07:38 05 июля
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Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив. Региону готовиться к войне?

Заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции заявил, что Тегеран готов ответить на акты давления со стороны США. Напомним, что Вашингтон в одностороннем порядке вышел из так называемого ядерного соглашения, вернул антииранские санкции и теперь требует от европейских «партнёров» сделать в отношении Ирана то же самое. Также США рассматривают новую возможность введения запрета на экспорт иранских углеводородов.

Замкомандующего КСИР Исмаил Коусари заявил, что в случае американских попыток заблокировать поставки Ираном нефти на международный рынок США сами могут столкнуться с большими «нефтяными проблемами». В частности, Коусари пригрозил Вашингтону перекрытием Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% всей мировой нефти.

Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив. Региону готовиться к войне?



Из заявления замкомандующего КСИР:
Любые действия США враждебного характера будут слишком дорого (Вашингтону) стоить.


Экономические эксперты уже оценили заявление Коусари в плане того, как реальная блокировка Ормузского пролива может повлиять на нефтяные котировки. Сходятся экономисты во мнении, что в этом случае нефть легко преодолеет барьер в 100 долларов в течение нескольких суток.

Военные эксперты отмечают, что такой шаг Ирана приведёт к очередной войне в Персидском заливе с непрогнозируемыми последствиями не только для всей мировой экономики, но и для социально-политической системы целого ряда стран.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. новичок (garik) Сегодня, 07:05
    это уже который раз иранцы грозят перекрыть пролив. а ведь если перекроют, то может начаться и “замес“.
    думаю перебесятся, перекрывать не станут.
    новичок
    1. Чёрный Сегодня, 07:11
      Выходит , что для России санкции против Ирана просто на руку . Ждём от Трампа обещанного . Зря что ли в Думе шампусик в честь него пили . wassat
      Чёрный
      1. новичок (garik) Сегодня, 07:16
        да чёрт его знает, что для нас лучше: санкции по Ирану, или свободная торговля с Ираном_ я думаю торговля получше будет, ведь тем самым не просто имеем гешефт от обмена товаров и услуг, но и развивается промышленность. а нефть, так сауды и компашка и без Ирана не хило регулируют цену.
        новичок
        1. atalef (александр) Сегодня, 07:18
          Цитата: новичок
          да чёрт его знает, что для нас лучше: санкции по Ирану, или свободная торговля с Ираном_ я думаю торговля получше будет, ведь тем самым не просто имеем гешефт от обмена товаров и услуг, но и развивается промышленность. а нефть, так сауды и компашка и без Ирана не хило регулируют цену.

          американские санкции никоим образом не обязывают Россию их соблюдать.
          Просто и Ирана денег не будет laughing
          atalef
          1. новичок (garik) Сегодня, 07:26
            я с вами полностью согласен, касательно необязательности (мягко говоря) санкций янки по Ирану для нас. но деньги таки появляются тогда, когда процветает торговля. а если уж совсев плохо (в чём сомневаюсь), Иран может взять заём в банке ШОС, не помню его абравиатуру.
            новичок
            1. atalef (александр) Сегодня, 07:28
              Цитата: новичок
              Иран может взять заём в банке ШОС, не помню его абравиатуру.

              А кредит вроде как возвращать не надо ? belay
              atalef
              1. новичок (garik) Сегодня, 07:33
                ну так естественно. вы думаете, уж если наши пойдут на торговлю с Ираном, то в случае взаимного товарооборота у иранцев не будет денег?
                новичок
                1. atalef (александр) Сегодня, 07:37
                  Цитата: новичок
                  ну так естественно. вы думаете, уж если наши пойдут на торговлю с Ираном, то в случае взаимного товарооборота у иранцев не будет денег?

