Як-28: самолёт-легенда Иркутского авиазавода

Як-28 в цехе окончательной сборки самолётов Иркутского авиационного завода, 1967 год

Як-28Л из экспозиции музея 121-го авиаремонтного завода, Кубинка

Як-28У во время посадки

Источники информации:

http://airwar.ru/enc/bomber/yak28.html

http://armedman.ru/samoletyi/1946-1960-samoletyi/frontovoy-bombardirovshhik-yak-28.html

http://avia.pro/blog/yak-28

https://uacrussia.livejournal.com/76713.html

Материалы из открытых источников

Як-28 – многофункциональный сверхзвуковой реактивный самолет. Наибольшее распространение получили версии сверхзвукового фронтового бомбардировщика и истребителя-перехватчика.Як-28 стал первым в СССР крупносерийным сверхзвуковым фронтовым бомбардировщиком. Самолет серийно выпускался с 1960 по 1972 гг. Всего было выпущено 1180 самолетов различных модификаций, из них 697 собрали в Иркутске на местном авиастроительном заводе (по данным газеты «Иркутский авиастроитель»).Сегодня именно самолет Як-28 стоит на постаменте перед проходными Иркутского авиазавода. Открытие монумента, на котором был установлен Як-28, состоялось 10 августа 1982 года и было приурочено к 50-летию завода.Для иркутского предприятия данный боевой самолет стал первыми производимым сверхзвуковым самолетом. Производство Як-28 в Иркутске совпало с началом производства военно-транспортного самолета Ан-12, что для небольшого на тот момент среднесерийного предприятия стало настоящим испытанием на прочность. В Иркутске крупными сериями производилось три версии бомбардировщика Як-28, это модификации Як-28Б, Як-28И и Як-28Л, а также учебный самолет Як-28У.Из-за необходимости монтажа спецоборудования цикл сборки изделий был очень долгим. Каждый комплекс собирался отдельно, после чего подавался точно в срок к самолету той модификации, для которой он планировался. В процессе производства Як-28 в Иркутске были освоены технологические процессы обработки новых материалов: титановых, алюминиевых, магниевых сплавов и фторопластов. В агрегатных цехах были внедрены поточные линии сборки, а в 1962 году был создан специальный лабораторный цех для проверки и входного контроля готовых комплектующих.Особую сложность при этом представляли летные испытания новой боевой машины. Это было связано с особенностью конструкции Як-28, который обладал «изюминкой» в виде шасси велосипедного типа: основные стойки располагались под фюзеляжем, а подкрыльные стойки – на концах крыльев, все это вместе с переставным (по углу атаки) стабилизатором. Посадка Як-28 производилась сразу на переднее и заднее шасси.Як-28 был построен по схеме свободнонесущего высокоплана со стреловидным крылом и оперением. Особенностью было шасси велосипедного типа с передней и задней подфюзеляжными основными стойками и парой дополнительных поддерживающих стоек на законцовках крыла. При этом задняя основная стойка шасси была значительно короче передней, поэтому стояночный угол самолета составлял +6 градусов. Двигатели были установлены в мотогондолах, расположенных под крылом.Фюзеляж самолета — типа полумонокок, круглого сечения; ближе к хвостовой части его форма переходила в овал. Фюзеляж обшивался листовыми алюминиевыми сплавами. В передней части фюзеляжа располагалась кабина штурмана, отсек оборудования, кабина летчика и отсек, предназначенный для передней стойки шасси. При этом кабины штурмана, летчика и передний технический отсек формировали единый гермоотсек. В центральной части Як-28 располагался центроплан, бомбовый отсек, топливные баки и отсек задней стойки шасси. В задней части фюзеляжа находились отсек оборудования и отсек тормозного парашюта. На всех модификациях сверхзвукового самолета, за исключением перехватчика (Як-28П, Як-28ПД, Як-28ПМ), рабочее место штурмана располагалось перед местом летчика в кабине с застекленным носом. На перехватчике летчик и штурман располагались друг за другом и их рабочие места закрывались общим сдвижным фонарем, а в носовой части был расположен радиопрозрачный обтекатель РЛС.Для спасения членов экипажа на самолетах Як-28 устанавливались катапультные кресла К-5МН и К-7МН, соответственно, первое у летчика, второе – у штурмана. На катапультируемом кресле К-7МН в чаше кресла имелась специальная надувная подушка, приподнимающая штурмана для обеспечения удобства работы с бомбовым прицелом. Минимальная высота катапультирования для данных кресел составляла 150 метров.Силовая установка самолета состояла из пары ТРДФ Р11АФ-300, которые вскоре были заменены на модель двигателя Р11АФ2-300. Эта модификация ставилась также на ранних сериях истребителя МиГ-21. Автоматика двигателей в существенной степени была аналогична той, что использовалась на самолетах типа МиГ-21 (система кислородной подпитки, автоматика запуска, противообледенительная система). На входе мотогондол располагался сверхзвуковой воздухозаборник с регулируемым конусом. Мощности двигателей было достаточно, чтобы обеспечить самолету Як-28 максимальную скорость в 1850 км/ч.