13:35 04 июля
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Третий и четвертый. В Китае одновременно спустили на воду два эсминца Type 055

3 июля 2018 года в Даляне на китайском судостроительном объединении Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) (DSIC) состоялась торжественная церемония одновременного спуска на воду двух больших эскадренных миноносцев проекта Type 055, передает блог bmpd.

Третий и четвертый. В Китае одновременно спустили на воду два эсминца Type 055


Данные эсминцы являются третьим и четвертым кораблем в этой серии и первыми, спущенными на воду в Даляне. Головной эсминец "Наньчан"строился на Шанхайских верфях и был спущен на воду 28 июня 2017 года, второй в серии корабль также был заложен в Шанхае и спущен на воду в конце апреля этого года. По имеющейся информации, и в Шанхае и в Даляне, на стадии строительства находятся еще два эсминца проекта Type 055.


Строящиеся в интересах китайского Военно-морского флота, эсминцы проекта Type 055 являются довольно крупными кораблями для своего класса. Водоизмещение кораблей составляет свыше 10 000 т (полное – свыше 12 000 т), длина превышает 180 метров, ширина - 20 метров. Эсминцы построены с применением стелс-технологий и оснащены газотурбинным электрогенератором мощностью порядка 100 мВт, что позволяет использовать даже лазерное вооружение. Кроме того, корабли оснащены китайской боевой системой, аналогичной американской Aegis.

На эсминцы планируется поставить пусковые установки общей вместимостью 128 ракет различных типов, одно 130-мм артиллерийское орудие, несколько скорострельных артустановок меньшего калибра. Также на корабле имеется ангар для двух вертолетов и вертолетная площадка.

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 44

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  1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:00
    И что тут скажешь? Респект и уважение. И одновременно опасения возникают. Как-то все ВС в мире начинают готовится к выполнению своих прямых обязанностей.... И это малость напрягает.
    Topotun
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:07
      Как-то все ВС в мире начинают готовится к выполнению своих прямых обязанностей.... И это малость напрягает.


      главное мы ЯО обновили
      и модернизируем ВКС и сухопутную составляющую.

      Напрягало если бы было как в 1998

      А сейчас хотя бы дыры залатали.
      консерватор
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:10
        Применение ЯО - требует решительности от руководства. Выпустив этого зверя - назад уже не загонишь. Вот и возникают сомнения - хватит ли у ВВП решимости идти до конца? Особенно учитывая, что человек он не бедный и терять ему и кланам, что за ним стоят есть что....
        Topotun
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:11
          Вот и возникают сомнения - хватит ли у ВВП решимости идти до конца?


          консерватор
          1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:13
            Слова и дела... Посмотрим, такое ощущение, что ждать то не так и долго. Очень уж круто вокруг узел затягивается.
            Topotun
          2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:19
            и вы в это верите? попахивает чем-то из прошлого
            Silvestr
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:16
        Цитата: консерватор
        главное мы ЯО обновили

        и что из этого следует? Кто первым ударит и куда?
        Silvestr
    2. ЛМН (Максим) Сегодня, 12:12
      Цитата: Topotun
      И что тут скажешь? Респект и уважение. И одновременно опасения возникают. Как-то все ВС в мире начинают готовится к выполнению своих прямых обязанностей.... И это малость напрягает.

      Согласен,все активизировались.А кто "помог" им активизироваться?) winked
      Радует,что Россия в "этой" игре на пике сейчас.И надеюсь наши не остановятся.
      ЛМН
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:19
        Радует,что Россия в "этой" игре на пике сейчас.И надеюсь наши не остановятся.


        после Крыма врятли кто даст нам остановится. Им припекает
        консерватор
        1. ЛМН (Максим) Сегодня, 12:27
          Цитата: консерватор
          Радует,что Россия в "этой" игре на пике сейчас.И надеюсь наши не остановятся.


          после Крыма врятли кто даст нам остановится. Им припекает


          У них не "припекло",у них "сгорело".Крым это закрытая уже тема.Только спекуляции.США в большом "Г...."

          А вот то,что такими темпами Китай станет нашим новым "военным" соперником,начинает уже видеться. what
          ЛМН
          1. NEOZ Сегодня, 12:40
            Цитата: ЛМН
            новым "военным" соперником

            еще со старым не разобрались.....а вы уже нового ищите....
            NEOZ
  2. gig334 (прохожий) Сегодня, 12:09
    А в России олигархический строй, фрегат Горшков 12 лет до ума доводит. И народ свой добивает, новыми пенсионными реформами и поборами.
    gig334
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:14
      А в России олигархический строй


      жаль что слабоумных больше, чем капиталистов

      И народ свой добивает, новыми пенсионными реформами и поборами.


      посмотри сколько была пенсия в баксах до того как пришло это правительство, что сидит сейчас в Кремле.

      Нравятся мне эти истории про правительство добивающее свой народ.
      Считаю что тебе надо платить пенсию которая была до Медведева и Путина.