                  можете нарисовать схему ?
                  Что Иран может продать России для того что бы у него появились деньги , и что затем на эти деньги купить ? laughing
                  atalef
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:17
        А если сама Россия не присоединится к этим санкциям, то наверно на две руки).
        Удручает лишь, что бензин опять подорожает.
        Хагалаз
        1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 07:26
          Бензин и так подорожает. Пройдет немного времени, все перебесятся от прошлого подорожания, подзабудут, а потом бензин медленно, но верно продолжит дорожать...
          WATCH_OFFICER
          1. atalef (александр) Сегодня, 07:30
            Цитата: WATCH_OFFICER
            Бензин и так подорожает.

            в тему
            Исследование Федерации автовладельцев России (ФАР), в котором говорится о методике определения недолива топлива на АЗС, является клеветой. Об этом заявили в Независимом топливном союзе (НТС).

            Организация предлагает обратить внимание на два ключевых момента в предложенной ФАР методике, которая «ставит под сомнение заявленные выводы». В частности, НТС показался сомнительным метод «тайного покупателя», при котором бензин подают в пластмассовую канистру в багажнике, а затем переливают в мерное устройство. «Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива»,

            good
            atalef
        2. Anarchist (Александр) Сегодня, 07:26
          Цитата: Хагалаз
          Удручает лишь, что бензин опять подорожает.

          Он в любом случае подорожает! У бензина странная особенность: чтобы ни случилось - он дорожает, ничего не случилось - он дорожает... Я даже пукнуть или чихнуть боюсь, вдруг из-за этого подорожает...
          Anarchist
      3. himRa (Рахим) Сегодня, 07:20
        Цитата: Чёрный
        Выходит , что для России санкции против Ирана просто на руку . Ждём от Трампа обещанного . Зря что ли в Думе шампусик в честь него пили . wassat

        Приветствую,и что главное...нефть от таких ,,непоняток,, только выростит в цене ...хошь не хошь а начнешь задумываться! laughing
        himRa
    2. atalef (александр) Сегодня, 07:14
      Цитата: новичок
      это уже который раз иранцы грозят перекрыть пролив. а ведь если перекроют, то может начаться и “замес“.
      думаю перебесятся, перекрывать не станут.

      Иран истерит.
      Валюта - 450% инфляции , сильнейшая засуха.
      С угрозой введения новых санкций и автомтическим возвращением ситуации 4-х летней давности - аятоллы понимают - всё может закончиться хреново.
      atalef
      1. Чёрный Сегодня, 07:18
        Цитата: atalef
        Иран истерит.

        Вы выдаёте желаемое за действительное. Основной покупатель иранской нефти - Китай. С какого перепугу он, вдруг, перестанет её покупать? Да и ЕС тоже США лесом послал в этом вопросе. Да, есть страны косвенно или напрямую заинтересованные в санкциях,- это в общем то все страны - крупные экспортёры нефти, но Китай, Япония и ЕС к ним не относятся.
        Чёрный
        1. atalef (александр) Сегодня, 07:22
          Цитата: Чёрный
          Вы выдаёте желаемое за действительное

          С чего это Вы решили ?
          Цитата: Чёрный
          Основной покупатель иранской нефти - Китай.

          и что ?
          Цитата: Чёрный
          С какого перепугу он, вдруг, перестанет её покупать?

          Смысл попадать под вторичные санкции от США , если нефть можно купить и у других ?
          Цитата: Чёрный
          Да и ЕС тоже США лесом послал в этом вопросе

          Уверены ?
          Чего ж тогда Рухани в Европу с такой скоростью рванул ?
          а тут,
          В Германии задержан иранский дипломат, а в Бельгии — два бельгийских гражданина иранского происхождения, которых подозревают в подготовке теракта во Франции. Правоохранители начали расследование этого дела, основываясь на данных спецслужб Бельгии.

          Как сообщает ВВС, нападение планировалось на участников проходящей в Париже ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана, в которой принимают участие известные политики из США, в том числе и советник главы Белого дома, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

          В Бельгии у арестованных изъяли 500 гр взрывчатки и детонатор. Задержанный же в Германии дипломат работает в иранском посольстве в Вене.
          atalef
          1. Чёрный Сегодня, 07:28
            Цитата: atalef
            С чего это Вы решили ?

