13:34 04 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор

В 2010 году два стратегических бомбардировщика Т-160 установили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев за сутки с небольшим 20 тыс. км, сообщает Минобороны РФ.



В июне 2010 года два самолета Ту-160, поднявшиеся с авиабазы в городе Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев за 24 часа 24 минуты расстояние в 20 тыс. км, говорится в опубликованных военным ведомством материалах «Книги рекордов Вооруженных сил Российской Федерации».


Экипажи совершили в воздухе две дозаправки. До настоящего времени рекорд не побит – дольше на самолетах подобного класса никто не летал.

Сообщается, что полет проходил вдоль северного побережья Канады, над Северным ледовитым океаном и над нейтральными водами Тихого океана.

В том же году свой рекорд поставила пара стратегов Ту-95МС. Самолеты преодолели 28 тыс. км, проведя в воздухе более 47 часов. Их маршрут проходил над северо-восточной частью Атлантики с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана.

Машины взлетели с оперативного аэродрома в Воркуте и приземлились на аэродром Украинка. Во время полета экипажи совершили 4 дозаправки.

Отметим, что в опубликованных на сайте Минобороны материалах содержатся рекордные достижения не только военнослужащих различных видов и родов войск, но и спортсменов, курсантов, исследователей, военных ученых и пр. При этом ведомство обещает постоянно обновлять цифровой ресурс с учетом новых достижений.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
25

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:29
    Что не говори, а российская стратегическая авиация на уровне и свои задачи выполнит. Даже старички Ту- 95 рекорды ставят.
    полет проходил вдоль северного побережья Канады, над Северным ледовитым океаном и над нейтральными водами Тихого океана
    Хороший маршрут, а если на борту еще и крылатые ракеты...
    rotmistr60
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:32
      Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор

      С одной стороны конечно почетно, а с другой - не очень.. где новый стратег? хватит уже кичиться советскими разработками, давай на-гора новое, современное))
      maxim947
      1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 11:36
        А рекорд по длительности полёта на форсаже? Сто пудов тоже не побит! feel
        электроОлег
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:45
        Цитата: maxim947
        ... хватит уже кичиться советскими разработками,....

        Глупо отказываться от реально работающей машины..Даже богатые(США) не стремятся менять самолет 60-х годов.
        НасРать
      3. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 12:00
        Вы имеете в виду "стратегический членовоз" на базе ту-160? Не быть ему.
        GRIGORIY76
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:27
          Цитата: GRIGORIY76
          "стратегический членовоз" на базе ту-160? Не быть ему.

          И кто вам это, на ушко нашептал. Вообще принято свое "категорическое нет", как то подтверждать фактажом, а то похоже на высказывания либерал-тролей wink
          Chertt
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:30
    Красавцы, что еще сказать!!!
    Egorovich
  3. askort154 (Александр) Сегодня, 11:40
    Это, конечно, хорошо ! Горжусь ! Но есть одно НО. Как быть с этим ?
    18.01.1957 г. В-52 совершил кругосветный полёт за 45 час.19мин., пролетев 30975 км.
    11.01.1962г. В-52 - рекорд дальности без дозаправки - 20168 км., за 22час.09мин.
    (данные из Вики) what
    askort154
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:00
      Цитата: askort154
      Но есть одно НО. Как быть с этим ?

      Ни кто, (из разумных людей) , звездно полосанутых, лоХами не считает (тем более в прошлом). Это достойный соперник. wink
      PS Чего нельзя сказать о бессмысленных желтых кроликах -Китайцах
      Chertt
      1. Например Сегодня, 12:13
        Цитата: askort154
        Как быть с этим ?
        18.01.1957 г. В-52 совершил кругосветный полёт за 45 час.19мин., пролетев 30975 км.
        11.01.1962г. В-52 - рекорд дальности без дозаправки - 20168 км., за 22час.09мин.

        1. Длина экватора около 40 тыс км. Назвать кругосветным полет в 30 тыс может только википедия.
        2. Перегоночная дальность b-52: 16 090 км. Значит к "рекорду" модернизировали и залили горючкой дополнительные баки. Тоже притянуто за уши.

        Я испытываю гордость за наших лётчиков. Они молодцы. А за матрасов пусть радуются американцы. Это ответ на ваш вопрос. hi
        Например
        1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:27
          Например..... Длина экватора около 40 тыс км. Назвать кругосветным полет в 30 тыс может только википедия.


          Это моя ошибка. Не 30975 км., а 39975 км. ("кругосветка", это не полёт над экватором). А для "рекордов" всегда готовят спецборт , "выбрасывая из него всё лишнее" и ставя ДБ.Причём, подбирают маршрут и время с наибольшим использованием ветрового режима со струйными течениями. У него средне-путевая скорость составила 850км/час. hi
          askort154
          1. ufpb (Сергей) Сегодня, 12:46
            А Лебеди и Медведи были на плановом дежурстве. Почему так долго? Сменщики попросили подменить, у тещи днюха.
            ufpb
  4. Громобой Сегодня, 11:40
    Когда современные рекордсмены совершали свой долгий перелёт,то за них радовался и помогал Чкалов и вся героическая когорта рекордсменов прошлого.Не уронить бы планку, ведь этому виду авиации нужна модернизация и новаторские машины в полках нужны в перспективе,а экономика явно не на подъёме для таких лихих дел.
    Громобой
    1. spektr9 Сегодня, 13:26
      Как можно уронит то чего уже 25 лет как нет ?
      spektr9
  5. 123456789 Сегодня, 12:15
    ПАК ДА будет решать задачи и Ту-22 , и Ту-95, и Ту-160. ПАК ДА будет дозвуковым, зачем ему сверхзвук? Сверхзвук очень дорого стоит. Концепция российской Дальней авиации не входить в зону ПВО противника.
    123456789
    1. spektr9 Сегодня, 13:26
      Тут вопрос не в скорости, а в том будет ли или денег не хватит ...
      spektr9
Картина дня