07:39 05 июля
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Киев: В ответ России у нас будут Барнаульский и Мурманский полки

Украинская сторона решил дать «жёсткий» ответ на присвоение президентом России Владимиром Путиным почётных званий воинским формированиям, в которых используются названия городов Украины. О «зеркальном ответе» сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В эфире телеканала «112 Украина» он заявил буквально следующее:
Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайский и Барнаульский полки, и Мурманский, и так далее. Украинцы – очень творческие люди, нас всегда спасала выдумка.


Киев: В ответ России у нас будут Барнаульский и Мурманский полки


Вот про выдумку – это точно. Украина сама для себя выдумала небольшой мирок, в котором она всех побеждает, в котором является чуть ли не древнейшей страной на Земле, и в котором она превратилась в процветающее в экономическом и социальном плане государство.


На этом фоне на Украине прозвучало заявление о том, что украинцы не должны отказываться от изучения русского языка по одной причине. Причину эту озвучивает экс-глава Минтранса страны Евгений Червоненко. По его словам, русский язык – это язык «противника, а язык противника необходимо знать лучше». При этом тот же Червоненко отметил, что недооценивать русский язык, как язык международного общения, нельзя.

Это всё тот же мини-мирок Украины, в котором русские выставляются врагами, а русский язык - лишь как средство общения с противником.

При этом радует то, что на Украине проживают миллионы людей, относящие себя к нормальному миру, в котором Россию расценивают как по-настоящему братскую страну с братским народом. Это показало хотя бы то, как в одесских кафе и спортивных барах люди болели за сборную России по футболу.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 47

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  1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 05:47
    Дурдом продолжает функционировать - иначе не прокомментируешь. Украина добровольно отреклась от героического прошлого своих воинских частей сменив их на имена всяких мелких кровавых бандюков и шулеров. Россия восстановила героическую историю частей, получивших почетные наименования за освобождение городов во время Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии. А по поводу перемеинования укровермахта ... то им больше подойдут Илловайские, Дебальцевские и прочие "почетные" названия...
    LeonidL
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:02
      Украину ещё никто не победил.

      Кто и когда нападал на государство под названием Украина мне интересно? Я видимо историю плохо учил. Сами бегали сдаваться, это да, то к полякам, то к шведам, правда обратно всегда приползали, но это уже так - лирика.
      Полки должны быть имени Мазепы, отлично традицию отображать будут.
      Ушлый_башкорт
      1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:03
        Вот-вот! Потому и непобедимая ... этакий неуловимый ковбой Микита, которого никто еще не возжелал ловить.
        LeonidL
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:11
          А ну ка руки прочь от "Глобуса Украины".
          Цитата: LeonidL
          Вот-вот! Потому и непобедимая ... этакий неуловимый ковбой Микита, которого никто еще не возжелал ловить.
          210окв
        2. Чёрный Сегодня, 06:16
          Теперь получится Шумеро-Мурманский батальон имени взятия Барнаула под командованием фельдмаршала Педро Порошенко laughing
          Чёрный
          1. vinschu (Николай) Сегодня, 07:24
            До Барнаула - "Столицы мира", ещё дошкандыбать нужно.
            vinschu
        3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:24
          Цитата: LeonidL
          Вот-вот! Потому и непобедимая ... этакий неуловимый ковбой Микита, которого никто еще не возжелал ловить.

          Чуть чуть поправлю,при из любви к салу,свинопас Мыкола,но тоже неуловимый.Так как никому не нужен.
          Фил77
      2. Чёрный Сегодня, 06:07
        Киев: В ответ России у нас будут Барнаульский и Мурманский полки
        ...магаданский....как раз на ДВ пленные нужны, дорогу на Сахалин строить wassat
        Чёрный
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:19
          Эти так построят, что придется переделывать. Им самим турки дороги делают, например ту, которую Пеця недавно с помпой открыл=)
          Ушлый_башкорт
        2. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 06:19
          Цитата: Чёрный
          ..магаданский....как раз на ДВ пленные нужны, дорогу на Сахалин строить

