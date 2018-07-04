Армия на продажу. Военнослужащий ВСУ торговал гранатами и патронами из багажника

На Украине выявлены очередные случаи сбыта краденых боеприпасов. На сей раз – в Львовской области. Сообщается, что хищением боеприпасов занимался военнослужащий одной из местных частей. Львовская военная прокуратура установила, что военнослужащий ВСУ пытался сбыть гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов несколько сотен патронов калибра 7,62 мм.Военнослужащий задержан, в его отношении готовятся возбудить уголовное дело по статье о сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ. Теперь незадачливому похитителю может грозить до 5 лет лишения свободы.Буквально недавно украинские СМИ опубликовали сведения о том, что задержан военнослужащий, которые "свинчивал" с зенитного ракетного комплекса "Тор" платы с содержанием драгоценных металлов. Все платы были изъяты и теперь проходят в качестве вещдоков по возбужденному уголовному делу.Воровство комплектующих и боеприпасов на Украине набирает обороты. Старт массовым преступлениям подобного характера в 2014 году дали радикалы, которые буквально "обставляли" воинские части при полном попустительстве украинских военных.