16:16 04 июля
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National Interest нашёл «существенное различие» между спецназом США и России

Журнал National Interest решил сравнить техническое оснащение российских и американских спецназовцев, а также определить, какие именно боевые задачи выполнятся ими наиболее эффективно.



По мнению издания, самым большим преимуществом Сил специальных операций США является наличие у них разведывательно-ударных БЛА, таких как MQ-Predator и MQ-Reaper, которые могут нести современное вооружение и поддерживать огнем сухопутные силы, а также отслеживать цели в любое время суток.


У россиян тоже есть беспилотники, однако они гораздо меньше по размерам и намного дешевле американских. В российской армии их применяют в основном для обнаружения целей и корректировки целеуказания для артиллерии, но не для поддержки спецназа. Правда, у российских сил есть БЛА «Форпост» (версия израильского аппарата Searcher Mk. II), который можно считать примерным аналогом беспилотника MQ-1 Predator, но он не может нести вооружения, что ограничивает его возможности.

Американские спецназовцы также оснащены высокотехнологичными миниатюрными тепловизорами и усовершенствованными приборами ночного видения. Так, на их вооружении находится AN/PVS-31, при изготовлении которого используется не зеленый, а белый фосфор. Данная технология позволяет улучшить детализацию картинки и понизить уровень расплывчатости.

В российских же приборах НСПУ и 1ПН93 технология с белым фосфором не применятся. Нельзя сказать, что эти системы неэффективны, тем не менее, они больше подходят для оборонительных позиций и для наблюдения. Похоже, пишет издание, технология с белым фосфором в России вообще осваивается, поскольку в состав представленного недавно нового комплекса «Ратник» вошли всё те же прицелы.

На основании изложенного, автор делает вывод, что у спецназа двух стран имеются существенные различия: россияне более эффективны в ходе оборонительных боевых действий, а американцы покажут себя с наилучшей стороны при ведении наступательных операций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:53
    россияне более эффективны в ходе оборонительных боевых действий, а американцы покажут себя с наилучшей стороны при ведении наступательных операций.
    Нападайте, проверим... Welcome to Hell!
    Они - National Interest что-нибудь о спецоперациях проводимых ВС РФ в САР слыхали? Думаю, что да, но решили забыть в ужасе...
    Сравнили бы лучше действительные операции проводимые в последнее время!
    Anarchist
    1. Черный_Ватник Сегодня, 13:58
      А еще американский спецназ очень не любит соваться в те места, где амерская авиация и артиллерия предварительно не обработала территорию до состояния выжженной земли. Как правило, гражданское население на тех территориях пафосно обзывается "сопутствующими жертвами".
      Но интереснее всего то, как они уповают на гаджеты.
      Черный_Ватник
      1. himRa (Рахим) Сегодня, 14:08
        Цитата: Черный_Ватник
        А еще американский спецназ очень не любит соваться в те места, где амерская авиация и артиллерия предварительно не обработала территорию до состояния выжженной земли

        Однозначно!коллега ...
        Поражением закончилась и операция в Могадишо. В гражданскую войну в Сомали США вступили под эгидой гуманитарной миссии. Какие интересны затянули сюда американцев, не мог понять и президент Джимми Картер, однако осенью 1993 года спецназ США начал в Могадишо спецоперацию, чтобы арестовать двух членов "правительства Сомалийского национального альянса.

        Бои, в которые ввязались спецназовцы, продолжались почти сутки, погибли 19 американских военных, а еще более тысячи сомалийцев — как военных, таки и мирных граждан.

        Большинство из операций, которые проводят американские спецназовцы, показывают слишком большой и часто неоправданный оптимизм в вопросе собственных возможностей. При этом часто военное руководство не понимают политических рисков планируемых операций и редко несут ответственность за провалы, пишет в заключение Роберт Фарли.

