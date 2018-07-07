Охота спецназа ГРУ на «Супер Кобру» и исход вьетнамской войны



Спецназ армии Северного Вьетнама Спецназ армии Северного Вьетнама



Современный Ми-24 Современный Ми-24

Особняком среди этих спецопераций стоит похищение новейшего американского вертолета АН-1G «Хью Кобра». Оно дало новый толчок развитию отечественного вертолетостроения и позволило успешно модернизировать переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2М», ставший настоящей головной болью американцев во Вьетнаме. Хотя… официально ничего подобного не происходило вообще, а утечка информации о самой загадочной операции советских спецслужб произошла лишь после того, как некоторые ее участники перед смертью решили рассказать о подвигах своей молодости.В далеком 1967 году Вьетнам полыхал в огне братоубийственной гражданской войны. Коммунистический Север поддерживали Китай и СССР, а правительство Южного Вьетнама опиралось на помощь США, которые ввели в страну собственные вооруженные силы.Фактически территория этой страны стала местом испытания новых типов вооружений и тактики ведения принципиально новых боевых действий, одной из которых стало проведение американцами печально известных «ковровых бомбардировок».Ни для кого не является секретом, что бойцы Демократической Республики Вьетнам переходили в наступление после получения новых партий советского и китайского оружия, а армии Сайгона помогали отбиваться американские десантники. Ударные вертолеты «Ирокез» наносили акцентированные удары по местам сосредоточения партизан Вьетконга, но были очень уязвимы перед советскими ПЗРК «Стрела-2».Все изменилось в канун нового 1968 года. Развернутое Северным Вьетнамом мощное наступление на американские военные базы буквально захлебнулось в крови. Виной тому стали новейшие американские вертолеты АН-1G «Хью Кобра», буквально накануне прибывшие из США.Они имели лучшую броневую защиту, были чрезвычайно маневренными и легко уклонялись от атак «Стрел», а новейшие системы вооружений делали «Супер Кобру» очень серьезной боевой единицей.Ракетная атака вертолета АН-1G «Хью Кобра»Для выполнения поставленных задач АН-1G оснащались пусковыми установками ракет, автоматическими гранатометами калибра 40 мм, 7,62-миллиметровыми пулеметами и кассетными минами ХМ-3. Авиационные дымовые приборы позволяли скрыть точное местоположение вертолета, снижая эффективность применение средств ПВО.Понимая, что ситуация выходит из-под его контроля, Хо Ши Мин вынужден был обратиться за помощью к Советскому Союзу, который и сам оказался совершенно не готов к подобному развитию событий.Решить возникшую проблему нужно было в кратчайшие сроки. Как всегда в подобных случаях, на помощь должны были прийти военспецы Главного разведывательного управления министерства обороны СССР. К тому моменту в джунглях Индокитая уже действовало несколько советских диверсионных групп, которые обладали обширной шпионской сетью.Уже к весне 1968 года удалось установить, что на территории Камбоджи, в 30 км от границы с Северным Вьетнамом находится сверхсекретная американская военная авиабаза Flying Joe. Об уровне секретности может свидетельствовать тот факт, что даже правительство Камбоджи не знало о существовании в непроходимых джунглях островка американских ВВС.Авиабаза «Летающий Джо» не обладала обширными размерами. На ней базировалось несколько легких и транспортных вертолетов, а также 4 ударные «Супер Кобры».Основной задачей пилотов являлась скрытная заброска диверсионно-снайперских групп в джунгли Северного Вьетнама, а также эвакуация бойцов после выполнения боевого задания. В прямые противостояния с вьетнамской армией вертолетчики не вступали. Они охраняли базу спустя рукава, будучи уверенными в том, что на территории суверенной Камбоджи им ничего не угрожает.Каким же оказался их шок, когда в один из дней мая 1967 года на базу ворвалась группа головорезов, на форме которых не было никаких опознавательных знаков! Нападавших было не более 10 человек, но под их точным огнем только за первые 20 минут боя полегло 15 американцев.Но самым удивительным было то, что «партизаны» сумели взорвать три АН-1G, а на четвертом вертолете… просто улетели. На поле боя они оставили только три трупа своих товарищей, которые имели характерную азиатскую внешность.Прибывшие на место происшествия американские коммандос так и не смогли идентифицировать погибших, у которых не оказалось при себе никаких документов. Даже стрелковое оружие и ножи у них оказались американскими, а на телах не имелось никаких характерных татуировок.