Огненная дуга. 75 лет с начала Курской битвы

Гитлер не понимал, что провал крупной стратегической операции зависит не только от командующих, а определяется главным образом большой суммой военно-стратегических, политических, моральных и материальных факторов.

5 июля 1943 года – ровно 75 лет назад – началось одно из самых крупных сражений в истории человечества – Курская битва. Эта битва справедливо относится историками к числу ключевых в Великой Отечественной войне. Курская битва в итоге привела к окончательному переходу стратегической инициативы в войне к Красной армии, гнавшей противника до Берлина, Вены и Кёнигсберга.К моменту начала Курской битвы, на которую гитлеровские войска возлагали большие надежды в плане перехвата инициативы после поражения под Сталинградом, собрались гигантские силы и средства с обеих сторон. По самым скромным оценкам, с двух сторон по фронту в районе Курской дуги сошлись более 2 млн человек личного состава армий. Было использовано более 7 тысяч танков и самоходных орудий, не считая резервов. Свыше 4 тысяч самолётов.Курская битва состояла из трёх основных этапов, первым из которых стал этап по сдерживанию наступательного удара вермахта, носившего название «Цитадель». Оборонительная операция советских войск продлилась с 5 по 23 июля, перейдя во второй и третий этапы – Орловскую и Белгородско-Харьковскую операции. Эти стратегические операции завершились разгромом противника, потери которого по итогам всей Курской битвы к 23 августа 1943 года составили более 100 тыс. убитыми и пропавшими без вести и около полумиллиона ранеными. Потери в военной технике – до 2,9 тысяч танков и САУ и не менее 1,6 тыс. самолётов.Одним из наиболее драматичных событий Курской битвы можно считать величайшее танковое сражение в истории – битву под Прохоровкой. О точных потерях Красной армии и гитлеровских сил в ходе этого сражения историки спорят до сих пор, предоставляя различные аргументы в пользу той или иной версии.Из воспоминаний Георгия Константиновича Жукова о Курской битве:Все эти факторы, помноженные на героизм советских воинов, и привели к тому, что под Курском гитлеровская армия была разбита и больше не смогла организовать серьёзного контрнаступления.Как напоминание - ровные ряды обелисков с именами тех, кто пришёл на русскую землю для её завоевания, но так навсегда и остался лежать в сырой земле в нескольких километрах от Курска - ныне города воинской славы России.