        Иногда не помогают высокие технологии от элементарной тупости и самонадеенности!ТАК БЫЛО ВСЕГДА!
        himRa
        1. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 14:15
          Зато киношка "героическая" потом появилась.
          АнГиНа
          1. himRa (Рахим) Сегодня, 14:58
            Это им не давали покоя блестящая операция спецназа СССР по свержению Амина в Авгане но ,,вляпались,, по - полной!!!
            Потом сняли слезливо-героический фильмец,в голлевуде это умеют
            himRa
          2. UMA-UMA (UMA-UMA) Сегодня, 15:13
            Киношка, кстати хорошая. Очень смотрибельный боевик.
            UMA-UMA
        2. Leeds (Alexander) Сегодня, 14:53
          Операция в Магадишо проходила ещё даже раньше, чем сотни наших спецназовцев погибли в Первой Чеченской. И там тоже все сильно отличалось от кино и передач о ССО в Сирии. Вот интересна численность таких частейу нас и у них.
          Leeds
          1. himRa (Рахим) Сегодня, 15:13
            Правдоруб!?или не понимаешь что делал спецназ в Чечне?
            Поясняю для ,,одаренных,, ребят(срочников) кидали для затыкания ,,дыр,, в полноценно ВОЙСКОВОЙ операции ....не свойственно их задачам!!
            himRa
            1. Leeds (Alexander) Сегодня, 15:47
              Мы давно на «ты»? Вроде бы не в сельпо зашёл. То, что было там я знаю достаточно хорошо, чтобы хотя бы рассуждать. Я знаю как про срочников, так и про спецподразделения разных ведомств, знаю как об успешных операциях, так и о поражениях. Помимо славных историй, есть и истории о аксайском спецназе ГРУ и о Харсеное.
              Полосатые потеряли 19 человек, войдя в город, намолотили несколько сотен. И говорить, что это разгром? Посмеиваясь над ними. Объективность мешает мне собрать плюсов, рассказами о том, как враг наложит в штаны.
              Leeds
              1. himRa (Рахим) Сегодня, 15:57
                Цитата: Leeds
                Мы давно на «ты»?

                Ниче,переживешь( нет разницы могу выкать но не уважать)
                Цитата: Leeds
                И говорить, что это разгром?

                Про разром никто кроме Роберта Фарли и не говорит!
                Речь шла о том что технические преимущества позволят спецназу США успешно действовать в атаке...так?
                Мной было обращено внимание на провальную операцию не смотря на преимущества...
                Задачу не выполнили,положили кучу гражданских...это что ,,геройство,,?
                И еще момент!
                Того спецназа который был в Чечне уже нет!есть совершенно другой спецназ ,в котором служит мой сын...и я знаю что говорю!
                himRa
      2. venik (Владимир) Сегодня, 14:55
        Цитата: Черный_Ватник
        Но интереснее всего то, как они уповают на гаджеты.

        ========
        Забавно! А Советский (и надо думать Российский) "спецназ" - всегда больше "уповал" НА ЛЮДЕЙ!!! soldier
        venik
      3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 15:05
        Да что вы со своими спецназами! Круче эстонского нет ваще!
        Серж Горелый
      4. dorz (Дмитрий) Сегодня, 15:13
        Цитата: Черный_Ватник
        Но интереснее всего то, как они уповают на гаджеты.

        Ну почему же, в фильме "Рэмбо-2" Сталлоне обходился одним луком и стрелами. laughing
        dorz
    2. собаковод Сегодня, 14:04
      Цитата: Anarchist
      Anarchist (Александр)
      Нападайте, проверим.

