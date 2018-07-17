Эдинбургский замок: крепость королей, одетых в юбки

Рассвет над замком – это очень красиво!В нем все интересно и производит сильное впечатление: вид издали и вид вблизи, дорога к нему и вид из его окон, архитектура и внутреннее убранство, а еще окружающие его мифы и легенды, словом, так все история и все очень древняя культура. Недаром эту крепость, расположенную на вершине потухшего вулкана, обычно называли «ключом к стране»! Кстати, копают археологи на территории замка до сих пор. По мере возможности, конечно, поскольку просто так там никто не позволит поднимать плиты и расшатывать фундаменты. Тем не менее уже доказано, что люди здесь жили очень давно, то есть когда и замка-то тут никакого не было.Эдинбургский замок.Забираться на скалу, на которой он стоит, всегда было делом нелегким, и те, кто когда-то это место для жизни облюбовал, свою защищенность очень ценили. А потом появилась легенда, что тот, кто владеет Эдинбургским замком, владеет Шотландией! Поэтому неудивительно, что и после Второй Мировой войны он все еще принадлежал Министерству обороны и числился в списке действующих в стране фортификационных укреплений, а музейным объектом сделался сравнительно недавно. Как бы там ни было, мы знаем, что уже римляне построили здесь некое укрепление. Затем кому оно только не принадлежало – и скоттам, и бриттам, и даже пиктам. Среди римлян во II в. было известно поселение, которое они называли «Алауна», что значит «горное место», очень может быть, что это «место» как раз и находилось на Замковой скале.Эдинбургский замок и расположенный внизу фонтан.Во всяком случае в 600-ом году нашей эры согласно древним летописям на «Замковой скале» в крепости Эйдин проживал король Муннидог. Подвластная ему территория была невелика, войско численностью тоже не впечатляло и в битве с англами он был разбит. Кстати, ее название Эйдин относится только к этому году. До того, и до XVII века включительно, эта крепость в Эдинбурге именовалась «Замком девственниц».Зимой они выглядят так…Теперь в истории замка у нас будет лакуна в целых 500 лет, за время которых много чего произошло, а люди здесь все жили и жили. Что до цифры 500, то она возникла опять-таки из документов, так как первое упоминание, в котором описывался этот замок, относится к 1093 году. Летопись сообщает о смерти короля Малькольма III, ну и еще о том, что именно здесь, в «Замке девственниц», умерла от горя его вдова, а дети сумели во время осады бежать от врагов через потайную дверь в стене. Причем его жену, Маргариту, за ее благочестие впоследствии канонизировали, и она стала первой шотландской святой!Вид на замок сверху.Причем уже тогда на «Замковой скале» при сыне Маргариты короле Давиде I состоялось первое заседание парламента Шотландии. Кстати, до правления Давида Эдинбург не был столицей Шотландии. Он стал таковой именно при нем. А кроме того, король построил здесь и первые каменные здания: часовню в честь матери св. Маргариты и церковь св. Девы Марии.Королевский дворец.А вот дальше шотландцам не повезло. Случилось так, что в 1174 г. внук Давида I король Вильгельм I Шотландский по прозвищу «Лев» не оправдал своего воинственного прозвища, проиграл битву у Алнвика и оказался в плену у англичан. За свое освобождение он должен был стать вассалом Генриха II, отдать ему Эдинбургский замок, а Шотландию – признать его леном. Но женившись на внучке Генриха I, он вернул его в качестве приданного, после чего еще и вернул стране независимость, причем очень даже мирным способом. Он купил ее у короля Ричарда Львиное Сердце, которому срочно потребовались деньги на крестовый поход, за очень приличную сумму в 10 тыс. серебряных марок.Ворота в замок.В конце XIII века войну против Шотландии начал король Англии Эдуард I и сумел взять Эдинбургский замок всего лишь за два месяца. Англичане установили метательные машины и три дня забрасывали его камнями, после чего гарнизон его сдался. Все королевских регалии и драгоценности, принадлежавшие шотландским королям, отправили в Лондон, и туда же отвезли множество исторических архивов, представлявших, видимо, уже тогда в глазах завоевателей немалую ценность.Вид на замок из города.