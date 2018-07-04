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Колумбийский удар Путина. Почему Тереза Мэй в душе не болела за английскую сборную
В качестве новости-"фельетона".
Пожалуй, впервые в истории британская королевская семья и премьер-министр Соединённого Королевства, болея за сборную Англии, в глубине души не желали ей победы в одной восьмой финала ЧМ-2018 по футболу. Причина заключается в том, что российские власти направили Терезе Мэй официальное приглашение на посещение матчей мирового первенства в России. И британская верхушка считала, что имеет полное право на приглашение не отвечать – команда играла "всего лишь" на групповой стадии.
Теперь ситуация для той же Терезы Мэй осложняется. Английская футбольная дружина накануне в тяжелейшем матче одолела сборную Колумбии во главе с Радомелем Фалькао на поле и вышла в четвертьфинал. В эту стадию англичане вышли впервые с 2006 года. На прошлом турнире не смогли выбраться из группы. Если уж саудовский принц, японская принцесса и испанский король посетили матчи ЧМ в России, то и британским властям по определению нужно ехать и поддерживать – хотя бы ради собственного рейтинга. Мало того, после вчерашней победы английских футболистов Россия не поленилась и направила в Лондон второе официальное приглашение.
В британских СМИ эксперты теперь ломают головы: что делать? Не приехать в Россию и не поддержать своих футболистов для Мэй станет ударом по рейтингу, а приехать и поддержать – расписаться в том, что в России нет никакого того ужаса, о котором привыкли заявлять британские власти.
А тут другая напасть - ни один болельщик сборной Англии "Новичком" не отравлен, во вратаря во время серии пенальти с трибун гранаты не летят. Настоящее испытание для Терезы и всего её кабмина, который грудью стоял за высылку дипломатов.
В общем, сами себя высекли в очередной раз. А виноват, конечно же, Путин, который «вывел» англичан в четвертьфинал и «специально» тем самым подставил британское правительство «под удар». А если англичане пробьются ещё и дальше по турнирной сетке - Мэй хоть в отставку подавай...
Пожалуй, впервые в истории британская королевская семья и премьер-министр Соединённого Королевства, болея за сборную Англии, в глубине души не желали ей победы в одной восьмой финала ЧМ-2018 по футболу. Причина заключается в том, что российские власти направили Терезе Мэй официальное приглашение на посещение матчей мирового первенства в России. И британская верхушка считала, что имеет полное право на приглашение не отвечать – команда играла "всего лишь" на групповой стадии.
Теперь ситуация для той же Терезы Мэй осложняется. Английская футбольная дружина накануне в тяжелейшем матче одолела сборную Колумбии во главе с Радомелем Фалькао на поле и вышла в четвертьфинал. В эту стадию англичане вышли впервые с 2006 года. На прошлом турнире не смогли выбраться из группы. Если уж саудовский принц, японская принцесса и испанский король посетили матчи ЧМ в России, то и британским властям по определению нужно ехать и поддерживать – хотя бы ради собственного рейтинга. Мало того, после вчерашней победы английских футболистов Россия не поленилась и направила в Лондон второе официальное приглашение.
В британских СМИ эксперты теперь ломают головы: что делать? Не приехать в Россию и не поддержать своих футболистов для Мэй станет ударом по рейтингу, а приехать и поддержать – расписаться в том, что в России нет никакого того ужаса, о котором привыкли заявлять британские власти.
А тут другая напасть - ни один болельщик сборной Англии "Новичком" не отравлен, во вратаря во время серии пенальти с трибун гранаты не летят. Настоящее испытание для Терезы и всего её кабмина, который грудью стоял за высылку дипломатов.
В общем, сами себя высекли в очередной раз. А виноват, конечно же, Путин, который «вывел» англичан в четвертьфинал и «специально» тем самым подставил британское правительство «под удар». А если англичане пробьются ещё и дальше по турнирной сетке - Мэй хоть в отставку подавай...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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