10:27 04 июля
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Белый дом назвал присоединение Крыма к РФ «попыткой аннексии»

Соединенные Штаты не признают присоединение Крыма к России, и по-прежнему считают полуостров территорией Украины, передает РИА Новости заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.



Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопрос представителей прессы о возможности признания Крыма российским, сказал: «Видно будет». При этом в присоединении полуострова к РФ американский лидер обвинил своего предшественника Барака Обаму.


Мы совершенно не признаем попытку Москвы аннексировать Крым, заявила Гидли.

В Июне западные СМИ сообщили, что на саммите «большой семерки» в Канаде Дональд Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там проживает русскоязычное население. Белый дом тогда не стал опровергать эту информацию.

При этом в администрации предпочли не отвечать на вопросы журналистов, будет ли тема присоединения Крыма обсуждаться на предстоящем саммите США-РФ (запланирован на 16 июля).

Напомним, воссоединение Крыма и России произошло в 2014 году на основе результатов референдума, проведенного на полуострове в марте того же года. Подавляющее большинство жителей Крыма (более 95%) отдали голоса за вхождение Республики Крым и города Севастополя (как самостоятельного региона) в состав РФ.

Киев назвал референдум незаконным и до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:43
    Пусть на «Канатчиковой даче» историю поучат. Россия, по протурецкому султанату уже вдоль и поперёк переехала, а соединённые государства Америки только-только начали принимать первых уголовников со Старого Света.
    Gnefredov
    1. demo (Ван) Сегодня, 09:03
      Не все так однозначно

      Корабль «Мейфлауэр», который перевез «отцов-пилигримов» в Новый Свет. Уильям Халсал[en], 1882
      В сентябре 1620 года на Атлантическое побережье Массачусетса прибыл корабль «Мэйфлауер» со 102 пуританами-кальвинистами («отцы-пилигримы»). Это событие считается началом целеустремлённой колонизации англичанами континента. Они заключили между собой соглашение, получившее название Мэйфлауэрского. В нём нашли отражение в самой общей форме представления первых американских колонистов о демократии, самоуправлении и гражданских свободах. Позже были заключены аналогичные соглашения между колонистами Коннектикута, Нью-Хемпшира и Род-Айленда.
      После 1630 года в Плимутской колонии — первой колонии Новой Англии, ставшей позднее колонией Массачусетского залива, новые английские переселенцы-пуритане основали не менее дюжины небольших городков. Иммиграционная волна 1630—1643 годов доставила в Новую Англию около 20 тысяч человек; ещё не менее 45 тысяч поселились в колониях американского юга или на островах Центральной Америки.
      На протяжении 75 лет после появления в 1607 году первой английской колонии Виргиния возникло ещё 13 колоний — Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Амстердам, вскоре переименованый в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия.

      Первые колонисты Северной Америки не отличались ни едиными религиозными убеждениями, ни равным социальным статусом. Например, незадолго до 1775 г. не менее трети населения Пенсильвании уже составляли немцы (лютеране), меннониты и представители других религиозных верований и сект. В Мериленде обосновались английские католики, в Южной Каролине осели французские гугеноты. Шведы заселили Делавэр, польские, немецкие и итальянские ремесленники предпочли Вирджинию.

      Т.е. первые поселенцы - религиозные инакомыслящие и трудяги из густонаселенных районов Европы.
      Люди искали лучшей жизни без надзора со стороны властей за мыслями и мировоззрением. Искали возможность приложить свои руки и получить за свой труд соответствующее вознаграждение.

      А уже спустя полсотни лет начали подтягиваться те, о ком вы сказали.
      Ни один бандит в чистое поле,по которому бродят толпы воинственных индейцев не полезет.
      Эти кровососы только тогда появляются когда можно что-то подербанить.
      demo
      1. Чёрный Сегодня, 09:15
        США признали СССР только в 1933 году. А до этого с 1924 года ввели против СССР санкции, которые не отменили даже после распада СССР. Вывод прост: слово США ничего не стоит, санкции будут так или иначе, на признание США надо положить.
        Чёрный
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:24
          Цитата: Чёрный
          на признание США надо положить.

          Здравая мысль, правда в правительстве ряд господ не поддержат , ну и ладно, я уже положил. laughing
          MPN
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:44
    Мы совершенно не признаем попытку Москвы аннексировать Крым, заявила Гидли.

    ... это их личное горе.... bully
    a.s.zzz888
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:50
      попытка-то удалась!!
      роман66
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:55
        роман66 (роман) Сегодня, 08:50
        попытка-то удалась!!
        ... им этого не понять - "тупые они! " М.Задорнов....
        a.s.zzz888
    2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 09:27
      Цитата: a.s.zzz888
      Мы совершенно не признаем попытку Москвы аннексировать Крым, заявила Гидли.

      ... это их личное горе.... bully

      Вот сейчас янкесы присоединят к себе 51 штатом Пуэрто-Рико, и интересно что они будут говорить после этого? Хотя с них как с гуся вода.... negative
      майор Юрик
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:45
    Признают, не признают - нам от этого ни тепло , ни холодно. Крым - это Россия!!!
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:55
      Саш , привет ! hi Обрати внимание на плавное смягчение риторики : если раньше была однозначно аннексия без вариантов , то теперь попытка аннексии . А дальше ? wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:06
        Паша, привет hi ! Словоблудием они классно умеют заниматься. От их риторики никому плохо не будет. В конце концов запас вони у них тоже не вечен, я думаю.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:09
          Цитата: Egorovich
          В конце концов запас вони у них тоже не вечен, я думаю.

