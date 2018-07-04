13:31 04 июля
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Финансы не позволяют: создание российских перспективных кораблей будет отложено

Начало строительства перспективных кораблей дальней морской зоны при недостатке финансирования может быть отложено до 2035 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года Минпромторга России.



Что касается военного кораблестроения, то здесь ожидается перенос сроков начала НИОКР и серийных закупок по ряду перспективных кораблей на период после 2025 года по причине существенного сокращения бюджетных ассигнований на оборонные нужды, а также полный отказ от закупок ряда крупных кораблей (перспективный эсминец, морской авианесущий комплекс) до 2035 года, говорится в проекте.


В министерстве рассматривают 3 сценария развития экономики в целом и судостроительной отрасли в частности: консервативный, инновационный и целевой.

Консервативный сценарий негативно скажется на судостроении. В силу снижения конкурентоспособности экономики, сохранения жесткой бюджетной политики, а также снижения цен на нефть до $40 рост ВВП составит всего лишь 0,2% в 2018-2020 годах и около одного процента в 2031-2035 годах, поясняют авторы.

Инновационный сценарий развития позволит в 2020-2022 годах позволит завершить строительство основных серий кораблей, заложенных до 2018 года, а также интенсифицировать НИОКР и начало закупок образцов кораблей дальней морской зоны. При этом цены не нефть должны сохраниться на уровне $60 за баррель (в постоянных долларах 2017 года).

При целевом (форсированном) сценарии предполагается интенсивный рост объемов поставок кораблей в рамках военно-технического сотрудничества. Цены на нефть при таком сценарии должны быть на уровне $75.

Кроме того, по мнению экспертов, фундаментальной проблемой при обновлении корабельного состава остается несовершенство государственного планирования. Решение этой проблемы является одним из основных условий для преодоления прочих негативных факторов.

Среди таких факторов названы, в частности, сложности промышленной кооперации, которые ведут к срывам сроков поставки комплектующих при строительстве новых кораблей, а также отсутствие системы, которая позволила бы непрерывно финансировать мероприятия по закупке, ремонту и разработке, военно-морской техники.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 10:36
    Цены на нефть при таком сценарии должны быть на уровне $75.
    А при 100 долларах у нас уже все построено и ни чего строить не надо... laughing
    MPN
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:36
      Гнать этих экспертов надо поганой метлой
      maxim947
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 10:39
        Цитата: maxim947
        Гнать этих экспертов надо поганой метлой

        Не экспертов, а тех, кто считается экономистами в нашей стране - Кудрин и ко!
        Я вчера посмотрел во что инвестирует наше государство, так это огромная часть - строительство: домов, центров различного толка, куротно-развлекательные учреждения... С чего ВВП расти, когда нужно вкладывать в производство? Не в роснано, а в реальное производство!
        Население не прибавляется, а они всё кому-то дома строят...
        Anarchist
        1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 10:41
          В сотый раз народу подсунули неправильное правительство, вот жеж блин незадача. Опять надо челобитную писать садится.
          Vladimirovich_4
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 10:51
            Дмитрий Анатольевич, шутить изволите? Держимся пока, держимся... Запрягаем пока... Но уж потом Вы держитесь!
            Anarchist
            1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 12:21
              Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
              Vladimirovich_4
          2. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:06
            Правильное или неправильное правительство посмотрим через годик. Хотя сильно сомневаюсь, что правительство предтставленное Ксюшей и К было бы эффективнее.. Или того же Навального. А вот то, что флот модернизируется медленно - факт. Хотя здесь надо плясать от концепции применения флота. Если упор на оборону рубежей и соответственно упор на береговые комплексы и авиацию - то наверное правильно. Флот сильно дорогое удовольствие. Но как же завидно, читая про Китай.... Их флот растет как на дрожжах!
            Topotun
        2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 10:47
          Интересно в этом году смогут заложить первый серийный корвет проекта 20386?
          Второй корвет нового поколения проекта 20386 планируется заложить в Петербурге в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко, передает ТАСС.

          https://defence.ru/article/vtoroi-korvet-proekta-
          20386-planiruetsya-zalozhit-v-2018-godu/
          Аристарх Людвигович
        3. РУСС (Максим) Сегодня, 11:43
          Цитата: Anarchist
          Не экспертов, а тех, кто считается экономистами в нашей стране - Кудрин и ко!

          Отстаньте уже от Кудрина он сейчас возглавляет Счетную палату ,а не министерство!
          РУСС
          1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:52
            Цитата: РУСС
            Цитата: Anarchist
            Не экспертов, а тех, кто считается экономистами в нашей стране - Кудрин и ко!

            Отстаньте уже от Кудрина он сейчас возглавляет Счетную палату ,а не министерство!


