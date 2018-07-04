13:33 04 июля
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Армия на продажу. Военнослужащий ВСУ торговал гранатами и патронами из багажника

На Украине выявлены очередные случаи сбыта краденых боеприпасов. На сей раз – в Львовской области. Сообщается, что хищением боеприпасов занимался военнослужащий одной из местных частей. Львовская военная прокуратура установила, что военнослужащий ВСУ пытался сбыть гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов несколько сотен патронов калибра 7,62 мм.

Военнослужащий задержан, в его отношении готовятся возбудить уголовное дело по статье о сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ. Теперь незадачливому похитителю может грозить до 5 лет лишения свободы.




Буквально недавно украинские СМИ опубликовали сведения о том, что задержан военнослужащий, которые "свинчивал" с зенитного ракетного комплекса "Тор" платы с содержанием драгоценных металлов. Все платы были изъяты и теперь проходят в качестве вещдоков по возбужденному уголовному делу.

Воровство комплектующих и боеприпасов на Украине набирает обороты. Старт массовым преступлениям подобного характера в 2014 году дали радикалы, которые буквально "обставляли" воинские части при полном попустительстве украинских военных.

Использованы фотографии: Военная прокуратура Западного региона (Украина)
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Комментарии 23

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  1. Чёрный Сегодня, 11:00
    А шо нельзя? каждый свидомый воин привез домой сувениры. только они всплывают по синей грусти laughing
    Чёрный
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:02
      Военнослужащий ВСУ торговал гранатами и патронами из багажника
      Ну а чего ему ларек открывать что ли? Пока оформишь все бюрократические детали, уже нишу конкуренты займут... Но вот без бумажек... не прокатило...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:21
        Не за то бьют вора что украл , а за то что попался . Насмотрелся вояка как его начальство грузовиками и вагонами загоняет всё подряд и решил сам подзаработать . Да вот никудышный из него коммерс получился - попался . А сколько тех , кто не попался ?
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:26
          Жадность фраера сгубила..., надо было оптом сдавать...
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:29
            Рыба с головы гниёт : когда подчинённые видят как начальство тырит фурами и понимают что жаловаться бесполезно - мысли сворачивают на кривую дорожку .
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 11:32
              Ну ты же понимаешь, что наказание обратно пропорционально стыренному. Расценки :
              1000р - 5лет
              1000 млн. - заслуженный деятель чего ни будь и место в правительстве...
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:34
                Конечно понимаю , как и то , что эта схема не только для Украины актуальна .
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 11:36
                  Цитата: bouncyhunter
                  что эта схема не только для Украины актуальна .

                  Я вообще то с России брал, laughing чего там на Украине довольно трудно чего то достоверно прогнозировать.
                  MPN
                  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:00
                    Сразу фильм вспомнился "Тонкая штучка"

                    На рынке останавливается возле лотка с фруктами,
                    - Почём гранаты?
                    - Эти по десять. Эти, - вытаскивает РГД-5, - по сто, лимонки по сто пятьдесят.
                    - Свежие?
                    - Только вчера с завода.

                    laughing
                    https://vk.com/video16308603_171508677
                    Shurik70
          2. Чёрный Сегодня, 12:33
            Цитата: MPN
            Жадность фраера сгубила..., надо было оптом сдавать...

            Оптом низяяя , оптом генералы укровермахта торгуют laughing
            Чёрный
            1. Чёрный Сегодня, 12:48
              "по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня!" wassat
              Чёрный
        2. Ilya-spb (Илья) Сегодня, 13:04
          Общественность интересуется, брал ли хитрый воен.украинец бартер в виде горилки и сала взамен "маслят")))
          Ilya-spb
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:25
      Обычный украинский бизнес. А кто не рискует - не пьет шампанского. winked
      сибиралт
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 12:24
      жажда наживы и ничего святого. Этот девиз современного бизнеса интернационален
      рич
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:02
    Если у них генералы и полковники воруют по пятой усиленной, то что остается делать бойцу "сильнейшей" армии Европы? К тому же в любой стране где идет гражданская война, либо происходит вооруженный конфликт торговля оружием (боеприпасами) дело заурядное. Плохо то, что этим оружием начинают наполняться пограничные страны.
    rotmistr60
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:10
      так это мелочь, то чем занимается боец "сильнейшей" армии Европы по сравнению с генералами и полковниками, у которых воровство и торговля оружием на поток поставлена...
      Masya Masya
      1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:37
        Цитата: Masya Masya
        Masya Masya

        День добрый, Марина.
        Хотите улыбнуться? Киевские "придумщики" предложили применить в войне с противной Россией страшное укропское оружие, которое её (Россию) уничтожит, а неньку выведет в число процветающих держав.

        Ну. и на закусочку:
        Лелёк
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:22
          Приветик, Лев! love
          Цитата: Лелёк
          страшное укропское оружие, которое её (Россию) уничтожит

          неужели лом??? what
          как известно, против лома нет приема... wassat
          Masya Masya
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:07
    Какая страна - такая и армия
    pvv113
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 11:10
    Дурдом. Украина скатилась в очень глубокую яму из которой вылезти ей будет не возможно. Когда-то все разворованное оружие выстрелит по всей Украине.
    solzh
  5. prior (Влад) Сегодня, 11:18
    5 лет за торговлю без лицензии - это перебор! Ещё, небось, и "Жигуля" конфискуют.
    Украина десятилетиями распродаёт советское вооружение втихаря - и ничего.
    prior
  6. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:50
    Тю! Прапорщик ВСУ решит проблемы боеспособности своей армии гораздо лучше, чем диверсанты и шпионы "ворогов". Говорят, уже и "джавелины" продали курдам в Сирию и Ирак.
    ButchCassidy
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:09
      Ну когда сгорит склад хранения джавелинов, тогда и станет ясно что "пива больше нет".
      американцы наивные думали, если их в войска не пустить их не своруют и заскладировали, так со склада переть можно гораздо легче быстрее и больше.
      bk316
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