          Глядя на мелкобритых я сильно сомневаюсь в справедливости твоих слов ... what
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:15
            laughing Верь мне, Паш, я это знаю. lol
            Egorovich
    2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:57
      Что там США, в России Крым считают украинским Сбербанк, Роснефть и прочие госкорпорации... Но вот в чем дело, если США признают Крым российским, то все эти путинские Грефы, Сечины и прочие первыми полетят в Симферополь столбить места для своих отделений и АЗС....
      Грэг Миллер
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 08:46
    Надоели ! Какая разница, кто где, что сказал. Крым вернулся домой навсегда ! Нечего эту тему мусолить в наших СМИ.
    askort154
  5. BAI Сегодня, 08:56
    Скоро и сухопутную перемычку с Крымом обеспечим, раз уже пошло обсуждение такой необходимости.
    BAI
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:57
    Верховный суд США в 2008 году в отношении базы Гуантанамо признал, что с практической точки зрения Гуантанамо это не заграница.И всё.Санкций по этому поводу США никто не объявлял.И истерики не было.А тут подишь ты...
    parusnik
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 08:58
    Техас тоже как бы не совсем принадлежит США. Статус Техаса может тоже есть смысл обсуждать?
    Altona
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:03
      Цитата: Altona
      Техас тоже как бы не совсем принадлежит США. Статус Техаса может тоже есть смысл обсуждать?

      Да и Аляска как бы под сомнением, поскольку оплату с продажи Аляски в виде долларов российская казна в полном объёме так и не получила. winked
      Ныробский
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:01
    Слишком много внимания мычанию сатанистов
    Дормидонт
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:13
    Белый дом назвал присоединение Крыма к РФ «попыткой аннексии»

    Я наверно тугодум... какая такая «попытка аннексии»? все вернулось на круги своя, без всяких попыток, без сучка и задоринки!!! yes
    Masya Masya
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 09:20
    Цитата: Грэг Миллер
    Что там США, в России Крым считают украинским Сбербанк, Роснефть и прочие госкорпорации...

    ---------------------
    Этим компаниям наверное и названия пора сменить на Сбергбанк и Гроснефть.
    Altona
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:37
    А нам не "параллельно" мнение Фашингтона? Пуэрто-Рико - это чья территория? wassat
    Горный стрелок
  12. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 09:47
    Слово "попытка" я понимаю, что это когда попробовал, но не получилось... Но у нас то получилось))))
    WATCH_OFFICER
  13. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:54
    Соединенные Штаты не признают присоединение Крыма к России

    Я вот одного не понимаю... А с каких таких кренделей вопрос признания возвращения Крыма в Россию должен волновать Россию? Не признаёте свершившегося факта - ваши проблемы. Это напоминает мне страуса с головой в песке... Сделать можете что-то с этим фактом? Нет. Ну так и утритесь. А России беспокоится не о чем, кроме благосостояния собственного населения, безопасности государства и векторов развития.
    Вообще же , глупое это дело обращать внимание на чьё-то мнение... Все равно кому-то что-то не понравится, кто-то что-то скажет... Делать своё дело и не обращать внимания на всякое всплывающее гуано в виде мнения посторонних.
    КОТ БАЮН
  14. ПолканОВ (Андрей) Сегодня, 10:03
    ... в данном случае, возвращения Крыма, неоспоримо римское изречение: делай, что должно и будь, что будет ...
    ПолканОВ
  15. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:08
    Хоган Гидли...
    Белому Дому нужно как-то дезавуировать неоднозначные высказывания Трампа. Журналисты сами отлично понимают, что другого ответа не получили бы. При том, что Крым - Россия признания Сша роли не играют. Ну пусть попробуют американцы вернуть полуостров так горячо поддерживаемой ими Украине. Даже пытаться не будут.
    rotmistr60
  16. Ren (Renat) Сегодня, 10:15
    Как достало это передёргивание с "официальным признанием" Крыма - какого лешего нужно чьё-то признание! recourse
    Если государство признаёт Россию, то этого уже достаточно! hi
    Кто мне подскажет, а много, например, "официальных признаний" укровластями Аляски, Техаса, Калифорнии, Гавайских островов территорией США? bully Нужны официальные документы укровластей! bully
    Те же "официальные" документы от Литвы, Белорусии, Эстонии и пр. и пр. есть?
    Ren
  17. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:16
    Обратите внимание, каким высокомерным презрением несёт от каждой американской речи в адрес России.
    У потребителя этих речей возникает устойчивый образ диких, вороватых, ленивых варваров, которые могут только что-то украсть.
    Есть две страны с ярко выраженным презрением к России и в особенности к русским - это США и Израиль. Точнее наоборот - Израиль и США.
    Тех кто ненавидит в расчёт не берём, ибо ненависть обратная сторона страха.
    Mestny
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