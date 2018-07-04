13:35 04 июля
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Они идиоты. Украинский политик дал определение «сценаристам» дела Бабченко

Список из 47 потенциальных жертв, с которыми якобы хотели расправиться заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко, составлен не в ФСБ, а в Киеве, заявил в эфире канала NewsOne экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Они идиоты. Украинский политик дал определение «сценаристам» дела Бабченко


По словам Гриценко, указанный список был составлен пол руководством Петра Порошенко, и обвинять в этом Москву, по меньшей мере, неразумно.


Это какими же идиотами надо быть, чтобы считать, «что кто-то сидит в ФСБ такой глупый», составляет список потенциальных покойников и затем рассылает его эсэмэсками, сказал он.

Мое ощущение абсолютно твердое – этот список составлен здесь, в Киеве, под патронатом украинского президента,
заявил экс-министр.

Он отметил, что в список внесли действительно влиятельных журналистов и затем разбавили его «порохоботами».

И сделано это было, по словам Гриценко, для того, чтобы запугать журналистов, закрыть им рот перед выборами.

Напомним, в конце мая СБУ осуществила в Киеве инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко в подъезде его дома. В спецслужбе прояснили, что слухи о смерти Бабаченко распространялись в рамках «спецоперации», проводимой с целью задержания организатора покушения. Сообщалось также, что при задержании у организатора преступления был якобы обнаружен список 47 потенциальных жертв, который впоследствии и был приобщен к уголовному делу.

Использованы фотографии: https://zn.ua
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Комментарии 14

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:53
    Бывший министр обороны Гриценко где живёт в России или на Украине? Если на Украине то видать у парашенко и хунты дела совсем плохи, если так смело стали делать такие заявления.
    solzh
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:59
      Набирает политический капитал перед выборами. Он личность медийная, и обстрагироваться от власти ему сейчас ой как необходимо.
      Dimontius
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:03
        Анатолий Гриценко кандидат на пост президента укРуины в 2019 году. У него вполне не плохой рейтинг
        Chertt
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:09
          А что будет когда начнется горячая фаза предвыборной гонки , сколько интересных мыслей мы услышим.
          Идущий
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:18
            Так как, от того, кто будет будущим президентом укРуины, зависит не только благосостояние многих укрПолитиков, но и их свобода и даже жизнь, -следовательно рубилово будет "мама не ходите до ветру, там волки" wink
            Chertt
        2. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:20
          Гриценко прошёл боевой путь от курсанта до полковника в киевском училище...В армии был только при курсантской стажировке... Побольше бы таких горе-военных и министров обороны в руине...
          VO3A
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 13:08
      Гриценко: указанный список был составлен пол руководством Петра Порошенко, и обвинять в этом Москву, по меньшей мере, неразумно.
      Это какими же идиотами надо быть, чтобы считать, «что кто-то сидит в ФСБ такой глупый», составляет список потенциальных покойников и затем рассылает его эсэмэсками, сказал он.
      Мое ощущение абсолютно твердое – этот список составлен здесь, в Киеве, под патронатом украинского президента,

      Прости Петя, ничего личного. Выборы-с laughing
      рич
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:59
    открыл америку... чем дальше вна краину, тем толще и&иоты ....
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:09
      Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:59
      открыл америку... чем дальше вна краину, тем толще и&иоты ....

      hi ! ...ещё один в ненужной выглянул из кучи... но могут его обратно в кучу, и засунуть насовсем... bully
      a.s.zzz888
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:09
      Цитата: Masya Masya
      чем дальше вна краину, тем толще и&иоты ....

      Там откормочная ферма, вот и прут как на ...., ну не скажу на чем... feel
      MPN
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:26
        Да на "свет" они все лезут. laughing
        Идущий
  3. Vard Сегодня, 13:10
    Шоу продолжается... но сдаётся мне что столько попкорна я не съем...
    Vard
  4. Роялист (Святослав) Сегодня, 13:20
    Цитата: Идущий
    А что будет когда начнется горячая фаза предвыборной гонки , сколько интересных мыслей мы услышим.

    Ещё лучше среди балаболов будет кто-то кто ДЕйСТВИТЕЛЬНО думает о простых людях, но сие и у нас и у них весьма весьма сомнительно. Дай Бог кого-то б.м.адекватного, а клоунов то политики и от чего угодно полным полно
    Роялист
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:20
    Разумеется !
    На Украине полно реальных врагов Россииского государства, а ФСБ бросило бы все свои силы и всю свою агентуру на то, чтобы отстрелять таких баранов как Бабченко?
    Ретвизан 8
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