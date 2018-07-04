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Ситуация в Сирии. ВВС Израиля нанесли очередной удар по объектам САА
Под контроль SDF перешли более десяти населенных пунктов в Хасаке. ВВС Израиля нанесли удар по оружейному складу сирийской армии в Дараа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Боевики обстреляли из минометов район Аль-Жадида административного центра провинции Алеппо. В свою очередь сирийская армия открыла огонь по укрепрайонам исламистов в районе поселения Замар, а также атаковала позиции противника близ населенного пункта Хувар аль-Айс.
Недалеко от поселения Талльбиса на севере провинции Хомс сирийские военнослужащие обнаружили сеть тоннелей радикалов, которые использовались для снабжения, а также для внезапных нападений на близлежащие населенные пункты.
Западная коалиция нанесла ряд авиаударов по предполагаемым местам скопления террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Идлиб. О результатах операции не сообщается.
В окрестностях населенного пункта Тафас (провинция Дараа) в течение суток продолжались ожесточенные бои между правительственными войсками и «свободной армией» (ССА). Ранее сирийская армия выбила противника из деревни Кахил недалеко от Тафаса. Накануне в освобожденные районы провинции двумя колоннами доставлена гуманитарная помощь. В грузовиках находились продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.
Между тем, израильские военные самолеты нанесли ракетный удар по складу оружия правительственных сил САР в районе города Махаджа близ трассы Дамаск – Дараа. Последствия атаки уточняются.
ВКС России подвергли бомбардировке укрепрайоны террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от Джиср аш-Шугура на юго-западе провинции Идлиб. На дороге между населенными пунктами Ариха и Аль-Мастума сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате погибли 5 боевиков террористического альянса, возглавляемого «ан-Нусрой».
Под контроль Демократических сил Сирии (SDF) в провинции Хасака перешли населенные пункты Сараджия и Кабарта, в которых ранее скрывались террористы ИГ. Позже стало, что курды захватили еще 14 поселений. При этом о боевых действиях не сообщается. Местные источники уверены, что между боевиками SDF и террористами ИГ до сих пор действуют договоренности, регулирующие распределение территорий.
Боевики обстреляли из минометов район Аль-Жадида административного центра провинции Алеппо. В свою очередь сирийская армия открыла огонь по укрепрайонам исламистов в районе поселения Замар, а также атаковала позиции противника близ населенного пункта Хувар аль-Айс.
Недалеко от поселения Талльбиса на севере провинции Хомс сирийские военнослужащие обнаружили сеть тоннелей радикалов, которые использовались для снабжения, а также для внезапных нападений на близлежащие населенные пункты.
Западная коалиция нанесла ряд авиаударов по предполагаемым местам скопления террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Идлиб. О результатах операции не сообщается.
В окрестностях населенного пункта Тафас (провинция Дараа) в течение суток продолжались ожесточенные бои между правительственными войсками и «свободной армией» (ССА). Ранее сирийская армия выбила противника из деревни Кахил недалеко от Тафаса. Накануне в освобожденные районы провинции двумя колоннами доставлена гуманитарная помощь. В грузовиках находились продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.
Между тем, израильские военные самолеты нанесли ракетный удар по складу оружия правительственных сил САР в районе города Махаджа близ трассы Дамаск – Дараа. Последствия атаки уточняются.
ВКС России подвергли бомбардировке укрепрайоны террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) недалеко от Джиср аш-Шугура на юго-западе провинции Идлиб. На дороге между населенными пунктами Ариха и Аль-Мастума сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате погибли 5 боевиков террористического альянса, возглавляемого «ан-Нусрой».
Под контроль Демократических сил Сирии (SDF) в провинции Хасака перешли населенные пункты Сараджия и Кабарта, в которых ранее скрывались террористы ИГ. Позже стало, что курды захватили еще 14 поселений. При этом о боевых действиях не сообщается. Местные источники уверены, что между боевиками SDF и террористами ИГ до сих пор действуют договоренности, регулирующие распределение территорий.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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