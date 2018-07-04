10:30 04 июля
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Ситуация в Сирии. ВВС Израиля нанесли очередной удар по объектам САА

Под контроль SDF перешли более десяти населенных пунктов в Хасаке. ВВС Израиля нанесли удар по оружейному складу сирийской армии в Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Боевики обстреляли из минометов район Аль-Жадида административного центра провинции Алеппо. В свою очередь сирийская армия открыла огонь по укрепрайонам исламистов в районе поселения Замар, а также атаковала позиции противника близ населенного пункта Хувар аль-Айс.


Недалеко от поселения Талльбиса на севере провинции Хомс сирийские военнослужащие обнаружили сеть тоннелей радикалов, которые использовались для снабжения, а также для внезапных нападений на близлежащие населенные пункты.

Западная коалиция нанесла ряд авиаударов по предполагаемым местам скопления террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Идлиб. О результатах операции не сообщается.

В окрестностях населенного пункта Тафас (провинция Дараа) в течение суток продолжались ожесточенные бои между правительственными войсками и «свободной армией» (ССА). Ранее сирийская армия выбила противника из деревни Кахил недалеко от Тафаса. Накануне в освобожденные районы провинции двумя колоннами доставлена гуманитарная помощь. В грузовиках находились продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Между тем, израильские военные самолеты нанесли ракетный удар по складу оружия правительственных сил САР в районе города Махаджа близ трассы Дамаск – Дараа. Последствия атаки уточняются.

ВКС России подвергли бомбардировке укрепрайоны террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от Джиср аш-Шугура на юго-западе провинции Идлиб. На дороге между населенными пунктами Ариха и Аль-Мастума сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате погибли 5 боевиков террористического альянса, возглавляемого «ан-Нусрой».

Под контроль Демократических сил Сирии (SDF) в провинции Хасака перешли населенные пункты Сараджия и Кабарта, в которых ранее скрывались террористы ИГ. Позже стало, что курды захватили еще 14 поселений. При этом о боевых действиях не сообщается. Местные источники уверены, что между боевиками SDF и террористами ИГ до сих пор действуют договоренности, регулирующие распределение территорий.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:39
    Называть это подлым актом агрессии могут только оголтелые антисемиты
    Дормидонт
    1. Vard Сегодня, 09:43
      И чего шумим... не попали же...
      Vard
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:52
        Цитата: Vard
        не попали же...

        "Странная война" Ирана и Израиля на территории Сирии. Иранцы подвозят оружие к границам Израиля. Евреи его благополучно уничтожают с воздуха. Иран ничего даже ответить не может. Сирийцы то тут при чем
        Chertt
        1. Vard Сегодня, 09:59
          Ни чего странного... Анекдот про войну... Абрам пришёл к командиру... я типа могу русский танк... целый пригнать... но хочу в отпуск к Саре... Командир подумал и дал добро... Абрам подъезжает к линии фронта на Меркаве и орёт... эй Мухамед... в отпуск хочешь?
          Vard
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:02
            А Иранцы что мазохисты, любят когда их бьют
            Chertt
            1. Vard Сегодня, 10:04
              Как версия... откуда Израиль находит цели для бомбёжки? Скорее всего агентура... Прекрасный способ вычислить крота...
              Vard
              1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:09
                Цитата: Vard
                Прекрасный способ вычислить крота..

                Методом потери склада вооружения belay
                Тогда другой вопрос: Что у Ирана закончится быстрее, кроты или склады вооружения
                Chertt
                1. MPN (Павел) Сегодня, 10:18
                  Вроде сказано
                  удар по складу оружия правительственных сил САР
                  Иран как то не упоминается, а вот Израиль обещал не вмешиваться... request
                  MPN
  2. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:41
    На дороге между населенными пунктами Ариха и Аль-Мастума сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате погибли 5 боевиков террористического альянса, возглавляемого «ан-Нусрой»

    Мастрячили подлянку, да сами же и подорвались. И поделом - воздух будет чище.
    Корсар0304
    1. donavi49 Сегодня, 09:47
      Может посмотрели недавний видос на премию Дарвина laughing - и решили перебить заявку...
      https://twitter.com/smmsyria/status/1013741222924
      640256
      donavi49
  3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 09:44
    То есть Израиль открыто поддерживает боевиков.
    Beltasir Matyagu
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:50
      на словах - нет, даже где-то осуждает...
      роман66
    2. собаковод Сегодня, 09:59
      Цитата: Beltasir Matyagu
      То есть Израиль открыто поддерживает боевиков.

      Что вы такое про Израиль! Сейчас вас завалят обоснованиями этой подлянки!
      собаковод
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:04
        hi
        Цитата: собаковод
        Сейчас вас завалят обоснованиями этой подлянки!

        "Мы только защищаемся" - и нечего велосипед изобретать . wink
        bouncyhunter
  4. Zubr Сегодня, 09:52
    Опять Израилю спокойно не спится, и чем они собираются на этот раз мотивировать бомбёжки складов САА ?
    Zubr
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:06
      Цитата: Zubr
      и чем они собираются на этот раз мотивировать бомбёжки складов САА ?

      Тем что это, не склады САА.
      И Вообще, реальные пацаны не мотивируют, могут бомбить -бомбят.
      PS России, кстати, кое чему следует у них поучится
      Chertt
    2. Леший1975 Сегодня, 10:08
      Цитата: Zubr
      Опять Израилю спокойно не спится, и чем они собираются на этот раз мотивировать бомбёжки складов САА ?

      Да ни чем они особенно и не собираются мотивировать (и вообще стараются не комментировать). Они как раз из тех, кто больше делает и меньше говорит. И поэтому проверять их на "слабо" желающих не много находится. Молодцы в этом качестве, что сказать.
      Леший1975
  5. q75agent (.......) Сегодня, 09:55
    Беня опять к наитемнейшему летит , даже на финал ЧМ приглашен , ну а потом по традиции "нож в спину " в виде видео про "Панцирь " .....
    q75agent
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:57
    Опять Израиль ошибся. laughing Метил в склады бармалеев, а попал в склады САА...и если это не слухи, надо отдать должное ВС Израиля, разбомбили склады САА, что бы в будущем не попали в руки террористов...Дальновидно. smile
    parusnik
    1. собаковод Сегодня, 10:03
      parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:57
      Опять Израиль ошибся. Метил в склады бармалеев, а попал в склады САА...и если это не слухи, надо отдать должное ВС Израиля, разбомбили склады САА, что бы в будущем не попали в руки террористов...Дальновидно.

      Да, всё просчитано, весь дебит-кредит на тысячи лет вперёд!
      собаковод
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:00
    израильские военные самолеты нанесли ракетный удар
    Израиль решает свои проблемы с Ираном с помощью нанесения ударов по сирийской армии и складам. Хитромудрые считают, что за счет ударов по чужой территории и откровенной помощи настоящей бандитской угрозе обезопасят себя? Интересно, а что дали России в Сирии шептания с Нетаньяху?
    rotmistr60
    1. Netwallker Сегодня, 10:14
      Интересно, а что дали России в Сирии

      А то-что Россия в Сирии этого мало ? Вот и придётся терпеть наши разборки с яатолами.
      Netwallker
  8. Адьютант (Святослав) Сегодня, 10:20
    израильтяне традиционно думают что им все можно
    Адьютант
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