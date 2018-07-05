07:39 05 июля

Возвращались в родные края дембеля!

Посвящается всем дембелям, которые несли тяжелую службу на благо Отечества.

Дембель — это не просто статус, это состояние души того, кто заканчивает свою срочную службу в армии или на флоте. Это вольная птица, летящая домой. Как «усталая подлодка из глубины». Но он не может просто взять и уехать домой по уставу, иначе это не будет праздником души. Из части солдат увольняется в нормальной форме, а в родном городе или селе надевает такой дембельский «прикид», который, как и платье для Золушки, годится на один «бал». И этот день ему запомнится на всю жизнь. Чувство свободы, радость родителей и друзей, крепкие объятия и поцелуи любимой девушки. По традиции одетый с иголочки в новую дембельскую форму солдат идёт по родной улице, встречает друзей и знакомых, все рады его видеть, все им восхищаются и пожимают ему руки. Праздничная встреча, организованная родными и друзьями в честь возвращения солдата из армии, — это своего рода вливание в жизнь «на гражданке».

Дембель бывает лишь один раз в жизни, да и то не у всех.


Готовясь к своему дембелю, многие не справляются с желанием украсить свою военную форму. Домой надо же вернуться красиво, даже с шиком. И долгими ночами в каптерке или комнате отдыха плетутся шелковые аксельбанты, нашиваются самодельные золотые погоны, бархатные подворотнички, вытачиваются надфилями из монет эмблемы родов войск. Носят такую форму всего несколько дней в самой части перед увольнением, близ казармы или в расположении. На развод её надевать нельзя, так как подобная форма относится к неуставному поведению. Домой в ней ехать тоже нельзя, так как военный патруль имеет право задержать военнослужащего в таком виде. Остаётся сложить всю красоту в чистый пакет и везти в сумке. Реальное предназначение такой формы — это фото на память в армии и в первые дни "на гражданке".



В Советской Армии над парадной военной формой тоже изощрялись со страшной силой, делали из неё некое подобие формы генералов царской армии. Расшивали китель и брюки, кропотливо «присобачивали» матрас-подшиву на воротник с непременными стрелками по сроку службы. А ещё в ход шли погоны с эполетами, шнуры, шевроны, значки и прочие безделушки. Сапоги обзаводились шнурками и кисточками, расписывался ремень, ворс шинели начесывался на 2-3 сантиметра. Изготавливались лычки из амальгамированной меди, вырезанные из оргстекла и латуни эмблемы на петлицы, шевроны, лампасы на брюки. Отглаженные ботинки получали покрытие "лунное мерцание".
В общем, мысль солдата при окончании службы границ не знает...

Возвращались в родные края дембеля!


Рассматривая старые фотографии, понимаешь, что советские дембеля — это просто образчик уставного отношения к форме. Элегантный "дипломат" в руках, с сувенирами родным и дембельским альбомом. Немного китель расстегнут и фура на затылке — так это же дембель! И, заметьте, ни у кого руки в карманы не засунуты. Учили же когда-то, и уважение к форме было. Да, вставки делались разным способом. Подшива — целлофан, во много слоёв, и утюгом приглаживали. Из фуражки доставали пружину, резали её и два куска в края погона вшивали для придания формы. Можно ещё в погоны вставить куски от распиленных корпусов стрелянных "шмелей". А кто и по-простому чуть погоны на парадке скруглил да лычки через красную ниточку, сапоги прогладил ваксой для формы и каблук подработал маленько.



К предстоящему дембелю, который был неизбежен, как восход солнца, боец начинал готовиться чуть ли не за полгода до демобилизации, и сопровождалось это целым рядом ритуалов. Кроме подготовки дембельской формы, немаловажную роль играл и дембельский фотоальбом. Раньше его обтягивали бархатом или просто шинелью и украшали выпиленными медными буквами. А если на фото в кадр «случайно» попало что-то, не положенное для фотографирования, то это вызывало особую гордость владельца альбома.


