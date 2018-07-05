10:25 05 июля
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О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...

Новейшие российские истребители Су-57 получили боевой опыт в Сирии, где проводится антитеррористическая операция, передает РИА Новости сообщение члена экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимира Гутенева.



Пребывание в Сирии четырех российских самолетов Су-57 позволило, в том числе получить дополнительные данные о способности машины обнаруживать (с помощью бортового оборудования) американские F-22 и F-35, которые задействованы на том же театре военных действий, сказал Гутенев.


Ранее, в феврале, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в САР. Правда, тогда сообщалось лишь о двух машинах.

Между тем газета Известия рассказала о финальных испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М (развитие ракеты предыдущего поколения Р-37).

К разработке Р-37М конструкторы приступили в конце 2000-х годов. Планировалось, что ракета поступит на вооружение перехватчика МиГ-31. Однако позже было решено доработать боеприпас и вооружить им также истребители Су-30 и Су-35. Для этого была уменьшена стартовая масса и длина изделия.

ТТХ ракеты не раскрываются. Известно лишь, что дальность ее действия – более 300 км, масса – более 500 кг. Выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями. На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха.

По оценкам военных экспертов, новая ракета значительно увеличит возможности российской истребительной авиации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:10
    Пребывание в Сирии четырех российских самолетов Су-57 позволило, в том числе получить дополнительные данные о способности машины обнаруживать (с помощью бортового оборудования) американские F-22 и F-35, которые задействованы на том же театре военных действий, сказал Гутенев.
    по сути,это и было нужно проверить.
    Дедкастарый
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:18
      Цитата: Дедкастарый
      по сути,это и было нужно проверить.

      меня заинтересовали в его выступлении другие акценты.

      Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный истребитель Су-57 надо рассматривать как прекрасный самолет с экспортным потенциалом, но главные усилия должны быть сконцентрированы на создании переходной машины, заявил в среду "Интерфаксу-АВН" глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев.
      "Полагаю, что истребитель шестого поколения будет переходной машиной между самолетами, еще управляемыми человеком, и беспилотными интеллектуальными ударными комплексами (БИУК) - в данном случае мы говорим о воздушных БИУК, которые смогут благодаря своему интеллекту выполнять поставленные задачи, в том числе и достаточно массированными группами", - сказал он, комментируя заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что массовых поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы не будет.
       "Я в значительной степени солидарен со словами Юрия Ивановича (Борисова) по поводу того, что вряд ли стоит ожидать массированные закупки Су-57", - отметил В.Гутенев. "При несомненных достоинствах данной машины мы, конечно же, понимаем, что старт программе был дан еще в 2001 году, и реализация программы по целому ряду объективных причин затянулась (изначально планировалось в 2006 - 2007 годах провести летные испытания, а с 2014 года уже поставлять в войска), в связи с очень динамичным развитием технологий - это касается и систем радиоэлектронной борьбы, и новых композитных материалов, и новых возможностей, которые предоставляют аддитивные технологии с точки зрения конструктивного удешевления машин", - констатировал он.
      "Ну, и конечно, это связано с тем, что мы обладаем весьма совершенными машинами - это Су-34 и Су-35, которые хорошо себя проявили", - отметил В.Гутенев. "До 2023-2024 года на Су-57 не предполагается установка двигателя второго этапа, испытания которого только начались, это - "Изделие 30", и не смотря на то, что наша машина значительно дешевле (по моим оценкам, в 2,5 раза, чем зарубежные аналоги 5-го поколения), но все-таки она значительно дороже и требует более тонких сервисов по сравнению с Су-34 и Су-35", - добавил В.Гутенев.


