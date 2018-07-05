Киев: В ответ России у нас будут Барнаульский и Мурманский полки

Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайский и Барнаульский полки, и Мурманский, и так далее. Украинцы – очень творческие люди, нас всегда спасала выдумка.

Украинская сторона решил дать «жёсткий» ответ на присвоение президентом России Владимиром Путиным почётных званий воинским формированиям, в которых используются названия городов Украины. О «зеркальном ответе» сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В эфире телеканала «112 Украина» он заявил буквально следующее:Вот про выдумку – это точно. Украина сама для себя выдумала небольшой мирок, в котором она всех побеждает, в котором является чуть ли не древнейшей страной на Земле, и в котором она превратилась в процветающее в экономическом и социальном плане государство.На этом фоне на Украине прозвучало заявление о том, что украинцы не должны отказываться от изучения русского языка по одной причине. Причину эту озвучивает экс-глава Минтранса страны Евгений Червоненко. По его словам, русский язык – это язык «противника, а язык противника необходимо знать лучше». При этом тот же Червоненко отметил, что недооценивать русский язык, как язык международного общения, нельзя.Это всё тот же мини-мирок Украины, в котором русские выставляются врагами, а русский язык - лишь как средство общения с противником.При этом радует то, что на Украине проживают миллионы людей, относящие себя к нормальному миру, в котором Россию расценивают как по-настоящему братскую страну с братским народом. Это показало хотя бы то, как в одесских кафе и спортивных барах люди болели за сборную России по футболу.