16:15 04 июля
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Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?

ОАО "Курганмашзавод", являющийся производителем боевых машин пехоты (БМП) на базе платформы «Курганец», опубликовал годовой отчет, из которого следует, что БМП на новой платформе поступят в войска для испытаний в 2019 году, передает агенство ТАСС.

Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?


Как следует из документа, в настоящее время опытные образцы новейшей боевой машины пехоты находятся "в доработке" и их готовят к "всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение". Согласно заключенному государственному контракту, предприятие должно поставить в период 2019-2021 годов опытно-промышленные партии БМП на базе платформы "Курганец".


Напомним, что разработка БМП на данной платформе началась в 2012 году и по планам разработчиков, испытания техники должны были завершиться в 2016 году. Серийное производство планировалось на 2017–2018 годы. Позднее сроки неоднократно переносили.

"Курганец-25" - универсальная гусеничная платформа, на базе которой планируется создать целую серию машин, включающую в себя БМП, БМД для ВДВ, БТР, самоходную артустановку со 125-мм орудием.

БМП Б-11 (Объект 695) на платформе «Курганец-25» получила переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека, экипаж и десант находятся в отдельной бронекапсуле, изолированной от вооружения и боеприпасов. Экипаж состоит из трёх человек. Десантное отделение рассчитано на восемь человек. Оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг-БМ», вооружённым 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулемётом ПКТМ (боезапас 2 000 патронов), двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:37
    Ждем! Новость хорошая, посмотрим как Курганец в войсках зарекомендует себя, можно и в Сирии попробовать...
    Alexey-74
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:56
      Машина отличная и ее заждались в войсках.
      Кто в теме, разъясните - на сколько практична данная защита по бокам, не снесет ее об первое дерево?
      maxim947
    2. Маз Сегодня, 15:25
      А он там нужен? Вот в чем вопрос.
      Маз
    3. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:48
      Вы правы ее бы опробовать в Сирийской мясорубке сначала, а там видно будет как она, хотя лично я думаю что она с честью пройдет все испытания
      Romka47
  2. MPN (Павел) Сегодня, 14:40
    Начиная с 2015 года в вооруженные силы РФ отправляются партии машин для опытно-войсковой эксплуатации. В качестве недостатка военные назвали высокий профиль машины.
    Эти уже все сломались?, теперь доработают и снова? smile Наши планы да Богу бы в уши... feel
    MPN
    1. venik (Владимир) Сегодня, 14:58
      Цитата: MPN
      Наши планы да Богу бы в уши... feel

      ======
      Ну, дык ОН (!) наверное и УСЛЫШАЛ!!!!! soldier
      venik
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:36
      Цитата: MPN
      Эти уже все сломались?, теперь доработают и снова?

      Лучше так, чем как обычно - "Вы нам актик только подпишите, а мы всё потом доработаем. Честно-честно".
      А потом мехводы воюют с коробкой передач, фрикционами и клинящими на ходу тормозами, командиры не могут заглянуть в приборы наблюдения (потому как размещали их из расчёта совсем на другое орудие) и не могут одновременно прицеливаться и вращать башню (размещение прицела, приборов наблюдения и маховиков рассчитано то ли на осьминога с метровыми щупальцами, то ли на наличие глаз на стебельках), заряжающий с матами пытается достать снаряды из боеукладки на полу и засунуть его в казённик, ничего при этом не задев, а стрелок-радист с умным видом ковыряется в рации, которая и в лучшие годы обеспечивала связь на дальность втрое меньше паспортной.
      Alexey RA
  3. mitchhunter Сегодня, 14:41
    Армия ждет сотни таких машин! Поскорее уже!
    mitchhunter
    1. Например Сегодня, 16:04
      Армия на стульях, креслах и диванах ждет!, тыча пальцами в клавиатуру wassat
      Что там сотни, а давай-ка нам ТыЩи!!! МильЁны подавай!!! Да не задерживай!!!!wassat
      Например
  4. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 16:06
    экипаж и десант находятся в отдельной бронекапсуле, изолированной от вооружения и боеприпасов.
    от оно как оказывается..) Вообще-то это вооружение и БК изолированы от остального объёма бронемашины и находятся в дистанционно-управляемом модуле. Лишь бы модное словечко - "бронекапсула" - вернуть, к месту и не к месту
    Григорий_45
  5. san4es Сегодня, 16:08
    "Курганец-25" - универсальная гусеничная платформа, на базе которой планируется создать целую серию машин soldier
    30 мая 2016 г.
    san4es
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