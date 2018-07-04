13:34 04 июля
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Американские СМИ рассказали о долге Трампа перед Путиным

Прикрываясь стремлением к улучшению отношений, Дональд Трамп на самом деле помогает Москве повысить вес и укрепить свой статус в мире, несмотря на западные санкции, пишет газета The Miami Herald.



Президент США не заинтересован в ужесточении санкций против России, считает автор. На саммите США-РФ Москва, скорее всего, предложит Трампу сделку: она продолжит «удерживать Крым», пообещав взамен «прекратить войну» на востоке Украины. Путин также попросит американского лидера надавить на Порошенко и заявить ему, что Украина никогда не вступить в НАТО.


Газета напоминает, что в прошлом году Конгресс США принял закон, в котором подчеркивается необходимость жестких санкций в отношении врагов Америки, таких как Россия, КНДР и Иран. Трамп утвердил закон, однако сделал приписку, что документ является неконституционным.

Автор отмечает также, что в настоящее время меняется стратегия давления на Кремль с целью воспрепятствовать ему «захватить Украину». Автор приводит следующий пример: Вашингтон поставил Киеву противотанковые комплексы, на использование которых наложил жесткие ограничения. Он указал, что данное оружие нельзя отправлять в Донбасс, оно должно находиться за много километров от линии фронта. Сначала в США говорили о бесплатной поставке комплексов, но потом почему-то попросили оплатить их стоимость.

Вместо того чтобы поощрять опасную игру Путина, президент США должен продолжить давление на Кремль, ввести строгое эмбарго на российскую нефть, отменить банковские привилегии и запретить американцам покупать российские облигации, пишет издание.

Трамп должен Путину. Признаки налицо,
заключает автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:12
    Москва, скорее всего, предложит Трампу сделку: она продолжит «удерживать Крым», пообещав взамен «прекратить войну» на востоке Украины. Путин также попросит американского лидера надавить на Порошенко и заявить ему, что Украина никогда не вступить в НАТО.
    Задолбали блеять ни о чем, такое ощущение, что героин у них подешевел конкретно... Чушь неуемная прется из статьи в статью, то Трамп предложит что не откажемся, то наоборот... fool
    MPN
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:27
      Без России им заниматься нечем и рейтингов не будет.
      Идущий
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:39
        Цитата: Идущий
        Без России им заниматься нечем и рейтингов не будет.

        Их существование сразу теряет смысл.... wink
        Masya Masya
      2. Чёрный Сегодня, 12:42
        Трамп должен Путину. Признаки налицо

        Чёрный
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:47
          Натурой и толко натурой laughing
          Идущий
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:39
      Цитата: MPN
      Задолбали блеять ни о чем

      Паш , чем ближе 16-е - тем больше блеяния будет . wink
      bouncyhunter
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:44
        Здравия всем и благоденствия hi , "кипяток" будет литься рекой , а какой будет запах? lol
        Идущий
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 13:01
      Две дипмиссии должен точно. Пущай возвращает.
      Dimontius
    4. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 13:05
      Чушь то чушь конечно, но беда в том, что однажды Трампу возжа под хвост попадет (под влиянием СМИ) и он такого дрозда даст.... Никому мало не будет. И разгребать потом всем миром придется. Если он этот мир уцелеет. Как-то самое "демократическое" общество по моему переклинило... Причем наглухо.
      Topotun
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:16
    Похоже у фэйкньюс заглючил вентилятор для разбрасывания дерьма - брызгает во все стороны, в том числе и на оператора. Выключить не получается, поток дерьма не остановить из помещения не выйти - тупик, короче.
    Yrec
  3. victorsh (Виктор) Сегодня, 12:22
    Подтверждаю.Я лично возил деньги Трампу.Должен.
    victorsh
    1. Слон Сегодня, 12:44
      Или тебе должны? Трамп все-таки победил!
      Слон
      1. собаковод Сегодня, 13:00
        Цитата: Слон
        Слон Сегодня, 12:44 ↑ Новый
        Или тебе должны? Трамп все-таки победил!

        По-этому и победил! На последние три Витиных рубля! А у нас, кто девушку платит, тот её и танцует!
        собаковод
  4. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:28
    Трамп утвердил закон, однако сделал приписку, что документ является неконституционным.

    Это как это? Гарант конституции подписывает неконституционный закон? Мягко говоря, - нонсенс. Странная страна Америка. Странный президент странной страны Америки - флюгер. И вот ещё одно проявление этих странностей - м-р Трамп почти два года утверждал, что Россия не вмешивалась в выборы его президентом США, и тут на тебе:
    Лелёк
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:33
      ну если какая-то газета The Miami Herald диктует трампу что и кому он должен...
      президент США должен продолжить давление на Кремль, ввести строгое эмбарго на российскую нефть, отменить банковские привилегии и запретить американцам покупать российские облигации, пишет издание

      то чего ожидать от остальных... wink
      Masya Masya
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:46
        Похоже пооткручивает он им головенки...
        Идущий
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:50
          обозначит их как- fake news, на этом и дело закончится...
          Masya Masya
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:52
            Практика говорит , что он кровожадный и всех рано или поздно , но наказывает.
            Идущий
  5. Слон Сегодня, 12:42
    Что касается Украины, не следует забывать, что перед американскими президентскими выборами правящая клика Порошенка опрометчиво сделала ставку на Клинтон, а Трампа всячески обижала, в т.ч. называла "земляным червяком"...
    Слон
  6. bankirchik34 (А) Сегодня, 12:47
    сегодня солнце красное, а значит трамп должен путину. Фейк ньюз настолько свободны в пин@осии, что позволяют себе писать просто свое имхо. Вот она, истинная демократия))
    bankirchik34
  7. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:59
    На какой помойке нашли сию статейку? Какая то заштатная газетёнка ( The Miami Herald) пытается быть арбитром в мировой политике. Стоит ли обсасывать всякие желтые издания? Скоро дойдет до того, что на ВО начнут постить статьи из какой нибудь "Новости Myxocpaнcpaнcка" и на полном серьезе их обсуждать.
    Piramidon
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 13:21
    Дональд Трамп на самом деле помогает Москве повысить вес и укрепить свой статус в мире, несмотря на западные санкции, пишет газета The Miami Herald.
    -------------------------
    Майами-это столица штата Флорида. Флорида-это курортный штат. Я так понимаю, эта газетка в основном пишет статейки в рубрику "Из жизни отдыхающих". И тут значит широко так замахнулась на геополитику. Не, ну я понимаю, что Трамп иногда надевает красные труселя, подаренные Путиным, футболку с его портретом и сланцы с надписью "Сочи-2014", но не до такой же степени. laughing laughing
    Altona
  9. morpogr (юрий) Сегодня, 13:30
    Аналитика просто супер. Всё таки прав был Задорнов.
    morpogr
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