Дембельский альбом

В советские времена с дембельским поветрием украсить форму в частях ревностно боролись офицеры по воспитательной работе. Сейчас практика украшательства сошла на нет благодаря патрулям, карающим за нарушение формы одежды, и командирам в частях, запрещающим военнослужащим издеваться над формой.

Психологи считают, что желание так «разукрасить» форму, судя по всему, имеет свои причины. Осознавая себя винтиками в механизме армейской машины, солдаты чувствуют свою бесправность, особенно в казарменной атмосфере, после ежедневных тяжелых работ. А разница среди родов войск, в которых срочники проходят службу, где есть более или менее престижные, накладывает свой психологический отпечаток. Отсюда и «комплекс неполноценности», и желание его чем-то компенсировать. Бытует мнение, что украшательством формы занимаются те, кто «оружие только на присяге держал».

В Минобороны утверждают, что большинство уволенных в запас срочников возвращается домой в форме. Десантники, разведчики, морпехи, моряки, пограничники — обязательно. Грех не покрасоваться хотя бы день перед подругами, друзьями, родственниками и соседями в голубом или черном берете, зеленой фуражке или бескозырке. А как не показать народу свои награды и знаки отличия? Пусть видят, что служил не зря. Многие бережно хранят атрибуты своей службы десятилетиями. Ни один день десантника, пограничника или военно-морского флота не обходится без массового появления бывших служивых всех возрастов и социальных положений в боевых головных уборах.

«Швейные войска»

Для дембелей это постоянные размышления на тему «как сделать дембельскую форму». А спрос, как известно, рождает предложение. В последнее время появилась масса предложений по продаже готовой дембельской формы, сделанной на заказ для любого рода войск частными ателье. Модельеры встречают дембелей с размахом, демонстрируя свои дизайнерские работы на условиях конфиденциальности.


Фото формы на заказ

Но дембельская мода порой впадает в крайности и способна превратить военную форму в помесь гусарского и маскарадного костюма. Кроме как «бессмысленной и беспощадной», такую моду никак не назовешь. Подобные явления означают существование потребности простых солдат в том, чтобы у них была красивая парадная форма, чтобы на них обратили внимание окружающие. В настоящее время такой парадной формы нет, но есть её самодельные «вариации», не отвечающие требованиям военной эстетики. Это течение солдатской моды в народе прозвали «швейные войска». Суть её в наличии на солдатской парадной и даже повседневной военной форме гипертрофированных элементов украшения. Форма украшается богатой вышивкой белым, синим, красным или золотым шнуром. Кокарды, пряжки и пуговицы полируются до зеркального блеска. Изготовляются высокие "стоячие" воротники с толстой подшивой до 1 см, прошитой крупными стежками черной ниткой. Украшаются вышивкой сержантские лычки и места для значков. Сапоги обрезаются, подковываются стальными шариками или обрезанными дюбель-гвоздями. В результате перед нами предстают весьма яркие примеры такого владения иголкой и ниткой, что понимаешь: в школе на уроках труда мальчикам нужно выделять меньше часов на изучение вышивания. Некоторым идея украшательства приходится настолько по вкусу, что от этого страдает не только военная форма, но и эстетическое восприятие окружающих. Кроме России, это явление получило распространение в бывших республиках, на Украине и в Казахстане.

Фотографии из социальных сетей



































Автор: Кантемиров Виктор

Использованы фотографии: Из социальных сетей
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Комментарии 25

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  1. Vard Сегодня, 05:32
    Особенно этим страдали королевские войска... Стройбат.. и вообще когда коту делать нечего...
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:14
      у меня кровь из глаз пошла ! belay как это теперь "развидеть" ? request а по факту, на комиссии призывной,психиатр-косит от службы ,таких персонажей,нужно электричеством лечить.
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 06:43
        Вот честно. Никогда не понимал этих клоунов. В таком виде хоть сейчас на гей-парад... laughing
        Чёрный
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:20
      Цитата: Vard
      Особенно этим страдали королевские войска... Стройбат.. и вообще когда коту делать нечего...

