Всех под суд! Украина отправила в Гаагу списки иностранных добровольцев ЛДНР

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что украинская военная прокуратура передала в Гаагский Международный уголовный суд (МУС) списки, в которых указаны данные иностранцев, воевавших на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в вооруженном конфликте в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».В своем выступлении Матиос заявил, что в списках, отправленных в Гаагу, указаны абсолютно все иностранцы, воевавшие на стороне самопровозглашенных республик. Он даже перечислил некоторые страны, из которых приезжали добровольцы, назвав Италию, Испанию, Албанию и Сербию, добавив, что в Донбассе воевало несколько сотен иностранных наемников. Также Матиос заявил о том, что точно такие же списки иностранных военных были переданы в посольства тех стран, откуда приезжали иностранцы и пожаловался, что до сих пор не слышал "о громких процессах против этих людей, потому-что в отношении Украины действует политика двойных стандартов".Ранее Матиос пожаловался на то, что власти Италии никак не наказывают итальянских добровольцев, воевавших на территории Донбасса на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. А таких добровольцев из Италии, по словам главного военного прокурора Украины, в ДНР и ЛНР воевало "несколько десятков".