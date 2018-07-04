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National Interest нашёл «существенное различие» между спецназом США и России
Журнал National Interest решил сравнить техническое оснащение российских и американских спецназовцев, а также определить, какие именно боевые задачи выполнятся ими наиболее эффективно.
По мнению издания, самым большим преимуществом Сил специальных операций США является наличие у них разведывательно-ударных БЛА, таких как MQ-Predator и MQ-Reaper, которые могут нести современное вооружение и поддерживать огнем сухопутные силы, а также отслеживать цели в любое время суток.
У россиян тоже есть беспилотники, однако они гораздо меньше по размерам и намного дешевле американских. В российской армии их применяют в основном для обнаружения целей и корректировки целеуказания для артиллерии, но не для поддержки спецназа. Правда, у российских сил есть БЛА «Форпост» (версия израильского аппарата Searcher Mk. II), который можно считать примерным аналогом беспилотника MQ-1 Predator, но он не может нести вооружения, что ограничивает его возможности.
Американские спецназовцы также оснащены высокотехнологичными миниатюрными тепловизорами и усовершенствованными приборами ночного видения. Так, на их вооружении находится AN/PVS-31, при изготовлении которого используется не зеленый, а белый фосфор. Данная технология позволяет улучшить детализацию картинки и понизить уровень расплывчатости.
В российских же приборах НСПУ и 1ПН93 технология с белым фосфором не применятся. Нельзя сказать, что эти системы неэффективны, тем не менее, они больше подходят для оборонительных позиций и для наблюдения. Похоже, пишет издание, технология с белым фосфором в России вообще осваивается, поскольку в состав представленного недавно нового комплекса «Ратник» вошли всё те же прицелы.
На основании изложенного, автор делает вывод, что у спецназа двух стран имеются существенные различия: россияне более эффективны в ходе оборонительных боевых действий, а американцы покажут себя с наилучшей стороны при ведении наступательных операций.
По мнению издания, самым большим преимуществом Сил специальных операций США является наличие у них разведывательно-ударных БЛА, таких как MQ-Predator и MQ-Reaper, которые могут нести современное вооружение и поддерживать огнем сухопутные силы, а также отслеживать цели в любое время суток.
У россиян тоже есть беспилотники, однако они гораздо меньше по размерам и намного дешевле американских. В российской армии их применяют в основном для обнаружения целей и корректировки целеуказания для артиллерии, но не для поддержки спецназа. Правда, у российских сил есть БЛА «Форпост» (версия израильского аппарата Searcher Mk. II), который можно считать примерным аналогом беспилотника MQ-1 Predator, но он не может нести вооружения, что ограничивает его возможности.
Американские спецназовцы также оснащены высокотехнологичными миниатюрными тепловизорами и усовершенствованными приборами ночного видения. Так, на их вооружении находится AN/PVS-31, при изготовлении которого используется не зеленый, а белый фосфор. Данная технология позволяет улучшить детализацию картинки и понизить уровень расплывчатости.
В российских же приборах НСПУ и 1ПН93 технология с белым фосфором не применятся. Нельзя сказать, что эти системы неэффективны, тем не менее, они больше подходят для оборонительных позиций и для наблюдения. Похоже, пишет издание, технология с белым фосфором в России вообще осваивается, поскольку в состав представленного недавно нового комплекса «Ратник» вошли всё те же прицелы.
На основании изложенного, автор делает вывод, что у спецназа двух стран имеются существенные различия: россияне более эффективны в ходе оборонительных боевых действий, а американцы покажут себя с наилучшей стороны при ведении наступательных операций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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