      А сейчас пример подаёт Министр Обороны. Сильно его форма отличается от "дембельской"? А форма МЧС?)) Ходят как петухи (птица) цветастые
      BecmepH
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:26
        И министр обороны и прочие министры и не только, для статуса и охрану имеют и специальные лимузины и много ещё чего. Что редкость когда банкиры и прочие *хозяева жизни* раскатывают и с охраной и в сопровождении кортежа *бодигардов* с *тилигентными* рожами? Давно-ли малиновые пиджаки были? А цепи с крестами что у братков что у попов? А золотые зубы?
        Пацаны попросту отметили окончание *долга* РОДИНЕ. Как умеют так и отмечают. Это не мажоры что и от АРМИИ откосили. Они честно отслужили, пусть побалуют и себя и близких.
        василий50
  2. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 05:56
    А еще говорят, что "закон Парето" не работает! Работает и еще как. 80% людей ну явно "того". Кто больше, кто меньше.Включая и дембелей!
    kalibr
  3. Дирижер Сегодня, 06:05
    Попугайство какое то , в 1992 дембельнулся . НО Такого не видел . Да делали , особенно ремрота и РМО ю. а так не особенно усердствовали .
    Дирижер
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:58
      Цитата: Дирижер
      в 1992 дембельнулся

      Я то же. И хоть служил в стройбате, такой клоунады не видел. Правдами не правдами добыл у дивизионного прапора "афганку" стекляшку и офицерские берцы. Тогда её войска только вводить начинали. Вот так домой и поехал.
      Ингвар 72
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:14
        Цитата: Ингвар 72
        Я то же

        * тоже
        Или это Вы снова -
        Цитата: Ингвар 72
        ... я так пишу умышленно, ибо это соответствует грамматике русского языка до реформы Луначарского...

        Цитата: Ингвар 72
        служил в стройбате

        belay Это за что ж Вас так? Странно, странно...
        Цитата: Ингвар 72
        Правдами не правдами

        * неправдами
        Не, точно Вы таки "руский" yes
        Голован Джек
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:20
          Цитата: Голован Джек
          * тоже

          Цитата: Голован Джек
          неправдами

          Опять Киса придирки к грамматике, а не к сути. Когда же вы наконец выздоровеете? wink
          Ингвар 72
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:22
            Цитата: Ингвар 72
            Опять Киса придирки к грамматике

            Это не придирки. Ваши (и не только Ваши) очепятки меня, кхм, раздражают. Ну, как грязная в ухнарь обувь, например. Вам, видимо, понять это не дано request
            Цитата: Ингвар 72
            Когда же вы наконец выздоровеете?

            Я здоров, бодр и весел. Сейчас вот на работу поеду, там забавно у нас щас... Ося wink
            PS: Так что там насчет "реформы Луначарского"-та?
            Голован Джек
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:29
              Цитата: Голован Джек
              Это не придирки. Ваши (и не только Ваши) очепятки меня, кхм, раздражают. Ну, как пятно грязи на стенке, например. Вам, видимо, понять это не дано

              Меня больше раздражают глупые и безсмысленные комментарии. wink А по опечаткам - бывает люди ошибаются, и что? Некоторые со смартфонов пишут, там без ошибок никак.
              Цитата: Голован Джек
              PS: Так что там насчет "реформы Луначарского"-та?

              Да уж, ваш феномен неизлечим. request
              Ингвар 72
              1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:34
                Цитата: Ингвар 72
                бывает люди ошибаются, и что?

