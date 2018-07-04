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На Западе оценили развитие российской морской пехоты
Российская морская пехота со временем может составить конкуренцию американским морпехам, пишет Mlliitary Watch Magazine.
По данным автора, в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 180 тыс. морских пехотинцев, в то время как в Вооруженных Силах России их всего 12 тысяч, в число которых входят несколько сотен военнослужащих элитных военно-морских подразделений спецназа.
Однако в последние годы ситуация меняется – Москва вкладывает всё больше средств в развитие и модернизацию сил морского десанта, отмечает издание.
В частности, создаются и вводятся в эксплуатацию новые десантные корабли для транспортировки подразделений морпехов с бронетехникой и авиацией. Ранее сообщалось о разработке новых универсальных кораблей, способных перевозить до 1200 военнослужащих и ударные вертолеты. Также публиковалась информация о разработки новых самолетов для оказания поддержки морпехам в ходе боевых операций, пишет автор.
Кроме того, в статье упоминается о создании для морской пехоты версии БТР «Бумеранг».
В последние годы российские начали играть более заметную роль в вооруженных силах. Так, в конце 2017 года их задействовали в масштабной демонстрации сил неподалеку от Корейского полуострова, на фоне эскалации напряженности в регионе, когда США пригрозили уничтожить КНДР.
По мнению автора, в скором времени морская пехота сможет быть использована в качестве одного из главных инструментов внешней политики России.
Учитывая, что Российская Федерация стремится стать более влиятельной державой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта стратегия имеет право на существование.
По данным автора, в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается 180 тыс. морских пехотинцев, в то время как в Вооруженных Силах России их всего 12 тысяч, в число которых входят несколько сотен военнослужащих элитных военно-морских подразделений спецназа.
Однако в последние годы ситуация меняется – Москва вкладывает всё больше средств в развитие и модернизацию сил морского десанта, отмечает издание.
В частности, создаются и вводятся в эксплуатацию новые десантные корабли для транспортировки подразделений морпехов с бронетехникой и авиацией. Ранее сообщалось о разработке новых универсальных кораблей, способных перевозить до 1200 военнослужащих и ударные вертолеты. Также публиковалась информация о разработки новых самолетов для оказания поддержки морпехам в ходе боевых операций, пишет автор.
Кроме того, в статье упоминается о создании для морской пехоты версии БТР «Бумеранг».
В последние годы российские начали играть более заметную роль в вооруженных силах. Так, в конце 2017 года их задействовали в масштабной демонстрации сил неподалеку от Корейского полуострова, на фоне эскалации напряженности в регионе, когда США пригрозили уничтожить КНДР.
По мнению автора, в скором времени морская пехота сможет быть использована в качестве одного из главных инструментов внешней политики России.
Учитывая, что Российская Федерация стремится стать более влиятельной державой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта стратегия имеет право на существование.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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