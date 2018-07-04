16:15 04 июля
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На Западе оценили развитие российской морской пехоты

Российская морская пехота со временем может составить конкуренцию американским морпехам, пишет Mlliitary Watch Magazine.

На Западе оценили развитие российской морской пехоты


По данным автора, в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 180 тыс. морских пехотинцев, в то время как в Вооруженных Силах России их всего 12 тысяч, в число которых входят несколько сотен военнослужащих элитных военно-морских подразделений спецназа.


Однако в последние годы ситуация меняется – Москва вкладывает всё больше средств в развитие и модернизацию сил морского десанта, отмечает издание.

В частности, создаются и вводятся в эксплуатацию новые десантные корабли для транспортировки подразделений морпехов с бронетехникой и авиацией. Ранее сообщалось о разработке новых универсальных кораблей, способных перевозить до 1200 военнослужащих и ударные вертолеты. Также публиковалась информация о разработки новых самолетов для оказания поддержки морпехам в ходе боевых операций, пишет автор.

Кроме того, в статье упоминается о создании для морской пехоты версии БТР «Бумеранг».

В последние годы российские начали играть более заметную роль в вооруженных силах. Так, в конце 2017 года их задействовали в масштабной демонстрации сил неподалеку от Корейского полуострова, на фоне эскалации напряженности в регионе, когда США пригрозили уничтожить КНДР.

По мнению автора, в скором времени морская пехота сможет быть использована в качестве одного из главных инструментов внешней политики России.

Учитывая, что Российская Федерация стремится стать более влиятельной державой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта стратегия имеет право на существование.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Vladycat (Константин) Сегодня, 15:40
    Для демонстрации и влияния у нас есть ВДВ. А Братишки более черновой, тихой и качественной работы. Ихмо
    Vladycat
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 15:48
      180 тысяч морских пехотинцев-первый признак захватнической политики фашингтона. У нас протяженность морских границ в полтора раза больше ,а пехотинцев в 15 раз меньше.
      Dimontius
  2. MPN (Павел) Сегодня, 15:42
    Российская морская пехота со временем может составить конкуренцию американским морпехам
    Как высокоценят себя. Думаю не конкуренцию (ибо мы не меняем власти в странах и не уничтожаем их), думаю это смерть вашим захватническим амбициям и усмиряющая дубина вашей МП.
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:49
      как бы... морпехов наши еще немцы оценили, не все даже пережили подобных оценок
      роман66
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:12
        Морская пехота – «чёрная смерть»…
        Об отступлении думать – не сметь!
        Только – победа! И только – вперёд!
        Там, где морпехи – там враг не пройдёт.
        Званье высокое «гвардия флота»,
        Носит по праву морская пехота.
        Ведь на земле, в небесах и на море
        Флаг Родины не был тобой опозорен.
        Ты гордость России с петровских времён,
        Пусть был неприятель умен и силён.
        Всегда ты давала достойный отпор
        Смертельным атакам вражеских свор.
        Морская пехота – долг, слава и честь.
        Морская пехота была, будет и есть!!!
        Masya Masya
  3. Kotofeich (Александр) Сегодня, 15:44
    Опять Military Watch Magazine winked
    Kotofeich
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:46
    ВДВ до Вашингтона доберётся быстрее, чем морпехи. Не зря наши собираются Русланов выпуск возобновлять laughing
    Горный стрелок
  5. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:03
    Если тебя хвалит враг - нужно насторожиться.
    Piramidon
  6. гильза (максим) Сегодня, 16:09
    Понимает ли автор,что пытается ровнять реальный спецназ с попросту наиболее полноцнными мобильными стрелковыми подразделениями. Я бы постеснялся ровнять десантные операции наших частей в ВОВ (нет не смогу ...В Великую Отечественную Войну) с ихними на Тихоокеанском ТВД и дае в Нормандии. А уж уровень подготовки в период с 1945 до 1990 ну пожалуйста...ну не рядом даже. И сейчас все 4 бригады МП это далеко не три дивиззии МП САСШ. Далеко это скорее физическое, математическое и что там у нас ещё из определяющих природных законов... Солнечный автор из САСШ. ДОлгих тебе лет жизни и подобных комментариев. Больше и чаще.
    гильза
  7. гильза (максим) Сегодня, 16:11
    Вот реально америкосы задели за живое ...
    гильза
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