10:22 05 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Огненная дуга. 75 лет с начала Курской битвы

5 июля 1943 года – ровно 75 лет назад – началось одно из самых крупных сражений в истории человечества – Курская битва. Эта битва справедливо относится историками к числу ключевых в Великой Отечественной войне. Курская битва в итоге привела к окончательному переходу стратегической инициативы в войне к Красной армии, гнавшей противника до Берлина, Вены и Кёнигсберга.

К моменту начала Курской битвы, на которую гитлеровские войска возлагали большие надежды в плане перехвата инициативы после поражения под Сталинградом, собрались гигантские силы и средства с обеих сторон. По самым скромным оценкам, с двух сторон по фронту в районе Курской дуги сошлись более 2 млн человек личного состава армий. Было использовано более 7 тысяч танков и самоходных орудий, не считая резервов. Свыше 4 тысяч самолётов.

Курская битва состояла из трёх основных этапов, первым из которых стал этап по сдерживанию наступательного удара вермахта, носившего название «Цитадель». Оборонительная операция советских войск продлилась с 5 по 23 июля, перейдя во второй и третий этапы – Орловскую и Белгородско-Харьковскую операции. Эти стратегические операции завершились разгромом противника, потери которого по итогам всей Курской битвы к 23 августа 1943 года составили более 100 тыс. убитыми и пропавшими без вести и около полумиллиона ранеными. Потери в военной технике – до 2,9 тысяч танков и САУ и не менее 1,6 тыс. самолётов.


Одним из наиболее драматичных событий Курской битвы можно считать величайшее танковое сражение в истории – битву под Прохоровкой. О точных потерях Красной армии и гитлеровских сил в ходе этого сражения историки спорят до сих пор, предоставляя различные аргументы в пользу той или иной версии.

Из воспоминаний Георгия Константиновича Жукова о Курской битве:
Гитлер не понимал, что провал крупной стратегической операции зависит не только от командующих, а определяется главным образом большой суммой военно-стратегических, политических, моральных и материальных факторов.


Все эти факторы, помноженные на героизм советских воинов, и привели к тому, что под Курском гитлеровская армия была разбита и больше не смогла организовать серьёзного контрнаступления.

Огненная дуга. 75 лет с начала Курской битвы


Как напоминание - ровные ряды обелисков с именами тех, кто пришёл на русскую землю для её завоевания, но так навсегда и остался лежать в сырой земле в нескольких километрах от Курска - ныне города воинской славы России.

Использованы фотографии: Военное обозрение, прохоровское-поле.рф
18

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:19
    ровные ряды обелисков с именами тех, кто пришёл на русскую землю для её завоевания, но так навсегда и остался лежать в сырой земле

    Свою часть Русской земли они как раз-таки и завоевали...
    Ванёк
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:57
      уж сколько завоевателей в земле нашей....
      роман66
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:05
        И не сосчитать...
        Ванёк
    2. cast iron (cast iron) Сегодня, 09:45
      На удобрение земли русской пошли цивилизованные европейцы.
      cast iron
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:19
    Подвиг советских воинов бессмертен . Мы помним ! soldier
    bouncyhunter
    1. Дирижер Сегодня, 08:34
      Т 34-76 против Тигра не играл то особенно.
      Дирижер
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:39
        Цитата: Дирижер
        Т 34-76 против Тигра не играл то особенно.

        Увы,что было под рукой с тем и сражались.И умирали,но и победили!!!
        Фил77
        1. Дирижер Сегодня, 08:41
          Да , что было то было , сражались героически. Кстати, историю, не помню где читал, как т 60 , тигра подбил, кружа вокруг него , правда то был уже 1944 год.
          Дирижер
          1. BAI Сегодня, 08:48
            Т-70. Т-60 с 20 мм пушкой этого не мог в принципе (да и не было Т-60 на Курской дуге).
            BAI
            1. роман66 (роман) Сегодня, 08:52
              может , тот случай, когда Т-60 тигра на артиллерийскую засаду навел?
              роман66
      2. роман66 (роман) Сегодня, 08:55
        с 500 метров в борт... более никак. с тиграми больше артиллерия боролась
        роман66
      3. cast iron (cast iron) Сегодня, 09:47
        Еще как играл. С точки зрения стратегических наступательных операций, "Тигр" был вообще бесполезной кучей металлолома. Он был не способен делать многокилометровые глубинные рейды. Т-34 прекрасно это делал.
        cast iron
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:27
    Психологический надлом гитлеровцев произошёл в Сталинграде. А "Цитадель" - это была попытка вернуть стратегическую инициативу и "указать" Красной Армии её место. Посему немцы, даже поняв по началу нашей контрподготовки, что внезапного удара не получится - все равно "полезли". Тут им хребет и сломали...
    Горный стрелок
  4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:32
    Ну не звал их к нам никто,а уж если пришли,то получите по заслугам!Вечная Память погибшим в этой войне!
    Фил77
  5. Дирижер Сегодня, 08:44
    Заметтили, что на постаментах стоят т 34-85 , 76 ни разу не видел .
    Дирижер
    1. cast iron (cast iron) Сегодня, 09:49
      Какие остались в большом количестве после войны - такие и поставили. Надо понимать, что большинство памятников поставили много позже 1945 года. К тому моменту почти все танки войны переплавили в мартене.
      cast iron
    2. Romka47 (Роман) Сегодня, 09:49
      Там на поле стоят кроме Т 34-85 которых в той битве не было, еще и ИСУ 152 которых тогда тоже еще небыло
      Romka47
  6. BAI Сегодня, 08:46
    Одним из наиболее драматичных событий Курской битвы можно считать величайшее танковое сражение в истории – битву под Прохоровкой.

