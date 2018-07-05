...Сколько может стоить наша безопасность?...

Несколько дней назад экспертные и думающие околоармейские круги всколыхнула статья заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Абсолютно не с опозданием, а хорошо вчитавшись, реагируем на материал.Вообще, весьма и весьма логично и достойно сделан материал. Если пройти по всей статье, комментарии выходят неоднозначные, и вот почему. Позволим себе процитировать некоторые моменты и сделать соответствующие закладки.Войнами… Во множественном числе. Видимо, у нас просто не хватает информации на эту тему. Сирия – да, а вот где ВС РФ еще вели войны, увы, сказать не могу. По причине собственной неосведомленности.Что же касается войны в Сирии, то тут (опять же, если верить оф. источникам) речь идет исключительно о действиях ВКС. Ни мотострелки, ни артиллерия, ни тем более РЭБ, участия в сирийской войне не принимали фактически. Ну а то, что небоевые потери ВКС превысили боевые – это тоже как бы спорный момент. Но – достойный упоминания.Пример просто великолепный. Действительно, все так и есть. Однако, стоит повториться, что в Сирии принимал участие в боевых действиях весьма небольшой контингент российской армии, и на основании результатов (тоже пока не окончательных) делать вывод об успехах и других геополитических позициях… нескромно.Ладно, Сирия – это высокая политика, оставим ее. Надо – значит, надо. Мировой терроризм и все такое.Далее господин Храмчихин говорит о вещах, очень сильно приближенных к земле. А именно – о денежном довольствии, которое не индексировалось с 2012 года. Несмотря ни на что, а особенно – на рост цен.Здесь Александр Анатольевич не просто прав. Здесь, простите, крыть нечем. И мы полностью с ним согласны, что «четыре процента – это не повышение, а профанация».С одной стороны. С другой – основная масса российского населения и того не видит, на фоне усилившихся поборов и грабежей, тем не менее. Ставим закладку №1.Идем дальше. Дальше Александр Анатольевич говорит о проблемах РВСН. И говорит весьма правильно, с нашей точки зрения.Здесь вообще добавить нечего, сказано просто замечательно. Насчет сворачивания традиционных МБР не уверены, правда, ну и ладно. А потому сразу делаем закладку №2.Идем дальше. «Музейные округа».Перебор? Да, однозначно. Александр Анатольевич предлагает просто-напросто гонку вооружений без всякого на то основания. Просто потому, что «надо, Вася».Совершенно непонятно, от кого должны нас защищать войска ЦВО. От Казахстана? От каких-то заказахстанских гипотетических агрессоров? Так как раз на территории ЦВО размещена целая ракетная армия, которая в состоянии угробить любого супостата без привлечения других видов войск. Или как минимум заставить задуматься.Да, именно за счет частей ЦВО созданы многие дивизии ЗВО, это так. Но в этом и есть суть резерва, как нам кажется. И обучение резерва вполне возможно обучение и подготовка резерва не на новой технике с завода, а на старой, со складов.И еще один момент не учитывает Храмчихин. Демографический. Плотность и прирост населения ЦВО вряд ли позволит так оперативно сформировать новые дивизии взамен уведенных на запад. Ну если только не объявить тотальную мобилизацию, но вроде пока не с чего. Да и не факт, что даже с тотальной мобилизацией получится.Переходим на Дальний Восток.А что тогда самое страшное?Если просто сравнить данные о гипотетической группировке войск США и Японии в регионе и наши сухопутные силы и ТОФ, то станет ясно, что даже три дня, которые теоретически должны будут продержаться части береговой обороны «в полной изоляции» — срок нереальный.Следовательно, основной упор в защите этих территорий делается не на сухопутные силы, а на ракетные войска и подводные лодки с ядерным оружием. Иной альтернативы просто нет, и в ближайшие лет 50 не будет.Здесь дело не только в построении новой системы обороны взамен утраченной, но и в создании инфраструктуры и увеличении населения, способного дать личный состав.Столько частей нам нужно всего-навсего для одной цели. Обороны Транссиба для переброски частей из других районов страны.Да, военных частей недостаточно (теоретически) для прикрытия всей границы. Но, может быть, пора забыть тактику 1941 года, когда мы обороняли всю линию фронта, а немцы весьма успешно наступали клиньями, вбивая их в наиболее выгодных для этого местах?Самое главное, не стоит мечтать о боевых действиях на протяжении от Байкала до Владивостока. Там даже направлений нет. В отличие от степей и лесостепей тех же ЗВО и ЮВО. Есть одна железная и одна автомобильная дорога. Точка. И тайга, по которой наступать не сможет ни одна армия. В том числе и российская. Просто потому, что это тайга.Так что выдумывать пугалочки перед картой и воевать в тех условиях – все-таки разные вещи, на наш взгляд.Относительно качества техники. Да, последними разработками нашего ВПК в тех районах не может похвастаться ни одна часть. Даже Т-72Б3 – мечта для всех. Однако Т-72Б для обороны годен вполне. Да, активная защита, новые система наведения — они хороши в наступлении. А в обороне сгодится и предыдущая модель.