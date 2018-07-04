19:02 04 июля
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Еще шесть. Россия продолжает вывод авиации с авиабазы Хмеймим

Шесть штурмовиков Су-25 приземлились на один из военных аэродромов в Красноярском крае. Машины в среду вернулись к месту постоянной дислокации после длительной командировки в Сирийской арабской республике, сообщили в пресс-служба Южного военного округа.

Еще шесть. Россия продолжает вывод авиации с авиабазы Хмеймим


Встречающий экипажи штурмовиков на аэродроме командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов заявил, что военнослужащие 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа с честью и доблестью выполнили важнейшую и ответственную задачу по освобождению дружественной нам страны от международных террористов, добавив, что летчики в течении нескольких месяцев ежедневно совершали боевые вылеты с целью уничтожения террористов. Кроме этого, экипажи Су-25 совершали ночные полеты для слежения за обстановкой в зонах деэскалации. Поздравляя экипажи с возвращением, Севастьянов заявил, что высшее руководство России приняло решение о награждении государственными и ведомственными наградами всех, "кто внес весомый вклад в защиту мира".


Напоминаем, что на сегодняшний день из Сирии к местам постоянной дислокации в России вернулось 27 самолетов и вертолетов, летно-технический состав, медицинский отряд специального назначения и 150 военнослужащих военной полиции.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. лысова (владимир) Сегодня, 18:30
    Хитро всё, но умно и не просто так.
    лысова
    1. Skuns Сегодня, 18:45
      Цитата: лысова
      Хитро всё, но умно и не просто так.

      Надеюсь на это Владимир , но что то сердечко екает...Неужели Сирию все же сдадим и Иран под давлением Израиля и прочих ? Тут слухи идут, что Россию ждет очередной дефолт ,как в 98 -м..А ведь эти ростовщики запросто могут его нам устроить (но боятся нашего оружия с ЯО) А Путин то уже явно устал в этом противостоянии и начнет сдавать позицию за позицией (возможно за выигрышь на ЧМ "наших" сейчас все можно ..) Эх не нравится мне все это и чую генами ,что что то будет жуткое..Ну да ладно! Держимся ..
      Skuns
  2. weksha50 (Георгий) Сегодня, 18:30
    "Шесть штурмовиков Су-25 приземлились на один из военных аэродромов в Красноярском крае. Машины в среду вернулись к месту постоянной дислокации после длительной командировки в Сирийской арабской республике, сообщили в пресс-служба Южного военного округа"...

    Наверное, в КрасноДАрском крае ?
    weksha50
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 18:38
      ну это чтоб цру запутать laughing
      faiver
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 19:02
        Кстати все 6 самолётов последней модификации Су-25см3 с системой РЭБ "Витебск".
        фигвам
    2. Skuns Сегодня, 18:53
      Цитата: weksha50
      Наверное, в КрасноДАрском крае ?

      Ну вот взяли и все сдали..))) Тут и следить не нужно , просто читайте сайт ВО и записывайте ..Все сдадут, кто ,где и когда..И даже фото выложат с лицами..Эх Россия наивная душа fool
      Skuns
  3. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 18:34
    Красноярск точно не Южный округ.с языка сняли
    юра харламов
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:35
    Не придут к консенсусу двое сурьёзных дядек 16 июля , или ихние бояре начнут сувать палки в колёса - то "вся королевская рать" вернётся обратно..Не впервой...
    КВУ-НСвД
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 18:54
      Скорее всего, вы правы. Выводов-вводов за эти годы было достаточно. Если не договорятся, то будут продолжать силовое решение. ИМХО, с американцами в любом случае придется договариваться, иначе эта катавасия будет длиться еще очень долго. Американцы - деловые люди, понимают, что когда не получается, надо здесь договариваться и начать мутить в другой точке. Это их почерк.
      Гаргантюа
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:37
    Сдается, что к встрече с Трампом, будут зачищены от бармалеев, участки в районах иорданской и израильской границы, кроме территорий контролируемых курдами и турками..Ну и останется небольшое количество авиатехники...
    parusnik
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:44
    Вывод авиации ,это не совсем то .Вот демонтаж системы ПВО,локаторов ,инфраструктуры,а конкретно самолеты можно вернуть в 24 часа
    APASUS
  7. sagitch (Ильдар) Сегодня, 18:45
    Сезонные перелеты, грачи сюда, утенки отсюда.
    sagitch
  8. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:45
    Надеюсь поближе к Украине будут базироваться? feel
    злой партизан
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