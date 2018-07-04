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Глава Минтруда: В России зафиксирован существенный рост зарплат
Глава Минтруда Максим Топилин озвучил статистику ведомства по уровню заработных плат в России. В интервью радиостанции «Говорит Москва» федеральный чиновник заявил, что в России, оказывается, зафиксирован «существенный рост» реальных зарплат. По словам Топилина, зарплаты скакнули аж на 10% за 3-4 месяца.
После этого заявления радиослушатели задаются вопросом, о каком конкретно регионе или ведомстве говорит Максим Топилин?
Одновременно с этим Топилин заявил о снижении числа российских граждан в трудоспособном возрасте. Странно, откуда же это снижение, если Росстат объявил о росте средней продолжительности жизни как для мужчин, так и для женщин?
Министр:
Напомним, что на днях было объявлено, что, оказывается, экономические показатели в РФ ранее могли быть «неверно рассчитаны». Так, заявлено, что по итогам 2016 года экономика, «вероятно», не упала, а осталась на нулевом уровне, а в 2017 году выросла не на 1,5%, а на 1,8%.
Если руководствоваться «новыми методиками» подсчётов, то уже завтра можно объявить о росте зарплат в реальном выражении уже даже не на 10 процентов, а на все пятьдесят.
В этой связи актуально следующее:
главное не как росли (не росли) показатели, а как их считали.
После этого заявления радиослушатели задаются вопросом, о каком конкретно регионе или ведомстве говорит Максим Топилин?
Одновременно с этим Топилин заявил о снижении числа российских граждан в трудоспособном возрасте. Странно, откуда же это снижение, если Росстат объявил о росте средней продолжительности жизни как для мужчин, так и для женщин?
Министр:
У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет.
Напомним, что на днях было объявлено, что, оказывается, экономические показатели в РФ ранее могли быть «неверно рассчитаны». Так, заявлено, что по итогам 2016 года экономика, «вероятно», не упала, а осталась на нулевом уровне, а в 2017 году выросла не на 1,5%, а на 1,8%.
Если руководствоваться «новыми методиками» подсчётов, то уже завтра можно объявить о росте зарплат в реальном выражении уже даже не на 10 процентов, а на все пятьдесят.
В этой связи актуально следующее:
главное не как росли (не росли) показатели, а как их считали.
Использованы фотографии: https://rosmintrud.ru
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