            С того же что и вы wink
            и что ?
            Смысл попадать под вторичные санкции от США , если нефть можно купить и у других ?
            Вот Китай прям кинулся выполнять указание США " у кого ему что покупать" laughing ...не путайте его с Израилем
            Чего ж тогда Рухани в Европу с такой скоростью рванул ?

            И что?...А Трамп к Путину зачем рванул? laughing ...А Нетаньяху нафига в Москву засобирался? Мало ли кто куда рванул...Оставьте ваши конспирологические теории
            Чёрный
            1. atalef (александр) Сегодня, 07:35
              Цитата: Чёрный
              Вот Китай прям кинулся выполнять указание США " у кого ему что покупать"

              нет , но элементарная логика и последние действия Китая говорят о другом..
              США гораздо более важный партнёр для Китая нежели иранская нефть
              Цитата: Чёрный
              .не путайте его с Израилем

              А израиль то тут каким боком ? Сову на глобус с утречка натягиваем ?
              Цитата: Чёрный
              И что?...А Трамп к Путину зачем рванул?

              Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос ?
              Или может погуглить попробуете ?
              Президент Ирана Хасан Рухани отправился в Европу для проведения переговоров по спасению ядерной сделки, из которой в одностороннем порядке вышли США. Визит проходит на фоне социальных протестов в Иране, начатых из-за недовольства экономической политикой правящего режима.


              Цитата: Чёрный
              А Нетаньяху нафига в Москву засобирался? Мало ли кто куда рванул...Оставьте ваши конспирологические теории

              ну вообще то факты на поверхности и понятны.
              atalef
            2. himRa (Рахим) Сегодня, 07:37
              Цитата: Чёрный
              Цитата: atalef
              С чего это Вы решили ?

              С того же что и вы wink
              и что ?
              Смысл попадать под вторичные санкции от США , если нефть можно купить и у других ?
              Вот Китай прям кинулся выполнять указание США " у кого ему что покупать" laughing ...не путайте его с Израилем
              Чего ж тогда Рухани в Европу с такой скоростью рванул ?

              И что?...А Трамп к Путину зачем рванул? laughing ...А Нетаньяху нафига в Москву засобирался? Мало ли кто куда рванул...Оставьте ваши конспирологические теории

              Коллега! очень сложно спорить с лжецом,который утверждает о 450% инфояции...
              Хасан Роухани, выступая в воскресенье на 57-й генеральной сессии ЦБ в Тегеране, заметил: "Экономическая политика правительства и Центрального банка Ирана за прошедшие четыре года была вполне успешной и это подтверждается экономическими показателями
              himRa
      2. новичок (garik) Сегодня, 07:30
        вот я и говорю, что лучше торговать с Ираном.
        новичок
    3. dsk (Сергей) Сегодня, 07:14
      Цитата: новичок
      перекрывать не станут

      Пролив узкий, но перекрыть - это потопить "пустой" штатовский танкер?
      dsk
      1. новичок (garik) Сегодня, 07:20
        да не, зачем же травить воду? можно проще, подогнать каку нибудь старую “лоханку“ утопить. а пока её будут доставать, цены перевалят за сотню. но, это делается молча, без официальных заяв.
        новичок
    4. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:34
      Цитата: новичок
      уже который раз иранцы грозят перекрыть


      Перекрывали перекрывали, да невыперекрывовали.
      Ванёк
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:31
    Иран легко перекроет пролив, просто заминирует, и прикроет минные поля от траления с берега и катерами. Возможно, и авиацией. Что будут делать США? Воевать с Ираном? До полной победы? Наверняка не сможет. Ирак в последней войне в основном "купили", развратив военную верхушку...
    Нелегко Трампу будет выбраться из "Иранского тупика" laughing
    Горный стрелок
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