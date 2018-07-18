American-180: суперскорострельный малокалиберный

Хотите войти в историю стрелкового оружия? Нет ничего проще! Придумайте нечто совершенно новое и… воплотите это в металле. А потом через СМИ расскажите об этом падкой на все новое общественности. Реальная ценность того, что вы сделаете, никакой роли сегодня не играет. Почему? Да просто потому, что сегодня людей очень много, и вы всегда найдете тех, кому ваше творение понравится.Вы придумали самый короткоствольный крупнокалиберный револьвер? Почему нет? Пригодится частным охранникам! Пули из лития? Отлично! Пусть ими стреляют переодетые детективы в самолетах! Пистолет из бумаги? Оружие для шпионов и националистически окрашенных «цветных революций» в странах, где оружие носить гражданам запрещено. Ну и так далее. Примеров тут масса.Пистолет-пулемет American-180Однако надо прежде всего посмотреть, на базе какого патрона вы сотворите свое чудо техники, потому что патрон – всему голова. Можно сделать иначе и создать патрон самому. Но это сложно. Проще взять готовый.И, кстати, именно так и поступил создатель самого необычного на сегодня пистолета-пулемета American-180 Ричард Касулл. Что до его истории, то она началась еще в 1887 году, когда Джошуа Стивенс из Чикопи-Фоллса, штат Массачусетс, владелец оружейной компании «Д. Стивенс и Со», создал самый известный во всем мире «мелкашечный» винтовочный патрон .22 Long Rifle «длинный винтовочный» (5,6×15,6 мм R) – малокалиберный унитарный патрон кольцевого воспламенения 22-го калибра (5,6 мм) и выпустил под него ряд винтовок и пистолетов для целевой стрельбы. Наверное, все знают этот патрон и держали его в руках. Потому, что в советское время у нас ВСЕ учащиеся школ учились стрелять из «мелкашек», причем даже девочки, а в них, включая и марголинский пистолет, как раз эти самые патрончики и заряжались. Без преувеличения это самый массовый и известный патрон на свете. И, добавим, самый дешевый!Вот под него-то в начале 60-х годов прошлого века и создал свой экзотический малокалиберный самозарядный карабин Casull Model 290 Ричард Касулл. Выпустили его очень малой серией: всего около 80 штук, и стоил он довольно дорого. Но главной его особенностью была не цена и даже не калибр, а дисковый магазин емкостью 290 патронов. Вот такого уж точно до него не было никогда!А затем уже в 70-ые годы на основе конструкции карабина Касулла был сконструирован и пистолет-пулемет под этот же самый патрон, предназначенный для полиции, и не просто полиции, а для силового подавления ее силами массовых беспорядков. Пистолет-пулемету дали обозначение American-180 и сразу же начали выпускать сначала в Австрии, а затем даже импортировать в Штаты – эту «самую вооруженную страну мира», чем занялась фирма Christopher & Associates. Затем производство American-180 компания American Arms International, а затем и Illinois Arms Company, Inc. (ILARCO) наладили уже непосредственно в США.А дальше вышло самое интересное: большое количество пистолетов-пулеметов American-180 купили представители полицейских подразделений США (о которых вроде бы все знают, что они привержены к крупным калибрам!), а также охранными подразделениями федеральных и местных американских тюрем. Дело в том, что был выдвинут ряд специфических требований к их оружию и было решено, что именно такой пистолет-пулемет для них будет самым подходящим. Правда, вскоре выяснилось прямо противоположное, а именно, что, при всей малой мощности малокалиберных патронов, длинная очередь из American-180 может буквально «прогрызть» их служебные бронежилеты, хотя изначально предполагалось, что именно такие бронежилеты помогут защитить служащих полиции и тюрем в тех случаях, когда American-180 каким-то образом попадет в руки к преступникам.Патрон .22 Long Rifle «длинный винтовочный» (5,6×15,6 мм R).Вообще-то, именно эти особенности American-180 и сделали его достаточно эффективным оружием полиции. Дело в том, что маломощные патроны калибра 5.56-мм имеют небольшую убойную дальность и не склонны к рикошетам. «Бронебойность», то есть способность пробивать стены домов и двери, у пуль этих патронов тоже крайне низкая. Мал и уровень шума, который создается ими при выстреле. Имеет значение и их цена, которая у малокалиберных патронов намного ниже, чем стоимость любых обычных патронов. Минимальная отдача легко позволяет контролировать оружие под эти патроны при стрельбе очередями, то есть, при необходимости, из него можно вести довольно точный прицельный огонь и не опасаться при этом рикошетов. Интересно, что с целью еще больше повысить эффективность охраны стационарных объектов (в основном это тюрьмы строгого режима) американцы придумали даже такие фантастические по огневой мощи «приспособления», как спаренные, а то даже и счетверенные (!) установки из таких пистолетов-пулеметов, на небольшом расстоянии способных выпустить буквально шквал свинца, который остановит любую толпу. American-180 можно укомплектовать даже специальным лазерным прицелом, что превращает его в исключительно «убойное оружие» XXI века.