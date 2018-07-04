13:31 04 июля
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Всех под суд! Украина отправила в Гаагу списки иностранных добровольцев ЛДНР

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинская военная прокуратура передала в Гаагский Международный уголовный суд (МУС) списки, в которых указаны данные иностранцев, воевавших на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в вооруженном конфликте в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

Всех под суд! Украина отправила в Гаагу списки иностранных добровольцев ЛДНР


В своем выступлении Матиос заявил, что в списках, отправленных в Гаагу, указаны абсолютно все иностранцы, воевавшие на стороне самопровозглашенных республик. Он даже перечислил некоторые страны, из которых приезжали добровольцы, назвав Италию, Испанию, Албанию и Сербию, добавив, что в Донбассе воевало несколько сотен иностранных наемников. Также Матиос заявил о том, что точно такие же списки иностранных военных были переданы в посольства тех стран, откуда приезжали иностранцы и пожаловался, что до сих пор не слышал "о громких процессах против этих людей, потому-что в отношении Украины действует политика двойных стандартов".


Ранее Матиос пожаловался на то, что власти Италии никак не наказывают итальянских добровольцев, воевавших на территории Донбасса на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. А таких добровольцев из Италии, по словам главного военного прокурора Украины, в ДНР и ЛНР воевало "несколько десятков".

Использованы фотографии: http://holosua.com
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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 13:07
    Долг платежом красен... Почему бы для начала хотя бы не опубликовать списо иностранцев воюющих за ВСУ... и тех кто приезжает на сафари... Пусть люди знают кто у них в соседях...
    Vard
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:13
      Всех под суд! Украина отправила в Гаагу списки иностранных добровольцев ЛДНР

      Че Гевары очень растроились wassat
      и быстренько переименовались в волонтеры laughing
      Теперь украинский иск из Гааги придется забирать. Зрада однако
      рич
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:15
      потому-что в отношении Украины действует политика двойных стандартов".
      Это даааа, там уже Нюрбергский процесс надо организовывать, а их все по головке гладят и кредитуют... recourse
      MPN
  2. собаковод Сегодня, 13:12
    А списки американских, канадских, трибалтийских, и прочего сброда?
    собаковод
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:23
      Этих опубликовывать только в некрологах..
      Цитата: собаковод
      А списки американских, канадских, трибалтийских, и прочего сброда?
      210окв
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:14
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинская военная прокуратура передала в Гаагский Международный уголовный суд (МУС) списки, в которых указаны данные иностранцев, воевавших на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в вооруженном конфликте в Донбассе

    ... а копию в спортлото?!? laughing
    a.s.zzz888
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:14
    Ты, гребаный прокурор, сначало заведи уголовные дела на своих Бандерлогов, которые воевали против наших ребят в Чечне, а потом уже будешь требовать, того же от Италии и других государств!
    Ретвизан 8
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:15
    Для свидомитов только трибунал и фонарные столбы
    Дормидонт
  6. граматей (Константин) Сегодня, 13:19
    Пора погромче вспомнить тех граждан Украины, что воевали в Чечне и вовсе не на стороне государства российского. Не начать ли им с себя?
    граматей
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:24
    бумага стерпит... но как говорится... как аукнется , так и откликнется....
    Masya Masya
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