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Бумажные тигры борьбы с коррупцией

В Торгово-промышленной палате России сделали предложение по поводу борьбы с коррупцией в рамках национального плана, который на днях был подписан президентом Владимиром Путиным. Глава ТПП Сергей Катырин поведал РИА Новости, что предложение палаты состоит в необходимости закрепить перечень организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупционным проявлениям станет обязательным.

Бумажные тигры борьбы с коррупцией


По словам Сергея Катырина, в этом перечне должны оказаться все организации с государственным участием.


Также предлагается в юридическом плане закрепить Антикоррупционную хартию российского бизнеса, созданную предпринимательским сообществом. Отмечается, что к этой хартии подключились уже 4 тыс. предприятий. В хартии представлен перечень мер и принципов противодействия коррупции в предпринимательской среде.

Все эти предложения хороши, но только выглядят они пока исключительно «бумажными». Ведь документов, в которых рассказывается, что «коррупция – это очень плохо», а «коррупционер – плохой человек», в России создано достаточно. И хартий, и меморандумов, и трактатов... Вот только пока, без принятия реально действенных мер, на все эти документы лица, замешанные в коррупционных сделках и связях, если и смотрят, то с ухмылкой на губах. Коррупционных преступлений от принятия новых и новых документов, к сожалению, меньше не становится. А не становится в первую очередь по той причине, что коррупционеры явно не считают наказание может оказаться хотя бы соразмерным совершённому преступлению - разве что, в единичных случаях.

Возможно, основной причиной того, что уровень коррупции остаётся высоким, является то, что преступно нажитые средства нередко остаются в распоряжении преступника (членов его семьи) и после того, как в дело вступила фемида.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Чёрный Сегодня, 06:35
    Рыба, как известно , гниёт с головы, но чистят её с хвоста...так и в вопросе борьбы с коррупцией - посадят пару сотен жуликов районного масштаба и отчитаются об успехах.А те, кто ворует миллионами за успешную борьбу ещё и награды получит.....Коррупционеры не могут победить самих себя....
    Чёрный
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:12
      Коррупционеры не могут победить самих себя....

      Не могут и не хотят разные вещи.Проблема в том,что коррупция правит и в правоохранительных органах.
      Владивосток1969
      1. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 07:20
        Пчелы против меда??
        mr.Vain
  2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:36
    Только конфискация и поражение в правах , длитеьный срок(от 15) для казнокрада и его семьи снизит уровень коррупции
    лесовозник
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:15
      а кто выявлять, расследовать и самое главное судить то будет???....такие же "кристально честные" оперы, следаки с судьями???...
      махровая коррупция является неотъемлемой и одной из главной составляющей путинской вертикали власти...
      именно коррупция и есть цементирующая основа лояльности региональных элит к кремлевским...
      феодально-вассальный строй по-другому существовать не может... каждому нужна своя кормушка...и каждый должен свою меру и место...
      одним словом...принцип курятника...
      kepmor
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:37
    У нас на предприятии-частное,переработка сельхозпродукции ещё в прошлом году все бумагу подписывали(вплоть до уборщиц)по борьбе с коррупцией..Скоро на бытовом уровне начнем "бороться"...Проблема то в головах!
    210окв
    1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 06:52
      Цитата: 210окв
      ...Проблема то в головах!

      Дмитрий! hi
      Я думаю, что проблема в безнаказанности и в избирательности законов, вернее нашей Фемиды. А в головах рожденные этой безнаказанностью "идейки".
      Вежливый Лось
      1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:14
        в безнаказанности и в избирательности законов

