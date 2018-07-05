Синоптики предупреждают: надвигается смертельно опасное потепление

Украинская общественность прибывает в немалой тревоге относительно предстоящего саммита глав России и США. Как свидетельствует опрос общественного мнения, результаты которого представило украинское издание «Обозреватель», более 45 процентов опрошенных украинцев опасаются, что во время встречи российского и американского лидеров Украина непременно станет предметом торга.При этом в сохранении Трампом приверженности политики санкционного давления на Москву уверены только 37% респондентов!Нет ничего удивительного, что Украина, подобно стремительно стареющей содержанке, не только опасается, но и убеждена, что богатый «спонсор» рано или поздно непременно ее бросит, сменив на более молодую и привлекательную.Несмотря на бравурные утверждения киевской пропаганды о том, что Украина играет чуть ли не ключевую роль для Запада, множество украинцев убеждено в том, что, если Трамп, для того чтобы заключить с Москвой сделку, решит, подобно Шарику из Простоквашино, «продать что-нибудь ненужное», этим «ненужным» станет их несчастная страна.Однако страхи едва ли обоснованы. С практически стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Вашингтон не «отдаст» Украину Москве в обмен на Сирию, Иран, Венесуэлу либо на что-то еще. По той простой причине, что это чуть ли не главный его козырь в игре против нашей страны.И строго говоря, встреча Трампа и Путина гораздо более опасна для России, нежели чем для киевского режима.Выступая в эфире телеканала «Россия-1», военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, заявил, что США были вынуждены пойти на переговоры с Россией из-за того, что в распоряжении нашей страны есть оружие, делающей для американцев войну против нашей страны невозможной.Он рассказал, что директор ЦРУ провёл закрытые брифинги для Конгресса и аппарата Белого дома, на котором подтвердил реальность показанного Владимиром Путиным ролика с презентацией нового российского оружия, способного достать территорию США.«И сразу поехали. Трамп захотел встречаться с Путиным, конгрессмены приехали выражать нам своё одобрение», — сообщил Игорь Коротченко.Но надо добавить, что новейшее оружие – это не все.Сегодня мало кто сомневается, что проводимая в последнее время Западом в отношении России конфронтационная политика терпит крах.Расчет на то, что спровоцированное введенными санкциями ухудшение жизни россиян толкнет их на массовые выступления против власти, не оправдался. Более того, очевидное давление на страну и возросшая военная угроза сплотила российское общество и обеспечила очередной «кредит доверия» российским властям.Достаточно сказать, что упомянутая Коротченко презентация Владимиром Путиным новейших образцов вооружения подняла его рейтинг в России до заоблачных высот.Именно опасения ослабить страну перед внешним врагом удержали и удерживают миллионы россиян от протестных выступлений против пакета «антисоциальных реформ», продвигаемых правительством и вызывающих всеобщее возмущение.Во всех остальных случаях конфронтация с США и их союзниками крайне осложнила работу в России прозападных агентов влияния (не входящих в правительственные структуры, Центробанк и ВШЭ), которые воспринимаются населением страны как вражеские пособники.Их уверения в том, что Запад нам друг и только добра желает, не только не воспринимаются всерьез, но и серьезно дискредитируют либеральную идею и западническую позицию.Кроме того, игра на обострение и усиление конфронтации показала скудость западного арсенала и крайне ограничила возможность маневра.И что делать теперь? Начинать настоящую войну, к которой Запад не готов и которая может привести к гибели человечества?Пытаться дальше вести игру на истощение России? Но годы санкций показали, что путь этот не слишком эффективен.Политико-культурный остракизм, которому пытаются подвергнуть нашу страну и «примером» которого стал ЧФ 2018, приводит к тому, что Москва старается запустить свой собственный глобальный проект и начинает переформатировать мировое пространство под себя и по своим правилам.Между прочим, ряд гуру западной политики, такие, как Генри Киссинджер или Джордж Буш, рекомендовали всячески избегать конфронтации с Москвой, утверждая, что, вопреки завету Аль Капоне, от нашей страны «добиться одним добрым словом» можно несравненно больше, чем «добрым словом и пистолетом».И с этой позицией сложно поспорить, ведь именно она обеспечила в свое время приход к власти в нашей стране проамериканского руководства, пляшущего под западную дудку.Напомним, что значительная часть населения России даже в те недобрые времена была склонна рассматривать Запад как главного друга, союзника и учителя. Тогда агентам влияния было жить легко и вольготно.Ведь любого усомнившегося в чистоте западных намерений и правильности правительственного прозападного курса немедленно объявляли «совком» и мракобесом, помешанном на теории заговора.И сегодня, в силу очевидного провала силового давления, в «российскую» политику Запада вновь пытаются ввести элементы «мягкой силы».Об этом, в частности, говорят призывы начать обсуждение возможного возврата России в G8, звучащие из уст ведущих политиков Запада.Собственно, есть все основания полагать, что в качестве своего «вклада» в «сделку» с Путиным Трамп видит не «сдачу» Кремлю Украины или Сирию, а предложение России присоединиться к «цивилизованному миру» через членство в «престижных» глобальных наднациональных клубах и организациях. От этого она не получит ни малейших выгод, но ей волей-неволей придется играть по навязанным правилам. Которые никто, кроме нее, соблюдать не будет.И если нынешние «ястребы» в Вашингтоне и Брюсселе превратятся в «голубей» и сторонников «мягкой силы», нельзя исключать того, что наши руководители вполне могут вернуться к своим «юношеским мечтам» о «европейском пути», о конвергенции и интеграции.С крайне плачевными для нашей страны последствиями. Впрочем, велика надежда на то, что прошедшие годы дали им возможность поверить в нашу самодостаточность и способность навязывать свои правила игры.Напомним, что встреча российского президента с его американским коллегой запланирована на 16 июля и пройдет в Хельсинки. На повестку дня вынесены перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы мировой политики.