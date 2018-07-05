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Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив. Региону готовиться к войне?
Заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции заявил, что Тегеран готов ответить на акты давления со стороны США. Напомним, что Вашингтон в одностороннем порядке вышел из так называемого ядерного соглашения, вернул антииранские санкции и теперь требует от европейских «партнёров» сделать в отношении Ирана то же самое. Также США рассматривают новую возможность введения запрета на экспорт иранских углеводородов.
Замкомандующего КСИР Исмаил Коусари заявил, что в случае американских попыток заблокировать поставки Ираном нефти на международный рынок США сами могут столкнуться с большими «нефтяными проблемами». В частности, Коусари пригрозил Вашингтону перекрытием Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% всей мировой нефти.
Из заявления замкомандующего КСИР:
Экономические эксперты уже оценили заявление Коусари в плане того, как реальная блокировка Ормузского пролива может повлиять на нефтяные котировки. Сходятся экономисты во мнении, что в этом случае нефть легко преодолеет барьер в 100 долларов в течение нескольких суток.
Военные эксперты отмечают, что такой шаг Ирана приведёт к очередной войне в Персидском заливе с непрогнозируемыми последствиями не только для всей мировой экономики, но и для социально-политической системы целого ряда стран.
Замкомандующего КСИР Исмаил Коусари заявил, что в случае американских попыток заблокировать поставки Ираном нефти на международный рынок США сами могут столкнуться с большими «нефтяными проблемами». В частности, Коусари пригрозил Вашингтону перекрытием Ормузского пролива, через который транспортируется около 20% всей мировой нефти.
Из заявления замкомандующего КСИР:
Любые действия США враждебного характера будут слишком дорого (Вашингтону) стоить.
Экономические эксперты уже оценили заявление Коусари в плане того, как реальная блокировка Ормузского пролива может повлиять на нефтяные котировки. Сходятся экономисты во мнении, что в этом случае нефть легко преодолеет барьер в 100 долларов в течение нескольких суток.
Военные эксперты отмечают, что такой шаг Ирана приведёт к очередной войне в Персидском заливе с непрогнозируемыми последствиями не только для всей мировой экономики, но и для социально-политической системы целого ряда стран.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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