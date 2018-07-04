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На Украине вскрыли систему откатов за торговлю оружием
На Украине в очередной раз заявили об огромных "откатах", получаемых президентом страны Петром Порошенко от торговли украинским оружием. Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко обнародовал документы, согласно которым украинский президент получает многомиллионные "чаевые" от Укроборонпрома, пишет украинское издание "УНИАН".
Согласно опубликованным документам, Укроборонпром ведет торговлю вооружением украинского производства через кипрские оффшорные компании, а "откаты" от этих сделок идут напрямую в карман президента Украины и его ближайшего круга. В качестве примера, Лешенко привел факт продажи товаров одним из госпредприятий. Как следует из документов, государственное предприятие "Импульс" из города Шостка, куратором которого является бизнес-партнер Порошенко и одновременно замглавы СНБО Олег Гладковский, произвело продажу капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей кипрской оффшорной компании за 95 тыс. долларов, а получатель продукции - сербская компания приобрела у подставной фирмы этот товар уже за 700 тыс. евро.
Основным разработчиком этих схем с оффшорами называют некую Светлану Хромец, занимающую кресло замруководителя Укроборонпрома, которая ранее работала в корпорации "Богдан", также частично принадлежащей Петру Порошенко. Ранее сообщалось, что Порошенко принадлежит 76 компаний на Украине и несколько оффшорных компаний за рубежом.
Можно конечно назвать данную новость заказной, написанной специально, чтобы понизить рейтинг Порошенко перед предстоящими выборами, но президенту Украины уже и падать то некуда. Согласно соцопроса центра социальных исследований «София», более 78% украинцев не одобряют работу украинского лидера.
Согласно опубликованным документам, Укроборонпром ведет торговлю вооружением украинского производства через кипрские оффшорные компании, а "откаты" от этих сделок идут напрямую в карман президента Украины и его ближайшего круга. В качестве примера, Лешенко привел факт продажи товаров одним из госпредприятий. Как следует из документов, государственное предприятие "Импульс" из города Шостка, куратором которого является бизнес-партнер Порошенко и одновременно замглавы СНБО Олег Гладковский, произвело продажу капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенителей кипрской оффшорной компании за 95 тыс. долларов, а получатель продукции - сербская компания приобрела у подставной фирмы этот товар уже за 700 тыс. евро.
Основным разработчиком этих схем с оффшорами называют некую Светлану Хромец, занимающую кресло замруководителя Укроборонпрома, которая ранее работала в корпорации "Богдан", также частично принадлежащей Петру Порошенко. Ранее сообщалось, что Порошенко принадлежит 76 компаний на Украине и несколько оффшорных компаний за рубежом.
Можно конечно назвать данную новость заказной, написанной специально, чтобы понизить рейтинг Порошенко перед предстоящими выборами, но президенту Украины уже и падать то некуда. Согласно соцопроса центра социальных исследований «София», более 78% украинцев не одобряют работу украинского лидера.
Использованы фотографии: УНИАН
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