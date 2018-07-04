Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Американские СМИ рассказали о долге Трампа перед Путиным
Прикрываясь стремлением к улучшению отношений, Дональд Трамп на самом деле помогает Москве повысить вес и укрепить свой статус в мире, несмотря на западные санкции, пишет газета The Miami Herald.
Президент США не заинтересован в ужесточении санкций против России, считает автор. На саммите США-РФ Москва, скорее всего, предложит Трампу сделку: она продолжит «удерживать Крым», пообещав взамен «прекратить войну» на востоке Украины. Путин также попросит американского лидера надавить на Порошенко и заявить ему, что Украина никогда не вступить в НАТО.
Газета напоминает, что в прошлом году Конгресс США принял закон, в котором подчеркивается необходимость жестких санкций в отношении врагов Америки, таких как Россия, КНДР и Иран. Трамп утвердил закон, однако сделал приписку, что документ является неконституционным.
Автор отмечает также, что в настоящее время меняется стратегия давления на Кремль с целью воспрепятствовать ему «захватить Украину». Автор приводит следующий пример: Вашингтон поставил Киеву противотанковые комплексы, на использование которых наложил жесткие ограничения. Он указал, что данное оружие нельзя отправлять в Донбасс, оно должно находиться за много километров от линии фронта. Сначала в США говорили о бесплатной поставке комплексов, но потом почему-то попросили оплатить их стоимость.
Вместо того чтобы поощрять опасную игру Путина, президент США должен продолжить давление на Кремль, ввести строгое эмбарго на российскую нефть, отменить банковские привилегии и запретить американцам покупать российские облигации, пишет издание.
Президент США не заинтересован в ужесточении санкций против России, считает автор. На саммите США-РФ Москва, скорее всего, предложит Трампу сделку: она продолжит «удерживать Крым», пообещав взамен «прекратить войну» на востоке Украины. Путин также попросит американского лидера надавить на Порошенко и заявить ему, что Украина никогда не вступить в НАТО.
Газета напоминает, что в прошлом году Конгресс США принял закон, в котором подчеркивается необходимость жестких санкций в отношении врагов Америки, таких как Россия, КНДР и Иран. Трамп утвердил закон, однако сделал приписку, что документ является неконституционным.
Автор отмечает также, что в настоящее время меняется стратегия давления на Кремль с целью воспрепятствовать ему «захватить Украину». Автор приводит следующий пример: Вашингтон поставил Киеву противотанковые комплексы, на использование которых наложил жесткие ограничения. Он указал, что данное оружие нельзя отправлять в Донбасс, оно должно находиться за много километров от линии фронта. Сначала в США говорили о бесплатной поставке комплексов, но потом почему-то попросили оплатить их стоимость.
Вместо того чтобы поощрять опасную игру Путина, президент США должен продолжить давление на Кремль, ввести строгое эмбарго на российскую нефть, отменить банковские привилегии и запретить американцам покупать российские облигации, пишет издание.
Трамп должен Путину. Признаки налицо,заключает автор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти