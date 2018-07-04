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Белый дом назвал присоединение Крыма к РФ «попыткой аннексии»
Соединенные Штаты не признают присоединение Крыма к России, и по-прежнему считают полуостров территорией Украины, передает РИА Новости заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопрос представителей прессы о возможности признания Крыма российским, сказал: «Видно будет». При этом в присоединении полуострова к РФ американский лидер обвинил своего предшественника Барака Обаму.
Мы совершенно не признаем попытку Москвы аннексировать Крым, заявила Гидли.
В Июне западные СМИ сообщили, что на саммите «большой семерки» в Канаде Дональд Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там проживает русскоязычное население. Белый дом тогда не стал опровергать эту информацию.
При этом в администрации предпочли не отвечать на вопросы журналистов, будет ли тема присоединения Крыма обсуждаться на предстоящем саммите США-РФ (запланирован на 16 июля).
Напомним, воссоединение Крыма и России произошло в 2014 году на основе результатов референдума, проведенного на полуострове в марте того же года. Подавляющее большинство жителей Крыма (более 95%) отдали голоса за вхождение Республики Крым и города Севастополя (как самостоятельного региона) в состав РФ.
Киев назвал референдум незаконным и до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопрос представителей прессы о возможности признания Крыма российским, сказал: «Видно будет». При этом в присоединении полуострова к РФ американский лидер обвинил своего предшественника Барака Обаму.
Мы совершенно не признаем попытку Москвы аннексировать Крым, заявила Гидли.
В Июне западные СМИ сообщили, что на саммите «большой семерки» в Канаде Дональд Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там проживает русскоязычное население. Белый дом тогда не стал опровергать эту информацию.
При этом в администрации предпочли не отвечать на вопросы журналистов, будет ли тема присоединения Крыма обсуждаться на предстоящем саммите США-РФ (запланирован на 16 июля).
Напомним, воссоединение Крыма и России произошло в 2014 году на основе результатов референдума, проведенного на полуострове в марте того же года. Подавляющее большинство жителей Крыма (более 95%) отдали голоса за вхождение Республики Крым и города Севастополя (как самостоятельного региона) в состав РФ.
Киев назвал референдум незаконным и до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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