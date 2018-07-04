19:04 04 июля
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СНБО: Турция будет поставлять Украине беспилотники

Украина и Турция подписали меморандум о возможных поставках украинской стороне беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия по их производству, сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Подписание меморандума состоялось в Анкаре по итогам заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

СНБО: Турция будет поставлять Украине беспилотники


В опубликованном СНБО пресс-релизе сообщается, что Киев и Анкара подписали меморандум на поставку Украине турецких беспилотников, правда не уточняется каких, а также возможном сотрудничестве в сфере производства БЛА. Кроме этого планируется создание совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронетехники. Стороны согласовали, согласно заявлению СНБО, передачу украинскому военному ведомству "передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи".


Как заявили в Совете, в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров были затронуты темы совместных украинско-турецких проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях. Помимо этого, по утверждению украинской стороны, Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.



Использованы фотографии: http://weapons-world.ru/
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Комментарии 53

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  1. Vard Сегодня, 16:13
    Я конечно не настаиваю... Но что то подсказывает... Зря турки... Зря...
    Vard
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:14
      сеном будут платить не иначе

      хотя там же вся страна скидывает налог на войну - это тебе не +2% к НДС

      Воистину - украинцам бы наши проблемы - в раю бы себя почувствовали.

      Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.


      wassat турки тоже будут ждать импортозамещения узлов произведенных в РФ?
      Ну ждите османы, учитесь терпению) Горячей крови оно необходимо
      консерватор
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 16:20
        Из Сирии вернулись домой ещё 6 самолётов Су-25см3.
        фигвам
      2. Чёрный Сегодня, 16:22
        Петька рошенками отдаст
        Чёрный
      3. t-4 Сегодня, 16:27
        Как говорит российский телевизор - Украина скоро развалиться, обанкротится, народ свергнет киевскую хунту и т.д. Уже пятый год говорит. Но что-то ничего подобного на горизонте не наблюдается. А напротив, несмотря на все проблемы, их экономика растет. belay
        t-4
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:28
          А напротив, несмотря на все проблемы, их экономика растет.


          привет адепт растущей экономики украины wassat

          легко расти после отскока на дно? да? экономизд)

          я хочу дискуссии с теми кто тебя лайкает. там наверное тоже экономисты.

          расскажите за счет чего растет эта чудо экономика, подыхающая без подачек МВФ, ЕС и еще Бог знает кого?

          Я думаю тебя лайкают украинцы аля Гардамир и другие, которые ще не вмерли еще

          Твои прогнозы, экономист, как она будет расти после 19 года, когда надо будет отдавать долги?)
          консерватор
          1. t-4 Сегодня, 16:31
            И тебе привет уря-патриот.
            Когда уже Украина развалится? Сколько еще ждать?
            t-4
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:32
              Когда уже Украина развалится? Сколько еще ждать?


              ну я экономист слабый в отличие от тебя. у меня техническое образование. Куда нам ура-патриотам

              думаю когда им перестанет кидать кости МВФ, ЕС и другие структуры. Не?

              Тогда самодостаточная растущая экономика украины покажет тебе превесёлый рост

              а самое веселье начнется - когда надо будет платить по счетам.
              консерватор
            2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 17:12
              Когда уже Украина развалится? Сколько еще ждать?
              Сомали тоже не развалилось,почти,но вы я уверен, туда не хотите. У меня сосед ездил в Сумскую обл. мать забирал к себе,много интересного рассказал.
              72jora72
              1. t-4 Сегодня, 17:14
                А у меня дядя ездил в Киев, тоже много интересного рассказал. lol
                t-4
              2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 17:30
                Да вы шо? Аж в Сумскую область и эти бандеры вашего соседа даже и не зарезали? Во дают!
                sapporo1959
            3. Сидор Аменподестович (Сидор Аменподестович) Сегодня, 18:01
              Напротив, любезнейший. Любой здравомыслящий человек, что в Европе, что в России думает: не дай бог Украине пойти по... (вставить подходящее слово). Куда же девать такую ораву окончательно ополоумевших людей?

              Если кто и заинтересован в развале Украины, так это США, так как лучшего инструмента для сдерживания России, кроме войны, представить сложно.
              Вместо геополитических экзерсисов РФ придётся тратить ресурсы на содержание украинцев. Так как больше последние никому никаким боком.
              Сидор Аменподестович
          2. t-4 Сегодня, 16:37
            Здесь тебе не аспирантура высшей школы экономики. Что там будет через 10 лет тебе никто не скажет.
            Мы люди простые. По факту говорим.
            НЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ УКРАИНА. request
            t-4
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:38
              Мы люди простые. По факту говорим.
              НЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ УКРАИНА.


