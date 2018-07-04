16:20 04 июля
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Понятия «Вечный огонь» и «Огонь памяти» закреплены законодательно

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который закрепляет понятие «Вечный огонь» и вводит понятие «Огонь памяти», передает ТАСС.



Согласно тексту закона, Вечный огонь – это «элемент воинского захоронения или мемориального сооружения», который находится вне воинского захоронения и обеспечивает постоянное горение.


Огонь Памяти также считается элементом воинского захоронения. Его отличие от Вечного огня заключается лишь в том, что он обеспечивает возможность периодического горения.

Документ также наделяет российское военное ведомство полномочиями по ведению централизованного учета таких сооружений, а также правом устанавливать «порядок периодичности горения Огня памяти».

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) в свою очередь напомнили, что в июле 2014 года Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обеспечить учет и постоянное функционирование мемориалов «Вечный огонь».

Как отметила координатор законодательных инициатив ОНФ Наталья Костенко, настоящий закон призван обеспечить качественное исполнение вышеуказанного поручения президента. По ее словам, за два последних года в российских регионах появилось 400 новых мемориалов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 14:48
    Иногда они принимают правильные и нужные законы
    polpot
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:57
      Иногда им пинок правильный дают.
      Владыка Ситх
      1. Комментарий был удален.
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:00
      Цитата: polpot
      Иногда они принимают правильные и нужные законы

      А ответственность за осквернение вечного огня и огня памяти?
      Венд
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:26
        Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который закрепляет понятие «Вечный огонь» и вводит понятие «Огонь памяти»
        Аж в третьем чтении... И чего бы мы без вас делали? Потухли бы все огни...
        что в июле 2014 года Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обеспечить учет и постоянное функционирование мемориалов «Вечный огонь».
        Димон. где отчет об учете?
        MPN
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:53
    Это не плохо...Главное как "онижедетей" вразумить, что сосиски на мемориалах не жарят...
    parusnik
  3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:59
    Чё? Серьезно? Прям так законодательно? У нас Конституцию сначала меняют, потом её же нарушают. Так что нет ничего вечного, даже огня...
    sabakina
  4. Хорт Сегодня, 16:08
    Странно, что некоторые отдельные "умники" из РПЦ ещё не осуждали Вечной огонь как какие-нибудь "языческо-сотонинския" laughing
    Хорт
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