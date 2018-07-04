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Они идиоты. Украинский политик дал определение «сценаристам» дела Бабченко
Список из 47 потенциальных жертв, с которыми якобы хотели расправиться заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко, составлен не в ФСБ, а в Киеве, заявил в эфире канала NewsOne экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
По словам Гриценко, указанный список был составлен пол руководством Петра Порошенко, и обвинять в этом Москву, по меньшей мере, неразумно.
Это какими же идиотами надо быть, чтобы считать, «что кто-то сидит в ФСБ такой глупый», составляет список потенциальных покойников и затем рассылает его эсэмэсками, сказал он.
Он отметил, что в список внесли действительно влиятельных журналистов и затем разбавили его «порохоботами».
И сделано это было, по словам Гриценко, для того, чтобы запугать журналистов, закрыть им рот перед выборами.
Напомним, в конце мая СБУ осуществила в Киеве инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко в подъезде его дома. В спецслужбе прояснили, что слухи о смерти Бабаченко распространялись в рамках «спецоперации», проводимой с целью задержания организатора покушения. Сообщалось также, что при задержании у организатора преступления был якобы обнаружен список 47 потенциальных жертв, который впоследствии и был приобщен к уголовному делу.
По словам Гриценко, указанный список был составлен пол руководством Петра Порошенко, и обвинять в этом Москву, по меньшей мере, неразумно.
Это какими же идиотами надо быть, чтобы считать, «что кто-то сидит в ФСБ такой глупый», составляет список потенциальных покойников и затем рассылает его эсэмэсками, сказал он.
Мое ощущение абсолютно твердое – этот список составлен здесь, в Киеве, под патронатом украинского президента,заявил экс-министр.
Он отметил, что в список внесли действительно влиятельных журналистов и затем разбавили его «порохоботами».
И сделано это было, по словам Гриценко, для того, чтобы запугать журналистов, закрыть им рот перед выборами.
Напомним, в конце мая СБУ осуществила в Киеве инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко в подъезде его дома. В спецслужбе прояснили, что слухи о смерти Бабаченко распространялись в рамках «спецоперации», проводимой с целью задержания организатора покушения. Сообщалось также, что при задержании у организатора преступления был якобы обнаружен список 47 потенциальных жертв, который впоследствии и был приобщен к уголовному делу.
Использованы фотографии: https://zn.ua
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