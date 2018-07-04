10:31 04 июля
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Прометей даёт огонь. Подтверждено начало испытаний ЗРК С-500

Информационное агентство «Интерфакс» публикует материал, в котором подтверждается проведение испытаний перспективного зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей». Информация публикуется со ссылкой на информированный источник. Более конкретные данные по источнику не представлены.

Из материала:
Предварительные испытания действительно ведутся.


Прометей даёт огонь. Подтверждено начало испытаний ЗРК С-500



Напомним, что ранее в американской прессе появились статьи о том, что в России приступили к испытаниям ЗРК С-500. При этом особо отмечалось, что дальность поражения цели для этого комплекса рекордная. Было отмечено, что ракета зенитного ракетного комплекса уничтожила воздушную мишень с расстояния 480 км.

Параметры С-500 «Прометей» таковы, что ЗРК позволяет сбивать практически любые самолёты и ракеты, включая перспективные. Также стоит отметить, что С-500 обсуждается ещё и как противоспутниковое оружие.

Накануне появилась информация о том, что на полигоне Капустин Яр завершены плановые испытания новейшей дальнобойной ракеты 40Н6Е для ЗРК С-400 «Триумф». По некоторым данным, на базе именно этой ракеты создаётся боевое оснащение ЗРК С-500. 40Н6Е – твердотопливная двухступенчатая ракета от российских производителей, способная поражать цели на таком расстоянии, которое пока остаётся недосягаемым для любых зарубежных ЗРК.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 55

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:57
    ... хоть и была ранее такая инфа на ВО, но всё равно приятно.... good
    a.s.zzz888
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:10
      Проблема в том, что заявления о намерениях и реальные результаты - это две большие разницы в нашей стране. По действующей ГПВ до 2020 года в войска должно быть поставлено 10 комплексов С-500. На дворе середина 2018 года и только сейчас начались "предварительные испытания". Такими темпами, завершение испытаний и начало серийного производства начнется только в середине следующего десятилетия. Такая же ситуация с ПАК ФА, Армата, Сармат, Бумеранг, Курганец, эсминец Лидер, ПАК ДА и т.д. Как вы считаете, это большой повод для радости?
      Гаргантюа
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:12
        ... долго запрягает - быстро едем... уж лучше позже, чем никогда...
        a.s.zzz888
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:15
          Покажите мне пример быстрой езды в современной России?
          Гаргантюа
          1. Например Сегодня, 09:17
            Цитата: Гаргантюа
            Проблема в том, что заявления о намерениях и реальные результаты - это две большие разницы в нашей стране.

            А вот в других странах всё наоборот. Верно? Неудачно родился?
            В америке даже гуано розами пахнет?
            Думаю проблема каждого в собственной голове. Иногда там встречается мозг. wassat
            Например
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:25
              Мне нравится, что у вас есть хоть какие то зачатки самокритики
              Гаргантюа
          2. Чёрный Сегодня, 09:18
            Цитата: Гаргантюа
            Покажите мне пример быстрой езды в современной России?

            Панкрат, а Крым чей? smile
            Чёрный
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:24
              Крым всегда был русским, а теперь еще и официально стал российским wink Только Украина теперь чья? Десятки миллионов русских людей, живущих на Украине за кого теперь? Вот и посмотрите теперь МАСШТАБЫ своего мировоззрения и интеллекта no
              Гаргантюа
              1. Чёрный Сегодня, 09:26
                Цитата: Гаргантюа
                Вот и посмотрите теперь МАСШТАБЫ своего мировоззрения и интеллекта

                Да ну что вы, мне смотреть даже стыдно crying , куда уж до такого гиганта мысли как вы laughing
                Чёрный
          3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:34
            Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:15 ↑
            Покажите мне пример быстрой езды в современной России?

            ...https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинжал_(гиперзву
            ковой_ракетный_комплекс)
            Х-47М2 «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как ..., С-500 «Прометей», 55Р6М «Триумфатор-М» — российский зенитный ракетный комплекс ... Ракеты С-500 с маневрирующими блоками с собственными РЛС для поражения кинетическим ударом, как в THAAD, способны сбивать ...,Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой ... беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон».,

            ещё или пока хватит?
            a.s.zzz888
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:44
              Какая из этих систем закончила разработку и испытания, и принята на вооружение?
              Гаргантюа
          4. ЛМН (Максим) Сегодня, 09:47
            Цитата: Гаргантюа
            Покажите мне пример быстрой езды в современной России?

