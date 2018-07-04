13:33 04 июля
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Глава Минтруда: В России зафиксирован существенный рост зарплат

Глава Минтруда Максим Топилин озвучил статистику ведомства по уровню заработных плат в России. В интервью радиостанции «Говорит Москва» федеральный чиновник заявил, что в России, оказывается, зафиксирован «существенный рост» реальных зарплат. По словам Топилина, зарплаты скакнули аж на 10% за 3-4 месяца.

Глава Минтруда: В России зафиксирован существенный рост зарплат


После этого заявления радиослушатели задаются вопросом, о каком конкретно регионе или ведомстве говорит Максим Топилин?


Одновременно с этим Топилин заявил о снижении числа российских граждан в трудоспособном возрасте. Странно, откуда же это снижение, если Росстат объявил о росте средней продолжительности жизни как для мужчин, так и для женщин?

Министр:
У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет.


Напомним, что на днях было объявлено, что, оказывается, экономические показатели в РФ ранее могли быть «неверно рассчитаны». Так, заявлено, что по итогам 2016 года экономика, «вероятно», не упала, а осталась на нулевом уровне, а в 2017 году выросла не на 1,5%, а на 1,8%.

Если руководствоваться «новыми методиками» подсчётов, то уже завтра можно объявить о росте зарплат в реальном выражении уже даже не на 10 процентов, а на все пятьдесят.

В этой связи актуально следующее:
главное не как росли (не росли) показатели, а как их считали.

Использованы фотографии: https://rosmintrud.ru
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Комментарии 74

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  1. Leeds (Alexander) Сегодня, 12:03
    И ведь он прав. Денег стало так много, что не успеваем их тратить. Осталось дождаться другого доклада, про зафиксированное падение цен на фсё.

    «Только начинаем привыкать к хорошему, как жизнь становится ещё лучше» (с)
    Leeds
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:09
      Видать депутатам серьезно подняли зарплаты так % на 60-70 раз средняя выросла на 10%
      MPN
      1. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 12:11
        Видимо так и есть, я просто не очень понимаю, как могут расти средняя зарплата причем так значительно, если экономика стоит на месте.
        GRIGORIY76
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:14
          Цитата: GRIGORIY76
          Видимо так и есть

          Я даже и не помню когда у рабочих крайний раз поднималась..
          MPN
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:17
            Сидя в позолоченных креслах, получая их зарплаты, как не пофантазировать? Им же за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
            rocket757
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:26
              Цитата: rocket757
              Им же за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!

              Будет! Пропихнут ПР, добавят НДС и еще вырастут "средние зарплаты"
              MPN
              1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:31
                В этом плане не сомневаюсь даж!
                В принципе, верхние должны заботиться о подъёме благосостояния хоть кого то!
                Не стоит гадать, кто этот кто то есть .... уж точно не МЫ!
                rocket757
                1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 12:45
                  Вот , блин, а у меня упала(((( Так кому же он за мой счет повысил? Ну и брехуны в правительстве, друг друга с премьером перевирают. "Денег нет, но вы держитесь..." А у этого аж 10% в плюсе
                  shvn
                  1. Татьяна Сегодня, 12:56
                    Глава Минтруда Максим Топилин озвучил статистику ведомства по уровню заработных плат в России. ....в России, оказывается, зафиксирован «существенный рост» реальных зарплат. По словам Топилина, зарплаты скакнули аж на 10% за 3-4 месяца.

                    Удобный момент для федерального чиновника пропиарить в народ преступную правительственную пенсионную реформу. Только Топилин не упомянул о следующих мерах правительства:
                    1. Сейчас будет принят закон о поднятии НДС с 18 до 20%.
                    2. Подняты с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ.
                    3. Пенсии весной были проиндексированы с учётом инфляции.
                    4. Зарплаты у бюджетников и госслужащих тоже были проиндексированы с учетом инфляции.
                    Но к реальному росту зарплат, и пенсий в том числе, их годовая индексации вообще-то не имеет отношения никакого отношения, если быть точным. Это поддержание их на прежнем реально покупательном подовом уровне предыдущего года - и не более того.
                    ИТОГО. Откуда тогда по Топилину рост реальный заработных плат у населения?! Может этот рост одномоментно и был, но тут же и сдулся!

