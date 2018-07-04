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СНБО: Турция будет поставлять Украине беспилотники
Украина и Турция подписали меморандум о возможных поставках украинской стороне беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия по их производству, сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Подписание меморандума состоялось в Анкаре по итогам заседания двухсторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
В опубликованном СНБО пресс-релизе сообщается, что Киев и Анкара подписали меморандум на поставку Украине турецких беспилотников, правда не уточняется каких, а также возможном сотрудничестве в сфере производства БЛА. Кроме этого планируется создание совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронетехники. Стороны согласовали, согласно заявлению СНБО, передачу украинскому военному ведомству "передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи".
Как заявили в Совете, в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров были затронуты темы совместных украинско-турецких проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях. Помимо этого, по утверждению украинской стороны, Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.
В опубликованном СНБО пресс-релизе сообщается, что Киев и Анкара подписали меморандум на поставку Украине турецких беспилотников, правда не уточняется каких, а также возможном сотрудничестве в сфере производства БЛА. Кроме этого планируется создание совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронетехники. Стороны согласовали, согласно заявлению СНБО, передачу украинскому военному ведомству "передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи".
Как заявили в Совете, в ходе состоявшихся в Анкаре переговоров были затронуты темы совместных украинско-турецких проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной областях. Помимо этого, по утверждению украинской стороны, Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.
Использованы фотографии: http://weapons-world.ru/
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