И потом, абсолютно нет гарантий, что с китайской стороны в атаку пойдут сплошь новейшие танки и самолеты 5-го поколения. Китайцы точно дураками не являются. И клоунами-импотентами.Базы привязаны к районам дислокации частей и соединений российской армии. И являются источником техники для выполнения частями поставленных задач. Жирно подчеркнем – базы привязаны к существующей (пусть и не самой лучшей) дорожной сети и инфраструктуре.Перенос этих баз в Бурятию или Комсомольск-на-Амуре. Снова вопрос: а смысл?Получается, в результате гипотетической войны с Китаем мы преспокойненько так бросаем города типа Хабаровска, Биробиджана и Благовещенска, и думаем, чтобы техника к китайцам в руки не попала? Очень сложно понять, чем может пригодится техника с таких баз, кроме как при атаках с целью возвращения захваченных территорий.Плюс логистика, технику еще доставить надо до поля боя как бы. Так что – нелогично.Новые базы хранения создавать в тылу и оснащать современной техникой – в идеале Александр Анатольевич, конечно же, прав. Надо. Надо создавать, надо наполнять, надо перевооружать и переподготавливать личный состав. Надо.И тут мы делаем закладку № 3.И сразу же делаем закладку № 4.Продолжаем.Позволим себе не согласиться. Наличие машин разных классов позволяет командиру разнообразить методы воздействия на противника.«Армата», которая сама по себе не является чем-то таким совершенным и гарантирующим победу над противником с минимальными потерями, является весьма неслабой нагрузкой на бюджет.Говорить о тысячах Т-14 и Т-15 значит говорить в том числе о создании учебных центров для подготовки кадров по обслуживанию, ремонту и эксплуатации новой техники.Кроме того, тяжелая БМП типа Т-15 (вес 50 тонн) хоть и обладает неплохой скоростью (45-50 км/ч) но заставляет забыть о функциях, присущих более легким сотоварищам типа умения плавать и летать.Делаем закладку № 5.Поднимаемся выше.Здесь можно только выразить свое полное согласие со сказанным. И сделать закладку № 6.Говоря об авиации, вопросов тоже хватает.Добавить нечего. Действительно, вопросов много, но понимание вопросов требует отдельного материала. В ВКС действительно далеко не все так радужно, как хотелось бы и там точно требуется наведение порядка. Тем более – в перспективе развития.Вопросы, которые озвучил применительно к авиации господин Храмчихин не просто архиважны, они являются ярчайшей иллюстрацией главного вопроса сегодняшнего дня:И еще несколько слов хотелось бы сказать о флоте.Великолепное понимание проблем современности. Именно так: внешний эффект не должен приносить себе в угоду обороноспособность страны. Наличие якобы авианосца, который дает пропуск в элитарный клуб стран, имеющих авианосцы (бред – прим) не является гарантией выполнением боевой задачи этим авианосцем.Доказано «Кузнецовым» и «Де Голлем».Действительно, если мы не в состоянии (а мы не в состоянии) строить эсминцы и фрегаты в количествах, которые позволили бы нашему флоту быть конкурентоспособным с флотами возможных противников, значит, надо строить то, что можем.Атомные подводные ракетоносцы и ракетные катера мы строить умеем. Остальное – от лукавого.Даже закладку делать не станем, все понятно. Дело не в том, что не хватает денег, а в том, что мы реально не в состоянии просто строить все классы кораблей, даже при наличии средств.Александром Анатольевичем была проделана работа, просто восхитившая нас и удивившая одновременно.С одной стороны, мы не можем не согласиться с многими аспектами, озвученными Храмчихиным в своем материале. Особенно в вопросах флотского строительства и беспилотной авиации.С другой стороны, просто удивительно, что автор даже не предположил, где на все это взять денег. А это самый интересный вопрос.Мы не зря сделали 6 (шесть) закладок. В большинстве речь идет не о миллиардах рублей даже. По самым мизерным прикидкам, речь идет о триллионах, если не о десятках или сотнях триллионов рублей.И где их взять?НДС 25-30%? Работать просто до смерти, убрать даже мизерную надежду на пенсию? Сделать пенсионным возраст в 75 лет, и дело с концом…Или ввести налог на безопасность? Просто взять и обложить этим налогом всех. Младенцев, школьников, инвалидов, стариков. Защищать надо всех. И бедняков, и олигархов как бы.Снова начать разговор об зловещих заокеанских либо соседских «потенциальных», видящих в сладких снах наши ресурсы у себя на столе?Так простите, Александр Анатольевич, они их и так видят. Вопрос только цены. Не захотели китайцы в «Силу Сибири» денег вбрасывать – наши сказали: «Не извольте беспокоиться, сами все сделаем». И сделают.Наши ресурсы год от года все в больших количествах утекают за границу, набивая кошельки мизерной части населения страны. И при необходимости эта часть все сдаст без боя. Потому-то можно построить пять тысяч "Армат" и тысячу "Ярсов" — что толку, если они так и останутся на своих позициях "в случае чего"?А они останутся. Все к тому и идет. Правда, деньги за постройку благополучно попадут в карманы владельцев предприятий, но это вот совершенно нормально. Это бизнес.