                А еще бывают люди, которые сами по себе ошибка wink
                Как Вас в стройбат-то занесло? С физикой у Вас (по Вашим словам) вроде норм, не узбек и не таджик...
                Странно как-то это все request
                Голован Джек
  4. собаковод Сегодня, 06:16
    Не было ничего подобного. Шинель с начёсом, каблуки, "иконостас" и не более того.
    собаковод
    1. klm-57 (Alex_klm) Сегодня, 06:48
      Шинели с начёсом "практиковались"у тех, кто пришёл со срочной службы, в военных ВУЗах это было не принято, среди офицеров, тем более.
      klm-57
  5. Strashila (I) Сегодня, 06:16
    Плохой был у них старшина, времени для безделья было много.
    Strashila
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:39
      И патрулей на вокзалах больше не встретишь.Раньше такие попугаи патруля боялись как огня.В миг бы срезали всё лишнее.
      Владивосток1969
  6. klm-57 (Alex_klm) Сегодня, 06:19
    Ничего, кроме смеха, такая форма не вызывает. Пёстрые, как петухи. Прослужил 30 лет, до этого пять лет учился в военном ВУЗе. У нас признаком хорошего тона считалась форма, подогнанная по размеру, чистая и отглаженная. Некоторые (кто пришёл учиться после армии) имели привычку гладить утюгом сапоги, но это было не повсеместное явление. Погоны делали со вставками (чтобы не мялись), козырьки фуражек слегка ушивали, не более того. К форме относились очень уважительно.
    klm-57
    1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 06:32
      Ба!...Смотри какие клоуны (С). В наше время уже бы с перрона сняли комендантские. В поезд не успели бы сесть. Креативные ребята. laughing
      ШУРУМ -БУРУМ
      1. klm-57 (Alex_klm) Сегодня, 06:40
        Если служил и живёшь в Арбатском военном округе, то согласен. В глубинке нравы помягче. Однако, по-любому, к форме нужно относиться уважительно. Насчёт клоунов, к себе и нашим выпускникам это не отношу. Мы над формой не издевались.
        klm-57
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:26
    В роте у нас был толковый старшина, который всегда презрительно говорил про таких - "гусары". Этот пацанячий инфантилизм в СА был конечно не самой большой проблемой. Веселили повара-коптёрщики-"десантники"-"КМС" и, обязательно - все "гвардейцы". smile
    samarin1969
  8. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:33
    Все эти "петушиные" нелепые украшательства, ни в малой степени были от безделья и глупости, а в чём то, и от устаревшей, не удобной и не красивой формы. Ко всему, не была продумана сама система поощрений и наград. Как показывает практика, тот же "краповый берет", как часть униформы, может стать элементом престижа, получаемого легально, и в упорной борьбе. Подобное могло бы быть и с аксельбантом, различными нашивками, значками, но за труд в самосовершенствовании, за отличную службу. Это нужно, и систему стимулирования и поощрения надо развивать, в том числе, и в продуманных и узаконенных элементах престижа, выраженных на униформе.
    Per se.
  9. kvs207 (Валерий) Сегодня, 06:52
    Цитата: Vard
    Особенно этим страдали королевские войска... Стройбат.. и вообще когда коту делать нечего...

    Только не надо. Да, естественно, были и такие, но, чтобы массово? В стройбате служили, в основном, среднеазиаты, которым было на это наплевать, и вообще, когда "на лопате" все 2 года, то, честное слово - не до дембельских извращений.
    Сам служил в ВСО (ДМБ-86) и на дембель ушёл в гражданке и с пачкой фото, вместо альбома.
    kvs207
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:04
    Фотографии - образец раскраски последующих "картинок" для детей дошкольного возраста. Иначе не воспринимаешь. В 70-80-х ребята могли позволить себе разве, что лишний значок, а вот бережное отношение к форме и поведению сохранялось. Каждому времени свой выкрутас в зависимости от состояния страны.
    rotmistr60
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:29
    Солдатский кич...Не скромно и вкуса нет ни какого...
    parusnik
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