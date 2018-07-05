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Бумажные тигры борьбы с коррупцией
В Торгово-промышленной палате России сделали предложение по поводу борьбы с коррупцией в рамках национального плана, который на днях был подписан президентом Владимиром Путиным. Глава ТПП Сергей Катырин поведал РИА Новости, что предложение палаты состоит в необходимости закрепить перечень организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупционным проявлениям станет обязательным.
По словам Сергея Катырина, в этом перечне должны оказаться все организации с государственным участием.
Также предлагается в юридическом плане закрепить Антикоррупционную хартию российского бизнеса, созданную предпринимательским сообществом. Отмечается, что к этой хартии подключились уже 4 тыс. предприятий. В хартии представлен перечень мер и принципов противодействия коррупции в предпринимательской среде.
Все эти предложения хороши, но только выглядят они пока исключительно «бумажными». Ведь документов, в которых рассказывается, что «коррупция – это очень плохо», а «коррупционер – плохой человек», в России создано достаточно. И хартий, и меморандумов, и трактатов... Вот только пока, без принятия реально действенных мер, на все эти документы лица, замешанные в коррупционных сделках и связях, если и смотрят, то с ухмылкой на губах. Коррупционных преступлений от принятия новых и новых документов, к сожалению, меньше не становится. А не становится в первую очередь по той причине, что коррупционеры явно не считают наказание может оказаться хотя бы соразмерным совершённому преступлению - разве что, в единичных случаях.
Возможно, основной причиной того, что уровень коррупции остаётся высоким, является то, что преступно нажитые средства нередко остаются в распоряжении преступника (членов его семьи) и после того, как в дело вступила фемида.
По словам Сергея Катырина, в этом перечне должны оказаться все организации с государственным участием.
Также предлагается в юридическом плане закрепить Антикоррупционную хартию российского бизнеса, созданную предпринимательским сообществом. Отмечается, что к этой хартии подключились уже 4 тыс. предприятий. В хартии представлен перечень мер и принципов противодействия коррупции в предпринимательской среде.
Все эти предложения хороши, но только выглядят они пока исключительно «бумажными». Ведь документов, в которых рассказывается, что «коррупция – это очень плохо», а «коррупционер – плохой человек», в России создано достаточно. И хартий, и меморандумов, и трактатов... Вот только пока, без принятия реально действенных мер, на все эти документы лица, замешанные в коррупционных сделках и связях, если и смотрят, то с ухмылкой на губах. Коррупционных преступлений от принятия новых и новых документов, к сожалению, меньше не становится. А не становится в первую очередь по той причине, что коррупционеры явно не считают наказание может оказаться хотя бы соразмерным совершённому преступлению - разве что, в единичных случаях.
Возможно, основной причиной того, что уровень коррупции остаётся высоким, является то, что преступно нажитые средства нередко остаются в распоряжении преступника (членов его семьи) и после того, как в дело вступила фемида.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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