              1) адепт. она уже развалилась. Украины 2013 года в ее границах больше нет. У нее нет Крыма и Донбасса.

              2) экономика украины нежизнеспособна. это факт, о котором ты можешь узнать посмотрев сколько она денег взяла в долг под % у МВФ, Евросоюза и прочих доноров. - и посмотрев что она сделала на эти десятки миллиардов $ - ну на что они пошли. Явно не на рост производства и экономики

              3) ты еще не видишь обломков украины падающих в бездну лишь потому что - твоя чудо страна еще нужна таким игрокам как США и ЕС и России

              Состояние комы будут поддерживать все - кто в этом заинтересован.

              Голь перекатная и страна нищеброд, живущая в долг - это если по факту о неразваливающейся украине
              консерватор
              1. t-4 Сегодня, 16:46
                Уря-патриот, никуда она не развалилась.
                Живут себе люди и живут, в кредит - так в кредит, сейчас все в кредит живут.
                Не отдадут долг, так не отдадут. Их за это никто не расстреляет и войска в Киев вводить не будет. Реструктуризируют, еще бабла подкинут. Или анексируют всю Украину за долги? Так они только рады этому будут. laughing
                t-4
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:47
                  Живут себе люди и живут, в кредит - так в кредит, сейчас все в кредит живут.


                  wassat классный экономист. я вижу) в кредит можно жить - только если знаешь чем будешь его отдавать - а то потом придёт коллектор и все тебе расскажет - как надо жидь)

                  Реструктуризируют, еще бабла подкинут.


                  экономист + украинец = светочь

                  Или анексируют всю Украину за долги?


                  кому она нужна? аннексировать Мыколу?
                  консерватор
                  1. t-4 Сегодня, 16:57
                    Вот пристал, как муха назойливая!
                    Говорят же тебе, мы люди простые, по факту смотрим. За 5 лет не развалилась страна, экономика растет. Значит все ОК!
                    t-4
                    1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:06
                      Говорят же тебе, мы люди простые, по факту смотрим. За 5 лет не развалилась страна, экономика растет. Значит все ОК!


                      ну "простой" это не синоним слова - не умный.

                      не лукавь. ты же понимаешь о чем я пишу, украинец
                      консерватор
                    2. РУСС (Максим) Сегодня, 17:21
                      Цитата: t-4
                      Вот пристал, как муха назойливая!
                      Говорят же тебе, мы люди простые, по факту смотрим. За 5 лет не развалилась страна, экономика растет. Значит все ОК!

                      Бывал я недавно вТурции и не в дешёвом отеле,так там половина постояльцев с Украины.
                      РУСС
                      1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:56
                        Бывал я недавно вТурции и не в дешёвом отеле,так там половина постояльцев с Украины.


                        это лучший анализ экономической ситуации отдельно взятой страны

                        считаю мало лайков
                        консерватор
                2. РУСС (Максим) Сегодня, 17:20
                  Цитата: t-4
                  Реструктуризируют, еще бабла подкинут

                  Могут часть долга списать, как например мы списали часть долга третьим странам, может и Украине спишем.
                  РУСС
              2. РУСС (Максим) Сегодня, 17:23
                Цитата: консерватор
                экономика украины нежизнеспособна.

                Кстати товарооборот между Украиной и Россией растёт.
                РУСС
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 17:45
                  я понимаю что цифры и графики это скучно, но все же о росте

                  конечно же рост есть, если по кварталам смотреть - а если копнуть глубже и сравнить с другими временами, то - "падение роста" wassat с 49 миллиардов оборота - до 11 миллиардов.

                  Даже если после 11 будет 20 миллиардов и рост окажется в 2 РАЗА - то все равно окажется что провал полный




                  примерно так же дело обстоит с ростом экономики украины

                  график не вставляется - но рост в 2,9 % после падение на -31% - сильно)

                  В общем я много читал ваших и не только комментариев в темах про экономику - и это всегда было забавно.