          Так для такого дела нужны специалисты, кайло и лопата даже на таких стройках уже не потребны.Тем более что специалисты нужной квалификации с Украины давно уже обустроились у нас. А эти вечно бредящие пусть уж свой шумерский мир обустраивают.
          Fitter65
    2. cariperpaint Сегодня, 06:18
      Ну начнем с того что ни чего не востанавливали) почетных званий частей не лишали. Просто части многие сокращали) а так да) Украина свою традицию создает- как стать хоть кем то и дать другим посмеяться) ну не может взрослый человек серьезно подобное заявить,только если не пициент дурдома
      cariperpaint
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 06:29
      Лучше пусть будут отряды Магадан, Колыма, Воркута :)
      RASKAT
  2. Дирижер Сегодня, 05:51
    Ок, создали полки с такими названиями- это увеличит мощь ВСУ?
    Дирижер
    1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:05
      Увеличить не увиличит ... но памперсов личному составу закупят в двойном количестве ... в случае чего бить по задницам буду вдвойне с такими наименованиями ... служить там будет стремно, ох как стремно!
      LeonidL
  3. новичок (garik) Сегодня, 05:52
    как же они бедненькие, без языка работать то будут в России, али в том же гейропстане? ведь даже в “цивилизованном“ гейропстане русский знают и изучают, а вот с украинским обломчик. laughing
    новичок
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 05:54
    Киев: В ответ России у нас будут Барнаульский и Мурманский полки
    " будет ,будет.Шашлык из тебя будет" laughing
    Наблюдатель2014
  5. Vard Сегодня, 05:57
    В России не зря назвали ВЧ ... Это их будущее географическое расположение ... А вот в Украине стоило бы переименовать пару дивизий в колымские и магаданские...
    Vard
  6. Strashila (I) Сегодня, 05:59
    Да хоть пусть присвоят Магаданский... великая мысль... если на клетке с ослом написано лев, не верь глазам своим.
    Strashila
    1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:06
      лучше уж Илловайские, Дебальцевские и так далее ...
      LeonidL
  7. СКАД (Юрий) Сегодня, 06:05
    Чуть другая тема-за годы войны в Афгане погибло за десять лет около 14 тыс бойцов.
    За четыре года войны в укропии от неуставных отношений пьянок и т.д. погибло тоже 14 тыс свидомых захыстныкив.
    Это данные того же Матиоса.
    СКАД
  8. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:10
    "Украинцы – очень творческие люди, нас всегда спасала выдумка"
    Плюсом к этому необходимо добавить, а также завистливые, недалёкие, любители исторического и политического плагиата.
    ul_vitalii
    1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 06:39
      Цитата: ul_vitalii
      "Украинцы – очень творческие люди, нас всегда спасала выдумка"

      И этому есть историческое подтверждение: Не так давно в ответ на открытие в Киеве ресторана "Голливуд" в Нью-Йорке открылась "Iдальня им. Довженко". А перед ее входом в асфальт замурованы пятнадцать салатов с отпечатками лиц украинских кинозвезд.
      Вежливый Лось
  9. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:12
    Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют
    Да и пробовать особо нечего, как Хохляндия появляется отдельно от России, так сразу тебе Мазепа, Петлюра, Махно... Один под шведов ложился, другой под германского кайзера, третий из трагикомедии "анархия - мать порядка"... Гордиться нечем, особенно, при таких ещё отморозках, как Бандера и Шухевич. Украина без России, это оторванная часть единого организма, к сожалению, и для России в таком автономном существовании Украины, хорошего мало. Не может это продолжаться вечно, все петлюры и мазепы всегда обделывались, вряд ли и сейчас у этих свидомитов, "великих укров", что-либо дельное получится. Пусть вся эта шелуха в Польшу сваливает, а Украина, это коренная часть России, и большинство в ней этнические русские.
    Per se.
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 06:16
    Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайский и Барнаульский полки, и Мурманский, и так далее. Украинцы – очень творческие люди, нас всегда спасала выдумка
    С таким же успехом об этом могут заявить Зимбабве и Мали. А что? Их ведь правда никто никогда не побеждал wassat .
    Ну а что касается русского языка, то очень жаль, что кастрюльки их будут учить. Поскорее бы русский язык забыли, тогда перестали бы помои лить в рунете и ютубе. Весь рунет и ютуб укропомоями облит, куда не ткнешь, обязательно прискачет свидомый и начнет вонять.
    Кот_Кузя
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:44
      Цитата: Кот_Кузя
      об этом могут заявить Зимбабве


      В Зимбабве? Барнаульская дивизия?