      консерватор
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:20
        Цитата: консерватор
        посмотри сколько была пенсия в баксах до того как пришло это правительство, что сидит сейчас в Кремле.

        а сколько был бакс и каковы были цены?
        Silvestr
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:21
          Сильвестр - ты вообще альтернативно одаренный.

          Ты мне расскажи сколько пенсия в баксах была - я же и спрашиваю. Сколько ты хлеба мог купить на ту пенсию - и сколько хлеба можешь купить сейчас

          если ты мне начнешь рассказывать что тогда - что сейчас - одна суть

          то я желаю тебе грамотного врача, который поставит тебе грамотный диагноз


          консерватор
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:23
            Цитата: консерватор
            Ты мне

            незнакомым "тыкать"- плохое воспитание.
            Цитата: консерватор
            то я желаю тебе грамотного врача, который поставит тебе грамотный диагноз

            можете обращаться, я ВАМ помогу
            Silvestr
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:25
              ты себе то помочь не можешь) помогатель)
              консерватор
              1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:29
                Цитата: консерватор
                ты себе то помочь не можешь) помогатель)

                хамите! Каждый сам кузнец своего счастья. Таким как вы, у нас помощь бесплатно
                Silvestr
      2. gig334 (прохожий) Сегодня, 12:20
        Цитата: консерватор
        А в России олигархический строй


        жаль что слабоумных больше, чем капиталистов

        И народ свой добивает, новыми пенсионными реформами и поборами.


        посмотри сколько была пенсия в баксах до того как пришло это правительство, что сидит сейчас в Кремле.

        Нравятся мне эти истории про правительство добивающее свой народ.
        Считаю что тебе надо платить пенсию которая была до Медведева и Путина.


        Согласен, с тобой на одного слабоумного стало больше. А правительство тут не причём, во всём видимо народ виноват. Народ же мазохист, он должен радоваться повышению пенсионного возраста, до которого вряд ли доживёт, повышениям налогов, новым поборам и т д. Согласен, слабоумный? Ты в 60+ пробовал работать с хроническими болезнями, с проблемами в суставах, с сердцем, с позвоночником и т д? я так понимаю нет. Вот когда доживёшь до этого возраста, тогда поймёшь.
        gig334
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:22
          иди поплачь с кем нибудь другим. мне эту дичь даже не пиши
          консерватор
        2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:26
          Цитата: gig334
          Согласен, слабоумный?

          он на все согласен, лишь бы от кормушки не оторвали
          Silvestr
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:27
            балаболище) ну какая у меня кормушка? Ну вот на этом форуме можно привлекать за звездобольство?

            или это тут определено в норму?

            Рассказывай мне про кормушку, клоун

            Почему на этом форуме случилось так - что вот эта вся грязь вылезла и считается тут за норму? Почему лайкают клоунов которые откровенно звездоболят?

            Ты мужчина? Или женщина? Если мужчина - доставай факты. А если ты женщина - то тогда тебе можно и побалаболить

            Сейчас вот и посмотрим - есть у тебя орган между ног - или ты очередная дочь украинского офицера, у которой не все так однозначно

            консерватор
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:30
              Цитата: консерватор
              алаболище) ну какая у меня кормушка? Ну вот на этом форуме можно привлекать за звездобольство?

              или это тут определено в норму?

              каков поп, таков и приплод! Как на Украине- "А меня за що?"
              Silvestr
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:30
                клоун, я повторяю свой вопрос. От куда ты взял про кормушку, что это за кормушка?
                консерватор
            2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:32
              Цитата: консерватор
              есть у тебя орган между ног - или ты очередная дочь украинского офицера, у которой не все так однозначно

              главное, чтобы у вас "пестик" был, а то ведь медицина всесильна- пол меняют как перчатки. Хотя "пестиком" надо еще уметь пользоваться
              Silvestr
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:33
                клоун, мне еще раз повторить свой вопрос?)

                ты себя мужчиной ощущаешь? Расскажи мне про свои слова и про слово кормушка относительно меня.



                консерватор
                1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:41
                  Цитата: консерватор
                  клоун, мне еще раз повторить свой вопрос?)

                  Silvestr
                  1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:51
                    так бери себе женский ник. что ты тут всем мозги пудришь? женщине я не буду хамить. Я с женщинами стараюсь быть деликатным.

                    Тут есть женщины на форуме - спроси у подруг кому я из них хамил

                    Да и какое это хамство - указывать клоуну что слова мужчины это не просто так.

                    Хотя какой ты мужчина - что я от тебя тут жду, действительно. Ты же сильвестр.
                    консерватор
              2. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:52
                Цитата: Silvestr
                Цитата: консерватор
                есть у тебя орган между ног - или ты очередная дочь украинского офицера, у которой не все так однозначно

                главное, чтобы у вас "пестик" был, а то ведь медицина всесильна- пол меняют как перчатки. Хотя "пестиком" надо еще уметь пользоваться

                Ты зачем тему в нытьё превратил? Вы в каждой теме уже ноете.
                Грибок
            3. анатолич83 (евгений) Сегодня, 13:24
              Цитата: консерватор
              балаболище) ну какая у меня кормушка? Ну вот на этом форуме можно привлекать за звездобольство?

