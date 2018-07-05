И снова "Новичок". Заявление британской полиции об отравлении в Эймбери

Мы изучаем, могут ли быть как-то связаны эти два инцидента – в Эймсбери и Солсбери.

Британская полиция объявила о предварительных результатах экспертизы пострадавших в городе Эймсбери. Напомним, что двух человек госпитализировали с подозрением на отравление. При этом изначально местные СМИ написали, что госпитализированные, вероятно, отравились при использовании того или иного наркотика - назывался героин. Но версия с наркотиком явно не подошла британским властям, а потому в объявленных результатах появилось слово «Новичок».Глава контртеррористического департамента Скотланд-Ярда в ходе пресс-конференции объявил о том, что два человека, пострадавшие в Эймсбери «отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипаль». По словам представителя британской полиции, результаты исследования биоматериалов им предоставили из химической лаборатории Портон-Даун.Напомним: британские власти утверждают, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом, причём каким-то чудом им удалось ввести антидот так, что те не только выжили, но и прекрасно себя чувствовали уже через несколько недель после «отравления».На данный момент личности ещё двоих «отравленных» (известно, что это тоже мужчина и женщина) не называются. При этом отмечено, что биография этих двух людей такова, что «нет прямых свидетельств того, что на их жизнь могли сознательно покушаться».В Скотланд-Ярде:Если у Скотланд-Ярда нет доказательств того, что на жизнь этих людей кто-то сознательно покушался, значит, пора признать, что в Британии есть некая группа людей, которая распыляет «Новичок» направо и налево в таких консистенциях, что люди в итоге не умирают, а отделываются «лёгким испугом». При этом раздувается шумиха в прессе и кампания по высылке дипломатов и введению санкций против России. Или же признать, что в Британии в последнее время появился наркотик, который проходит под названием "Новичок".