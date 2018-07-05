Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив. Региону готовиться к войне?

Любые действия США враждебного характера будут слишком дорого (Вашингтону) стоить.

Заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции заявил, что Тегеран готов ответить на акты давления со стороны США. Напомним, что Вашингтон в одностороннем порядке вышел из так называемого ядерного соглашения, вернул антииранские санкции и теперь требует от европейских «партнёров» сделать в отношении Ирана то же самое. Также США рассматривают новую возможность введения запрета на экспорт иранских углеводородов.Замкомандующего КСИР Исмаил Коусари заявил, что в случае американских попыток заблокировать поставки Ираном нефти на международный рынок США сами могут столкнуться с большими «нефтяными проблемами». В частности, Коусари пригрозил Вашингтону перекрытием Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% всей мировой нефти.Из заявления замкомандующего КСИР:Экономические эксперты уже оценили заявление Коусари в плане того, как реальная блокировка Ормузского пролива может повлиять на нефтяные котировки. Сходятся экономисты во мнении, что в этом случае нефть легко преодолеет барьер в 100 долларов в течение нескольких суток.Военные эксперты отмечают, что такой шаг Ирана приведёт к очередной войне в Персидском заливе с непрогнозируемыми последствиями не только для всей мировой экономики, но и для социально-политической системы целого ряда стран.