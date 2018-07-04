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США потратят сотни миллионов долларов на модернизацию бронетехники
Пентагон выделил $ 451 млн. на модернизацию танков M1 Abrams и боевых машин Stryke, сообщает ресурс Military.com.
По данным ресурса, $193 млн. из выделенных средств пойдут на установку на танках израильской системы защиты Trophy. Контракт на указанную сумму заключен с компанией Leonardo DRS, которая производит системы в партнерстве с Rafael (Израиль).
Издание уточняет, что разработанный израильской компанией комплекс Trophy, является первым полноценным комплексом активной защиты (КАЗ) для бронемашин.
КАЗ работает на основе сложных алгоритмов и обеспечивает всестороннюю защиту (невидимый щит). На корпусе танка монтируются 4 антенны и две вращающиеся пусковые установки, расположенные на башне.
Как только угроза обнаружена, система определяет ее тип. И если фиксируется прямая атака, автоматически активируется система противодействия: перехватчики, находящиеся в пусковых установках устремляются навстречу боеприпасу и нейтрализуют его.
Кроме того, армия США получит 116 боевых машин Stryker, модернизированных до варианта A1.На эти цели будет потрачено $ 258 млн.
Машины получат усиленную противоминную защиту, более эффективную подвеску и двигатель мощностью 450 л.с.
Издание напоминает, что с октября 2017 года в американской армии стартовала масштабная программа стратегического обновления, предполагающая модернизацию существующей и создание новой техники, а также совершенствование сил ПВО-ПРО.
По данным ресурса, $193 млн. из выделенных средств пойдут на установку на танках израильской системы защиты Trophy. Контракт на указанную сумму заключен с компанией Leonardo DRS, которая производит системы в партнерстве с Rafael (Израиль).
Издание уточняет, что разработанный израильской компанией комплекс Trophy, является первым полноценным комплексом активной защиты (КАЗ) для бронемашин.
КАЗ работает на основе сложных алгоритмов и обеспечивает всестороннюю защиту (невидимый щит). На корпусе танка монтируются 4 антенны и две вращающиеся пусковые установки, расположенные на башне.
Как только угроза обнаружена, система определяет ее тип. И если фиксируется прямая атака, автоматически активируется система противодействия: перехватчики, находящиеся в пусковых установках устремляются навстречу боеприпасу и нейтрализуют его.
Кроме того, армия США получит 116 боевых машин Stryker, модернизированных до варианта A1.На эти цели будет потрачено $ 258 млн.
Машины получат усиленную противоминную защиту, более эффективную подвеску и двигатель мощностью 450 л.с.
Издание напоминает, что с октября 2017 года в американской армии стартовала масштабная программа стратегического обновления, предполагающая модернизацию существующей и создание новой техники, а также совершенствование сил ПВО-ПРО.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org, http://gearmix.ru
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