            Наши ВС в Сирии!
            ЛМН
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 10:00
              Этот пример подходит только с очень большой натяжкой. Столько самолетов и вертолетов потеряно в противостоянии с противником, у которого почти полностью отсутствует ПВО, а ВВС отсутствует напрочь.
              Гаргантюа
          5. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:52
            Цитата: Гаргантюа
            Покажите мне пример быстрой езды в современной России?

            Много строительных объектов сдано в эксплуатацию раньше установленных сроков, в том числе крымский мост и объекты к ЧМ. Самолёты Су-35, Су-30, Су-34, Як-130 выпускаются точно в срок или с опережением.
            фигвам
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:55
              Цитата: фигвам
              Цитата: Гаргантюа
              Покажите мне пример быстрой езды в современной России?

              Много строительных объектов сдано в эксплуатацию раньше установленных сроков, в том числе крымский мост. Самолёты Су-35, Су-30, Су-34 выпускаются точно в срок или с опережением.

              Крымский мост - зачет good
              Продолжите, пожалуйста, если не трудно
              Выпускать можно и по паре ботинок в год, однако это не повод для радости, согласны? А теперь сравните эти данные с тем, как обстоят дела у вероятного противника. Все остальное - от лукавого.
              Гаргантюа
              1. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:02
                Гаргантюа

                Вы просили примеры, я вам их привёл. В моём городе, крупный строительный объект то же был сдан раньше на пол года, я уже не говорю про строительство жилых домов, которые растут как грибы, хотя мы под санкциями, которые не дают стране развиваться с нужной скоростью.
                фигвам
              2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:05
                Сайт сделаноунас,ру
                Поможет.
                У нас времени нет перед вами плясать, нам работать надо.
                Mestny
                1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 10:07
                  Работайте, не отвлекайтесь!
                  Гаргантюа
        2. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:29
          Цитата: a.s.zzz888
          долго запрягает - быстро едем... уж лучше позже, чем никогда.

          Ни чего себе "долго запрягаем" belay Каждый год, новейшая система ПРО/ПВО. Не имеющие аналогов вооружение. Где еще в мире такое есть
          Chertt
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:32
            Жертва телевизораwassat lol
            Гаргантюа
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:37
              Вам сказать нечего, т.к. факты отсутствуют, а 2+2 сложить не умеете, отсюда навальнята и берутся wink
              Chertt
              1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:46
                2+2 я правильно складывал еще до первого класса, а вот комментарии жертв телевизора читаю каждый день wink
                Гаргантюа
                1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:06
                  2+2 в детском саду - это прекрасно.
                  Не надо было останавливаться.
                  Mestny
      2. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:23
        Это не повод для нытья по крайней мере.
        Грибок
      3. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:23
        Цитата: Гаргантюа
        По действующей ГПВ до 2020 года в войска должно быть поставлено 10 комплексов С-500

        Это ваше, пустое высказывание, в надежде что никто не будет проверять. Где в ГПВ до 2020 указана поставка 10 комплексов С-500
        Цитата: Гаргантюа
        Такая же ситуация с ПАК ФА, Армата, Сармат, Бумеранг, Курганец, эсминец Лидер, ПАК ДА и т.д.

        Такая же ситуация. Ваше голословное заявление, по сути вранье
        Chertt
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:30
          Если у вас такая короткая память, это еще не значит, что она такая у всех feel Все в открытом доступе, гугл вам в помощь, если с памятью проблемы. Есть, по крайней мере, десятки и сотни заявлений ответственных руководителей (по факту, брехунов).
          Гаргантюа
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:42
            Цитата: Гаргантюа
            Все в открытом доступе, гугл вам в помощь,

            Это как у Паниковского (вы вряд ли читали) "Вы поезжайте в Киев и спросите (с)" tongue
            Цитата: Гаргантюа
            Есть, по крайней мере, десятки и сотни заявлений ответственных руководителей (по факту, брехунов).

