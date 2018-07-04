60 лет назад впервые в ВМФ СССР подводная лодка прошла на атомной силовой установке

Сегодня исполняется ровно 60 лет с того дня, как в СССР впервые на подводной лодке («Ленинский комсомол») был запущен атомный реактор, и лодка дала свой первый ход на атомной силовой установке. Таким образом, «Ленинский комсомол» стала первой советской атомной субмариной, проложив путь всему атомному подводному флоту нашей страны.АПЛ «Ленинский комсомол» получила своё название в память об одноимённой субмарине Северного флота СССР, которая не вернулась из боевого похода в 1943 году – в разгар Великой Отечественной войны.На опытно-боевую эксплуатацию была принята ВМФ СССР в декабре 1958 года. Примечательно то, что принятие на ОБЭ атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» осуществлялось ещё до создания всей необходимой ей береговой инфраструктуры, включая инфраструктуру по техническому обслуживанию реактора. Инфраструктура была введена в строй несколько позднее, что на эксплуатацию самой АПЛ, по большому счёту, никак не повлияло.АПЛ «Ленинский комсомол» стала ещё и первой советской субмариной, прошедшей подо льдами Северного Ледовитого океана, дважды миновав точку географического Северного полюса. В июле 1962 года подводная лодка осуществила всплытие в непосредственности близости от полярной точки.На сегодняшний день АПЛ «Ленинский комсомол» ожидает окончательного решения по её переоборудованию в музей. Находится атомная субмарина, выведенная из состава флота, в акватории судоремонтного предприятия «Нерпа». Главная проблема для превращения первой советской атомной субмарины в музей, как всегда, финансовая.