      Арон Заави
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 08:21
        Цитата: Арон Заави

        меня заинтересовали в его выступлении другие акценты

        старая информация. уже заказаны СУ-57для армии,с движками "2го этапа".
        андрей юрьевич
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 08:28
          Была информация, что первый заказ предполагает поставку в войска для опытной эксплуатации 12 Су-57 с двигателями первого этапа.
          Донской
        2. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 08:30
          так-то это одно и тоже выступление от 4 июля (вчера!!), что и в статье wink выходит переобулись.. хотя не исключаю, что вы знаете больше вице-премьера wink Сам докладывает laughing
          сказал он, комментируя заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что массовых поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы не будет

          умеют у нас заводить рака за камень, закамуфлировав отсутствие необходимых ресурсов
          Полагаю, что истребитель шестого поколения будет переходной машиной между самолетами, еще управляемыми человеком, и беспилотными интеллектуальными ударными комплексами (БИУК)

          ну, а это истинная причина
          но все-таки она значительно дороже и требует более тонких сервисов по сравнению с Су-34 и Су-35
          dik-nsk
      2. Alexej (Барбекю Сысой Армагедонович) Сегодня, 08:30
        Цитата: Арон Заави
        меня заинтересовали в его выступлении другие акценты

        Согласен, малообнадеживающие акценты. Будь сегодня СССР, то эти новые самолеты давно бы уже доработались и поставлялись в ВС. Но чтобы так стало, нам нужна плановая экономика.
        Alexej
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:11
          Цитата: Alexej
          Будь сегодня СССР, то эти новые самолеты давно бы уже доработались и поставлялись в ВС.

          Был бы такой-же бардак. Почитайте историю создания Су27, КБ Сухого имеет давние традиции народные средства по ветру пускать.
          Дырокол
          1. Alexej (Барбекю Сысой Армагедонович) Сегодня, 10:10
            Цитата: Дырокол
            Почитайте историю создания Су27, КБ Сухого имеет давние традиции народные средства по ветру пускать.

            Да уж лучше по ветру пускать народные средства в попытках усилить оборону страны, чем на яхты, виллы и на западные счета через офшоры.
            Alexej
        2. Govorun Сегодня, 09:27
          А вспомните,как в нашем СССР было загублено не мало очень интересных и перспективных разработок так,что не надо говорить,что при СССР все уже бы доработалось и поставилось в ВС,не живите иллюзиями о прекрасном прошлом и мрачном настоящем, потому как,что тогда,что сейчас имеется масса нюансов ( не беру во внимание человеческий фактор политиков) ,которые влияли и влияют на создание этой техники.
          Govorun
          1. Alexej (Барбекю Сысой Армагедонович) Сегодня, 10:16
            Цитата: Govorun
            А вспомните,как в нашем СССР было загублено не мало очень интересных и перспективных разработок

            Знаю. После 61 года, 22 съезда КПСС - начался плановый переход обратно к капитализму, который закончился контрреволюцией 1991 года. И разработки военные губились, очень интересные и перспективные. Но сегодня дела обстоят на порядок хуже, и с кадрами и с производственными возможностями.
            Alexej
    2. фрезер (александр) Сегодня, 08:22
      [/quote]по сути,это и было нужно проверить.[/quote]
      Во первых:то же самое могли сделать и американцы.
      Во вторых: американцы могли летать с линзами Люнберга.
      Всё же мне кажется, что этот полет был больше для пиара и внутреннего потребления.
      фрезер
    3. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 08:22
      Зачем для этого гнать в Сирию Су-57? По моему, для этого наиболее предпочтительнее самолеты разведчики типа Ту-204Р. А проходящие испытание самолеты были отправлены только ради рекламы и утверждения, что самолет испытывался в боевых условиях. Что там могли испытать за неполных 2 дня, с учетом предполетных приготовлений и послеполетного обслуживания? Либо наши что то не договаривают winked
      Донской
    4. mishaia_23 (Мишания (Никита)) Сегодня, 09:32
      По сути,это и было нужно проверить
      Это как Югославии со сбитыми стелсами f-117 , извените, мы просто не знали, что они невидемые...
      А теперь на верочку известно, точно Российское бортовое оборудование видет псевдо стелс самолеты f-35 и f-22 drinks
      mishaia_23
  2. новичок (garik) Сегодня, 08:11
    ага, сей депутатишко выдал опус из серии незвязным букв на тему надобности Су57. рекомендуюна ВПК. нейм
    новичок
    1. собаковод Сегодня, 08:17
      ага, мей депутатишко выдал опус из серии незвязным букв на тему надобности Су57. рекомендуюна ВПК. нейм