            Очередное ваше вранье, не устали
            Chertt
      4. ioan-e (Борис) Сегодня, 09:25
        Цитата: Гаргантюа
        Такими темпами, завершение испытаний и начало серийного производства начнется только в середине следующего десятилетия. Такая же ситуация с ПАК ФА, Армата, Сармат, Бумеранг, Курганец, эсминец Лидер, ПАК ДА и т.д. Как вы считаете, это большой повод для радости?

        А надо чтобы было как в Союзе? Принять на вооружение до завершения испытаний, наклепать несколько тысяч штук, а потом вваливать кучу бабла на устранение детских болезней? Скажете Союз богат был? Конечно богат! Только деньги из воздуха не берутся, и страдала от этого социалка! По мне, так пусть на вооружение принимают после полного цикла испытаний, хоть бы и с задержками! Вопрос о выживании страны в данном случае вообще не стоит!
        ioan-e
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:41
          Цитата: ioan-e
          А надо чтобы было как в Союзе? Принять на вооружение до завершения испытаний, наклепать несколько тысяч штук, а потом вваливать кучу бабла на устранение детских болезней?

          Су-35 когда начал поставляться в войска и когда принят на вооружение? Подскажу, в 2009 году подписан первый контракт на поставку МО, а принят на вооружение в 2017 году. Стратегический ракетный комплекс Булава когда принят на вооружение? В прошлом месяце, хотя лодку под него начали строить в 1996 году, Карл!
          И, пожалуйста, не нужно вспоминать про социалку. В свете последних решений правительства, которое гробит последние остатки социальных достижений СССР, это выглядит совсем глупо.
          Гаргантюа
      5. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 09:26
        Цитата: Гаргантюа
        Такими темпами, завершение испытаний и начало серийного производства начнется только в середине следующего десятилетия. Такая же ситуация с ПАК ФА, Армата, Сармат, Бумеранг, Курганец, эсминец Лидер, ПАК ДА и т.д. Как вы считаете, это большой повод для радости?

        Это Большой повод назвать Вас пропагандистом и паникёром либерального толка!...
        ГРАНАТ-19
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 09:51
          Да ради бога, если ваш интеллект находится на таком negative уровне
          Гаргантюа
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:08
            Это ваш соратник. Это он так тонко поиронизировал.
            Привет интеллектуалам.
            Mestny
            1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 10:19
              Вы опять отвлекаетесь от работы, интеллектуал. Смотрите, катеты с гипотенузой не перепутайте, считая наших соратников wink
              Гаргантюа
      6. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:38
        Цитата: Гаргантюа
        Проблема в том, что заявления о намерениях и реальные результаты - это две большие разницы

        Это вполне нормальная ситуация. Совпадают они только в случае коррупции и откатов чиновникам за формальное проведение испытаний и принятие на вооружение "сырых" изделий. Наглядный пример F-35 с коэффициентом боевой готовности 0,3.
        А ведь еще следует учитывать, что Россия существенно сократила расходы на оборону, почти на 20%. Что естественно отразилось на количестве приобретаемого нового вооружения.
        Vita VKO
      7. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 09:46
        Пирожки только быстро пекутся. Да и то, можно подпалить сдуру.
        Лена Петрова
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:13
      Цитата: a.s.zzz888
      ... хоть и была ранее такая инфа на ВО, но всё равно приятно.... good

      Вчера была. Во стал часто повторяться крайнее время.
      MPN
      1. neri73-r Сегодня, 09:30
        Также стоит отметить, что С-500 обсуждается ещё и как противоспутниковое оружие.


        Так вроде же "Нудоль" против спутников, а С-500 в этом случае в качестве вспомогательной системы?!
        neri73-r
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:31
          На низких орбитах вроде могет. Высота поражения если память не подставит...180 км.
          MPN
  2. Anarchist (Александр) Сегодня, 08:57
    Как же хочется на "F"-ах испытать сие орудие! Дабы охладить горячие, тупые, безрассудные - американские головы... Хотя, я думаю, 400-го хватило бы.
    Anarchist
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:03
      Anarchist (Александр) Сегодня, 08:57
      Как же хочется на "F"-ах испытать сие орудие!

