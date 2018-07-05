07:37 05 июля
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И снова "Новичок". Заявление британской полиции об отравлении в Эймбери

Британская полиция объявила о предварительных результатах экспертизы пострадавших в городе Эймсбери. Напомним, что двух человек госпитализировали с подозрением на отравление. При этом изначально местные СМИ написали, что госпитализированные, вероятно, отравились при использовании того или иного наркотика - назывался героин. Но версия с наркотиком явно не подошла британским властям, а потому в объявленных результатах появилось слово «Новичок».

Глава контртеррористического департамента Скотланд-Ярда в ходе пресс-конференции объявил о том, что два человека, пострадавшие в Эймсбери «отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипаль». По словам представителя британской полиции, результаты исследования биоматериалов им предоставили из химической лаборатории Портон-Даун.

И снова "Новичок". Заявление британской полиции об отравлении в Эймбери



Напомним: британские власти утверждают, что Скрипали были отравлены боевым отравляющим веществом, причём каким-то чудом им удалось ввести антидот так, что те не только выжили, но и прекрасно себя чувствовали уже через несколько недель после «отравления».
На данный момент личности ещё двоих «отравленных» (известно, что это тоже мужчина и женщина) не называются. При этом отмечено, что биография этих двух людей такова, что «нет прямых свидетельств того, что на их жизнь могли сознательно покушаться».

В Скотланд-Ярде:
Мы изучаем, могут ли быть как-то связаны эти два инцидента – в Эймсбери и Солсбери.


Если у Скотланд-Ярда нет доказательств того, что на жизнь этих людей кто-то сознательно покушался, значит, пора признать, что в Британии есть некая группа людей, которая распыляет «Новичок» направо и налево в таких консистенциях, что люди в итоге не умирают, а отделываются «лёгким испугом». При этом раздувается шумиха в прессе и кампания по высылке дипломатов и введению санкций против России. Или же признать, что в Британии в последнее время появился наркотик, который проходит под названием "Новичок".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Чёрный Сегодня, 06:06
    Ну какой же это "новичок", это уже "старичок" laughing
    Агенты ФСБ или СВР, те же, что травили кота и свинок Скрипалей, вернулись в Британию с новым запасом "старичка" и личным письменным приказом Путина дестабилизировать обстановку. В тяжёлое для королевства время, возле военной лаборатории, в знакомой уже местности, были отравлены двое, один из которых ценный агент ми-5. Отравители покинули Британию на рейсовой подлодке Бирмингем - Геленджик wassat
    Чёрный
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:06
    Ну никак англичанке нельзя ехать в Россию на четверть финал.Только и осталось кого нибудь травануть.
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:16
      Дима, здравствуй! hi Твердолобые. Обколотых уже выставляют на всеобщее обозрение. Вот нужно просто взять, прийти и обнаружить их.
      Добровольцев, с правдивыми рассказами, не оказалось.
      ul_vitalii
      1. Чёрный Сегодня, 06:22
        Придётся им все Солсбери под ноль зачистить, на всякий случай. laughing
        Чёрный
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:27
        Виталий hi Получается что бритты начали это вещество как наркотик использовать.Ну и креатив!
        Цитата: ul_vitalii
        Дима, здравствуй! hi Твердолобые. Обколотых уже выставляют на всеобщее обозрение. Вот нужно просто взять, прийти и обнаружить их.
        Добровольцев, с правдивыми рассказами, не оказалось.
        210окв
  3. Комментарий был удален.
  4. dedBoroded Сегодня, 06:21
    Опять разыгрывается очередная серия дешевого английского водевиля для перепуганных домохозяек и махровых русофобов.
    dedBoroded
  5. cariperpaint Сегодня, 06:25
    Ну приехали))) теперь анлийские химики или докажут что сами его там производят,или что российские агенты тупо больные социопаты которые убивают газом ради смеха
    cariperpaint
  6. SAlx (Алексей) Сегодня, 06:26
    Сбежавший от английских живодёров после выполнения задания агент "КОТ", гуляя на воле несколько месяцев, затосковал по любимому занятию и встретив во время своего скитания двух баптистов таки не смог не удержаться от привычки отравить кого то "Novichcom".
    SAlx
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 06:30
    дубль два... коты прячься! эти изверги, вас, не пожалеют... crying
    Masya Masya
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 06:46
      Цитата: Masya Masya
      коты прячься!

      Есть! soldier
      злой партизан
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:31
    Опять "Новичок"? Это уже даже не смешно, а доказывает полную деградацию английской власти и спецслужб причем с их же помощью. По этому случаю Россию даже за уши не притянешь как они пытались это сделать со Скрипалями. И аншлага на этом спектакле не будет.
    rotmistr60
  9. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:31
    А пару дней назад спецслужбы Лондона заявляли, что у них есть доказательства, что в деле с этим "Новичком" русский след и у них есть сведения, что отравители уже покинули территорию Англии.
    Какие то нескладушки у аглицких жентельменов
    МВГ
  10. zulusuluz Сегодня, 06:36
    Это ответ на повторное приглашение в РФ на чемпионат мира царских особ...
    zulusuluz
  11. rotor Сегодня, 06:37
    Бритам из Солсбери и его окрестностей надо бежать, а то Мэй скоро их там всех траванёт, и скажет, что Новичок у них из кранов течёт.
    rotor
  12. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:40
    У нас так бывает, когда объявляется эпидемия например по гриппу, многим начинают ставить диагноз "грипп".
    По ходу у Бритов так-же, теперь все отравления включая алкогольные и наркотические будут резюмироваться диагнозом "отравление Новичком".
    Ретвизан 8
  13. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:42
    Точно, опять русские!
    Госпожа Мэй, срочно снимайте с ЧМ по футболу, английскую сборную в знак протеста!
    Ретвизан 8
  14. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 06:43
    По-ходу у них там в Портон- Дауне какая-то бочка прохудилась... what
    злой партизан
    1. Чёрный Сегодня, 06:52
      Цитата: злой партизан
      По-ходу у них там в Портон- Дауне какая-то бочка прохудилась... what

      ...с даунами. wassat Один, самый ловкий,, даже британский МИД возглавил laughing
      Чёрный
  15. kebeskin (Алексей) Сегодня, 07:11
    Снова новичок, а может уже и старичок. Еще есть версия что виноват был первачок.
    kebeskin
  16. инженер74 (Дмитрий) Сегодня, 07:28
    Если опять будет чудесное исцеление от "Новичка", то России надо выходить из "Договора о запрете хим. оружия" - оно же у нас не летальное.
    инженер74
  17. 3vs Сегодня, 07:32
    Мелкобриты, похоже, готовятся к войне, тренируются, так сказать, на кошках.
    3vs
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