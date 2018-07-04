16:19 04 июля
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Оснований для этого нет. МИД РФ отреагировал на требование ПАСЕ возобновить взносы

У России нет оснований возобновлять выплаты в Совет Европы (СЕ). Такое заявление сделал сегодня российский МИД, документ размещен на официальном сайте ведомства.

Оснований для этого нет. МИД РФ отреагировал на требование ПАСЕ возобновить взносы


В российском Министерстве иностранных дел напомнили, что в 2014-2015 годах, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение ограничить в правах парламентариев из России из-за присоединения Крыма, после чего Россия покинула ПАСЕ, но продолжала финансировать Совет Европы, дожидаясь обещанного восстановления в правах российской делегации. Летом 2017 года Россия приняла решение приостановить выплату взносов в бюджет ПАСЕ до "восстановления в полном объеме полномочий российской делегации", но прошел уже год, а "воз и ныне там". В МИД пояснили, что никаких оснований для возобновления выплат нет. В то же время, в МИД подтвердили, что Россия выполнит все финансовые обязательства, как только будут восстановлены все права и полномочия российской делегации.


В то же время официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:22
    СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".
    О как ..., ну если трудности испытывает только..., а так то.... Ох laughing laughing laughing tongue
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:44
      как говаривал тов.Бендер - " обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ - может быть там помогут!"
      роман66
      1. Чёрный Сегодня, 15:52
        Оснований для этого нет. МИД РФ отреагировал на требование ПАСЕ возобновить взносы
        Эх...вежливые у нас ребята в МИДе работают. А могли бы просто НА или В... послать. wassat Коротко и доходчиво.
        так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности"
        проблемы идиЁтов главврча не касаются laughing ......хотя нет, надо дать....чупа-чупсами wassat
        Чёрный
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:00
        Цитата: роман66
        как говаривал тов.Бендер

        как говаривала Гого Юбари "Это называется просить" crying
        Chertt
        1. роман66 (роман) Сегодня, 16:01
          прелестная цитата hi
          роман66
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:08
            Надо ввыйти оттуда навсегда, чтобы урок был и следующий раз думали по-лучше. А если "они" там будут рассуждать, что Россию можно исключить, потом когда надо включить, то ничего не изменится, будут и дальше унижать. Да и вообще делать там нечего, пасе, обсе и прочие лицемерные конторы.
            maxim947
    2. Например Сегодня, 15:44
      А не западло брать деньги у России? Где ваша солидарность? Ведь русские зло, значит и деньги у нас злые wassat
      А хоровод будут водить если заплатим? Катюшу хором исполнят? laughing
      Например
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:46
        Злые вы какие то... Людям плохо, они денег ТРЕБУЮТ! А вы? Только и надо танцы да песни вам петь... laughing
        MPN
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 15:52
      Говорят укропы подкинули ВНИМАНИЕ..... аж 400 000!!! ахах нерушимых гривен(15 тыщ$) laughing лишь бы нас не приняли обратно... с понтом помогли сверстать бюджет wassat Только вот взнос наш равен был 32 млн зеленых hi
      Dimontius
      1. Например Сегодня, 16:16
        Вот дармоеды! 88 тысяч баксов в ДЕНЬ! 5,5 миллиона в день!
        Зачем? За что?
        Много таких контор по миру? Это сколько денег уходит на всю эту шалупонь!
        Итог известен - мы зло и против нас войной.
        Зачем всё это
        Например
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:56
      Цитата: MPN
      СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".
      О как ..., ну если трудности испытывает только..., а так то.... Ох laughing laughing laughing tongue

      Так Украина вроде грозилась за Россию взносы уплатить. Так пусть платят laughing
      Венд
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:59
        Ща, Петя бутылки сдаст и все в шоколаде...
        MPN
  2. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:22
    при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".

    Это что ещё один законный способ отъёма денег? Подайте на финансовые трудности! И одновременно продлили против нас санкции.
    фигвам
    1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 16:12
      «Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.»(с)
      Сидор Лютый
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 16:14
        Да, да именно...
        фигвам
  3. mitchhunter Сегодня, 15:24
    Так и хочется матом их послать, да жаль приходится быть дипломатичным winked
    mitchhunter
  4. ded100 (Сергей) Сегодня, 15:25
    Не заработали еще чтобы платить вам! wassat
    ded100
  5. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 15:25
    наглость - второе счастье европеоидов
    bogart047
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:25
    Вот еще! Деньги и самим пригодятся. Это ВАШИ трудности...
    Горный стрелок
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 15:26
    Цитата: MPN
    О как ..., ну если трудности испытывает только..., а так то...

