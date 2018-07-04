21:22 04 июля
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На Украине вскрыли систему откатов за торговлю оружием

На Украине в очередной раз заявили об огромных "откатах", получаемых президентом страны Петром Порошенко от торговли украинским оружием. Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко обнародовал документы, согласно которым украинский президент получает многомиллионные "чаевые" от Укроборонпрома, пишет украинское издание "УНИАН".

На Украине вскрыли систему откатов за торговлю оружием


Согласно опубликованным документам, Укроборонпром ведет торговлю вооружением украинского производства через кипрские оффшорные компании, а "откаты" от этих сделок идут напрямую в карман президента Украины и его ближайшего круга. В качестве примера, Лешенко привел факт продажи товаров одним из госпредприятий. Как следует из документов, государственное предприятие "Импульс" из города Шостка, куратором которого является бизнес-партнер Порошенко и одновременно замглавы СНБО Олег Гладковский, произвело продажу капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей кипрской оффшорной компании за 95 тыс. долларов, а получатель продукции - сербская компания приобрела у подставной фирмы этот товар уже за 700 тыс. евро.


Основным разработчиком этих схем с оффшорами называют некую Светлану Хромец, занимающую кресло замруководителя Укроборонпрома, которая ранее работала в корпорации "Богдан", также частично принадлежащей Петру Порошенко. Ранее сообщалось, что Порошенко принадлежит 76 компаний на Украине и несколько оффшорных компаний за рубежом.

Можно конечно назвать данную новость заказной, написанной специально, чтобы понизить рейтинг Порошенко перед предстоящими выборами, но президенту Украины уже и падать то некуда. Согласно соцопроса центра социальных исследований «София», более 78% украинцев не одобряют работу украинского лидера.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 34

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:20
    Продавец родины - у руля укрошумерии. Поэтому и "страна" такая.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:24
      На Украине в очередной раз заявили об огромных "откатах", получаемых президентом страны Петром Порошенко от торговли украинским оружием. Можно конечно назвать данную новость заказной, написанной специально, чтобы понизить рейтинг Порошенко перед предстоящими выборами, но президенту Украины уже и падать то некуда.

      Независимо от того "заказуха" это или реальная новость , но торговля оружием "налево" это денежный поток и было бы странно что он проходит мимо петруччо .
      bouncyhunter
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:31
        Цитата: bouncyhunter
        ...Независимо от того "заказуха" это или реальная новость , но торговля оружием "налево" это денежный поток и было бы странно что он проходит мимо петруччо...

        Паш hi
        Хрюн может быть каким угодно - кровопийцей, вечно бухим клоуном, жалким попрошайкой, но всё что касается украсть, обмануть, отжать - у него нюх и чуйка барыги.
        Андрей К
        1. Тралл Сегодня, 20:35
          Универсальная система скрытия откатов при торговле оружием:

          Ну и церемония открытия юбилейного 100-го офшора Петра Порошенко:

          Тралл
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:18
            Цитата: Тралл
            Универсальная система скрытия откатов при торговле оружием:

            хрыч
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:35
          Андрей , привет ! hi
          Цитата: Андрей К
          всё что касается украсть, обмануть, отжать - нюх, чуйка.

          Угу , как у мухи на дерьмо .
          bouncyhunter
          1. Тралл Сегодня, 20:48
            На самом деле, главный критерий свидомизма не "чей Крым", а "почём Крым" smile
            Тралл
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:58
              Цитата: Тралл
              главный критерий свидомизма не "чей Крым", а "почём Крым"

