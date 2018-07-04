18:59 04 июля
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Колумбийский удар Путина. Почему Тереза Мэй в душе не болела за английскую сборную

В качестве новости-"фельетона".

Пожалуй, впервые в истории британская королевская семья и премьер-министр Соединённого Королевства, болея за сборную Англии, в глубине души не желали ей победы в одной восьмой финала ЧМ-2018 по футболу. Причина заключается в том, что российские власти направили Терезе Мэй официальное приглашение на посещение матчей мирового первенства в России. И британская верхушка считала, что имеет полное право на приглашение не отвечать – команда играла "всего лишь" на групповой стадии.

Колумбийский удар Путина. Почему Тереза Мэй в душе не болела за английскую сборную



Теперь ситуация для той же Терезы Мэй осложняется. Английская футбольная дружина накануне в тяжелейшем матче одолела сборную Колумбии во главе с Радомелем Фалькао на поле и вышла в четвертьфинал. В эту стадию англичане вышли впервые с 2006 года. На прошлом турнире не смогли выбраться из группы. Если уж саудовский принц, японская принцесса и испанский король посетили матчи ЧМ в России, то и британским властям по определению нужно ехать и поддерживать – хотя бы ради собственного рейтинга. Мало того, после вчерашней победы английских футболистов Россия не поленилась и направила в Лондон второе официальное приглашение.

В британских СМИ эксперты теперь ломают головы: что делать? Не приехать в Россию и не поддержать своих футболистов для Мэй станет ударом по рейтингу, а приехать и поддержать – расписаться в том, что в России нет никакого того ужаса, о котором привыкли заявлять британские власти.

А тут другая напасть - ни один болельщик сборной Англии "Новичком" не отравлен, во вратаря во время серии пенальти с трибун гранаты не летят. Настоящее испытание для Терезы и всего её кабмина, который грудью стоял за высылку дипломатов.

В общем, сами себя высекли в очередной раз. А виноват, конечно же, Путин, который «вывел» англичан в четвертьфинал и «специально» тем самым подставил британское правительство «под удар». А если англичане пробьются ещё и дальше по турнирной сетке - Мэй хоть в отставку подавай...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:56
    Ну войну где-нибудь начнут ! Как в ЮО .
    ФЕОДОР
    1. Skuns Сегодня, 18:11
      С ЧМ по футболу , Путин четко сыграл в политическом плане ..Запад затих и готовит ,новые более изощеренные провокации !
      Но для России (основная масса населения ) , принцип остался как обычно у нас..
      "ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, НО ТРУДНЕЕ!" hi
      "Хлеба и зрелищь" в крупных городах России обеспечили , а остальные в глубокой задумчивости от будущего..
      Skuns
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:17
        Почему Тереза Мэй в душе не болела за английскую сборную?

        в душе она моется yes А вот почему она не болела за английскую сборную в прихожей и на кухне - это очень своевременный и серьезный вопрос sad Автору за актуальность - однозначно плюс yes
        рич
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:45
        Срочно надо кого то травить!В Солсбери опять движуха назревает... crying
        Цитата: Skuns
        С ЧМ по футболу , Путин четко сыграл в политическом плане ..Запад затих и готовит ,новые более изощеренные провокации !
        Но для России (основная масса населения ) , принцип остался как обычно у нас..
        "ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, НО ТРУДНЕЕ!" hi
        "Хлеба и зрелищь" в крупных городах России обеспечили , а остальные в глубокой задумчивости от будущего..
        210окв
  2. MPN (Павел) Сегодня, 17:57
    Мало того, после вчерашней победы английских футболистов Россия не поленилась и направила в Лондон второе официальное приглашение.
    Решили по полной достать? laughing tongue
    MPN
    1. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 18:30
      Все правильно, троллинг ах...лиардного уровня hi
      КАРЛСОН
  3. Черный_Ватник Сегодня, 17:57
    Возможно, отправит Бориса "я у мамы парикмахер" Джонсона вместо себя. Ему не привыкать к идиотским ситуациям.
    Черный_Ватник
    1. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 18:19
      Заодно проинспектирует гей - сообщество в Чечне.
      Вова Кабаев
  4. andj61 (Андрей) Сегодня, 18:08
    У них принцев и принцесс полно - кто-нибудь всегда может поехать, причём королевская семья с правительством связана весьма опосредованно. А по поводу рейтинга Терезы и Бориса беспокоиться не стоит - ему, этому рейтингу, отсутствие на ЧМ особо не повредит - он и так уже ниже некуда. hi
    andj61
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:09
    Хочешь, не хочешь, а придется Бабе-Яге в Россию ехать. С радостью встретим и с "Новичком"!!!
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:11
      Саш , а ОНО вам надо - детей пугать ? lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:18
        Такими детей не пугают, Паш. Такими МИР пугают. wassat Что бы ей пусто было!
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:20
          Дык это - в зоопарк её , что ли ? feel
          Цитата: Egorovich
          Что бы ей пусто было!