            ну да сейчас другие пакостят на месте кудрина.
            Бар1
        4. Слон Сегодня, 11:58
          Реально экономика страны идет не в том направлении, либеральное правительство очень мало интересует поддержка и развитие отечественной промышленности.
          Слон
        5. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:28
          Не дома строят, а большую часть разворовывают да направляют в банково финансовый сектор "специалистам" спекулировать, вернее мега ворам, и так во всех секторах экономики, Вспомним космодром "Восточный",- воровство зашкаливало, а главный Рогозин хвастался успехами... Правительство гнать всем составом, и это в первую очередь, но ведь правительство утверждает президент....
          Vladimir 5
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:40
      Финансы не позволяют: создание российских перспективных кораблей будет отложено

      Как гласит один из законов Мёрфи :
      "Отложим" - самая вежливая форма отказа .
      sad
      bouncyhunter
      1. Ierarh (Alex) Сегодня, 10:47
        А не дешевле ли работать над оружием позволяющим уничтожить любой корабль в любом месте? Типа баллистической ракеты с самонаведением на корабль...
        Ierarh
        1. donavi49 Сегодня, 11:00
          Так себе. Добровольная отдача инициативы - всегда кончалась очень плохо, для того кто отдавал. За каким бы Мажино или Крепостью он не сидел.

          Плюс есть уникальные задачи - которые выполнять может только флот. Простой пример:
          - воздушные трассы перекрываются, это просто решение правительства. Это его право - которое признается всеми.
          - неприкосновенность международных морских путей опять же признана всеми.

          То есть - если случится какая-нить Сирия, но воздушный мост закроют по решению правительства Ирака/Турции. Только флот сможет выполнять задачу по боевому применению и снабжению. Закрыть проливы (не только турецкие, но и вообще любые другие) - это по факту фактически война. Ввести блокаду - только решение ООН или опять же по факту война.
          donavi49
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:52
        По ходу Паш , ты все с ног на голову воспринимаешь laughing Тебе нарисовали очень даже в шоколаде картинку с привязкой к нефтедоллару. Если рассматривать ход мысли:
        -до $40 не строим
        -на уровне $60- 2020-2022 годах позволит завершить строительство основных серий кораблей, заложенных до 2018 года, а также интенсифицировать НИОКР и начало закупок образцов кораблей дальней морской зоны.
        -на уровне $75. - предполагается интенсивный рост объемов поставок кораблей в рамках военно-технического сотрудничества.
        Цена сегодня
        НЕФТЬцена на 04/07 10:29 77,85+0,13%+0,13%

        А если цена будет $100 , то мы уже все построили... laughing сидим и делим излишки среди пенсионеров... feel
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:55
          Паш , на бумаге мы уже и Звезду Смерти в состоянии построить , и на Марсе яблоневые сады развести . wink
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:59
            Цитата: bouncyhunter
            и на Марсе яблоневые сады развести .

            Так и есть. Яблоки я смотрю у нас не местные, не у Турции же покупаем... wink
            MPN
            1. Ierarh (Alex) Сегодня, 11:02
              Зато жадность наших фермеров-холдингов не знает предела. Местные яблочки дороже...
              Ierarh
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:09
            Привет Паш soldier
            Грустно смотреть что наши верхние не могут воссоздать нормальную систему государственного планирования!
            Предыдущие верхние разрушили то что было создано до них, ладно, но эти то во власти зачем? Народ сказками кормить?
            rocket757
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:34
              Витя soldier
              Цитата: rocket757
              Народ сказками кормить?

              Судя по их действиям - именно для этого .
              bouncyhunter
        2. donavi49 Сегодня, 11:02
          Ну там оперируют ценой на нефть не на сегодня - а среднегодовой. А то еще и с лагом на годик.
          donavi49
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:04
            Денег нет, кооперация в принципе разрушена и не контролируется никак, ни командным методом, ни финансовой заинтересованностью! За верхнее управление беда, т.е. отсутствует четкая программа строительства флота!!! Без которой ни один бизнесмен-производитель комплектующих замарачиватся не будет .... зачем ему убытки!
            Т.е. наши предыдущие верхние успешно сломали СИСТЕМУ, которая позволяла строить что угодно и сколько угодно, а теперешние ничего не создали взамен!
            Короче, флота открытого моря\океана нам не видать более 6 лет эт точно, а как дальше пойдёт совсем не ясно .... какие то гадания! Монетку подкинули, точнее получилось!
            rocket757
        3. Eragon (Дмитрий) Сегодня, 12:00
          Хода мысли я тут вообще не вижу. В России что, финанасирование оборонки осуществляется исключительно за нефтедоллары? А прогнозируемый рост экономики самой России "экспертами", почему-то, не учитывается вовсе.
          Такое впечатление, что это или деза, или информация для нас, "диванных войск", чтобы не скучали, что, в общем-то, одно и то же.
          Eragon
    3. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:55
      что будем делать с этой властью? Пенсии не дают ,экономика гнобится и что будет дальше,сколько ещё закроют военных программ,потому что денег нет ,но вы держитесь? Даже по ВО уже видно ,что что нового ничего нет и обсуждать просто нечего,дальше будет только хуже.
      Бар1
    4. Narak-zempo Сегодня, 12:22
      А при 100 долларах у нас уже все построено и ни чего строить не надо...