                    Топилин просто протаскивает преступную пенсионную реформу в народ - выдаёт информацию о якобы росте реальных зарплат с потаённым двойным умыслом.
                    Татьяна
                2. Комментарий был удален.
          2. Чёрный Сегодня, 12:35
            Глава Минтруда: В России зафиксирован существенный рост зарплат
            Везёт России....а я , видимо, в Гондурасе живу. sad
            Чёрный
            1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:37
              Цитата: Чёрный
              Глава Минтруда: В России зафиксирован существенный рост зарплат
              Везёт России....а я , видимо, в Гондурасе живу. sad

              Гондурасцы обиделись, плачут от такого сравнен yes ия.
              Балу
      2. АА17 (Александр Анатольевич) Сегодня, 12:28
        Депутаты и чиновники не успевают повышать себе зарплаты, чтобы средняя зарплата по России не падала и хоть чуть-чуть росла.
        АА17
      3. Zubr Сегодня, 13:06
        hi Мне бы тоже очень хотелось увидеть где это там ЗП выросли ? Живёт он в другом измерении.
        Zubr
      4. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 13:07
        Ага, они до этого так мало получали. Бедненькие... Не то что кондукторы в трамвае. Миллионеры. Прямо трамваем в Ниццу и ездят.
        Topotun
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 12:30
      в России зафиксирован «существенный рост» реальных зарплат. По словам Топилина, зарплаты скакнули аж на 10% за 3-4 месяца.

      Все абсолютно верно. Опрос проведен в курилке Государственной Думы. yes
      рич
      1. мерцание (Николай) Сегодня, 13:10
        Все абсолютно верно. Опрос проведен в курилке Государственной Думы.
        Не, эти бы "скачок" на 10% даже не заметили stop
        мерцание
    3. RaptorF22 Сегодня, 12:38
      Эх заживем good Лучше и лучше
      RaptorF22
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:44
        Ну, естественно-после слов "солнцеликого" о "задачи повышения уровня жизни населения" чиновники и думцы быстро кинулись его(уровень жизни) себе повышать....но только себе.
        Улиточник N9
    4. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:48
      Наличность должна работать. Постоянно нарастающие излишки денег можно потратить на покупку акций Газпрома, недвижимости во Франции, а так же предметов антиквариата. Тогда любая доярка, водитель, при выходе на пенсию откажется от предложенных грошей!
      Серж Горелый
    5. Кент0001 (евгений) Сегодня, 13:20
      Что ему велели говорить, то он и озвучивает. Проверить ведь его слова ведь нельзя. Все эти говоруны сначала вызывали улыбку, теперь уже отторжение....какие ощущения у Народа от власти будут дальше, вот в чем вопрос, а то говорят у нас в стране есть люди, которые даже и не обсуждали и даже не работали над животрепещущими проблемами своего электората...вот чего бойся.
      Кент0001
  2. Per se. (Сергей) Сегодня, 12:04
    «Ох, уж эти сказочки! Ох, уж эти сказочники!». Весь вопрос, у кого эти зарплаты существенно выросли, и, второй вопрос, а насколько выросли в стране цены.
    Per se.
    1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 12:48
      С 1 июля вся социалка выросла. Вопрос на засыпку - на сколько? Да по роже бы этими бумажками этим министрам хоть раз бы дать
      shvn
      1. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:12
        Цитата: shvn
        Да по роже бы этими бумажками этим министрам
        Per se.
  3. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 12:05
    Хотел написать какой нибудь ехидный комментарии. Но чет, тут даже сказать нечего...
    Ну разве что плохо все кончится, видимо.... negative
    GRIGORIY76
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:41
      Плохо для кого? Для народа или для власти? Для власти я думаю плохо не кончится, а для нас перспектив на горизонте не видно...
      solzh
      1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 12:49
        Как не видно! А 65 и 63 - разве это не горизонт?
        shvn
  4. afrikanez (KONGO) Сегодня, 12:05
    главное не как росли (не росли) показатели, а как их считали.
    Всех этих "считоводов" посадить на зарплату дворника, вот и посмотрим кто чего насчитает.
    afrikanez
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 12:11
      Они просто привыкли врать.
      Владивосток1969
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 12:19
        просто вырос МРОТ...налоговая жестко отслеживает этот процесс...вот и 10% в +...
        kepmor
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:43
          А покупательная способность денег на сколько упала не говорят...
          Цитата: kepmor
          просто вырос МРОТ...налоговая жестко отслеживает этот процесс...вот и 10% в +...
          solzh
        2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 12:49
          Многие компании документально переводят работников на пол ставки.И увеличение МРОТ по боку
          Владивосток1969
        3. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:07
          у нас охранник сегодня в курилке рассказывал, как подняли мрот его начальник вызвал к себе и заставил писать заявление о переводе на 0,75 ставки. Кто не хочет - переаттестация с выводами о профессиональном соответствии занимаемой должности.
          сорок восьмой
  5. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 12:07
    Ну втопил Топилин, так втопил. Тут народ обратно на конверты переходит а конторы минималку готовятся рисовать как в 90-e и нулевые.
    Он на какой планете вообще живёт? РосКомЧинРай? Офонареть. Просто, в ступор вогнали.
    Gnefredov
  6. Леший1975 Сегодня, 12:08
    "оказывается, зафиксирован «существенный рост» реальных зарплат".

