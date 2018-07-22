Малокалиберный пулемёт Блюма для Осоавиахима

Еще одним очень интересным образцом оружия под патрон .22LR был наш советский пулемет Блюма. Он не отличался феноменальной скорострельностью американского пистолета-пулемета Ричарда Касулла, да это ему и не требовалось. Зато он содержал в своей конструкции множество необычных решений, делающих его по-настоящему уникальным, и единственным в своем роде, так что его, пожалуй, можно даже назвать «произведением оружейного искусства».Один из вариантов учебного пулемета Блюма.Ну, а рассказ о нем следует начать с того, что в период между 1918 и 1939 годами основой огневой мощи пехоты стал пулемет. Вокруг него теперь строилась вся тактика пехоты. И командование РККА, это понимая, уже с середины 20-х годов все время увеличивало количество станковых пулеметов «Максим» в войсках. Затем в 1927 году к нему добавился ручной пулемет Дегтярёва, который стал придаваться каждому пехотному отделению. Так что количество пулеметов в армии все время увеличивалось, а это означало, что людей, способных метко из них стрелять, нужно было на чем-то обучать!Но в стране действовал строгий режим экономии, поэтому учеба стрельбе боевыми патронами промышленности было не по силам. Ведь расходовались при этом не только патроны и порох, но и ресурсы стволов и механизмов боевого оружия. Нужны были полигоны и стрельбища, а все это требовало денег, денег и еще раз денег.Выходом из положения могло стать использование маломощных малокалиберных патронов с кольцевым воспламенением, занимавшее в РККА важное место в системе допризывной подготовки. Под них были созданы и выпускались малокалиберные учебно-тренировочные револьверы, пистолеты и винтовки. Разница в баллистике пуль компенсировалась уменьшением размера мишеней и уменьшением дистанции стрельбы до такого расстояния, на котором данные малокалиберной пули соответствовали траектории пули боевого патрона. То есть нужно было в дополнение к уже имеющемуся арсеналу создать еще и малокалиберный пулемет для обучения личного состава и тех же самых допризвывников!Дело, однако, осложнялось тем, что создание автоматического оружия под патрон от «мелкашки» задача очень даже непростая из-за целого ряда особенностей такого оружия. Прежде всего нужно обеспечить простой и надежный способ его боепитания, чтобы автоматический огонь из него можно было бы вести хотя бы в течение 3-4 секунд. Понятно, что однорядные коробчатые магазины на 5-10 патронов, применявшиеся в таком оружии, для пулемета не годились совершенно. Но были и другие требования, которые сам М.Н. Блюм – его конструктор, охарактеризовал так:б) максимальное упрощение кинематики патрона;в) простота механизма подачи, иначе даже при незначительном ухудшении условий работы (загрязнение, низкая температура и т. п.) будут неизбежны задержки;г) минимальная затрата энергии подвижных частей на действие механизма подачи.Патрон .22LR(5,6-мм)Все эти задачи были решаемы. В принципе! Но на деле, технически, решить их было непросто. Дело в том, что гильза этого патроны сделана из тонкой, легко деформирующейся латуни, но при этом у нее в основании есть закраина, содержащая капсюльный состав. Поэтому даже не очень уж и сильный неосевой удар в момент подачи патрона может заставить его сдетонировать раньше времени, что приведет к ранению стрелка и поломке оружия. Ну и наличие закраины всегда осложняет работу над магазином. В особенности если он большой емкости. Пуля же из мягкого свинца вообще не имеет оболочки и может быть легко деформирована при контакте с деталями механизма подачи. А такая деформация может существенно ухудшить кучность боя. И потом в гильзе она держится очень слабо. Настолько слабо, что патрон можно легко сломать пальцами. Поэтому в «мелкашечном оружии» лучше не применять тех систем досылания, что повышают вероятность распатронивания, а их довольно много.И то, что конструктору все эти сложности удалось преодолеть, говорит о его немалом таланте и конструкторской сметке.Первый пулемет М.Н. Блюм сконструировал еще в 1929 году. Он был предназначен для установки внутри пулемета Максима, вместо его штатного механизма, поэтому и получил название «пулемета-вкладыш». У него были габариты ствольной коробки «Максима», а вот скорострельность была явно излишняя — 3 500—4 000 выстрелов в минуту. Поэтому в конструкцию ввели замедлитель темпа стрельбы, дававший 450—800 выстр./мин, правда, цена решения заключалась в усложнении конструкции оружия. Автоматика пулемета действовала на основе отдачи свободного затвора, а боепитание происходило из рейки с гнездами на 25 патронов. Спусковой механизм давал возможность стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями. Интересно, что когда пулемет вкладывался внутри короба «Максима», создавалась полная иллюзия работы пулемета при его боевом использовании. Но в серийное производство он не пошел, так как Блюм в 1930 году создал еще более совершенный вариант, но уже не в виде вкладыша в короб пулемета, а установку, укреплявшуюся на «Максиме» справа-сверху. Ствольная коробка этого пулемета имела большую длину, что давало более длинный пробег затвору и соответственно снижало темп стрельбы да необходимых 600 выстр./мин.