                  консерватор
            2. Грибок (Витёк) Сегодня, 18:25
              Развалились три года назад. Растут за счёт кредитов. С Киева друзья говорят полный аля 90-е. 7 милоионов гастрабайтеров. В баню такой рост)
              Грибок
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:28
                7 миллионов гастарбайтеров


                бегут от растущей экономики украины в загнивающую Россиюшку (в том числе) по мнению персонажей тут)
                консерватор
          3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 17:11
            Цитата: консерватор
            Твои прогнозы, экономист, как она будет расти после 19 года, когда надо будет отдавать долги?)

            Как поэт поэту скажу честно, слова "украина" и "отдавать долги" не рифмуются.
            Капитан Пушкин
            1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 18:36
              Цитата: Капитан Пушкин
              Как поэт поэту скажу честно, слова "украина" и "отдавать долги" не рифмуются.

              Я не поэт. Так, рядом стоял. Но, позвольте 5 коп. вставить:
              Ещё не вмэрла Украина
              Не вмэр простой ее народ
              В TV прекрасная картина
              И экономика растет
              Вопрос: что делать с ЭмВэЭфом?
              И как отдать долги за газ?
              Вот тут и вспомним про поэта:
              Конечно Пушкин всё отдаст.
              hi
              Вежливый Лось
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:37
                Вежливый Лось (Александр)


                отличные стихи drinks hi laughing
                консерватор
        2. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:19
          Цитата: t-4
          А напротив, несмотря на все проблемы, их экономика растет.

          Растёт, только вниз.
          фигвам
        3. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 17:26
          Это точно! Да еще и с нашим другом Эрдоганом шуры- муры завели..
          sapporo1959
    2. MPN (Павел) Сегодня, 16:20
      Цитата: Vard
      Я конечно не настаиваю... Но что то подсказывает... Зря турки... Зря..
      Да как сказать, не думаю конечно, что сей час ХКБД себя чувствует лучше чем ХКБМ и завод Малышева, но даже из старых наработок можно не плохие идеи и технологии взять
      Кроме этого планируется создание совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронетехники.
      Думаю ради этого вся петрушка и идет (у турок с движками собственными не фонтан, а хочется) , ради этого не только поставить, но и подарить несколько беспилотников стоит, а СП с Украиной это конечно утопия....
      MPN
    3. рич (дмитрий) Сегодня, 16:21
      Турция будет поставлять Украине беспилотники

      Турция будет поставлять России помидоры. Россия будет поставлять Турции С400. А Украина будет поставлять России неприятности и желчь.
      Вот такой современный бизнес. Круговорот бабла в природе. Куда наше правительство смотрит? Зачем нам такие - "партнеры"?
      рич
      1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 18:21
        Украина и Турция подписали
        меморандум
        о возможных поставках украинской стороне беспилотных авиационных комплексов.

        Так меморандум носит в себе сугубо декларативный характер и не возлагает на подписантов какие-либо обязательства. Статья не о чем.
        Yujanin
    4. himRa (Рахим) Сегодня, 16:27
      Цитата: Vard
      Я конечно не настаиваю... Но что то подсказывает... Зря турки... Зря...

      Пусть ,,прошлые,, мемарандумы вспомнят...туркам еще танк ,,алтай,, и двигатель на него долго ,,икаться,, будет hi
      himRa
  2. genisis Сегодня, 16:20
    seal, ау, вы где? Зашевелились ваши «союзнички».
    genisis
    1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 18:30
      Такую же хотелку о создании спутника связи для Армении Роскосмос подписывал в 2012-ом году. Спутника все еще нет, как и железного контракта hi
      Yujanin
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:32
        Приветствую теска.

        А что там по вашему меморандуму о закупках на украине самолетов? дело движется?

        Импортозамещающие узлы уже созданы?

        Или все как обычно с украинцами. Ребята как всегда столкнулись с непреодолимыми трудностями и все списали на форс мажор?
        консерватор
        1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 18:44
          А что там по вашему меморандуму о закупках на украине самолетов? дело движется?


          Приветствую, Александр! Там не меморандум, а твердый контракт. Касаемо поставкам Ан-178, думаю без российских импортозамещающих ничего хорошого не светит. На данный момент вопрос стоит как вернуть назад аванс в размере стоимости двух самолётов what
          Yujanin
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:48
            На данный момент вопрос стоит как вернуть назад аванс в размере стоимости двух самолётов what


            там вот сверху украинец думает что им долги простят и реструктуризируют. Росс подтверждает

            wassat

            такие дела, Сань)

            P.S. стучите по голове тому, кто додумался дать украине денег. мне кажется так должны стучать все страны по своим головам, кто давал им денег - а мы первые в этом списке. И дали причем больше чем кто либо.