      Есть более конкретные и достоверные данные о пребывании СУ-57 на БВ? Поделитесь!
      собаковод
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:21
        Никто нам ничего не расскажет , идет информационная война , вот под этим углом все надо и воспринимать.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:26
          Витя , доброго дня ! hi
          Цитата: cniza
          идет информационная война

          А на войне все средства хороши , в том числе и "деза" . wink
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:29
            Приветствую Паша! hi и чем выше "глашатай" , тем становится интересней...
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:33
              Во-во , поэтому не торопимся с выводами , а наблюдаем из засады . bully
              bouncyhunter
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:36
                Сейчас вообще делать выводы на основании различных статей , не имеет смысла , а уж речи "спецов" это... lol
                cniza
      2. новичок (garik) Сегодня, 08:29
        коллега,ну вы б хоть зашли и прочитали в журнале рассуждения сего “столпа“ авиастроения, причём тут операция на БВ? этот деятель (уж раз вам лень прочитать его высказывания), сказал следующее, что нам вообще не нужен 57й, его на экспорт и, сконцентрировать силы на машину 6го поколения. “Обслуживание Су57 требует более тонкой настройки сервиса.“
        кстати, вон Арон Заави уже выложил.
        новичок
  3. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 08:11
    Вот Р-37М и подойдет для размещения во внутреннем отсеке Су-57 а не гигантская КС-172.
    Vadim851
  4. Runoway (Runoway) Сегодня, 08:22
    Про обнаружение "ура-патриотическая" брехня,обкатали и раскрыли все карты противника за одну двухдневную ходку(прототипов),ну прям супероружие wassat . И американцы про прилёту 57ых сразу всю технику в небо письками мериться , прям негласный Авиадартс сирийский прошёл
    Runoway
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:09
      Тебе диванному эксперту виднее чем лётчикам су 57 летавших в Сирии.
      Грибок
  5. faiver (Андрей) Сегодня, 08:25
    ля ля тополя - пустые слова....
    faiver
    1. казак 471 (Казак) Сегодня, 08:33
      Ну и где тут о том . что Ф-35 уже не невидимка ? Надоела информационная трескотня ....
      казак 471
      1. spirit (spirit) Сегодня, 08:39
        Ф35 уже не стелс Су 57 ещё не стелс hi
        spirit
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:15
          Цитата: spirit
          Ф35 уже не стелс Су 57 ещё не стелс hi

          Вывод - "стелса" не существует. Одна трескотня и пиар.
          Piramidon
        2. ЛМН (Максим) Сегодня, 09:50
          Цитата: spirit
          Ф35 уже не стелс Су 57 ещё не стелс hi

          Ещё не стелс?
          А разве была такая задача? what Хотели снизили заметность,снизили hi
          ЛМН
  6. Анатолий Чикунов (Анатолий Чикунов) Сегодня, 08:30
    Это всё хорошо для локальных войн.
    Анатолий Чикунов
  7. Vard Сегодня, 08:40
    Стелс... Не стелс... Я вот чего не понимаю... сзади любой самолёт совсем не стелс... сопла двигателей и как это... выхлоп... И ракеты лучше пускать вдогон... и чего тогда огород городить... конечно если денег нужно, то понятно... а так по моему это всё ерунда...
    Vard
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:43
    Цитата: Донской
    Зачем для этого гнать в Сирию Су-57?

    --------------------
    Проверить комплексы бортового оборудования и как он видит сигнатуры F-35 и F-22. Одно дело виртуально-заочно, другое дело проверить в деле.
    Altona
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 08:44
    Цитата: Vard
    Стелс... Не стелс... Я вот чего не понимаю... сзади любой самолёт совсем не стелс... сопла двигателей и как это... выхлоп...

