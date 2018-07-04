19:00 04 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Операция "Понравиться Трампу": Порошенко старается на время усмирить ВСУ на Донбассе

Украинская армия существенно снизила число обстрелов территории ЛДНР за последние несколько дней. Если в первый день так называемого «хлебного перемирия» громыхало практически вдоль всей линии соприкосновения – причём от разных калибров ВСУ, то теперь "даже" оперативное командование ДНР в своих сводках всё реже сообщает об украинских обстрелах и попытках продвижения.

Такая ситуация вполне объяснима. Мониторинг обстановки ведётся не только «слепоглухонемой» миссией ОБСЕ, но и другими «институтами». И информация, добываемая в результате такого мониторинга, может поставить жирную точку на президентской карьере Петра Порошенко.

Операция "Понравиться Трампу": Порошенко старается на время усмирить ВСУ на Донбассе



Почему именно сейчас? Дело в том, что уже через несколько дней в Хельсинки пройдёт первая двусторонняя встреча между президентами России и США. И тому же Порошенко прекрасно известно, что будут говорить в том числе и о нём, а точнее о том, какое будущее ожидает Украину.

Порошенко известно ещё и о том, что Трамп желает поговорить с Путиным один на один. И этот формат по определению не может не беспокоить украинского президента, который явно собирается идти на второй срок.

Именно поэтому украинская армия (никому не подчиняющиеся на Украине нацбаты – не в счёт) явно убавила свою прыть – чтобы выставить Петра Порошенко «голубем мира» перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Финляндии. Главная задача официального Киева состоит в том, чтобы никаких прорывных договорённостей Трампа и Путина по Украине не произошло. А заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе не только непосредственно официальный Киев, но и те круги на Западе, которые в своё время приход олигарха Порошенко к власти и поддержали.

Использованы фотографии: Фейсбук
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. himRa (Рахим) Сегодня, 16:39
    И тому же Порошенко прекрасно известно, что будут говорить в том числе и о нём, а точнее о том, какое будущее ожидает Украину.

    Абидна,да !! Без меня меня женили!
    himRa
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:41
      Какая страна, такой и правитель! Ну ни как не может быть у мышей вожаком лев, а у львов - мышь...
      Anarchist
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:51
        Саша hi Из петруччо и мышь-то никудышная . Так , вечнобухой навозный жучила .
        bouncyhunter
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:59
          Цитата: bouncyhunter
          Из петруччо и мышь-то никудышная.

          Никакущщщая!
          Anarchist
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:41
            good Ржал долго , и куда только Зелёные Писи смотрят ? lol
            bouncyhunter
        2. Например Сегодня, 16:59
          У нас тоже был такой.... два срока....
          Значит на украине следующим будет Путин? winked
          Например
        3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 17:04
          Цитата: bouncyhunter
          Саша hi Из петруччо и мышь-то никудышная . Так , вечнобухой навозный жучила .

          Здравствуйте,господа hi Извиняюсь за вмешательство, но по-моему Саша прав! У этой полубухой, бандитской страны,в которую превратили Украину, вполне себе соответствующий вождь. Разводить и грабить свидомый компот из малограмотных рагулей и бандюков разного уровня может именно такой свинохрюн, т.с. лицо незалежности. Поделом, если очнутся от морока,то и вожди будут с человеческими лицами,а пока....! am
          майор Юрик
        4. MPN (Павел) Сегодня, 17:17
          И информация, добываемая в результате такого мониторинга, может поставить жирную точку на президентской карьере Петра Порошенко.
          Да не смешите меня... laughing Когда точку поставить, поставят и безо всего. А то получается " Спасибо Петя тебе, что писаешь" И Трампушка и чего бы без твоего приезда делали crying , и убил бы нас всех Петя без тебя... crying
          MPN
        5. Pirogov Сегодня, 17:38
          Цитата: bouncyhunter
          Саша hi Из петруччо и мышь-то никудышная . Так , вечнобухой навозный жучила .

          Привет . Крыса он заразно ядовитая.
          Pirogov
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:42
            Привет ! hi Так грызуны они все потенциальные разносчики заразы .
            bouncyhunter
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 16:44
      Без меня меня женили!

      Делов-то. Взял и развелся. В кружевных европейских труселях себе любую другую невесту найдет. Вон Эрдоган уже давно ему глазки строит
      рич
      1. himRa (Рахим) Сегодня, 16:49
        Цитата: рич
        Вон Эрдоган уже давно ему глазки строит

        Эрдоган в отличии от петюни мужик с яйцами,да и народ за него!
        А петюню он все одно обманет!
        Есть у мну ...смутныя подозрения! Покруче пети на лету переобувается! laughing
        himRa
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:01
          Рахим hi
          Эрдоган в отличии от петюни мужик с яйцами,да и народ за него! А петюню он все одно обманет!