      ...сейчас синезвездные обрушат свой пламенный гнев)) laughing со всеми выкладками выдающегося )) самолёта... laughing ... уж очень сильно они переживают за эНтот дивайс, за который ещё будут должны их внуки ...
      a.s.zzz888
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:19
        Цитата: a.s.zzz888
        за который ещё будут должны их внуки ...

        Да, интересно... Африканцы поколениями землю пашут и на жратву не хватает, с голоду пухнут... А тут государство без году неделя и вот так... Создается впечатление, что туда без серьезного капитала не приезжают... Хотя Израиль , это у них офис, а так они по всему миру свои интересы лоббируют и США к стати не плохо ими доится...
        MPN
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:39
          MPN (Павел) Сегодня, 09:19 ...А тут государство без году неделя и вот так... Создается впечатление, что туда без серьезного капитала не приезжают... Хотя Израиль , это у них офис, а так они по всему миру свои интересы лоббируют и США к стати не плохо ими доится...

          ... да, как то так... но им сегодня по-ходу некогда : мерикатосы отмечают день независимости, а кому то же надо и на стол накрывать, и подавать еду хозяевам... bully
          a.s.zzz888
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:45
            Цитата: a.s.zzz888
            мерикатосы отмечают день независимости, а кому то же надо и на стол накрывать, и подавать еду хозяевам..

            laughing Это они могут с национальными правда особенностями, боюсь Трамп полуголодным останется после званного обеда, да и то правильно, напьется Трампушка непредсказуемый и чего от него ожидать? laughing
            MPN
    2. роман66 (роман) Сегодня, 09:08
      турки помогут!! здорово! hi
      роман66
  3. Звездочка (Александр) Сегодня, 09:00
    Давайте быстрее массовое количество.
    Звездочка
  4. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 09:03
    40Н6е судя по ТТХ вероятнее всего предназачена для поражения баллистических целей и напоминает ракету от THAAD. Надеюсь в 40Н6е перехват будет кинетическим.
    Vadim851
    1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:07
      Про кинетический перехват я не слышал, что бы наши вообще заикались...
      Zaurbek
    2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:11
      Vadim851! Уже давно (несколько лет назад) на канале "Оружие" были раскрыты некоторые даные комплекса С-500, в том числе кинетический перехват! Причём Россия идёт своим путём...
      SETTGF
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 09:34
        Если освоен кинетический способ поражения цели, это показатель развития электроники, точного позиционирования и др
        Vadim851
    3. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 09:14
      Кинетическими комплексами занимаются матрасы.(Ground-Based Midcourse Defense,
      Patriot-PAC3,THAAD,Иджис,Multiple K)
      Сидор Лютый
      1. Genry (Genry) Сегодня, 10:00
        Цитата: Сидор Лютый
        Кинетическими комплексами занимаются матрасы

        40Н6е именно кинетическая, 4 км/сек.
        Genry
  5. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:19
    Вот скоро, вот будет... Идут испытания.. Или наши так пудрят голову супостату, чтобы думал что имеются проблемы с технологией и надеялся на очень нескорую поставку комплекса в войска, или нам пудрят голову и проблемы действительно имеются...
    Корсар0304
    1. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 09:31
      Цитата: Корсар0304
      или нам пудрят голову и проблемы действительно имеются...

      Вы сами себе пудрите мозги и нам пытаетесь...
      ГРАНАТ-19
  6. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 09:43
    Хорошая новость, надеюсь испытания пройдут гладко и быстро... У супостата появится ещё один головняк...
    WATCH_OFFICER
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:24
    Цитата: Гаргантюа
    А теперь сравните эти данные с тем, как обстоят дела у вероятного противника. Все остальное - от лукавого.

    От Лукавого это ваши посты, а вернее от "либеральной" прослойки, что не далеко ушла от выше названного. А у вероятного противника, особенно в ЕС, дела обстоят в разы хуже. У главного противника только раздутый военный бюджет до космических масштабов, да уже набившие оскомину постоянные проблемы с F-35.
    rotmistr60
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