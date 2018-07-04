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Понятия «Вечный огонь» и «Огонь памяти» закреплены законодательно
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который закрепляет понятие «Вечный огонь» и вводит понятие «Огонь памяти», передает ТАСС.
Согласно тексту закона, Вечный огонь – это «элемент воинского захоронения или мемориального сооружения», который находится вне воинского захоронения и обеспечивает постоянное горение.
Огонь Памяти также считается элементом воинского захоронения. Его отличие от Вечного огня заключается лишь в том, что он обеспечивает возможность периодического горения.
Документ также наделяет российское военное ведомство полномочиями по ведению централизованного учета таких сооружений, а также правом устанавливать «порядок периодичности горения Огня памяти».
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) в свою очередь напомнили, что в июле 2014 года Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обеспечить учет и постоянное функционирование мемориалов «Вечный огонь».
Как отметила координатор законодательных инициатив ОНФ Наталья Костенко, настоящий закон призван обеспечить качественное исполнение вышеуказанного поручения президента. По ее словам, за два последних года в российских регионах появилось 400 новых мемориалов.
Согласно тексту закона, Вечный огонь – это «элемент воинского захоронения или мемориального сооружения», который находится вне воинского захоронения и обеспечивает постоянное горение.
Огонь Памяти также считается элементом воинского захоронения. Его отличие от Вечного огня заключается лишь в том, что он обеспечивает возможность периодического горения.
Документ также наделяет российское военное ведомство полномочиями по ведению централизованного учета таких сооружений, а также правом устанавливать «порядок периодичности горения Огня памяти».
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) в свою очередь напомнили, что в июле 2014 года Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обеспечить учет и постоянное функционирование мемориалов «Вечный огонь».
Как отметила координатор законодательных инициатив ОНФ Наталья Костенко, настоящий закон призван обеспечить качественное исполнение вышеуказанного поручения президента. По ее словам, за два последних года в российских регионах появилось 400 новых мемориалов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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