Оснований для этого нет. МИД РФ отреагировал на требование ПАСЕ возобновить взносы

У России нет оснований возобновлять выплаты в Совет Европы (СЕ). Такое заявление сделал сегодня российский МИД, документ размещен на официальном сайте ведомства.В российском Министерстве иностранных дел напомнили, что в 2014-2015 годах, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение ограничить в правах парламентариев из России из-за присоединения Крыма, после чего Россия покинула ПАСЕ, но продолжала финансировать Совет Европы, дожидаясь обещанного восстановления в правах российской делегации. Летом 2017 года Россия приняла решение приостановить выплату взносов в бюджет ПАСЕ до "восстановления в полном объеме полномочий российской делегации", но прошел уже год, а "воз и ныне там". В МИД пояснили, что никаких оснований для возобновления выплат нет. В то же время, в МИД подтвердили, что Россия выполнит все финансовые обязательства, как только будут восстановлены все права и полномочия российской делегации.В то же время официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что СЕ настаивает на выплате Россией своего взноса "в соответствии с уставом СЕ", при этом потребовав всю сумму, которую "Россия должна с 2017 года, так как "Совет Европы испытывает финансовые трудности".