В дальнейшем «Замок девственниц» то и дело переходил из рук в руки. То шотландцы собирались с силами и отбивали его у англичан, то англичане в ответ забирали его обратно. Так продолжалось до 1357-го года, когда короли Шотландии и Англии подписали, наконец-то, договор, по которому Шотландия обрела полную независимость. Спустя 10 лет после этого события в замке построили башню высотой 30 м, которую в честь подписанта этого договора так и назвали башней короля Давида II. Но, к сожалению, до нашего времени она не сохранилась.Большой зал.Главный камин в Большом зале.В 1479 г. в Башне Давида содержался Александр Стюарт, второй сын короля Якова II и Марии Гелдернской, обвиненный в колдовстве. Но будучи все-таки сыном короля он содержался с привилегиями, имел доступ к вину, и сумел бежать. Он напоил свою стражу и спустился по веревке из окна камеры. Сюжет очень похожий на сцену бегства «Железной маски» из кинофильма 1962 года. Естественно, что бежать Александр мог только во Францию, где он встретил теплый прием у Людовика XI. В 1482 г. вспыхнул мятеж шотландских баронов против короля, Якова III заключили в Эдинбургском замке, и теперь Александр Стюарт смог уже вернуться в Шотландию, опираясь на поддержку Ричарда III, которому требовались любые союзники.Один из каминов Большого зала.Шли годы. Обитатели замка, как и положено средневековым сеньорам, опивались, объедались, тискали по углам служанок и задирали жницам юбки в полях, ездили на охоту, а также предавали и клятвопреступничали, рубили головы – словом, вели нормальную средневековую жизнь. Мария Стюарт родила в замке короля Якова, хотя сам этот замок ей никогда и не нравился. Постепенно он обрастал новыми укреплениями, а главное – бастионами для пушек.В замке находится солидная коллекция старинного оружия. Правильнее сказать – оно там повсюду!В 1573 году он был осажден войсками королевы Елизаветы. С трех сторон к нему было невозможно подобраться из-за отвесных скал, а единственная дорога, что вела к его воротам из долины, была очень крутой и такой узкой, что защитники крепости могли уничтожить его первым же пушечным выстрелом.Зал Славы – Шотландский военный мемориал.И тогда полководец Елизаветы Вильям Друри отказался от штурма и почти месяц строил напротив замка орудийную батарею. Когда она была готова, с 17 по 29 мая начался артиллерийский обстрел «Замка девственниц». Причем огонь не умолкал ни днем, ни ночью. Летописи сообщают, что тогда в замок попало более 3000 снарядов и можно себе представить, что там творилось. Башня Давида II и многие другие укрепления крепости были полностью уничтожены. Даже колодец и тот был разрешен, так что у защитников начались проблемы с водой. В итоге защитники крепости взбунтовались против своих командиров и сдали замок. Елизавета I проявила к ним милость и отпустила всех солдат на свободу, и только двух братьев, руководивших обороной и державших сторону Марии Стюарт, и двух ювелиров, чеканивших монеты из чистого золота с ее изображением, королева приказала повесить.Следующие полтора века замок несколько раз вновь укреплялся и затем вновь разрушался, а его окрестности и стены оглашались криками войны и стонами погибающих. Шотландцы, хотя им и приходилось очень тяжело, не желали сдаваться англичанам. Но в 1707 году Шотландия все-таки стала частью Великобритании. А в 1728-м году власти Объединенного Королевства, имея ввиду стратегическое значение этого важного объекта, построили в замке сразу несколько башен с бойницами.И очень вовремя они это сделали! Поскольку в 1745 году последовало очередное восстание, в ходе которого якобинцы вновь попытались овладеть «сердцем Шотландии». Но взять замок штурмом им не удалось, а такого количества артиллерии, как в 1573 году, у них просто не было.Музей – тюрьма!Больше внутри королевства боевых действий уже не велось, но тем не менее замок находился в списке Министерства обороны Объединенного Королевства как важный военный объект. А затем уже в 1799 году на его территории началось строительство множества новых помещений. Были возведены Дом Губернатора и Казармы, получившие название «Новых». Но теперь замок превратили в крепость-тюрьму, где содержались особо опасные преступники.Вид на замок с площади Грассмаркет.Но, видимо, не очень замок подходил для этой цели. Поскольку в 1811 году из него бежали сразу 49 заключенных, сумевших проделать лаз в южной части замка. После этого тюрьму перенесли.Королевские регалии.