    Да может он про ВВП с кланом говорил, а не за всех.

    "Напомним, что на днях было объявлено, что, оказывается, экономические показатели в РФ ранее могли быть «неверно рассчитаны».".

    Это как и всегда. Врут как дышат.
    Леший1975
  7. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 12:12
    Цитата: afrikanez
    главное не как росли (не росли) показатели, а как их считали.
    Всех этих "считоводов" посадить на зарплату дворника, вот и посмотрим кто чего насчитает.

    Может, просто посадить? what
    Gnefredov
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:14
    Как говаривали древние: "Есть правда. Есть полуправда. Есть ложь. Есть клевета. Есть грязная клевета. А есть статистика".
    Дормидонт
  9. fif21 (александр) Сегодня, 12:14
    Зарплаты растут , продолжительность жизни растет , пенсии растут.... laughing и чего народ не доволен! am Всю эту лживую братию гнать из России поганой метлой.
    fif21
  10. askort154 (Александр) Сегодня, 12:14
    У него и фамилия "двоякая" с корнем топить. Топить - поднимать температуру. Топить - лишать доступа кислорода. Видимо, может делать и то, и то. tongue
    askort154
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 12:17
      Если он будет поднимать температуру и одновременно лишать кислорода, да его подводники к русалкам отправят с якорем в обнимку. Пускай развлекается.
      Gnefredov
  11. ioan-e (Борис) Сегодня, 12:14
    "Упс, перепутал карман....." Нобелевскую премию по литературе, однозначно! С формулировкой - лучшая фантастическая сказка с эффектом появления макаронных продуктов на боковых поверхностях голов читателей!
    ioan-e
  12. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:14
    врут, редиски. Может и скакнули зарплаты у кого-то , но рубль на 10% скакнул вниз, а за ним цены скакнули, но вверх и у всех.
    Silvestr
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:16
      "З" - зависть
      Дормидонт
  13. Пленник (Айрат) Сегодня, 12:15
    Вот везет россиянам, зарплаты у них растут. good Стоп, а я то кто? Со времен завоевания Грозным Казани предки мои россияне и я вроде не с телеги выпал laughing Что у меня то зарплата не растет? what Наверное работаю плохо. recourse
    Пленник
    1. Леший1975 Сегодня, 12:30
      Цитата: Пленник
      Что у меня то зарплата не растет? Наверное работаю плохо.

      Да нет, не расстраивайтесь, работаете нормально наверняка, как и все мы. Россиянин просто Вы не правильный, как и основная часть населения (я в том числе). А не правильным россиянам рост з/п не положен. Им в последнее время куча других "плюшек" положена, ну и лапша на уши в придачу.
      Леший1975
  14. skylare (Марина) Сегодня, 12:15
    Что-то сколько за последнее время общаюсь со знакомыми, никто на прибавку зарплат не жаловался. Обрезают всё, что только можно - это да, есть такое. В нашем городе и до этого с этим делом не особенно было, а уж теперь... Интересно, откуда эти господа такие данные выкапывают?
    skylare
  15. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:19
    в России, оказывается, зафиксирован «существенный рост» реальных зарплат. По словам Топилина, зарплаты скакнули аж на 10% за 3-4 месяца.
    А рост цен на скоко зафиксирован?? belay
    Балу
  16. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:21
    Странно, откуда же это снижение, если Росстат объявил о росте средней продолжительности жизни как для мужчин, так и для женщин?