Топливная система самолета состояла из шести топливных баков, в которых находилось топливо Т-1 или ТС. На модификации Як-28Л запас топлива в баках составлял 7375 литров. Помимо этого, под крылом дополнительно можно было разместить два подвесных топливных бака, рассчитанных суммарно на 2100 литров топлива. При этом практическая дальность полета ограничивалась 2070 км.Хотя сверхзвуковой Як-28 по своим характеристикам на начало 1960-х годов был выдающимся боевым самолетом, летчики относились к нему с некоторой долей недоверия. Как и любой новый самолет, который только-только был освоен промышленностью и запущен в серийное производство, Як-28 обладал достаточно большим количеством скрытых дефектов, как совсем небольших, так и вполне серьезных, на устранение которых было потрачено время. Некоторые из проблем были почти мистическими. К примеру, внезапно вскрылась проблема самолета с несинхронным выпуском закрылков, и на испытаниях не могли понять причину появившейся проблемы. это продолжалось до тех пор, пока в один момент испытатели случайно не обнаружили, что компенсационные пластинки на задних кромках закрылков могут просто загибаться в ту или иную сторону, чем создают вихревой поток, который и «глушил» один из закрылков.Однажды при совершении перелета Иркутск-Москва группу самолетов Як-28 настигла другая напасть: одновременно у всех машин отказали радиокомпасы. Причина оказалась достаточно банальной — самолеты попали под дождь, и внутрь радиокомпасов проникла вода, а когда самолеты поднялись достаточно высоко, она просто превратилась в лёд.Все выявленные проблемы достаточно оперативно устранялись, но славу Як-28 заработал первоначально соответствующую. В то же время, по мере насыщения боевых частей новыми самолетами, росло доверие к ним и их возможностям. Обладая хорошей маневренностью, тяговооруженностью и боевой нагрузкой, самолет мог решать стоящие перед ним боевые задачи в любое время суток, на любой высоте и при любой погоде. В конечном итоге стало ясно, что для целей разведки Як-28 был гораздо более универсальным и пригодным самолетом, чем тот же МиГ-21.Для своего времени Як-28 был хорош. Обладая перечисленными выше качествами, самолет прижился в боевых частях. Со временем советские летчики начали отрабатывать групповые действия самолетов Як-28 в составе вплоть до дивизии включительно. Они тренировались в любое время дня и ночи и при любых метеоусловиях. Боевая подготовка летчиков и штурманов велась достаточно интенсивно, поэтому экипажи бомбардировщиков Як-28 добивались исключительно высоких результатов в точности бомбометания с большой высоты – 12 тысяч метров. Такое бомбометание и было основным способом применения данных бомбардировщиков, которые могли принять во внутренний бомбоотсек до 3000 кг бомб калибра от 100 до 3000 кг. К недостаткам самолета можно было отнести лишь небольшую дальность полета на сверхзвуковой скорости.Самолеты, которые использовались в разведывательной авиации в конце концов смогли доказать и подтвердить свое превосходство в универсальности применения перед МиГ-21Р, а в плане надежности они превосходили и появившийся позднее самолеты-разведчики Су-24МР, которые первоначально отличались «сырым» комплексом разведывательного оборудования, да и сам самолет Су-24 вышел достаточно сложным в управлении и довольно аварийным. Даже переход на работу с малых высот не привел, как можно было подозревать, к потере боеспособности сверхзвукового многофункционального самолета Як-28: несмотря на небольшую пригодность для подобной работы разведывательного и прицельно-навигационного оборудования, экипажи данных самолетов, выработав соответствующие методики, достаточно уверенно чувствовали себя при полетах у самой поверхности, успешно справляясь с поставленными задачами. При этом в боевых действиях данные самолета никогда участия не принимали. Лишь во время афганской войны 1979-1989 годов ограниченно использовался самолет-разведчик Як-28Р.Различные модификации многофункционального сверхзвукового самолета Як-28 использовались в частях на всей территории Советского Союза, а также в составе Западной группы войск, на территории ГДР и Польской Народной Республики, при этом на экспорт самолет никогда не поставлялся. Як-28 несли службу в частях бомбардировочной и разведывательной авиации, а также авиации ПВО. В России эксплуатация данных самолетов была прекращена в 1993 году, в составе ВВС Украины – в 1994 году.Габаритные размеры: длина – 20,02 м, высота – 4,3 м, размах крыла – 11,78 м, площадь крыла – 35,25 м2.Нормальная взлетная масса – 16 160 кг.Максимальная взлетная масса – 18 080 кг.Силовая установка – 2 ТРДФ Р11АФ2-300 тягой 2х4690 кгс (на форсаже – 2х6100 кгс).Максимальная скорость полета – 1850 км/ч.Практическая дальность – 2070 км.Практический потолок – 14 500 м.Вооружение – 2х23 мм пушка ГШ-23Я.Боевая нагрузка – нормальная – 1200 кг, максимальная – 3000 кг.Экипаж – 2 человека.