    Да, всей правды об этом сражении мы до сих пор не знаем. Официальная история сильно искажена.
    BAI
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:53
      ходят такие слухи..
      роман66
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:53
      Цитата: BAI
      Одним из наиболее драматичных событий Курской битвы можно считать величайшее танковое сражение в истории – битву под Прохоровкой.

      Да, всей правды об этом сражении мы до сих пор не знаем. Официальная история сильно искажена.

      Кто то из великих сказал,что историю пишут победители.В этой войне победили мы!
      Фил77
    3. сайгон (виктор) Сегодня, 09:29
      Под Прохоровкой против германских частей вели бой части 5 танковой армии причем не все и в не полном составе , с в сражении под Бродами танков было больше .
      А то что с таким трудом восстановленные танковые части врага были растрепанны это важно , последствия поражения вермахт хлебал полной ложкой .
      сайгон
    4. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 09:35
      Цитата: BAI
      Одним из наиболее драматичных событий Курской битвы можно считать величайшее танковое сражение в истории – битву под Прохоровкой.

      Да, всей правды об этом сражении мы до сих пор не знаем. Официальная история сильно искажена.

      Да, ладно,.. Что ж Вы торопитесь голову пеплом посыпать? В каком именно месте искажена официальная история про Прохоровку? Всё нормально у нас с историей Прохоровки. Есть книга Маркина "Курская битва", есть кино "Освобождение". Можно сказать, что там изложена официальная версия событий. Но при этом каждый желающий мог узнать гораздо больше, зайдя в обычную советскую библиотеку. В мемуарах военачальников и солдат рангом пониже я ещё в советские времена находил множество интереснейшей информации.
      Николай Фёдоров
  7. Дирижер Сегодня, 08:47
    Точнее видел, но не на постаменте а в Отаре 9Казахстан) там в каком огороженом учпстке стояли Су 76, су 122, ИСУ 152 и Т 34-76 , и еще е понятый мною танк. валентайна похож.
    Дирижер
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:54
      очень рекомендую книги Барятинского, после них проблем с опознанием не возникнет
      роман66
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:18
        Цитата: роман66
        очень рекомендую книги Барятинского, после них проблем с опознанием не возникнет

        Спасибо за совет,Роман!Только что скачал две книги автора,буду изучать.
        Фил77
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:22
          программных четыре
          роман66
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 09:14
      Цитата: Дирижер
      Точнее видел, но не на постаменте а в Отаре 9Казахстан) там в каком огороженом учпстке стояли Су 76, су 122, ИСУ 152 и Т 34-76 , и еще е понятый мною танк. валентайна похож.

      В Отаре или в пгт Гвардейском? Уточните, пожалуйста. Отар - это просто казахский посёлок-станция, а вот рядом - гораздо больший по размеру пгт Гвардейский. Так он назывался в советские годы. Там стояла учебная дивизия и ещё кое-что секретное.
      Николай Фёдоров
      1. Дирижер Сегодня, 09:53
        ПГТ Гвардейский от Отара в км 25 было, если ехать по чугунке в сторону ЧУ , вот с правой стороны и был . А секретного там много что было , туда далее в горы , вообще не пускали. , Ту 16 там видео разок (учтите это был 1986 год) А по технике, что видел, она стояла в км 5 не доезжая вокзала Отарского , с той же правой стороны.
        Дирижер
  8. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 09:00
    Цитата: из статьи
    5 июля 1943 года – ровно 75 лет назад – началось одно из самых крупных сражений в истории человечества – Курская битва.

    Я дико извиняюсь, что немного не в тему. Это, конечно, хорошо, что мы помним и чтим эту великую дату. Я просмотрел сегодня - на многих интернет-рессурсах говорят про Курскую дугу. Но почему-то нигде (как сговорились!) нет ни одного упоминания про другую более близкую к нам дату - 5 июля 2014 года. В этот день, точнее - в ночь на 5-е июля произошёл прорыв ополчения Донбасса из Славянска и Краматорска. В интернете можно лишь найти множество статей и видеороликов, датированных исключительно 2014-м годом. А ведь это надо помнить, не забывать. Это всё - неотъемлемая часть нашей великой истории.
    Предлагаю помянуть наших героев, добровольно оставшихся прикрывать отход основных сил и полёгших в землю за братьев своих.
    Николай Фёдоров
    1. Опасный Сегодня, 09:14
      не нашей, а украинской
      Опасный
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 09:52
        Цитата: Опасный
        не нашей, а украинской

        Мой юный друг! Мы, те, кто постарше, не разделяем историю на русскую и украинскую. Это всё наша история. Она у нас одна. И люди у нас одни. Родственники, друзья, знакомые, боевые товарищи. Этого же не выкинешь, как выкуренный чинарик...
        Ну, а что уж касается Донбасса... Возможно, для Вас там чужая война. Что-то там на далёкой Украине не наше происходит... А вот для меня и моих друзей, знакомых - там, на нашем родном Донбассе, - наша война. И гибнут там - наши люди. К великому сожалению - наши люди с обеих воюющих сторон. Как говорил комбриг Мозговой - "Нам не между собой воевать надо. Нам надо воевать вместе против других".
        Николай Фёдоров
      2. Дирижер Сегодня, 09:59
        Возмущенно, а что! Украина не наша? она временно оккупирована, смрадными гадами (с)
        Дирижер
  9. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:19
    Абсолютно не умаляя значение той Великой битвы и подвига нашего солдата...но по моему по итогам сражения под Прохоровкой Сталин Ротмистрова хотел под суд отдать,за очень большие потери танков
    Андрей ВОВ
Картина дня