вы наивно полагаете, что Китай будет что то делать для российской космонавтики, они выгребут по дешёвке все что либо полезное и забудут про партнёрство.
            Цитата: ученый
            Почему вы думаете США при всей их русофобской политике упорно тянут Россию в общую лунную программу? Точно не из-за меценатства и экономических соображений.

            В НАСА политикой не занимаются, они далеки от этого и Россия для них в первую очередь старый партнер, сотрудничество с которым считают полезным.
            Цитата: ученый
            Главная задача США в сотрудничестве с Роскосмосом это иметь постоянный контроль над российским передовыми технологиями и возможности их получения.

            Бросьте, нет там уже давно никаких передовых технологий, для исследования космоса Россия ничего прорывного предложить не может.
            Дырокол
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 08:25
      Нельзя китайцев пускать на наши станции !
      Пока они только догадываются, что и как делать.
      А увидят готовое, скопируют и пошлют нас подальше !
      Starover_Z
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:50
        Цитата: Starover_Z
        Нельзя китайцев пускать на наши станции !
        Пока они только догадываются, что и как делать.
        А увидят готовое, скопируют и пошлют нас подальше !

        Да я и в общественными туалетами не пользуюсь, вдруг на меня через экскременты порчу наведут... recourse
        MPN
    3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:13
      Грэг Миллер
      Ну а вы и дальше продолжайте строить нефте и газопроводы, потихоньку забывая про космос.....
      Как я понимаю гражданин Белоруссии не знает за счет какого газопровода существует его республика? Или так не терпится покритиковать Россию, экономика которой "разорвана в клочья"? Вот когда РБ станет космической державой, тогда можете и критиковать.
      rotmistr60
  2. asiat_61 (игорь) Сегодня, 08:20
    Китайсам, нужны наши технологии, больше ни чего. Не так давно , братья предлагали , обменять технологию наших авиационных двигателей ,н их технологии микросхем. Вот вам пример.
    asiat_61
  3. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:31
    Лезем мы со своими обнимашками к китайцам , что бы америкосы боялись. А Китайцы понимают это и пытаются использовать ситуацию в свою сторону.
    shura7782
  4. aristok (Павел) Сегодня, 08:32
    Сибирского леса мало - нужно теперь передать те космические технологии которые китайцам не успели передать
    aristok
  5. cniza (Виктор) Сегодня, 08:40
    Китайцам верить нельзя , у них совсем другое представление о сотрудничестве.
    cniza
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:02
      а еще они палочками едят - какое тут партнерство? привет hi
      роман66
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:04
        Привет ! hi и кости у них по другому устроены... yes
        cniza
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:05
          а что это за анатомические подробности?
          роман66
    2. donavi49 Сегодня, 09:31
      Там особого выбора нет. Космическая отрасль успешно проедала денежку - с тех годов, когда она была монополистом в мире (до 50% всех мировых коммерческих запусков).

      Сейчас это все схлопнулось - коммерческие заказчики разбежались. Денег нет. И старых тоже нет. Итог - чтобы разработчик Протона и Ангары не банкротнулся уже в начале года - в него влили 30 млрд рублей + 10 млрд льготной кредитной линии. Это не под что-то, а просто помощь.

      И это не спасло площадку:
      «Центр Хруничева» освободит более 200 корпусов завода в Филевской пойме, включая те, где производятся ракеты «Протон». Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приказа о создании комиссии по высвобождению зданий и сооружений, подписанного генеральным директором предприятия Алексеем Варочко.

      Согласно приложению к приказу, всего планируется освободить от производственных задач 217 корпусов: производственные цеха, административные и лабораторные корпуса, транспортные и сервисные помещения, оранжерею.

      Освободить помещения от производственных задач поручено в течение 2018-2019 годов. «Создать комиссию по высвобождению зданий и помещений из числа сотрудников предприятия», — говорится в документе.

      «Оставляют буквально три-четыре корпуса, в том числе основной сборочный цех №22, где собирают ракеты "Протон", и корпус под сборку "Ангары"», — пояснил агентству источник в ракетно-космической отрасли.
      donavi49
  6. AID.S Сегодня, 08:51
    В Роскосмос завезли батуты,
    С Китая, в огромных пакетах.
    Космонавты сидят -и смеются,
    А хочут laughing летать на ракетах
    AID.S
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:04
      применение батутов может помочь - первую ступень облегчить!!
      роман66
  7. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 09:32
    Лунная программа есть и у России и у Китая.
    Объединить усилия в этом направлении очень прагматично.
    Livonetc
  8. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 09:36
    Все дело в том, что проблема космоса - это не проблема частной корпорации, возглавляемой "эффективными" менеджерами, а проблема государственного масштаба. Беспилотник "Буран" взлетел только потому, что этот вопрос решался на государственном уровне. Посмотрел свою подборку редких марок СССР про космонавтику. На одной из них (беззубцовая) крупным шрифтом "Коммунизм - это та надежная стартовая площадка, с которой СССР запускает свои космические корабли (Хрущев)".
    А что касается КНР - просто купят разработки, да их все нужно будет переделывать под новые материалы, специфику промышленности КНР, но они резко сократят этап НИОКР - так как будут знать куда и как идти.
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. AID.S Сегодня, 09:42
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      Все дело в том, что проблема космоса - это не проблема частной корпорации, возглавляемой "эффективными" менеджерами, а проблема государственного масштаба. Беспилотник "Буран" взлетел только потому, что этот вопрос решался на государственном уровне.

      Для нас -да, для Маска- нет.
      AID.S
  9. сталевар Сегодня, 09:41
    Я считаю,что делиться высокими технологиями не стоит. Уж больно дорогой ценой для нашего народа они добыты. С США поделились - санкции теперь огребаем. А то, что денег не хватает, так пусть семьи свои вернут в страну и деньги в стране появятся.
    сталевар
Картина дня