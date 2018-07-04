10:30 04 июля
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Их ответ Путину. США создают "тихий" сверхзвуковой пассажирский самолёт X-59 QueSST

Пресс-служба NASA публикует материал, который в России можно расценить как «их ответ Путину». Речь идёт о продолжающихся разработках сверхзвукового самолёта, который в проекте обозначен как «пассажирский». Напомним, что ранее Владимир Путин поручил «подумать» над возможностью восстановления производства в России сверхзвуковых пассажирских самолётов.

В США такие работы ведутся по линии NASA и Lockheed Martin. Пресс-служба аэрокосмического агентства Соединённых Штатах озвучила проектное название самолёта - X-59 QueSST. Заявлено, что уникальность разработки в том, что этот сверхзвуковой самолёт - «бесшумный».

Их ответ Путину. США создают "тихий" сверхзвуковой пассажирский самолёт X-59 QueSST



Помощник администратора NASA по аэронавтике Джейвон Шин:
У меня есть уверенность в том, что X-59 QueSST – это новый шаг по авиастроению не только в нашей стране, но и во всём мире. Новый самолёт обеспечит выдающееся место среди построенных нами самолётов.


Название самолёта связано с американской традицией называть литерой «X» экспериментальные самолёты и ракеты с 1947 года. В частности, идёт отсылка к сверхзвуковому X-1. Расширенное название «QueSST» - это англоязычный аналог нашего «тсс», что должно показать его «беззвучность».

Сообщается о том, что реализация проекта перспективного самолёта ведётся на предприятии «Skunk Works» в городе Палмдейл (Калифорния). Предприятие входит в структуры Lockheed Martin.

Отмечено, что когда в небе будет пролетать X-59 QueSST, на земле будет слышан относительно ослабленный звуковой удар (при переходе на сверхзвук). Звуковой удар при переходе на сверхзвук будет существенно ниже по уровню мощности, чем это обычно происходит для сверхзвуковых самолётов. Причина – в особой конструкции планера.

В материале пресс-службы NASA заявлено, что первый испытательный полёт X-59 QueSST должен совершить в 2022 году.



По последним данным, технические параметры самолёта следующие: скорость – до 1,5 тыс. км/ч (1,22 М), максимальный уровень шума на земле – 75 децибел (опасный уровень начинается с 80-ти). Максимальная высота полёта – 16,8 км.

Заинтересованность NASA в реализации этого проекта может говорить о том, что самолёт будет использоваться не только в гражданских целях.

Использованы фотографии: NASA
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Комментарии 26

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  1. Ю-81 (Юрий) Сегодня, 08:08
    Вот пусть создадут сначала а потом уже будут рассказывать какой он.
    Ю-81
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:26
      Для начала пусть попробуют тихо пукнуть в наушниках, для эксперимента. Ну или примут закон, отменяющий действие некоторых законов физики - что больше нравится.
      Yrec
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:55
      Инженерная мысль не стоит на месте. Пусть сделают, а там посмотрим на что он годен и в чём фишка. Путин тоже рекомендовал наш ТУ-160 в пассажирском варианте сделать. winked
      сибиралт
  2. Vard Сегодня, 08:17
    Обещать не значит жениться... законы аэродинамики ещё ни кто не отменял...
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:30
      Цитата: Vard
      законы аэродинамики ещё ни кто не отменял...

      Как бы да..., как можно скачек уплотнения сделать менее плотным? Ну у них вот так, заправляют наверное святым духом, и летают при помощи молитв...
      MPN
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:34
      Цитата: Vard
      Обещать не значит жениться... законы аэродинамики ещё ни кто не отменял...

      Ну -у нашим то с "Кинжалом" удалось эти законы маленько подвинуть. winked
      Ныробский
      1. Vard Сегодня, 09:56
        Там проблема с управлением... Решили... У него антенна, это сам ионизированный слой воздуха... чистая физика...
        Vard
  3. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:19
    Много шума из ничего. Таких проЭктов - секретных и не очень, пруд пруди. А вот работы связанные с уменьшением шума работы двигателей не в ущерб другим характеристикам действительно заслуживают огромный интерес. Также хотелось бы узнавать из таких новостей каков «Наш ответ Чемберлену» на подобное, чем располагаем.
    shura7782
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:21
    Пресс-служба аэрокосмического агентства Соединённых Штатах озвучила проектное название самолёта - X-59 QueSST.

    ... главное озвучить и пропихнуть по всем СМИ, это уже как запустили в серию... bully
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:38
      Интересная игра слов получается : "озвучили название беззвучного самолёта" . lol Очередная вундервафля , ИМХО .
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:42
        Доброе утро Паша! hi , суетятся это уже хорошо.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:50
          Витя , привет ! hi Они под эту "суету" неплохо профинансируются . wink
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:53
            Так это же основная цель , а суета это показатель , что конгресс должен раскошелиться.
            cniza
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:42
        bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:38
        ...тут главное заявить, а там как кривая выведет... laughing
        Р.S. ... а главное бала выбить, и мыть, и мыть его до бесконечности, повышая стоимость будущей (возможно) железяке... bully
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:51
          Цитата: a.s.zzz888
          повышая стоимость будущей (возможно) железяке...

          Ключевое слово я выделил . wink
          bouncyhunter
  5. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 08:22
    Где двигатель возьмут?
    Kisso4kin
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:32
      Свои сделают - уж кто кто, а они и самолёты и двигатели делать умеют, причём быстро.
      Вадим237
  6. universe1 Сегодня, 08:25
    Ну, справедливости ради, в РФ тоже много чего наобещано.
    universe1
    1. фрезер (александр) Сегодня, 09:13
      Цитата: universe1
      Ну, справедливости ради, в РФ тоже много чего наобещано.

      Зато мы шапками хорошо кидаемся и петросянить умеем.
      фрезер
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:19
        Не мы, а ты. Это две разные вещи.
        Грибок
  7. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:35
    Скорость максимальную указали, но ни слова про крейсерскую. Хм, могу лишь предположить, что на сверхзвуковой режим этот ЛА будет выходить в безфорсажном режиме. Относительно экономики всё весьма спорно. Заозёрные, деньги считать умеют, а окупаемость достигается увеличением числа юнитов или снижением расхода топлива. Ни то не другое «Суперсонику не грозит». Пожалуй, что видится реальным, это какая-то программа Пентагона, замаскированная под гражданский проект.
    Gnefredov
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:42
      Цитата: Gnefredov
      Относительно экономики всё весьма спорно. Заозёрные, деньги считать умеют, а окупаемость достигается увеличением числа юнитов или снижением расхода топлива.

      Это "бизнес-джет", там немного другая экономика.
      Avis-bis
  8. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:40
    новый шаг по авиастроению

    "Переводчика" — на кол.
    звуковой удар (при переходе на сверхзвук). Звуковой удар при переходе на сверхзвук

    Что за дегенерат кропал сие?
    Avis-bis
  9. prodi Сегодня, 09:13
    схемка не очень для больших углов атаки. Помнится, и 3-х двигательные-то забанили
    prodi
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 09:28
    Шота очень быстро готово будет, 2022 год уже буквально завтра. Пятилетку прям за три года. Может как наши из советского задела так и они из "лунной программы" какой-нибудь заготовки вынимают и допиливают до "вундевафель"?
    Altona
  11. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:31
    первый испытательный полёт X-59 QueSST должен совершить в 2022 году.
    Вот это - скорость ! За три с половиной года с ноля и в железо, да еще чтобы летало аки ниндзя бесшумный.... Меня терзают смутные сомнения...
    Корсар0304
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