              good Пролетели с Крымом укрошумерские коробейники , вот потому и воют что не успели матрасам загнать или туркам . lol
              bouncyhunter
              1. Тралл Сегодня, 21:05
                На самом деле, Крым наш, белорусский! smile
                Тралл
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:07
                  О как ! belay Обоснуйте . wink
                  bouncyhunter
                  1. Тралл Сегодня, 21:12
                    Ну у нас же единое государство? Значит, и одни проблемы. Можно договориться и поделить даже:
                    - полгода Крым белорусский(май-октябрь)
                    - полгода Крым русский(ноябрь-апрель)
                    smile
                    Тралл
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:20
                      Ничего не выйдет - Бацька же Крым российским не признаёт . wink
                      bouncyhunter
          2. MPN (Павел) Сегодня, 21:08
            Смейтесь смейтесь... laughing
            Можно конечно назвать данную новость заказной, написанной специально, чтобы понизить рейтинг Порошенко
            А мне так кажется, что на правах рекламы... winked
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:11
              Паш , так вроде ВО не сайт бесплатных объявлений ... what
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 21:16
                Ну обхитрили хохлы, протолкнули... wink Я к тому, что реклама Поршенко в то, что все повязано, куда вы дергаетесь...
                MPN
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:21
                  Всё-таки я был прав когда петруччо жучарой назвал . Хоть и навозным . lol
                  bouncyhunter
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:31
        100%ная правда. Что бы этот "человек" прошел мимо денег, да никогда в жизни. У нас хапуг тоже хватает, но назови хоть одного, более-менее честного, в правительстве этой недостраны?
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:40
          Саш , ну вот сам посуди : возле больших денег ты много честных людей знаешь ? Я - ни одного .
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:48
            Это я очень хорошо понимаю, но до меня никогда не дойдет другое. Почему у этих "людей", у которых миллиарды, жажда наживы присутствует безмерно. И они везде одинаковы.
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:56
              Как говорят психологи в СМИ - большие деньги сдвигают мозги с нормы . Отсюда и чудачества всех этих богатеев с золотыми унитазами , яхтами за несколько лярдов и т.д. и т.п. А гипертрофированная жадность - это как приложение бесплатное .
              bouncyhunter
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:11
                laughing Жалко, что у меня нет миллиарда, я бы остановился. feel
                Egorovich
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:13
                  Я бы тоже , теперь дело за малым : быстренько зарабатываем по лярду зелёных и будем яхтами мериться . wassat
                  bouncyhunter
            2. cniza (Виктор) Сегодня, 20:57
              У них не проходящая булимия на деньги , помрут , но не нажрутся.
              cniza
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:15
                Цитата: cniza
                помрут , но не нажрутся

                Вить , лучше пусть просто помрут ... feel
                bouncyhunter
            3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 21:22
              Цитата: Egorovich
              Почему у этих "людей", у которых миллиарды, жажда наживы присутствует безмерно.

              На эту тему много сказано...
              Богатство подобно морской воде, чем больше пьешь — тем больше хочется. Тоже самое относится к славе.
              (Артур Шопенгауэр)

              Ну и откуда деньги берутся у богатых -
              Сколько миллионеров вы знаете, которые построили свое состояние на процентах с депозита? Вот и я о том же.
              (Роберт Аллен)
              helmi8
        2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 20:45
          Ясное дело, что в Украине таких не найдешь. А в Правительстве нашей страны можете таких привести?
          Гаргантюа
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:23
    Удивили... Когда бизнесмен "у руля", то бюджет - это его собственный карман.
    Горный стрелок
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 20:27
    Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко обнародовал документы, согласно которым украинский президент получает многомиллионные "чаевые" от Укроборонпрома

    Точно парашенко и его хунте приходит конец. Но кто его заменит? Надеюсь не кто-то из правого сектора...
    solzh
  4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 20:40
    Украина его даже судить не сможет после бегства в Испанию. А расплачиваться, по взятым этим правительством кредитам, будет не одно поколение
    СССР-1
  5. Грибок (Витёк) Сегодня, 20:41
    Они страну распродали и развалили а тут оружие.
    Грибок
  6. kefan (kefan) Сегодня, 20:45
    Ну это не новость, а давно всем известный факт.
    kefan
  7. akims (Андрей) Сегодня, 21:01
    Вообще-то он получает откаты со всего, где есть деньги, даже с платных сортиров.
    akims
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:09
    Я бы сказал,что было бы удивительно ,если Порошенко не залез в казну.А так все четко по плану :Воровал,ворует и будет воровать !
    APASUS
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:13
    О чем говорить, "рыба на Украине гниет с головы" - вот и весь сказ!
    Симон
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