    Автор-аноним ну сколько можно ? Вы среднюю школу кончали?
    Ну не связаны эти показатели напрямую.
    Зарплаты повысились может и поболе но только в некоторых секторах.
    bk316
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 13:06
      На "проклятом" западе не оперируют "средней зарплатой"-которая на самом, деле фигня полная и не дает никакой информации о реальном положении дел, там оперируют "медианной" зарплатой по отраслям, вот она то четко показывает- где и у кого "выросло"...
      Улиточник N9
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:29
        На "проклятом" западе не оперируют "средней зарплатой

        Ну почему только на "западе" у нас тоже - вон возьмите журнал superjob.
        Зарплаты в IT секторе реально выросли за полгода на 15-20%.
        bk316
  17. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:27
    В России зафиксирован существенный рост зарплат

    кто- нибудь просветит, в каком уголке нашей необъятной Родины это происходит? может просто наш богом забытый уголок настолько забытый, что мы это не ощущаем даже близко...
    Masya Masya
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:39
      Цитата: Masya Masya
      кто- нибудь просветит, в каком уголке нашей необъятной Родины это происходит?

      В пределах садового кольца, я так думаю.
      Балу
  18. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 12:29
    А тем временем на бывшем заводе Россия в СПб введён четырехчасовой рабочий день, а половина в вынужденных отпусках. Ну видимо наверху думают, что это по причине "деньги уже дома складывать негде, вот и разъехались по Мальдивам тратить."
    Можно просто посмотреть как посыпались туроператоры, и сразу станет ясно, что денег у народа стало меньше, а свою статистику в деревенские туалеты рассылать, для поддержания гигиены.
    LUCKY777
  19. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 12:33
    О да у меня в этом году на целых400 руб подняли , вот сижу не знаю куда потратить
    Ратник-80
  20. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:35
    Глава Минтруда: В России зафиксирован существенный рост зарплат

    Наверное у работников министерств, депутатов и прочих "приближённых". Лучше бы не злили людей, пока не получили трындюлей! angry fool
    К-50
  21. Blue Fox Сегодня, 12:35
    Сейчас ради интереса зашёл на официальный сайт биржи труда в СПб и уху поел.
    Вакансии:
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    А вакансия участкового врача-терапевта в поликлинику - 50 000 руб.!!
    Blue Fox
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:42
      Цитата: Blue Fox
      Сейчас ради интереса зашёл на официальный сайт биржи труда в СПб и уху поел.
      Вакансии:
      Инженер-конструктор отдел компрессоров, ведущий - от з/п 60 000 руб., высшее профессиональное и опыт работы не менее 3-х лет.
      Режиссер-постановщик театральные постановки
      ФГБУ Культуры росссийский государственный академический театр имени товстоногова - от 4 768 178 руб. , график работы гибкий.
      Всё нормально в государстве???? В бюджетном учреждении культуры такие зарплаты!! Всего лишь ассистент режиссёра того же теарта - з/п от 503 000 руб.!!
      А вакансия участкового врача-терапевта в поликлинику - 50 000 руб.!!

      Цитата: Blue Fox
      Сейчас ради интереса зашёл на официальный сайт биржи труда в СПб и уху поел.
      Вакансии:
      Инженер-конструктор отдел компрессоров, ведущий - от з/п 60 000 руб., высшее профессиональное и опыт работы не менее 3-х лет.
      Режиссер-постановщик театральные постановки
      ФГБУ Культуры росссийский государственный академический театр имени товстоногова - от 4 768 178 руб. , график работы гибкий.
      Всё нормально в государстве???? В бюджетном учреждении культуры такие зарплаты!! Всего лишь ассистент режиссёра того же теарта - з/п от 503 000 руб.!!
      А вакансия участкового врача-терапевта в поликлинику - 50 000 руб.!!

