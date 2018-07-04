19:01 04 июля
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США потратят сотни миллионов долларов на модернизацию бронетехники

Пентагон выделил $ 451 млн. на модернизацию танков M1 Abrams и боевых машин Stryke, сообщает ресурс Military.com.



По данным ресурса, $193 млн. из выделенных средств пойдут на установку на танках израильской системы защиты Trophy. Контракт на указанную сумму заключен с компанией Leonardo DRS, которая производит системы в партнерстве с Rafael (Израиль).


Издание уточняет, что разработанный израильской компанией комплекс Trophy, является первым полноценным комплексом активной защиты (КАЗ) для бронемашин.

КАЗ работает на основе сложных алгоритмов и обеспечивает всестороннюю защиту (невидимый щит). На корпусе танка монтируются 4 антенны и две вращающиеся пусковые установки, расположенные на башне.

Как только угроза обнаружена, система определяет ее тип. И если фиксируется прямая атака, автоматически активируется система противодействия: перехватчики, находящиеся в пусковых установках устремляются навстречу боеприпасу и нейтрализуют его.

США потратят сотни миллионов долларов на модернизацию бронетехники


Кроме того, армия США получит 116 боевых машин Stryker, модернизированных до варианта A1.На эти цели будет потрачено $ 258 млн.

Машины получат усиленную противоминную защиту, более эффективную подвеску и двигатель мощностью 450 л.с.

Издание напоминает, что с октября 2017 года в американской армии стартовала масштабная программа стратегического обновления, предполагающая модернизацию существующей и создание новой техники, а также совершенствование сил ПВО-ПРО.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org, http://gearmix.ru
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Комментарии 22

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:29
    Крайнее время меня уже начал интересовать вопрос, успеют ли штаты бюджет военный освоить? Стараются как могут, а вот успеют ли? Есть же предел возможностей... sad
    MPN
    1. Чёрный Сегодня, 16:30
      Иногда мне кажется, что все расчёты по затратам делают бывшие советские прапорщики laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:55
        Цитата: Чёрный
        все расчёты по затратам делают бывшие советские прапорщики

        Угу , или действующие , но уже не советские . bully
        bouncyhunter
        1. Например Сегодня, 17:07
          Цитата: MPN
          Крайнее время
          wassat
          а еще можно так - угловое время wassat
          Не по-русски, но моднявооооооооооооо
          Например
    2. himRa (Рахим) Сегодня, 16:35
      Цитата: MPN
      Крайнее время меня уже начал интересовать вопрос, успеют ли штаты бюджет военный освоить? Стараются как могут, а вот успеют ли? Есть же предел возможностей... sad

      Почему нет? Позевывая,и почесываясь...не торопясь буду ,,осваивать,,...
      Непосредственной угрозы их стране нет!
      А остальных с ,,белорусского моря,, ВМФ достанет! wassat
      himRa
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:54
      Цитата: MPN
      Стараются как могут, а вот успеют ли? Есть же предел возможностей...

      Было бы что осваивать , а уж кому и куда - всегда найдётся ! wink lol
      bouncyhunter
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:04
        Если Абрамсы с КАЗом появятся в Польше, жди беды.
        фигвам
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:21
          Абрамсы с КАЗом появятся в Польше только в том случае , если Пентагон решит ВСЕ Абрамсы оснастить КАЗом .
          bouncyhunter
        2. faiver (Андрей) Сегодня, 17:21
          какой беды?
          faiver
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:44
            Цитата: faiver
            какой беды?

            Военной.
            фигвам
            1. faiver (Андрей) Сегодня, 18:07
              ну да абрамсы с КАЗом это что вундервафля?
              faiver
              1. фигвам (Сергей) Сегодня, 18:18
                Цитата: faiver
                ну да абрамсы с КАЗом это что вундервафля?

                Любой танк с КАЗом увеличивает свою живучесть в разы. Поспешная установка системы на 4 танковые бригады настораживает. И если янки и начнут применять свои Абрамсы, то это будут в первую очередь танки с КАЗ.
                фигвам
        3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:53
          Цитата: фигвам
          Если Абрамсы с КАЗом появятся в Польше, жди беды.

          Какой беды? Вот они в Польше.

          Обычный танк, просто с повышенными возможностями по противостоянию ПТРК.
          Арон Заави
      2. MPN (Павел) Сегодня, 17:12
        Был фильм, когда одному чудику дали миллион и условие, что бы он их не помню за сколько потратил... вот и ассоциации... lol Есть предел все таки наверное, или там станок не должен простаивать по причине не того, что в режиме эксплуатации нельзя останавливать...?
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:41
          А шо, какая б не была бронетехника, авиация и всё такое прочее, чего нам стоило бояться???
          Это страшилки для папуасов.
          Кима например таким не напугали ничуть? Кто то считает, что это для нас ГЛОБАЛЬНО СТРАШНО?
          Перечислять то, глобально страшное неа, список известный!
          Со временем список измениться, тогда и страшилки другие будут!
          rocket757
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:44
            Цитата: rocket757
            Кто то считает, что это для нас ГЛОБАЛЬНО СТРАШНО?

            Сколько уже пугают? Но тут пугать медведя, как тигриц иметь и страшно и не приятно, но пугают... ну пускай, правда уже не интересно... адреналину ноль...
            MPN
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 18:44
              Лишь бы ядрёной ноль было! А остальное всё .... спим крепко и не бзд.... медвежей болезни не подвержены!
              rocket757
  2. gippernano (Neo) Сегодня, 17:16
    Вон в Сирии боевики сдали правительству ТОУ, думаю всем теперь интересно как эта Trophy, покажет себя.
    gippernano
  3. akvanavt98 (Александр) Сегодня, 18:30
    всё хотел узнать, что за прямоугольники, на передней стороне башни абрама?
    akvanavt98
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:40
      Места крепления портретов великих подководцев.
      Ленты контура светятся в тепловизоре для распознавания свой-чужой.
      Чича сквад
      1. akvanavt98 (Александр) Сегодня, 18:42
        ааа, понял. спасибо good
        akvanavt98
        1. akvanavt98 (Александр) Сегодня, 18:45
          о как, этим их танк на много лучше. портреты ровные без кривизны
          akvanavt98
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