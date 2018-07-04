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Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
ОАО "Курганмашзавод", являющийся производителем боевых машин пехоты (БМП) на базе платформы «Курганец», опубликовал годовой отчет, из которого следует, что БМП на новой платформе поступят в войска для испытаний в 2019 году, передает агенство ТАСС.
Как следует из документа, в настоящее время опытные образцы новейшей боевой машины пехоты находятся "в доработке" и их готовят к "всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение". Согласно заключенному государственному контракту, предприятие должно поставить в период 2019-2021 годов опытно-промышленные партии БМП на базе платформы "Курганец".
Напомним, что разработка БМП на данной платформе началась в 2012 году и по планам разработчиков, испытания техники должны были завершиться в 2016 году. Серийное производство планировалось на 2017–2018 годы. Позднее сроки неоднократно переносили.
"Курганец-25" - универсальная гусеничная платформа, на базе которой планируется создать целую серию машин, включающую в себя БМП, БМД для ВДВ, БТР, самоходную артустановку со 125-мм орудием.
БМП Б-11 (Объект 695) на платформе «Курганец-25» получила переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека, экипаж и десант находятся в отдельной бронекапсуле, изолированной от вооружения и боеприпасов. Экипаж состоит из трёх человек. Десантное отделение рассчитано на восемь человек. Оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг-БМ», вооружённым 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулемётом ПКТМ (боезапас 2 000 патронов), двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет».
Как следует из документа, в настоящее время опытные образцы новейшей боевой машины пехоты находятся "в доработке" и их готовят к "всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение". Согласно заключенному государственному контракту, предприятие должно поставить в период 2019-2021 годов опытно-промышленные партии БМП на базе платформы "Курганец".
Напомним, что разработка БМП на данной платформе началась в 2012 году и по планам разработчиков, испытания техники должны были завершиться в 2016 году. Серийное производство планировалось на 2017–2018 годы. Позднее сроки неоднократно переносили.
"Курганец-25" - универсальная гусеничная платформа, на базе которой планируется создать целую серию машин, включающую в себя БМП, БМД для ВДВ, БТР, самоходную артустановку со 125-мм орудием.
БМП Б-11 (Объект 695) на платформе «Курганец-25» получила переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека, экипаж и десант находятся в отдельной бронекапсуле, изолированной от вооружения и боеприпасов. Экипаж состоит из трёх человек. Десантное отделение рассчитано на восемь человек. Оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем «Бумеранг-БМ», вооружённым 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием (боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулемётом ПКТМ (боезапас 2 000 патронов), двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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