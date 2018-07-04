16:18 04 июля
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60 лет назад впервые в ВМФ СССР подводная лодка прошла на атомной силовой установке

Сегодня исполняется ровно 60 лет с того дня, как в СССР впервые на подводной лодке («Ленинский комсомол») был запущен атомный реактор, и лодка дала свой первый ход на атомной силовой установке. Таким образом, «Ленинский комсомол» стала первой советской атомной субмариной, проложив путь всему атомному подводному флоту нашей страны.

АПЛ «Ленинский комсомол» получила своё название в память об одноимённой субмарине Северного флота СССР, которая не вернулась из боевого похода в 1943 году – в разгар Великой Отечественной войны.

На опытно-боевую эксплуатацию была принята ВМФ СССР в декабре 1958 года. Примечательно то, что принятие на ОБЭ атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» осуществлялось ещё до создания всей необходимой ей береговой инфраструктуры, включая инфраструктуру по техническому обслуживанию реактора. Инфраструктура была введена в строй несколько позднее, что на эксплуатацию самой АПЛ, по большому счёту, никак не повлияло.


60 лет назад впервые в ВМФ СССР подводная лодка прошла на атомной силовой установке


АПЛ «Ленинский комсомол» стала ещё и первой советской субмариной, прошедшей подо льдами Северного Ледовитого океана, дважды миновав точку географического Северного полюса. В июле 1962 года подводная лодка осуществила всплытие в непосредственности близости от полярной точки.

На сегодняшний день АПЛ «Ленинский комсомол» ожидает окончательного решения по её переоборудованию в музей. Находится атомная субмарина, выведенная из состава флота, в акватории судоремонтного предприятия «Нерпа». Главная проблема для превращения первой советской атомной субмарины в музей, как всегда, финансовая.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 17

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:04
    Стыдно должно быть нашему государству!Американцы из Наутилуса сделали музей!Ведь это история не только флота но и страны,которая после такой страшной войны смогла подняться с колен!
    Magic Archer
    1. Например Сегодня, 15:29
      У нас Охиджакова за всех отдувается wassat
      Димону с коллегами не стыдно. Им некогда laughing
      Например
    2. урман (александр) Сегодня, 15:35
      Цитата: Magic Archer
      мериканцы из Наутилуса сделали музей

      У них и самолёты времён войны есть летающие и не мало.
      Авианосцы, линкоры.
      А нас всё на метало лом
      Кстати у них есть и наши и16-е и миг 15 летающие.
      урман
  2. martin-159 (Юрий) Сегодня, 15:09
    А на Ельцин-центр деньги нашлись.
    martin-159
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:18
      Хоть одна АПЛ, хоть одну страну разрушила? Вот а ЕБН разрушил...!!!
      MPN
      1. Например Сегодня, 15:32
        Что он там разрушил.... Он бухал. Его за сим и посадили в кресло дабы бухал. Рушили другие парни. Чубайс вон в грудь себя коленом бъет и кричит, что это он рушил Союз.
        Центр продать с аукциона, а на вырученные деньги, по совету друзей laughing , сделать музей из Комсомольца.
        з.ы. И чубайса продать laughing
        Например
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:36
          Цитата: Например
          Центр продать с аукциона

          Кому? Если только ЦРУ под филиал...
          MPN
  3. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:13
    Эх, были времена.... Первые атомные ПЛ, первый спутник земли, полеты в космос...
    Андрей из Челябинска
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 15:15
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Эх, были времена...

      Может быть, когда-нибудь что-то подобное скажут и о нынешних временах: Крымский мост, новый космодром, чемпионат мира по футболу
      Володин
      1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:19
        Цитата: Володин
        Может быть, когда-нибудь что-то подобное скажут и о нынешних временах: Крымский мост, новый космодром, чемпионат мира по футболу

        По Вашему, это события одного порядка?! М-дя....
        Андрей из Челябинска
        1. kepmor (Алексей) Сегодня, 15:30
          теперь для нас и ввод грачёнка с раптором уже планетарное событие...
          kepmor
          1. Например Сегодня, 15:37
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Эх, были времена...

            А щи какие наваристые были.... И зеркала правдивее... laughing

            з.ы. первую лодку атомную все же не мы, а матрасы.
            Например
        2. Володин (Алексей) Сегодня, 15:34
          Цитата: Андрей из Челябинска
          По Вашему, это события одного порядка?! М-дя....

          А, по-Вашему значит, строительство космодрома и города-спутника с нуля - это так себе - раз плюнуть. Действительно, м-дя...
          Володин
  4. ЗВО (Алекс) Сегодня, 15:20
    Ну вот реально...
    Создание памятников-музеев из "Ленинского Комсомола", "Акулы" - сделает для реального патриотического воспитания наших граждан - гораздо больше, чем государственные программы по проплате заказного уря-патриотизма...
    Ибо это живые примеры реального повода гордости наших дедов, отцов, нас, наших детей и наших внуков...
    А не какие то там "посты и твиты"...
    ЗВО
  5. skomfit (Корсаков Владимир Васильевич) Сегодня, 15:20
    У меня батя на этой подлодке ходил,Рассказывал как на Кубу во время Карибского кризиса ядерные боеголовки привозили.А кубинцы в подлодку с баркаса взрывпакеты кидали-заставляли флаг поднять,обозначиться кто такие,а так как операция была секретная делать этого никак нельзя было.Потом во всём разобрались,разгрузились.
    skomfit
  6. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:26
    На сегодняшний день АПЛ «Ленинский комсомол» ожидает окончательного решения по её переоборудованию в музей. Находится атомная субмарина, выведенная из состава флота, в акватории судоремонтного предприятия «Нерпа». Главная проблема для превращения первой советской атомной субмарины в музей, как всегда, финансовая.

    Кхм... а вот на deepstorm, со ссылкой на "Нерпу", пишут, что в 2016 году завершались работы по герметизации ПЛ и формированию единого корпуса. В 2017 работы по конвертации ПЛ были выполнены, ПЛ спущена на воду и ошвартована у плавпирса.
    Так что не всё так плохо - корпусные работы по музеефикации ПЛ уже завершены.
    Alexey RA
  7. vadimtt (Вадим) Сегодня, 16:17
    А я бы скинулся. И вообще было бы неплохо подобный крауд-проект сделать, ведь те-же "28 Панфиловцев" сняли таки на пожертвования?
    А тут живая история, одна единственная, первая АПЛ - другой такой уже не будет. Дальше только первый вернувшийся звездолет неизвестно когда bully
    vadimtt
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