      Что надо, то построено. Или, по-вашему, яхта класса Quenn K не относится к кораблям дальней морской зоны? :D
      Я уверен, что все эти яхты олигархов - такая операция по скрытому строительству флота. Под фальш-бассейном с Рыбками 100% скрыты вертикальные пусковые установки "Калибров". Много ходов очка такая.
      Narak-zempo
    5. рич (дмитрий) Сегодня, 12:40
      создание российских перспективных кораблей будет отложено. Финансы не позволяют

      Зато для РОСНАНО деньги есть. Попросим Чубайса построить нанофлот sad
      рич
  2. Гардамир Сегодня, 10:36
    Как это финансы не позволяют, а ну-ка поднять пенсии до 70 лет.
    Гардамир
  3. aristok (Павел) Сегодня, 10:42
    зато футбол .йоптыть
    aristok
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:18
      Футбол не надо трогать. У нашей сборной можно сказать впервые возможность победить оказалась, а вы с сарказмом.
      solzh
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 11:26
        Все проплачено, команды противников куплены?
        DIVAN SOLDIER
        1. igorbrsv Сегодня, 11:36
          Да хоть бы и так
          igorbrsv
    2. Narak-zempo Сегодня, 12:30
      А откуда вы знаете, куда на самом деле пошли деньги, якобы "распиленные" на подготовке к ЧМ-2018? Вон "Ураган" достроили, ракету для С-400 испытали, Ту-160 в серию вернули, "Русланы" строить собираются - всё это "ж-ж-ж" неспроста.
      Narak-zempo
  4. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:42
    При чём деньги-то есть. В прошлом году бюджет получил незапланированных доходов более триллиона рублей. Куда направили? В экономику, на оборонку, на развитие инфраструктуры? Увы. По фондам и бондам распихали и радуются.
    ПалБор
  5. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 10:45
    Обороноспособность страны зависит от цен на нефть... Мягко говоря, весьма интересно.
    сорок восьмой
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 10:45

    У нас почему на такие корабли океанской зоны деньги всегда находятся. Может спросить надо почему на ВМФ денег нет?
    https://advenc.ru/post/top-11-foto-luchshikh-yakh
    t-rossijskikh-milliarderov
    Altona
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 10:49
      Цитата: Altona
      У нас почему на такие корабли океанской зоны деньги всегда находятся.

      У Усманова яхта Dilbar гросс-тоннажем на 16 килотонн. Если гарант попросит, может он контейнер с калибрами на палубе поставит. Там вроде на одной из вертолетных площадок и Тор поставить можно.
      Аристарх Людвигович
      1. Комментарий был удален.
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:23
          Во-первых. Например я не знаю чей Путин ставленник.
          Во-вторых. На сайте очень много тех, кто не голосовал за Путина, например я. Я голосовал за Грудинина.
          В третьих. За своими выражениями следи.
          solzh
          1. Ierarh (Alex) Сегодня, 11:27
            На "во-первых" - хорошо знаете. Того кто развалил всё и отдал СССР на разграбление. Да Уважаемый, Ельцина. И следовательно всей его стаи. Чьи интересы Путин блюдёт неукоснительно...
            Ierarh
          2. Ierarh (Alex) Сегодня, 11:33
            На "во-вторых" - голосовавших за Грудинина по моим наблюдениям (методом вопросов знакомым) куда больше чем в отчете ЦИК.

            На "в-третьих" - что хотите подставить вместо?
            Ierarh
            1. igorbrsv Сегодня, 11:49
              Тазик проблеваться
              igorbrsv
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:49
    остается несовершенство государственного планирования
    Ну вот наконец и о госплане вспомнили, а то все причитали, что рынок расставит все по местам. Ну и как расставил, особенно в 90-е?
    rotmistr60
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:54
      Цитата: rotmistr60
      что рынок расставит все по местам. Ну и как расставил, особенно в 90-е?