          И всему её кабмину . yes
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:25
            Там ей как раз и место, на пару с ее клоуном Борей. good laughing
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:38
              Так и вижу афишу : "Впервые в нашем зоопарке : рыжий клоун с обезьянкой !" . wassat
              bouncyhunter
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:44
                lol Хоть посмеяться над этой парочкой и то дело. laughing
                Egorovich
  6. Vard Сегодня, 18:11
    Да уж ... Это называется... Влипли ... Вон шведы как засветились...
    Vard
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:19
    Даааа...а англам-то со шведами играть...со сборной королевства Швеции...Тут меньше премьера не пришлешь...Шведы, свои санкции сняли..приехали свою сборную поддержать на высоком уровне...Терезе, хоть Новичком травись, прямо на заседании парламента....
    parusnik
    1. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 18:34
      Так уже репетируют, в Солсберри опять двоих отправленных нашли. wassat
      Толи герыча перебрали, толи кокса передышали, но похоже дело пахнет "Новичком" soldier
      КАРЛСОН
  8. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 18:24
    И кот Борис что- то затих, не лохматит шевелюру и не мяукает. Приболел, или дотянулся до я...ц и теперь занят наконец- то делом, лижет
    СССР-1
  9. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 18:25
    Прежде чем хвалебную песню путину петь, по столь сомнительному поводу, хоть ошибке в ней исправьте... Какому вы там "камину" испытание устроили?
    Zadayvoprosy
    1. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 18:34
      английскому кабмину))
      Вова Кабаев
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:28
    Если нашим Бог даст сойтись с англичанами в полуфинале , то будет полный абзац в политическом смысле . Ну а уж выиграют наши , то готовь навес от дурости тамошних СМИ и провокаций...
    КВУ-НСвД
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:39
      Просто просьба будет, что если все так уладится, что вы выиграете у Англии, пожалуйста, в будущем, сделайте так, чтобы ваша команда научилась играть в футбол. Бои без правил я в другом месте посмотрю...
      Shahno
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:48
        Если Бог даст и наша сборная выйдет в финал , попутно обыграв сборную Англии - то завидуйте молча , а также раскажите игрокам своей сборной , что такой футбол - это
        Бои без правил
        . Самое красивое - это счёт на табло и чемпионов вспоминают как чемпионов - без разбора их техники . Ну не врите себе...своих бы оправдали при любой "красоте игры"..Правда же ?
        КВУ-НСвД
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:54
          Полностью согласен... Даже желаю вам все же выйти в финал.
          Shahno
  11. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:28
    Не... не прилетит, средство передвижения потеряла... wink
    lol
    Masya Masya
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:43
      Цитата: Masya Masya
      средство передвижения потеряла

      Не ожидал от Вас Masya Masya такого вопиющего неведения! belay Да эта метла ещё со времён съёмок "Мастера и Маргариты" там висит!!
      wink
      злой партизан
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:47
        love
        Каюсь, попутала feel но так похожа метла- то, просто один в один... lol
        Masya Masya
  12. AwaZ (Walery) Сегодня, 18:32
    Хрен ли с ней , с этой Мей... Нам то до них какое дело. ХОтя в плане ЧМ из турнира вылетели почти все сборные с максимальным представительством болельщиков. Швеция со Швейцарией слегка продемонстрировали полупустые трибуны..
    Поглядим конечно, но западной пропаганде удалось запугать своих болельщиков...
    AwaZ
  13. лысова (владимир) Сегодня, 18:38
    Да потом, что они по жизни продажные.
    лысова
  14. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:40
    Пригласить, а по прилёту развернуть на 180 градусов и со словами: "Чё припёрлась,истеричка?" засунуть её обратно в самоль. yes Да. И заправлять в обратную дорогу часов 12 так. Предварительно зачеканив им унитаз... feel
    злой партизан
  15. 16112014nk (Николай) Сегодня, 18:44
    Цитата: СССР-1
    или дотянулся до я...ц

    Народное :
    Вышел Боря ( Джонсон ) на крыльцо, почесать своё я..цо,
    Руки в брюки - нет я..ца,
    Так и ё..( пардон ) упал с крыльца.
    16112014nk
  16. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 18:44
    Я бы вообще запретил въезд этим альтернативно одарённым индивидам - Терезе, Борису и прочим им подобным... И без них негодяев хватает.
    Tank Hard
  17. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:49
    Я так понимаю Мэй в Россию не едет,просто так "случайно "получилось ,что нашли еще два обрубка накуренных в пень , в Солсбери. Я уже не знаю как англичане будут привязывать нашу разведку и новичка ,но отмена визита вполне вписывается в политику премьера
    APASUS
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