    ------------------------------
    Это самолеты прорыва наземной ПВО, по крайней мере так они задумывались.
    Altona
  10. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:55
    Сильно сомневаюсь, что СУ-57 включал свой радар и светил им в сторону "партнёрских" самолётов. Это, вообще то, было бы равнозначно ракетной атаке, да и характеристики радара бы сразу раскрыл. Основным источником РЛ-информации служат самолёты ДРЛО и РЛС ПРО/ПВО. Су-57 просто юзали на "воюющем" аэродроме, чтоб посмотреть, как он в обслуживании и повседневной эксплуатации.
    Yrec
  11. 3vs Сегодня, 09:02
    А где подробности, что "F-35 уже не стелс..."?!
    3vs
  12. EvilLion Сегодня, 09:16
    Что за чушь? Кого они там обнаруживали? F-22, которые еще надо встретить и на которых искусственно завышен ЭПР тупо для удобства собственных диспетчеров?
    EvilLion
  13. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:22
    Цитата: 3vs
    А где подробности, что "F-35 уже не стелс..."?!

    Ну смею предположить:
    Су-57 поднялся в воздух, включил радар и увидел летчик, что вокруг тьма тьмущая Рапторов, да Лайтнингов иноземных, и крикнул он "выйди ворог из сумрака!" Испугались тогда летуны вражеские, зело им волны православно-электромагнитные шкуру стелсову жгут и улетели с плачем домой главному буржуину локхидовому жаловаться, мол не спасает покрытие твое многомиллиардное от взгляда русского, не будем мы более летать в небе сирийском бородатых нехристей защищать... И написали все заявление о уходе на лечение в пансионат антихибиновый слезы горькие утирая...
    Дырокол
  14. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:36
    Цитата: Altona
    Цитата: Донской
    Зачем для этого гнать в Сирию Су-57?

    --------------------
    Проверить комплексы бортового оборудования и как он видит сигнатуры F-35 и F-22. Одно дело виртуально-заочно, другое дело проверить в деле.

    Вопро в том, а были ли в это время в зоне досягаемости его радара американские F-22 и F-35. Второй вопрос, действительно ли они летали с линзами или нет. Об РЛС СУ-35 известно только, что цель с ЭПР в 1квадратный метр она видит на расстоянии в 400 км. А с ЭПР этих американских самолетов?, Короче заметка ни о чем, но заголовок хлесткий...
    Старый26
  15. Outsider (Michael) Сегодня, 10:07
    Цитата: mishaia_23
    По сути,это и было нужно проверить
    Это как Югославии со сбитыми стелсами f-117 , извените, мы просто не знали, что они невидемые...
    А теперь на верочку известно, точно Российское бортовое оборудование видет псевдо стелс самолеты f-35 и f-22 drinks

    - Есть только один единственный истиный и неповторимый псевдостелс, не имеющий аналогов в мире, - это Су-57.
    Outsider
  16. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 10:11
    Пребывание в Сирии четырех российских самолетов Су-57 позволило, в том числе получить дополнительные данные о способности машины обнаруживать (с помощью бортового оборудования) американские F-22 и F-35

    и это ни о чем конкретно не говорящее заявление позволяет сделать весьма далеко идущий вывод
    F-35 уже не стелс
    ? Однако...
    Григорий_45
  17. Outsider (Michael) Сегодня, 10:15
    Цитата: Vadim851
    Вот Р-37М и подойдет для размещения во внутреннем отсеке Су-57 а не гигантская КС-172.

    - И какой смысл держать огромную ракету с дальностью 300 км, если сможешь увидеть самолёт противника только на дальности 30 км??

    А противник, имея ракеты с дальностью "всего" 180 км, может увидеть тебя за 300 км?!
    (Здесь дальность обнаружения F-22 и F-35 БРЛС Су-35С существенно завышена.)
    Outsider
  18. Outsider (Michael) Сегодня, 10:21
    Цитата: Грибок
    Тебе диванному эксперту виднее чем лётчикам су 57 летавших в Сирии.

    - А где тут интервью с лётчиками Су-57, летавшими в Сирии??! am Тут только перепевки Рабиновича арии в исполнении Карузо... В заметке вообще невообразимая бредятина!
    Для справки: F-22 на все боевые мероприятия в Сирии летают БЕЗ БЛОКОВ ЛИНЗ ЛЮНЕБЕРГА!
    Outsider
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