      Ни кто "рынок", давно уже не вспоминает, разве что открытые враги, типа Кудрина-набиулиной.
      Хотя и Госплан, в версии 80х годов, тоже не разумное решение
      Chertt
  8. faiver (Андрей) Сегодня, 11:16
    фамилии авторов этой хрени в студию
    faiver
  9. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 11:17
    А финансовые резервы здесь:"От Москвы до самых до окраин,с южных гор до северных морей,ЧЕЛОВЕК проходит как хозяин необъятной Родины своей". В СССР , оказывается, каждый гражданин был "хозяином необъятной Родины своей", а значит и хозяином всех её природных богатств. Я, как, один из"хозяев", разрешаю взять необходимые стране финансовые резервы из природных богатств Родины своей. Наверняка, и остальные "хозяева" будут не против.
    ушкуйник
    1. igorbrsv Сегодня, 11:44
      Так ты ж бывший хозяин. Теперь даже за свои органы никто не уверен
      igorbrsv
    2. Narak-zempo Сегодня, 12:34
      Что ж ты, "хозяин", отдал всё в 1991?
      Narak-zempo
  10. aristok (Павел) Сегодня, 11:17
    Мундиалиссимусу флот не нужен
    aristok
  11. sib.ataman Сегодня, 11:49
    Здесь ( в РФ) пятая колонна либерастов свой правит бал! Всё остальное-болтовня безответственных мерзавцев, морочающих голову населению своей болтовнёй!
    sib.ataman
  12. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 11:54
    Цитата: MPN
    Цены на нефть при таком сценарии должны быть на уровне $75.
    А при 100 долларах у нас уже все построено и ни чего строить не надо... laughing

    Неа, при 100 вся разница уйдет в ценные бумаги США.
    GRIGORIY76
  13. Per se. (Сергей) Сегодня, 11:56
    "В министерстве рассматривают 3 сценария развития экономики в целом и судостроительной отрасли в частности: консервативный, инновационный и целевой". Сценаристы, 40$-60$-75$, по курсу доллара за баррель нефти, вся их "стратегия"... Так, действительно, стали нефтяной и газовой колонией Запада, по совместительству выполняя роль мирового пугала, позволяя тому же Западу пугать мир тем, что ещё сохранилось в России от великого советского наследия, делая на этом деньги и усиливая экспансию США. Здесь нашим "стратегам" надо считать не только курс доллара за баррель нефти, но и насколько ещё осталось этого запаса прочности от Советского Союза. Как только окончательно проедим советские наработки и потенциалы, уже вряд ли и 100$ за баррель помогут, поздно будет пить "Боржоми" и припарки делать.
    Per se.
  14. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 11:57
    Чтобы кормить народонаселение сказками о великой морской энергетической державе, необязательно иметь флот, достаточно иметь пропагандистов и показывать мультики перед советом федерации.
    Как? Как можно глядя на цифры, представленные в статье хоть на толику доверять подполковнику КГБ?
    GRIGORIY76
  15. win9090 Сегодня, 12:00
    Надо пенсии отмаенить
    win9090
  16. KudrevKN (Константин) Сегодня, 12:01
    Вот и слава Богу - "жидко обгадились"!? Недавно был в Центре подготовки инженерных войск на Новой Риге (в/ч 55591) - жалкое и удручающее зрелище!!!!??? Одно ясно, что "анти инженерные" войска - полная разруха, пионер лагерь для детей бюджетников? А рядом, Новая Рига ... с Дворцами, в том числе и Семьи Министра Шойгу? Кстати, один генерал "по большому секрету" шепнул, что у Министра в обоих ЕГО Министерствах "ударно трудятся" ... 84 родственника!? Где уж тут на Флот "гроши наскребсти"? ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТДАЙТЕ ... ДЕТЯМ!!!
    KudrevKN
  17. Валерьевич (Евгений ) Сегодня, 12:02
    За то девчёнки у нас красивые)))
    Валерьевич
  18. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:23
    Цитата: Per se.
    поздно будет пить "Боржоми"

    Боржоми пить вообще не стоит ! Что нам генацвале вместо боржоми в бутылки наливают .одному грузинскому богу известно !? Я , купил недавно .попробовал (98 рублей! бут. ) явная вода с содой и солью .. Мерзость мерзейшая !
    30 вис
    1. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:01
      Брал "Borjomi" в стекле и пластике, в пластике, действительно, как-то не очень, а в стекле показалось нормально. Сейчас, Юрий, только ленивый не бодяжит продукты, наши законы очень лояльны капитализму, жадности производителей, что из говна копеечного дорогую конфетку лепят, получая сверхприбыли.
      Per se.
  19. nikolas 83 (николай) Сегодня, 12:24
    При такой политике государства скоро будем спускать на воду шлюпки и моторные лодки вместо кораблей и кричать уряя не имеющая аналогов моторная лодка.....Позор.Стрелять надо за подрыв обороноспособности страны.
    nikolas 83
    1. spektr9 Сегодня, 13:11
      При такой политики скоро государство не останется ....
      spektr9
  20. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:18
    Вывод один ни чего хорошего нет сейчас и не будет. Не жили богато ну и не фиг начинать.
    Чича сквад
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