Как впоследствии рассказывали ветераны ГРУ, все они были готовы к тому, что любая спецоперация может стать для них последней в жизни. Поэтому, кроме оружия и взрывчатки, они имели при себе капсулы с быстродействующим ядом, которыми пользовались в критических ситуациях.Профессионализм и молниеносность проведенной операции подсказывали американцам, что перед ними работа спецназа ГРУ, но никаких прямых доказательств присутствия на «Летающем Джо» советских военспецов так и не удалось обнаружить.Особой пикантности ситуации придавал и тот факт, что сами американцы находились на территории Камбоджи нелегально. Политический скандал не нужен был никому. Погибших военнослужащих и сгоревшие вертолеты назвали боевыми потерями, а пропавшую «Супер Кобру» — пропавшей без вести в непроходимых джунглях Северного Вьетнама.Интересно, что для сохранения секретности все потери разнесли по разным датам, а саму авиабазу в скором времени вообще ликвидировали. Только через несколько лет через источник в КГБ американцы узнали о причастности СССР к этой операции, хотя и без особых подробностей.Так куда же девался вертолет АН-1G «Супер Кобра», который официально ни на одну северокорейскую базу так и не прилетел? Об этом знали только несколько человек. Большинства из них уже давно нет в живых.Косвенным фактом того, что спецоперация ГРУ имела продолжение, является тот факт, что всего через несколько дней после описываемых событий в сторону СССР вылетело несколько транспортных самолетов. Очевидцы утверждали, что в тщательно опломбированных ящиках находились детали какой-то летательной конструкции, а также авиационные вооружения различных типов.Без сомнения, наши конструкторы тщательно изучили конструктивные особенности попавшей в их руки «Супер Кобры», а некоторые американские ноу-хау были позаимствованы и использовались при постройке советских вертолетов Ми-24. Первый полет легендарного «Крокодила» был осуществлен уже 19 сентября 1970 года, а сегодня советские Ми-24 считаются самыми распространенными и эффективными ударными вертолетами мира.По большому счету, нам остается лишь подождать, пока все заинтересованные стороны снимут режим секретности и откроют документы о военной операции, которой, официально, никогда не было. Мы же остановимся еще на одном событии, существенно повлиявшем на ход вьетнамской войны, к которому могли приложить руку спецназовцы ГРУ.В начале 1970 года не очень эффективный ПЗРК «Стрела-2» претерпел серьезную модернизацию, превратившись в наводящий ужас на врага переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2М». Сегодня об этом говорят редко, но с появлением в 1972 году новой «Стрелы» во Вьетнаме характер войны полностью изменился.До этого чувствовавшие безнаказанность американцы начали нести очень серьезные потери. О чем говорить, если не очень хорошо обученные бойцы северовьетнамской армии смогли за оставшиеся годы войны уничтожить 204 летательные цели американцев! Для этого им потребовалось совершить 598 пусков, что является очень хорошим результатом для того времени.Возможно, это простое совпадение, но лучшей целью являлись именно «Супер Кобры», которые отлично захватывались прицелом новой «Стрелы-2М» и падали, пораженные в самые уязвимые места.Потери американцев стали чрезвычайно велики, а народные протесты против участия во вьетнамской войне заставили Пентагон согласиться на вывод войск с территории этой многострадальной страны. Оставшийся без военной поддержки Южный Вьетнам в скором времени капитулировал, а страна объединилась под руководством компартии и товарища Хо Ши Мина.Сегодня о советской атаке на авиабазу Flying Joe говорят лишь косвенные факты. Официальная информация как бы вычеркнута из череды реальных событий. Но этому есть объяснения, с которыми трудно не согласиться.Дело в том, что США и СССР действовали на территории Камбоджи нелегально. И пускай эта страна не пользовалась особым авторитетом в мире, но наглое нарушение ее интересов могло сильно пошатнуть политические позиции заинтересованных сторон. Ссориться с ООН не хотелось никому, поэтому маленький «междусобойчик» решили попросту замять. Тем более что американский спецназ сам неоднократно проводил подобные нелегальные операции.Все бойцы спецподразделения ГРУ дали пожизненную подписку о неразглашении информации о событиях на авиабазе Flying Joe. Только на смертном одре некоторые из ветеранов, вспоминая бурные годы молодости, рассказали о ней своим родственникам.