      Не надо. Пусть лучше ахинею несут. Моему эго на диване поспокойней.
      собаковод
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:07
        Согласен, что-то я погорячился! drinks
        Anarchist
      2. MPN (Павел) Сегодня, 14:17
        Цитата: собаковод
        Не надо. Пусть лучше ахинею несут. Моему эго на диване поспокойней.
        Да думаю и у них не особо желание есть, вот прочитают "Anarchist (Александр)" воспримут не так и все паника с расстройством нервной систему, а ведь работать им приходится с серьезными гаджетами
        при изготовлении которого используется не зеленый, а белый фосфор
        он еще и самовоспламеняется...
        MPN
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:30
          Цитата: MPN
          Да думаю и у них не особо желание есть

          Есть у них желание, но нет возможности!
          "У меня есть желание купить дом, но нет возможности... У меня есть возможность купить козу, но нет желания. Так выпьем..." (Кавказская пленница)
          Так выпьем за то, чтобы желания американцев всегда разнились с их возможностями! drinks
          Anarchist
          1. MPN (Павел) Сегодня, 14:34
            Цитата: Anarchist
            Так выпьем за то, чтобы желания американцев всегда разнились с их возможностями!

            drinks smile Они к этому упорно идут... smile
            MPN
      3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 14:26
        Цитата: собаковод
        Пусть лучше ахинею несут.

        Нет, я могу понять, что степень анализа в не профильном журнале (типа MAXSIM, где тоже есть военный раздел) может быть не ах какой серьёзной. Но такая, действительно ахинея, откровенно поражает.
        Хагалаз
    3. Маз Сегодня, 14:56
      Не беспилотниками и прриборами ночного видения одними славится спецназ. Надо будет - вынырнем в фонтане у белого дома, бросим вам пару гранат свето шумовых, пару дымовушек, а потом посмотрим у кого выше экскрименты летают, в левом крыле или в правом. laughing
      Маз
    4. Evgenii Xolod (Evgenii Xolod) Сегодня, 15:33
      Незя расстраивает читателей сравнения эффективности. А тут " предположительно, из источников, с фэйсбука с твитером мы решили........ И всем спокойно.
      Evgenii Xolod
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:01
    Вот всегда к таким статьям пишу одно и тоже, боевой дух вы как считаете? Боевой опыт, подготовку? Если мне дать все американские прибамбасы, и еще десяти таким же как я , и послать против нашего спецназа (хотя бы пары бойцов ГРУ) у которых будет кроме калаша только тельняшка, они победят, скорее всего без потерь.
    Romka47
  3. ded100 (Сергей) Сегодня, 14:01
    Про подгузники американские забыли А без них у матрасов спцназ не спецназ! wassat
    ded100
  4. kepmor (Алексей) Сегодня, 14:06
    они ещё наш стройбат с совковой лопатой и киркой в деле не видели...это оооооще "звери" были...
    kepmor
  5. spech (Владимир) Сегодня, 14:13
    Блин жертвы ЕГ am
    Не "БЕЛЫЙ ФОСФОР", а люминофор с белым свечением!!!
    spech
  6. Million (Влад) Сегодня, 14:20
    Забыли написать сколько продержится американский спецназ без Кока колы и 8 часового сна
    Million
  7. Larum (Larum) Сегодня, 14:20
    National Interest все что хочешь найдет. Мы его купили?
    Larum
  8. san4es Сегодня, 14:31
    Данная технология позволяет улучшить детализацию картинки ...
    san4es
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:33
    Существенное отличие в том, что американский "спецназ" воюет исключительно с безоружными женщинами, стариками и детьми
    Дормидонт
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 14:37
    На основании изложенного, автор делает вывод, что у спецназа двух стран имеются существенные различия: россияне более эффективны в ходе оборонительных боевых действий, а американцы покажут себя с наилучшей стороны при ведении наступательных операций.
    ---------------------------
    Особенно если в наступлении только беспилотники. laughing laughing
    Altona
  11. san4es Сегодня, 14:43
    россияне более эффективны в ходе оборонительных боевых действий

