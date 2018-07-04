Турция приступила к освоению первых полученных F-35

Турецкие пилоты, направленные для обучения полетам на новейшем американском истребителе пятого поколения F-35, два первых экземпляра которого Турция получила от США, прибыли на авиабазу Люк (штат Аризона), где находится международный центр обучения для участников программы F-35 Joint Strike Fighter, передает "Warspot" со ссылкой на портал airforcetimes.com.Американская компания Lockheed Martin, занимающаяся производством F-35, на прошлой неделе поставила на авиабазу два новых истребителя для ВВС Турции. Всего же Анкара планирует закупить около ста истребителей F-35. Прибывший на авиабазу Люк турецкий персонал и пилоты начнут освоение новых машин на земле, и только затем приступят к тренировочным полетам.Хотя Турция и получила два новых истребителя F-35 в свое распоряжение, но вывести с территории США он их в ближайшее время не сможет. В Соединенных Штатах опасаются, что в результате покупки Турцией российской системы С-400 "Триумф", часть секретной информации по новейшему истребителю F-35 "уйдет" в Россию. В настоящее время Вашингтон пытается всячески отговорить Анкару от приобретения С-400, грозя в случае ее отказа исключить Турцию из программы разработки и реализации F-35, но пока безрезультатно.В случае же отказа в передаче истребителей Турции, США теряют одного из участников программы вместе с его инвестициями в проект, а также аннулируется заказ Турции почти на сотню самолетов, что делает стоимость остальных выше.