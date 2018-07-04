13:32 04 июля
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Турция приступила к освоению первых полученных F-35

Турецкие пилоты, направленные для обучения полетам на новейшем американском истребителе пятого поколения F-35, два первых экземпляра которого Турция получила от США, прибыли на авиабазу Люк (штат Аризона), где находится международный центр обучения для участников программы F-35 Joint Strike Fighter, передает "Warspot" со ссылкой на портал airforcetimes.com.

Турция приступила к освоению первых полученных F-35


Американская компания Lockheed Martin, занимающаяся производством F-35, на прошлой неделе поставила на авиабазу два новых истребителя для ВВС Турции. Всего же Анкара планирует закупить около ста истребителей F-35. Прибывший на авиабазу Люк турецкий персонал и пилоты начнут освоение новых машин на земле, и только затем приступят к тренировочным полетам.


Хотя Турция и получила два новых истребителя F-35 в свое распоряжение, но вывести с территории США он их в ближайшее время не сможет. В Соединенных Штатах опасаются, что в результате покупки Турцией российской системы С-400 "Триумф", часть секретной информации по новейшему истребителю F-35 "уйдет" в Россию. В настоящее время Вашингтон пытается всячески отговорить Анкару от приобретения С-400, грозя в случае ее отказа исключить Турцию из программы разработки и реализации F-35, но пока безрезультатно.

В случае же отказа в передаче истребителей Турции, США теряют одного из участников программы вместе с его инвестициями в проект, а также аннулируется заказ Турции почти на сотню самолетов, что делает стоимость остальных выше.

Использованы фотографии: f-35.com
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Комментарии 11

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:32
    грозя в случае ее отказа исключить Турцию из программы разработки и реализации F-35, но пока безрезультатно.
    Может Израилю как то под польно С-400 впихнуть? Может американцы у них Ф-35 отберут? laughing
    MPN
    1. RaptorF22 Сегодня, 12:35
      Рапторы нужны good нафиг эти 35 wink winked
      RaptorF22
  2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:35
    Прибывший на авиабазу Люк турецкий персонал и пилоты начнут освоение новых машин на земле, и только затем приступят к тренировочным полетам.

    Ну, да, пока с иврита все надписи и наставления переведут... lol
    А. Привалов
    1. собаковод Сегодня, 13:08
      :
      Цитата: А. Привалов
      А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 12:35 Новый
      Прибывший на авиабазу Люк турецкий персонал и пилоты начнут освоение новых машин на земле, и только затем приступят к тренировочным полетам.
      Ну, да, пока с иврита все надписи и наставления переведут...

      Мы, тут, в Сибири, тоже мучаемся! Всё на иврите...Вот и сейчас, написал на иврите, перевёл на русский, и только уж потом в комментарии... wassat
      собаковод
  3. Громобой Сегодня, 12:39
    Хотя Турция и получила два новых истребителя F-35 в свое распоряжение, но вывести с территории США он их в ближайшее время не сможет.
    Это понятно,но ей это особо и не нужно,т.к. в США турецкие лётчики наиболее квалифицированно и массово подготовятся к новейшему истребителю,а в Турции таких условий нет.
    Я сомневаюсь,что Турция променяет С-400 на 100 новейших истребителий и на серьёзный разрыв с США и НАТО не пойдёт ради РФ.Как там,кстати,реализация широко оформленного политически,контракта по С-400---тишина?Ей не нужны санкции,а вот техническая подпитка запада ей нужна.
    На последнем параде в Баку турки участвовали на Ф-16(если не ошибаюсь).Через пару лет могут на Ф-35 и в учениях с нашей бывшей союзной республикой будут привлекать эти самолёты.
    Громобой
    1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:43
      Я сомневаюсь,что Турция променяет С-400 на 100 новейших истребителий и на серьёзный разрыв с США и НАТО не пойдёт ради РФ.
      а оно и не требуется, похоже они и то и другое получат, пентагон на требования конгресса забил
      _Ugene_
      1. BlackMokona Сегодня, 12:49
        Так уникальная возможность проверить работу С-400 против F-35 на многочисленных учениях внутри НАТО, Можно будет разработать тактики прорыва С-400 с помощью F-35. Изучить все слабые и сильные стороны этого противостояния
        BlackMokona
      2. Громобой Сегодня, 12:56
        Цитата: _Ugene_
        оно и не требуется, похоже они и то и другое получат, пентагон на требования конгресса забил

        Сомневаюсь,что наша сделка с турками состоится,т.к. Пентагон добросовестно исполняет свои обязательства,но в случае сделки с русскими включается Конгресс и штрафует турков свёртыванием сделки(ещё может санкций накидать по вновь принятому закону).Поэтому я и замечаю,что американо-турецкая сделка развивается планово,а вот про твёрдый контракт по С-400 что-то нигде невозможно почитать.Были только заявления,декларации.Скорее всего для торга Эрдогана и Трампа по курдскому и вообще сирийскому будущему.И мы были рады Эрду подыграть,но по факту сейчас турки получают Ф-35 и приступают к подготовке.
        Громобой
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 12:50
    Ведёрком с попкорном здесь не отделаться. Мешок попкорна нужен, ибо сериал, обещает быть на уровне Индийского Болливуда (по крайней мере, по количеству ожидаемых серий) lol
    P.S. Мы вам продали истребители, но их использовать вы можете только у нас! ))) ППЦ!
    P.S. Кстати, ППЦ расшифровывается как Полный Полуприцеп (а не то что вы подумали wassat ).
    Gnefredov
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:53
    Это я, почтальон Печкин! Принёс посылку! Только я вам её не отдам!
    parusnik
  6. parma Сегодня, 13:00
    Да все они получат...А шум только для отвлечения.... Вон у греков есть С-300, какую роль он на учениях играет?...Скоро С-400 будут делать тоже...
    parma
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