            Это же хуже пьющего соседа - у того хоть пенсия есть. А у этих - только кредиты от МВФ и перспектива на совместное сожительство с коллекторами

            Хотя украинцы трудолюбивый народ с другой стороны - так что еще и на пени заработают и долг отдадут
            консерватор
  3. РУСС (Максим) Сегодня, 16:30
    Цитата: t-4
    Как говорит российский телевизор - Украина скоро развалиться, обанкротится, народ свергнет киевскую хунту и т.д. Уже пятый год говорит. Но что-то ничего подобного на горизонте не наблюдается. А напротив, несмотря на все проблемы, их экономика растет. belay

    Так такое ранее о загнивающем Западе говорили, до сих пор "гниёт" laughing
    РУСС
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:25
      какие вы оба классные laughing
      консерватор
  4. Керенский (Кирилл) Сегодня, 16:35
    Странно это. Зачем Украине турецкие беспилотники? Хотя меморандум, это вообще бумажка..
    Керенский
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:58
      Цитата: Керенский
      меморандум, это вообще бумажка.

      Вот именно , причём имеющая силы не больше чем устная договорённость без свидетелей . Но это вовсе не повод для СНБО не трубить об очередной перемоге и стучать кастрюлями в потолок .
      bouncyhunter
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:38
    Меморандум? Ну-ну... Наверное, турки будут это поставлять БЕСПЛАТНО? Такие меморандумы можно подписывать пачками, безо всяких последствий... wassat
    Горный стрелок
  6. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:01
    ....Турция будет поставлять Украине беспилотники..
    А мы, будем строить АЭС(за свои деньги) тянуть газовую трубу(за свои деньги) , покупать пресловутые помидоры(за свои деньги), ездить на турецкие курорты...
    Они же партнеры!...(
    Сибирский цирюльник
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 17:22
      одно другому не мешает. Партейку, другую Корнетов мы все так же можем поставить курдам, да мало ли чего у нас нет для друга Эрдогана?
      gippernano
    2. консерватор (Александр) Сегодня, 18:10
      А мы, будем строить АЭС(за свои деньги)


      о Боги какой ужас! wassat

      вот зачем писать о том, в суть чего вы даже не пытались вникнуть? А вы знали что французы и китайцы тоже будут строить за свой счет АЭС в турции? Или они тоже неалёшки?)

      Или все таки это крутой проект, который даст нашей промышленности 9 млрдов $ заказов?

      покупать пресловутые помидоры(за свои деньги), ездить на турецкие курорты...


      считаю что при такой тирании и отсутствие выбора - это путь вникуда

      А помните этих росгвардейцев, которые с автоматами заставляют покупать нужные путевки в турагенствах и у прилавков с овощами?

      считаю так жидь нельзя и пора доставать вилы
      консерватор
  7. gippernano (Neo) Сегодня, 17:20
    А я то думаю, чего не хватает курдам? Корнетов, Солнцепеков, Градов и прочих приятных для наших турецких друзей сурпризов.
    gippernano
  8. Ставрос (Ставрос) Сегодня, 17:45
    Цитата: genisis
    seal, ау, вы где? Зашевелились ваши «союзнички».

    Занят он,в Мингечауре помогает доблестным кавтатарским маршалам подстанцию чинить)))
    Ставрос
    1. genisis Сегодня, 18:49
      Спасибо, коллега, рассмешили изрядно ))))
      По-моему, забанили его. Правда не знаю за что и как надолго.
      genisis
  9. Xander (Александр) Сегодня, 18:04
    "Без/Бес" - эт новая украинская доктрина такая - беспилотные аппараты, безвизовый режим, безгазовая труба, безбашенные депутаты, бессовестное правительство. Ну и засилие бесов повсюду, бес бы их побрал. laughing
    Xander
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 18:13
      "Без/Бес" - эт новая украинская доктрина такая - беспилотные аппараты, безвизовый режим, безгазовая труба, безбашенные депутаты, бессовестное правительство. Ну и засилие бесов повсюду, бес бы их побрал.


      Слава Украине!
      консерватор
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:56
    А что турки согласились все поставлять даром ..?
    APASUS
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