      Неплохо неплохо. smile
      Ванёк
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:23
        вот только как зимбабвийцам растолковать , что за Барнаул такой и почему именно они имени его. а русский надо учить, а то стыд-то какой будет украинцы допрашивают пленного русского с переводчиком . Ванек. привет hi
        роман66
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:30
          Цитата: роман66
          а то стыд-то какой


          Стыдно?

          Стыдно Зимбабвийцам не знать что это и где это. Я за Барнаул.

          Роман. hi
          Ванёк
  11. cariperpaint Сегодня, 06:20
    Этот дядя начинает реально раздражать уже... Все эти заявление с угрозами раньше просто смешили, а теперь начинают злить
    cariperpaint
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:29
      Цитата: cariperpaint
      Этот дядя начинает реально раздражать уже... Все эти заявление с угрозами раньше просто смешили, а теперь начинают злить

      Ну,а что Вы хотите.Болезнь прогрессирует!
      Фил77
      1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:32
        Это он так стресс снимает ... паршиво ведь чувствовать себя убогим и глупым.
        LeonidL
  12. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:35
    Как осла не наряжай он конём не станет.
    Ванёк
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:24
      ски!!! временно, но будет
      роман66
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:32
        Это как "зубило" на литье.

        Хочется на мерине, а под тобой ВАЗ 2108.
        Ванёк
        1. роман66 (роман) Сегодня, 07:34
          заниженное!! good
          роман66
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:36
            Заниженное это к Феррари. Здесь просто денег на стойки не хватает.
            Ванёк
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:37
    Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайский и Барнаульский полки, и Мурманский
    Он хоть сам понял, что сказал? То предвкушают парад на Красной площади, то часть территории ДВ и европейской части России "по праву" принадлежит Украине, а то вдруг в промежутках между завышенным самомнением и напускным геройством - российская армия за несколько дней будет в Киеве. Маразм конечно зашкаливает и в голове националистический туман с неприятным запахом - это понятно, но ведь каждому такому "херою" все равно придется отвечать и за дела свои и за слова.
    rotmistr60
    1. Синьор Помидор (Андрей) Сегодня, 07:34
      Все эти перечисленные речёвки я слышал еще в 1991, когда вукраина отделялась. А воз (Скакляндия) и нынче там!
      Синьор Помидор
  14. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 06:41
    Магаданский у них будет. yes
    злой партизан
  15. demo (Ван) Сегодня, 06:42
    При этом радует то, что на Украине проживают миллионы людей, относящие себя к нормальному миру, в котором Россию расценивают как по-настоящему братскую страну с братским народом. Это показало хотя бы то, как в одесских кафе и спортивных барах люди болели за сборную России по футболу.
    Мне кажется это в России проживают миллионы людей, которые себе выдумали братский народ - украинцев.
    Украинец - фантастическое смешение всего самого страшного, негативного, отвратительного. Это Франкенштейн современного мира, живущий с одной целью - навредить русскому человеку.
    А на счет футбола - это такая болезнь. Одно выражение - болеть, чего стоит. (Ну не футболист и не переживаю по поводу футбола. Что с меня взять?.
    demo
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:55
      Цитата: demo
      которые себе выдумали братский народ


      good
      Ванёк
    2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:13
      Вот именно. Нафиг эту братскость. И так их всегда кормили. Братья же!
      Кот_Кузя
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:25
        а вот они считают, что они кормили. кто прав?
        роман66
    3. Комментарий был удален.
  16. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 06:54
    Непобедимая, потому что побеждать вас никто не собирается, потому что никому вы не нужны.
    sgr291158
  17. uizik Сегодня, 07:15
    Могут быть и "Чукотская" и "Таежная",но только не воинские части,а отряды в тюремной робе!
    uizik
  18. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 07:21
    русский язык - лишь как средство общения с противником.

    Средство общения с противником, находясь в плену или на заработках у противника! laughing laughing laughing laughing
    Lexa-149
  19. Синьор Помидор (Андрей) Сегодня, 07:25
    Дyрень думкой богатеет.
    Не?
    Синьор Помидор
  20. sura.barkas Сегодня, 07:35
    Проблема в том, что этнос существующей Ukraine* считает себя ровней Народам РФ. Пора лишить их иллюзий ...
    sura.barkas
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