    ----------------------------
    Классический совет Остапа Бендера "обращайтесь во всемирную лигу сексуальных реформ". laughing
    Altona
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:28
    - Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети-цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
    СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности
    parusnik
  9. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:28
    Финансовые проблеммы ЕС то проблеммы самого СЕ.
    NF68
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 15:28
    Цитата: mitchhunter
    Так и хочется матом их послать, да жаль приходится быть дипломатичным

    ------------------------
    Ну вообще, за деньги надо хоть что-то сделать. Пусть Калинку-малинку споют, цыганочку с выходом станцуют, я не знаю что еще. Но так, чтобы задаром деньги платить, за невыполненные обещания.
    Altona
    1. himRa (Рахим) Сегодня, 15:34
      Цитата: Altona
      Но так, чтобы задаром деньги платить, за невыполненные обещания.

      Оне обещают восстановить в правах,мы в ответ тоже обещаем обещать.... wassat
      himRa
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:45
        правильно, за запах мяса платить звоном денег!
        роман66
  11. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:29
    В то же время официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".

    Что - теперь уже Европейское хамство требует дань за триста лет? smile
    Alexey RA
  12. Опер (Игорь) Сегодня, 15:30
    Вот это очень точный показатель сути этих господ! Они возмущены их ударили по самому больному месту-деньгам! И очень четкий ответ МИД РФ-у России нет оснований финансировать СЕ! Может они нас уже исключат?! А? Гордых попрошаек не бывает-это цирк! А наглые попрошайки это Совет Европы! Оно нам надо?!
    Опер
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:30
    Как сказал классик:
    Дормидонт
  14. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:32
    А в пень этот "совет гейропы" не вколотить? Они уже всем заблудились, судя по всему.
    Стройбат запаса
  15. faiver (Андрей) Сегодня, 15:34
    СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности"
    - господа, а по средствам жить не пробовали? laughing
    faiver
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:46
      по нашим - неплохо выходит, по своим - не очень как-то
      роман66
  16. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 15:34
    Надо ВО заполнить рубрику - "Юмор", и таки статьи там публиковать.
    Быков.
  17. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 15:38
    Не просто не платит soldier ь,а ещё и выйти из этой клоаки необходимо.Да и из вто непомешает.Толку от этих кантор нет.
    серж сибиряк
  18. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 15:38
    Наконец то, достали с оплатой говорунов не за что не отвечающих. Еще бы нашу Думу малость подсократить....
    Topotun
    1. Sasha_Sar Сегодня, 16:08
      да не малость , а на половину
      Sasha_Sar
  19. Лесс Сегодня, 15:46
    СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".
    Дармоедам кушать хочется...
    Лесс
  20. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:46
    Ну есть же на хлебушек-довольствуйтесь..А в России, из-за Вас, п..., санкции-с..самим не хватает...
    Злой 55
  21. Комментарий был удален.
  22. частное лицо Сегодня, 16:04
    В то же время официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".

    Ну раз настаивают то Россия заплатит, "Россия щедрая душа". Хохлам три лярда по облигациям простили "они же братья"вот Газпром ещё им подкинет вот тут и очередь выплаты в Совет Европы (СЕ) . Главное соблюдать очередь.
    частное лицо
  23. Sasha_Sar Сегодня, 16:07
    Ну что им можно сказать, только словами не забвенного Кисы Воробьянинова:
    Же не манж па сис жюр. Гибен зи мир битте цвайи марк.Подайте бывшему члену Государственной Думы!

    И словами О.Бендера:
    Заседание продолжается!
    ну и в заключении монтера Мечникова:
    — А можно так — утром стулья, а вечером деньги?
    — Можно, но деньги — вперед!
    Sasha_Sar
  24. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:11
    В то же время официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса

    Брагу иди настаивай, если конечно знаешь что это такое. А не знаешь, лбом об стенку стукнись, дабы мысля проскочили, как искра КЗ. yes laughing
    К-50
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