        Закон,что дышло....
        Владивосток1969
  4. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:41
    А что мешает приравнять коррупционеров и их семьи к государственным преступникам, подрывающим основы государственности? И как, таким преступникам, давать за преступлениене не менее 25 лет тюрьмы, плюс конфискацию всего имущества и счетов у преступника и у всех его родственников и выдача всем родственникам "желтых паспартов", навсегда запрещающих выезд за границу и занятие любых управляющих должностей?
    Улиточник N9
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:44
    Наверное приятно, а главное почетно когда "борешься" с тем участником чего являешься. Все почему-то сильно напоминает армейские почины 70-х - 300 км на лыжах за зиму! Кто больше? Инициаторами частенько выступали те у кого зимой снега практически не бывает.
    rotmistr60
  6. demo (Ван) Сегодня, 06:47
    Если государство поставило своей целью борьбу с коррупцией, то это значит что государство взяло коррупцию под свое попечительство.
    Что с ней бороться такими недейственными методами.
    Отрубил голову, к чертовой матери, и в корзинку.
    Глядишь и коррупционера, на одного, станет меньше.
    demo
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:12
      Борьба с коррупцией напоминает борьбу с Гидрой - отрубишь одну голову, вырастает три. Тут, или прижигать (конфискация) или головы сами себя начнут жрать ...
      Uncle Lee
  7. mitchhunter Сегодня, 06:48
    А у нас в ЦРБ, в глухой глубинке России, главврач вообще в сговоре с экономистом и терапевтами. Занимаются "припиской" диагнозов людям и берут их на стационарное лечение. Лицам с нормальным уровнем сахара меняют анализы по компьютеру в лаборатории и вуаля, сахарный диабет "готов". Так же "приписывают" людям самые высокооплачиваемые (из бюджета) диагнозы: ревматоидный артрит, кардиомиопатия и т.д.. воруют милионами, выписывая огромные зарплаты и премии. И ничего, все норм. Начали таскать больных даже из других регионов. А свои пациенты с давлением 200 мм рт ст чуть не помирают прям в поликлинике, и тупо футболят. Мол мест нет в стационаре.
    Так что эти бумажки по борьбе не помогут. Расстрелы или на Колыму.
    mitchhunter
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:16
      Стоит перенять опыт Китая и коррупция значительно сократится.Но ведь не хотят.
      Владивосток1969
  8. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:54
    Вокруг правительства друзья коррупционеры, само правительство коррупционеры.
    Схемами всевозможными как могут грабят бюджет, а когда бюджет тает, придумывают новые способы его пополнения, например через пннсионную реформу., увеличение ставок НДС, повышением пошлин и т.д. и т. п.
    Украли деньги у наших родителей в 90 е, когда заморозили вклады, с обещанием вернуть.
    Сейчас ограбят нас, забрав у каждого по, почти миллиону недополученных пенсий.
    Потом, когда повзрослеют наши дети, найдут способ ограбить и их! Хотя их через банки уже грабят.
    sagitch
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:18
      Цитата: sagitch
      Сейчас ограбят нас, забрав у каждого по, почти миллиону недополученных пенсий

      belay Это как Вы насчитали, поделитесь... методикой?
      Цитата: sagitch
      Потом, когда повзрослеют наши дети, найдут способ ограбить и их! Хотя их через банки уже грабят

      Не берите кредитов, которые отдать не можете - и никто Вас не ограбит. Это я про "Ваших детей", ога.
      Меня вот, примером, банки не грабят. Хотя кредиты предлагают с пугающей регулярностью laughing
      Голован Джек
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:01
    В Торгово-промышленной палате России сделали предложение по поводу борьбы с коррупцией в рамках национального плана, который на днях был подписан президентом Владимиром Путиным

    Путин подписал, теперь надо с удвоенной силой имитировать борьбу с коррупцией... "костьми ложатся" план "выполняют и перевыполняют"...
    Masya Masya
  10. Александр Ра (Александр) Сегодня, 07:01
    Борьба с коррупцией - профанация и популизм. Почему борьба, а не ликвидация коррупции? Потому что конституция узаконила эгоизм и паразитизм. Отлаженный вынос из страны объём ресурсов и их структура антинационален по последствиям. И какая разница выносят – грабят – по закону или противозаконно? Почему бы не вспомнить и не применить опыт работы, например, Бернацкого, труды Чаянова, а кудриным и чубайсам чемоданы и на запад, а лучше на восток, мы в Сибири примем и обеспечим их работой.
    Александр Ра
  11. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:01
    Когда государство в опасности не планы надо составлять, а кладбища выделять. А так да у нас безопасней украсть млрд. чем млн.
    Alex66
  12. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:04
    А борьба-то в чём? В том, что накропали еще пару туалетных бумажек? Тут не бумагу марать, а патроны тратить надо. Расстреливать с полной конфискацией семейного имущества, чтоб вся родня вора, жировавшая прикрывая его, по миру пошла.
    Стройбат запаса
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