А затем в замке случилось эпохальное событие. Писатель Вальтер Скотт в 1818 году, прочитав старинные документы, нашел в нем корону Шотландии. Он получил разрешение на поиски, отправился в замок и… нашел! Так что старинные документы – это великая вещь, и тот, кто ими пренебрегает, совершает большую ошибку.С 1830 года Эдинбургский замок разрешили посещать туристам, а спустя еще 15 лет в часовне святой Маргариты – вдовы Малькольма III, начали совершать богослужения, что привлекло сюда многочисленных шотландцев-католиков.Часовня Святой Маргариты – самое старое здание в Эдинбурге, построенное в 1130 году.В 1880 году в замке были проведены очень большие реставрационные работы, после которых он и приобрел современный внешний вид. Но свое тюремное назначение замок тоже не потерял. В годы Второй Мировой войны в нем содержали немецких летчиков-ассов из Люфтваффе. Именно поэтому немцы город и не бомбили. Ведь даже случайная бомба могла бы погубить самых настоящий героев!«Часовая пушка»Что и как следует смотреть в Эдинбургском замке? Ну, прежде всего, следует подойти к нему по улице, которая называется «королевской милей», которая интересна уже сама по себе. Затем нужно посетить часовню Святой Маргариты. Ведь это самое старое сооружение на земле Объединенного Королевства. А потом только и остается, что переходить из музея в музей, которые в замке устроены повсюду. И в стенах (!), и в «Доме губернатора», даже в тюремных камерах.«Часовая башня» с черным шаром на кресте.В одной из комнат выставлен и знаменитый Камень судьбы! Что это такое? А вот что: легендарный камень, которому более 3 000 лет. Опять же, по легенде, этот камень принадлежал дочери египетского фараона Рамсеса II. И вот она зачем-то (вот уже явный бред!) повезла его в Шотландию, да тут и оставила, а после этого на нем стали короноваться все монархи страны. Захватив замок, англичане его увезли в Лондон. Но в 1996 году с одобрения королевы Елизаветы II камень решили вернуть в Эдинбургский дворец. Правда, при одном условии: как он понадобится для коронации нового монарха Объединенного Королевства, Камень судьбы заберут и отвезут в Лондон.«Камень судьбы»По другой легенде, на нем спал святой Иаков, когда ему явились ангелы, спустившиеся на землю по лестнице. В какую из них следует верить и следует ли вообще, сказать сложно. Но люди верят. Во всяком случае, во время торжественной церемонии его возвращения народ и католические священники стояли вдоль всей «королевской мили» и было и тех, и других ну просто очень много.Очень занятное кладбище для собак гарнизонных офицеров.Смотрят люди и на «Часовую пушку», которая с 1861 года во все дни (кроме праздников Рождества и Страстной пятницы), ровно в 13-00 производит один выстрел. Дублируется он «Шаром времени», который находится на башне вне замка на расстоянии в 1 238 м. В 13-00 он падает и одновременно грохочет пушка. «Часовых пушек» было несколько, и все они сохраняются в замке. Та, что стреляет сейчас, является легким современным артиллерийским орудием L119, находящимся на вооружении. Наконец, если вы решили побывать в замке-крепости в конце августа, то не забудьте уточнить время. Поскольку тогда вы сможете увидеть поистине и феерическое зрелище, а именно – фестиваль лучших военных оркестров мира. На его открытии по внутреннему двору проходит огромное количество шотландских барабанщиков в национальной военной униформе, отбивающих дробь. За ними идут волынщики, своим заунывным душераздирающим воем отдающие дань истории гордой Шотландии.«Монс Мэг». Вид сбоку.Калибр впечатляет!А это ее ядра!Есть в замке и еще один уникальный памятник эпохи: бомбарда «Монс Мег» («Кружка Монс») — одно из немногих сохранившихся до нашего времени кованых орудий XV века. Считается, что она была сделана по приказу Филиппа III Доброго, герцога Бургундского, в 1449 году, и 8 лет спустя ее преподнесли в дар королю Шотландии Якову II. Калибр орудия 520 мм. «Монс Мег» входит в число крупнейших в мире орудий, использующих каменные ядра. Точно известно, что она стреляла один раз, на свадьбу королевы Марии и французского дофина Франциска. Каменное ядро из нее улетело на 3 километра, однако ствол при этом треснул, обнажив свою внутреннюю структуру. Потом, кстати, ядро это нашли, хотя и не скоро!Вот в этом месте ее и разорвало, и теперь благодаря этому хорошо видно, как она была устроена!