      Такой зарплате многие терапевты позавидовали бы. Целых 50 тыс! А я больше половин жизни шашкой у станка отмахал, так даже с пензией столько не выходит.
      Не завидую, но конгнетивный диссонанс испытываю конкретный.
      Балу
      1. akunin (эд) Сегодня, 13:03
        Цитата: Балу
        Целых 50 тыс
        а "в глубине сибирских руд..."такая зарплата у терапевта делает его не прилично богатым(вакансия в питере)
        на хх.ру надыбал Врач-лаборант
        от 10 000 руб. до 12 000 руб.,
        Полная,
        без опыта
        Вакансия врача. ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» – находится по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Медицинская
        akunin
      2. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:31
        А я больше половин жизни шашкой у станка отмахал

        А надо было у монитора, тогда бы попали в эти 10-15%. Хотя по моему мнению где-то 20-25%.
        bk316
    2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:47
      Вот о зарплатах вечно плачущих от "голода" культурных деятелях...... после этого по-новому понимаются слова Геббельса о "культуре" и "пистолете": http://culturavrn.ru/russia/21427
      Улиточник N9
  22. asiat_61 (игорь) Сегодня, 12:38
    Не знаю как зарплаты, а бензин подскочил до 40.
    asiat_61
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 12:59
      92-й ? Что то дёшево у вас,..
      50руб. 10коп. 95-й бензин «Вентос» (правда, это очень хороший бензин, “Лукойл» тихо курит в сторонке). А просто 95-й 48 рэ с копейками за литр (и дефицит, кстати).
      /Западный Крым.
      Gnefredov
  23. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:51
    Чёрт!Они в параллельном мире живут?!?Чинуши и прочие депутаты!?
    Фил77
  24. Altona (Евгений) Сегодня, 12:51
    Ангажированная ложь. Если все так хорошо, то зачем возраст пенсионный повышать? Если рук рабочих не хватает, то устройте безработных российских граждан.
    Altona
  25. Altona (Евгений) Сегодня, 12:53
    Цитата: Балу
    Такой зарплате многие терапевты позавидовали бы. Целых 50 тыс!

    ------------------------
    Контора пишет! Пойдешь устраиваться и тебе тут же сделают кучу понижающих коэффициентов.
    Altona
  26. akunin (эд) Сегодня, 12:54
    вызвали на днях подписать задним числом приказ о подъеме оклада на 500 руб(путину доложили в январе,оклад подняли с 1 июня)со всеми будет рублей 700(10 % нет),а вот повышение жкх с 1 июля скушает эти деньги и откусит еще столько же,так что мои доходы растут скачкообразно ...со знаком -
    akunin
  27. koksalek Сегодня, 12:59
    Если так и дальше будут считать то нам давно уже пора вообще от пенсионного возраста отказаться, давно надо Луну освоить и забросать шапками весь мир
    koksalek
    1. Strashila (I) Сегодня, 13:25
      Будьте точнее, какими шапками... норковыми или соболиными, может для экономии бюджета просто овчинными обойдемся.
      Strashila
  28. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:07
    федеральный чиновник заявил, что в России, оказывается, зафиксирован «существенный рост» реальных зарплат.

    То то я смотрю, что мне просто деньги девать стало некуда. Яхту себе купить, что ли? Посоветуйте, какую. laughing fool
    Piramidon
  29. ser6119 (Сергей) Сегодня, 13:12
    сэр (с) Это все что можно сказать про них и их подсчеты, лет 12 роста зарплат нет crying
    ser6119
  30. анатолич83 (евгений) Сегодня, 13:17
    когда начинают нагло врать о таком жди беды
    анатолич83
  31. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:22
    Брешут все! Даже Президенту...
    Самара_63
  32. mitchhunter Сегодня, 13:23
    главное не как росли (не росли) показатели, а как их считали.

    а как же иначе тогда врать в лицо народу и плевать на них? других способов нет.
    mitchhunter
  33. Strashila (I) Сегодня, 13:23
    Они часом авторов для составления текстов своих выступлений из КВН или Камеди не переманили... а то пробивает смех его читая.
    Strashila
  34. BISMARCK94 (Александр) Сегодня, 13:31
    Ненависть. Просто лютая ненависть к этим ушлепкам типа топилина.
    BISMARCK94
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