Как уже отмечалось эти пистолеты-пулеметы поставлялись в полицейские департаменты в качестве оружия борьбы с уличными беспорядками. Были они популярны и среди стрелков-любителей, использовавших его для развлекательной стрельбы («плинкинга»). Но все это было до запрета производства и продажи гражданского автоматического оружия в 1986 году. Дело в том, что исследования поражающих свойств такого оружия, проведенные в американском Арсенале Пикатинни, выявили одну, весьма неожиданную возможную область его применения – для борьбы с легко бронированными целями на ближних дистанциях. Оказалось, что при такой скорострельности (порядка 20 выстрелов в секунду) стрельба в одно и то же место многократно увеличивает бронепробиваемость малокалиберных пуль. Это происходит из-за того, что материал легкой брони не успевает восстановиться между происходящими с такой частотой попаданиями пуль очереди и разрушается. То есть количество в данном случае переходит в качество! Так этот малокалиберный пистолет-пулемет неожиданно оказался потенциально опасным для людей, защищенных бронежилетами – то есть прежде всего полицейских, и даже бронированных автомобилей и легкой бронетехники. Так что теперь вот просто так его купить не удастся даже в США!Ну, а сама конструкция пистолета-пулемета American-180 исключительно проста. Собственно, это автоматика, устроенная по принципу свободного затвора, которая приводила в действие и легендарный МР-18, и столь же легендарные ППШ-41 и МР-38. Огонь из него ведется с открытого затвора, и есть переводчик режима огня на стрельбу одиночными выстрелами или очередями.Главное, что отличает это оружие от своих предшественников – это исключительно высокий темп стрельбы. Даже итальянский «Ревелли» больше 1100 выстрелов в минуту не давал, а тут скорострельность патронами .22LR составляет 1 200 выстрелов в минуту. У варианта American-180 под более мощные патроны .22ILARCO (.22 Short Magnum rimfire на базе укороченного патрона .22WMR) имеет еще более высокую скорострельность – 1500 выстрелов в минуту. Естественно, что при такой скорострельность патронов ему требуется очень много.Что ж, конструктор позаботился и об этом. Питание патронами производилось из съемных дисковых магазинов, патроны в которых располагались горизонтально в несколько слоев, укладываемых пулями к центру диска. Первоначально магазин был стальной и вмещал 177 патронов, уложенных в три слоя. Затем появились магазины из прозрачного пластика типа Lexan, вмещавшие 165, 220 или даже 275 патронов, находившихся внутри в три, четыре или пять слоев. Кстати, свое название American-180 этот пистолет-пулемет получил из-за одного магазина, в который входило как раз 180 патронов! Магазин в 180 патронов непрерывной очередью расстреливается за 7 секунд. 275-патронный за одиннадцати секунд. Как и магазин пулемета «Льюис», магазин этого пистолета-пулемета вращается при стрельбе: делает один оборот в 360 градусов за отстрел одного уровня боеприпасов. Но есть и отличие. В нем все-таки есть пружинный толкатель, которого не было на «льюисе». Магазин заряжается вручную и довольно медленно: это занимает от десяти до пятнадцати минут. Есть и специальный загрузочный лоток, который крепится к магазину и ускоряет этот процесс. С его помощью опытный человек может зарядить 177-патронный магазин за три минуты.Отмечалось, что уже сам внешний вид этого оружия производил сильное впечатление на… бунтующих заключенных. В частности, один только вид «лазерной точки» на «создателе проблем» оказывал на них успокаивающее влияние. Втором фактором был почему-то расположенный сверху «толстый магазин».Схема пистолета пулемета American -180.Интересно, что этот магазин был создан на основе конструкции магазина для пулемета «Льюис» периода Первой мировой войны. То есть перед нами еще один показательный пример того, что все новое это хорошо забытое старое!Отмечается, что при скорострельности 1500 выстрелов в минуту этот пистолет-пулемет больше похож на бензопилу, чем на пулемет. И не надо думать, что это оружие не эффективно из-за его «игрушечного патрона». Двадцать свинцовых пуль 5,56-мм, попавших в человека, выведут его из строя с куда большей эффективностью, чем одна пуля калибра 9-мм и больше. Дело в том, что из-за практически полного отсутствия отдачи этим пистолетом-пулеметом очень легко управлять. Эффективность до 100 ярдов, то есть для такого калибра вполне достаточно.Интересно и то, что данный пистолет-пулемет выпускается не только с хромированным покрытием, но и окрашенным в зеленый и красный цвет и даже с напылением 24-каратным золотом стоимостью… 16000 долларов!American-180 выпускается со стволами в девять, четырнадцать и шестнадцать дюймов. Стволы легко заменяются без использования инструментов. Для тайных операций American-180 может быть помещен в особый «секретный портфель». Он выглядит как дорогой портфель бизнесменов, однако внутри у него находится короткоствольный American-80 с лазерным прицелом. Причем стреляет он из закрытого портфеля. «Тайный портфель» имеет комбинационный замок, а два незаметных переключателя в виде «кнопок» скрыты в его ручке. Первый переключатель включает лазер и освобождает предохранитель. Второй служит спусковым крючком. Рекламные видеоролики показывают, что действует это «устройство» на близком расстоянии очень эффективно. Так что место American-180 в истории огнестрельного оружия гарантировано. Ничего подобного больше нет.Продолжение следует…