    hi IWT LF640 Mk2 Российский умный прицел для снайперов с тепловизором, дальномером, компасом, ГЛОНАС и погодной станцией, который сам корректирует прицельную рамку на цель, в зависимости от условий. Сам идентифицирует цели на расстоянии до 1200м, и информирует стрелка. soldier
    сент. 2016 г.
    san4es
  12. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:45
    Вот неумные люди, наличие технических средств дает преимущество в атаке????????? Главное преимущество спецназа, ССО и т.д. - это сам боец, а остальное все "опции"....а американские провалы спецопераций уже известны во всем мире. а кругах спецвойск тем более....а еще в Голливуде снимают этих бравых парней laughing
    Alexey-74
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:52
      Когда говорят об американском спецназе, вспоминается некто лейтенант Келли (или Колли, как было принято писать ранее).
      sogdy
  13. Sedoy (Sedoy) Сегодня, 14:54
    железная логика... :)
    любопытно, что ы будут делать если им "колу" не подвезут...
    "бунтовать", как в корее, будут... :
    Sedoy
  14. Опер (Игорь) Сегодня, 14:54
    Могу совершенно объективно сказать о том, что у них все на столько зарегламентированно, что места для творчества просто не остается. Вот должно быть так и все! Короче вот тут мы (они), вот тут наши (их) местные хорошие ребята, плохих прижимаем к реке они или сдаются или в действие вступает авиация! Все! Подождите, подождите-а если они (плохие ребята) не прижимаются и не сдаются, а наоборот сближаются до броска гранаты и авиация действовать не может?! Как это?!?!?!?! Все-шок! Кстати на сколько могу судить так же и у китайцев.
    Опер
  15. UMA-UMA (UMA-UMA) Сегодня, 15:23
    По спецуре сша я бы добавил еще штурмовой с 130, очень злая для противника и очень эффективна в поддержке. Но применима только против врага без средств пво. А так, конечно же бред обычный, а не анализ. Мы хороши везде и в обороне и в наступлении. Правда, это задачи не для спецуры. Поиск, засада, разведка, уничтожение, корректировка - вот наши задачи, но по факту, спецурой на всех боевых затыкают каждую дырку. Вобще, на современных боевых самые воюющие части это мотострелки и спецура. И конечно же спецура янкерсов не имеет тавих высочайших морально-волевых как наш спецназ. Именно поэтому советско-российский спецназ лучший в мире.
    UMA-UMA
  16. Комментарий был удален.
  17. alexvdv78 (Алексей) Сегодня, 16:12
    Летом 99г наши парни с 14 бригады ездили а гости к американским рейнджерам. Отбор у нас туда был очень жесткий. Когда наши приехали к ним на базу,американцы сквозь зубы презрительно говорили: о, русский спецназ. Но после первых же соревнований, они мягко говоря были немного в шоке. Наши парни обошли их практически во всех соревнованиях,единственно в чём уступили,это в десантировании с самолёта. Но это легко списывается на не знакомую парашютную систему,техника прыжка совершенно отличается от нашей. А в остальном мы были лучше американцев. Они очень злились,но не могли ничего сделать. Но это не значит,что нашим всё далось легко. Нет. Было очень и очень тяжело,это была работа,которую надо было сделать лучше,чем твой противник. И американцы зауважали и даже стали побаиваться,что ещё могут выкинуть эти русские. Когда, на спарринг по рукопашному бою,против здорового как бык американца,выходил менее накачанный,и меньше ростом русский,и ложил американца на лопатки быстрее,чем тот успел моргнуть. Ну его же не предупреждали,что против него выходит чемпион КДВО по армейскому рукопашному бою. И когда наши ребята уезжали оттуда,американцы уважительно жали руки,а на их лицах тени не было от тех высказываний. Двух недель хватило,чтоб они зауважали нас. Думаю,что после этого они не захотели бы встречаться на поле боя с нашим спецназом. Таких бы встреч побольше и глядишь высказывания их генералов были бы намного миролюбивее,и не призывали убивать русских,потому как русские тоже могут убивать не хуже,а даже лучше чем они. Но это нам чуждо,а им в порядке вещей.
    alexvdv78
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