              или это тут определено в норму?

              Рассказывай мне про кормушку, клоун

              Почему на этом форуме случилось так - что вот эта вся грязь вылезла и считается тут за норму? Почему лайкают клоунов которые откровенно звездоболят?

              Ты мужчина? Или женщина? Если мужчина - доставай факты. А если ты женщина - то тогда тебе можно и побалаболить

              Сейчас вот и посмотрим - есть у тебя орган между ног - или ты очередная дочь украинского офицера, у которой не все так однозначно

              факты: доходы росли не потомучто путин пришел, а из за дорогой нефти. теперь ценник чуть меньше и санкции работают, над которыми все смеются, воровать надо слугам народа с учетом инфляции, отсуда пенсионная реформа , ндс , бензин и все что будет дальше
              анатолич83
        3. NEOZ Сегодня, 12:48
          Цитата: gig334
          А правительство тут не причём, во всём видимо народ виноват.

          а правительство это не народ? оно из рептилойдов? или из дворянских родов?
          посмотрите биографию лиц в правительстве и их предков, они из народа!
          да, виноват народ!-пенсии старикам обеспечивают ТРУДОСПОСОБНЫЕ граждане, а если на 1го работающего приходится 3 пенсионера то ОТКУДА будут высокие пенсии???
          п.с. для высоких пенсий необходимо было рожать МНОГО детей!!!
          NEOZ
    2. NEOZ Сегодня, 12:18
      Цитата: gig334
      А в России олигархический строй

      так это то же Вы это допустили!!!! или же Ваши предки!!!!
      то, что сейчас происходит это следствие того, что было 30-40 лет назад, а может и больше...
      NEOZ
      1. gig334 (прохожий) Сегодня, 12:23
        Цитата: NEOZ
        Цитата: gig334
        А в России олигархический строй

        так это то же Вы это допустили!!!! или же Ваши предки!!!!
        то, что сейчас происходит это следствие того, что было 30-40 лет назад, а может и больше...

        Предположим я ничего не допускал, мал был тогда. А вот где ты был, балет наверное дома на диване с предками смотрел?
        .
        gig334
        1. NEOZ Сегодня, 12:35
          Цитата: gig334
          мал был тогда.

          тогда Ваши предки...
          Цитата: gig334
          балет дома

          так точно, вся страна смотрела "балет"... и результат этого смотрения на лицо...
          я не снимаю с себя ответственность за развал СССР, приложил руку куря мальборо, нося джинсы, слушая всякую дребедень, облизываясь на все западное и смеясь над всем "совковским"... Пересмотрите Петросяна Е.В. за 85-90 гг. там в шутках сконцентрированно все для развала СССР (хочется погнить как гниет запад/ у них там педалька есть и.т.д.) -досмеялись.... сейчас мы получаем цену за мальборо и джинсы......
          NEOZ
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:53
      Тут же про Китай. Зачем ныть про Россию?
      Грибок
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:54
        Витёк hi сейчас тебе тут расскажут что ты тролль.

        сейчас нам с тобой наприлетает тут от администраторов, за то что мы оскорбляем сексуальные меньшинства своими вопросами
        консерватор
        1. spektr9 Сегодня, 13:14
          Ну так не оскорбляйся, сексуальное меньшинство по умственному признаку laughing
          spektr9
      2. igorbrsv Сегодня, 13:33
        Сильвестр боится что пока Вы тут про Китай обсуждаете ему пенсионный возраст поднимут. Он сейчас рвет и мечет и на заголовки статей внимания не обращает. Счас Гаргантюа еще подтянется и вообще Вас затролит laughing
        igorbrsv
  3. donavi49 Сегодня, 12:33
    Этапы становления - март 2017 года. На этом фото оба героя данной новости wink
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 12:34
      Июль 2017 года. Сформированы корпуса.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 12:38
        май 2018 года. Еще пара впереди собирается. Если что - это размерность Москвы/Варяга. По водоизмещению это крупнейшие в мире строящиеся боевые корабли не авианосцы/десантные корабли. Если брать как корабль Арсенал - то они на 2 месте (112 тяжелых ракет). Первое прочно удерживает корейский Сижон Великий с 144 ракетами.
        donavi49
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:48
          так это ж Китай! Работают, крутятся. Нам такое и не снилось
          Silvestr
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 13:16
      В Далянь такие супертанкеры строят, что эсминцы меркнут, было бы странно не смочь быстро их построить. Китай один из мировых лидеров судостроения и ему под силу строить боевые корабли любого водоизмещения. В России судостроение в полумертвом состоянии и поэтому рассчитывать на пополнение флота подобными эсминцами не стоит. Пора уже забыть про гордость и закупать корабли в Китае, это единственный выход, других не существует независимо от того, кто "рулит" страной.
      Дырокол
  4. Ugrumiy Сегодня, 12:53
    Эх, новость из серии " нам и не снилось ".
    Ugrumiy
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