На базе этого пулемета были разработаны варианты, которые заменяли танковый, ручной, авиационный и другие виды пулеметов, находящимся на вооружении РККА. Все они очень широко использовались для подготовки пулеметных расчетов, чем внесли немалый вклад в дело укрепления обороноспособности страны в довоенный период. Сам Блюм писал об этом так:«Малокалиберные пулеметы в состоянии заменять боевое оружие во всех без исключения видах учебных пулемётных стрельб, включая и стрельбы с закрытых позиций, стрельбы по движущимся целям, и т. д. На малокалиберном пулемете можно практически подготовить пулеметчика, начиная с основ пулеметного дела и кончая выполнением в полевой обстановке (дистанция 200—300 м) сложных пулеметно-тактических задач со стрельбой по фигурным мишеням нормальных размеров.»Также им был сконструирован и малокалиберный «карабин-пулемет», представлявший собой тренировочный вариант пистолета-пулемета. Он имел простую деревянную ложу и ствол длинной 400 мм.Блюм был опытным охотником и предлагал использовать это оружие в качестве охотничьего карабина. Опыты с ним показали, что очереди по 5-8 выстрелов являются оптимальным видом огня. Пули при этом ложились очень кучно и создавали эффект, аналогичный попаданию картечи из дробовика 12-го калибра. Блюм предлагал свой карабин-пулемет для охоты на птицу и некрупных зверей, например, волков. И оказался совершенно прав! После войны его списанные карабины-пулеметы передали в охотхозяйства, где их стали применять для отстрела волков с самолета, что было и эффективным, и безопасным средством контроля за их популяцией.Пулеметы Блюма на пулеметах «Максим».Предлагалось это оружие использовать и в качестве основы для развития в стране массового пулеметного спорта (вот даже как!), который стал бы серьезной составной частью для допризывной подготовки молодежи в рамках работы системы ОСОАВИАХИМа.В 1933 году Ковровским инструментальным заводом № 2 (ныне Завод им. В.А. Дегтярева) было выпущено 33 пулемета Блюма, в 1934-м — 1150, в 1935-м — 1515. В целом пулеметы Блюма сыграли значительную роль в подготовке стрелков-пулеметчиков в РККА и сэкономили стране немало ценных ресурсов.Что касается конструкции пулемета Блюма, то самым оригинальным в нем был его магазин. А так ничего особенного в нем не было. Стрельба со свободного затвора, спусковой рычаг соединен со спусковым механизмом на пулемете. Но были варианты и с обычным спусковым крючком. Что же касается магазина на 40 патронов, то это по сути дела был револьверный барабан с гнездами для патронов. Причем, когда магазин вставлялся в пулемет, каждое очередное гнездо его внутреннего патронного диска оказывалось при стрельбе поочередно перед патронником, становясь его продолжением, так что находящийся в нем патрон имел возможность двигаться лишь только вперед. Соседних патронов он, кстати тоже не касался и никаких деформирующих воздействий не испытывал. Затвор двигался через гнездо патрона в диске таким образом, что при этом досылал патрон в патронник, а затем при помощи двух бойков наносил удар по капсюлю и производил выстрел. Затем давление пороховых газов отбрасывало затвор вместе с гильзой назад. Гильза оказывалась, таким образом, в своем гнезде и сохранялась, а диск далее проворачивался на 1/40 часть своей окружности, после чего очередной патрон вставал перед патронником. Обычно в магазин заряжали 39 патронов, так как одно гнездо оставляли пустым, поскольку стрельба происходила с открытого затвора, а предохранители на пулемете отсутствовали. Ну и потом 40-й патрон мог легко выпасть из магазина через отверстие в крышке магазина, ведь там его ничто не удерживало.Устройство магазина.Передняя часть затвора представляла собой длинный тонкий стержень с двумя ударниками на переднем срезе, который проходил через магазин и осуществлял подачу из него патронов «напрошив». Вращение патронного диска магазина осуществлялось при помощи храпового механизма, приводимого в действие движением затвора вперед-назад.Детали магазина.Ни выбрасывателя, ни отражателя не было, а экстракция стреляной гильзы происходила за счет сохранявшегося в канале ствола остаточного давления пороховых газов. Для разряжания при возникновении осечки патрон или застрявшую стреляную гильзу извлекали, сняв магазин, выбрасывателем с ручным приводом от кнопки под стволом оружия.