          Ну на этот случай у Петра Алексееча есть нехилая заготовка - "Ах ты мать перемать, такой сякой, собачий сын Турецкий султан, ну и далее по тексту письма запорожцев турецкому султану..." laughing Соберутся у себя в Раде и напишут
          рич
          1. himRa (Рахим) Сегодня, 17:18
            Дмитрий приветствую! hi
            Пофантазируем?
            Эрдоган-Парашенко
            -дэнгы есть?
            Парашенко - Эрдоган
            -есть,есть!много их!хватит нам на двоих! laughing
            himRa
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 17:32
              Султан нужен Пете на крайний случай, Тык сказать последний шанс laughing
              рич
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:52
      Ага, вчера за сутки было 25 обстрелов. Что составляет 50% за прошлую неделю.

      Горловское направление: РПГ/СПГ – 5 гранат; АГС – 2 раза (10 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; легкое стрелковое оружие – 7 раз.

      Донецкое направление: РПГ/СПГ – 4 гранаты; АГС – 8 раз (110 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 6 раз; легкое стрелковое оружие – 12 раз.

      Мариупольское направление: БМП/БТР – 1 раз (5 выстрелов); крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; снайперское оружие – 1 раз; легкое стрелковое оружие – 3 раза.

      В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (ш-та им. Гагарина, Доломитное, Верхнеторецкое), Васильевка, Яковлевка, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Веселое, Крутая Балка, Ленинское, Коминтерново.

      Жертв среди мирных граждан, а также повреждений жилого фонда и инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

      Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 168 единиц.
      Владыка Ситх
  2. morpogr (юрий) Сегодня, 16:42
    Сколько не изображай из себя голубя , а только кровавой пьяной свиньёй и запомнишься педрошенко.
    morpogr
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:45
    Как бы Петя не старался, все равно лететь ему - вверх тормашками.
    Горный стрелок
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:04
      Да куда ему лететь..Он вполне может и ещё один срок осилить.Если печень горло не удавит.Он там похоже устраивает все внешние силы..Кроме националистов..
      Цитата: Горный стрелок
      Как бы Петя не старался, все равно лететь ему - вверх тормашками.
      210окв
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:49
    Дело в том, что уже через несколько дней в Хельсинки пройдёт первая двусторонняя встреча между президентами России и США. И тому же Порошенко прекрасно известно, что будут говорить в том числе и о нём

    несколько дней сухим ходить, что бы "понравиться Трампу"... не не выдержит... от переживаний сорвется, напьется... wassat
    Masya Masya
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:06
      Марина love Несколько дней без пойла-делирий обеспечен.Пусть уж такой никакой,чем деятельный..
      Цитата: Masya Masya
      Дело в том, что уже через несколько дней в Хельсинки пройдёт первая двусторонняя встреча между президентами России и США. И тому же Порошенко прекрасно известно, что будут говорить в том числе и о нём

      несколько дней сухим ходить, что бы "понравиться Трампу"... не не выдержит... от переживаний сорвется, напьется... wassat
      210окв
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:19
        love
        я думаю, что Трамп не такой уж наивняк, что бы ему пыль в глаза пускать...
        Masya Masya
        1. himRa (Рахим) Сегодня, 17:37
          Цитата: Masya Masya
          думаю, что Трамп не такой уж наивняк, что бы ему пыль в глаза пускать.

          А вдруххх прокатит!!? belay
          Да и ....понятие ,,наш сукин сын,, имеет обширный диапазон! lol
          himRa
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:42
            Цитата: himRa
            .понятие ,,наш сукин сын,, имеет обширный диапазон!

            вот именно, и они об этом своем сукине сыне знают больше, чем он сам о себе....
            Masya Masya
  5. Skuns Сегодня, 18:26
    Хитрая встреча будет..И надеятся на какой то прорыв не стоит..Хотя могут случится ,провокации..В чем я уверен.! Будет тяжелый разговор , как в прочем и с Ыном
    А Порошенко ,пока приказали "Фу" и он в будку забъется повизгивая ..
    Чую, ЧМ России не простят ..И Трамп скорее всего поставит Путина перед выбором.! Мировой сионизм не любит , когда кто то выходит за рамки их плана . soldier
    Skuns
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:55
    Петюндер поставит стол на повороте у Вантаа и будет давать пресс конференцию , для украинских журналистов. Как бы от первого лица и участника ...................
    APASUS
Картина дня