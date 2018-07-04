Операция "Понравиться Трампу": Порошенко старается на время усмирить ВСУ на Донбассе

Украинская армия существенно снизила число обстрелов территории ЛДНР за последние несколько дней. Если в первый день так называемого «хлебного перемирия» громыхало практически вдоль всей линии соприкосновения – причём от разных калибров ВСУ, то теперь "даже" оперативное командование ДНР в своих сводках всё реже сообщает об украинских обстрелах и попытках продвижения.Такая ситуация вполне объяснима. Мониторинг обстановки ведётся не только «слепоглухонемой» миссией ОБСЕ, но и другими «институтами». И информация, добываемая в результате такого мониторинга, может поставить жирную точку на президентской карьере Петра Порошенко.Почему именно сейчас? Дело в том, что уже через несколько дней в Хельсинки пройдёт первая двусторонняя встреча между президентами России и США. И тому же Порошенко прекрасно известно, что будут говорить в том числе и о нём, а точнее о том, какое будущее ожидает Украину.Порошенко известно ещё и о том, что Трамп желает поговорить с Путиным один на один. И этот формат по определению не может не беспокоить украинского президента, который явно собирается идти на второй срок.Именно поэтому украинская армия (никому не подчиняющиеся на Украине нацбаты – не в счёт) явно убавила свою прыть – чтобы выставить Петра Порошенко «голубем мира» перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии. Главная задача официального Киева состоит в том, чтобы никаких прорывных договорённостей Трампа и Путина по Украине не произошло. А заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе не только непосредственно официальный Киев, но и те круги на Западе, которые в своё время приход олигарха Порошенко к власти и поддержали.