10:23 05 июля
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Порошенко: каждая страна имеет право на свою церковь, русская церковь - церковь агрессора

В конце июля украинцы будут отмечать 1030-летие крещения Украины, сообщил Петр Порошенко журналистам. Его слова приводит пресс-служба президента.



По словам Порошенко, каждая страна, в том числе Украина, имеет право на независимую церковь. 28 июля страна будет отмечать 1030-летие крещения Украины. Как раз тогда и была создана украинская церковь.


У Украины есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот,
заявил он.

А сегодня Москва пытается запретить украинцам иметь собственную церковь.

Русская церковь – церковь страны-агрессора, а украинская церковь для украинцев – это большая разница,
отметил президент.

Он добавил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.

Напомним, в 1992 году митрополит Филарет потребовал у РПЦ автокефалии для Украинской православной церкви (УПЦ). Не получив согласия Филарет принял решение создать Киевский патриархат. За это РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме. В прошлом году митрополит вновь обратился Русской православной церкви, но уже с предложением о примирении. При этом он подчеркнул, что никогда не покается за содеянное.

В апреле этого года Порошенко заявил на весь мир, что Украина «как никогда близка» к своей мечте о независимой церкви (автокефалии).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. Vard Сегодня, 08:42
    Церковь летающего макаронного монстра для него... самое то...
    Vard
    1. Николай С. (Николай) Сегодня, 08:46
      Вальцман: каждый хутор должен иметь свою секту. Банда Денисенко призывает к войне и награждает насильников и убийц - это церковь?
      Николай С.
      1. Дирижер Сегодня, 08:53
        А степени за любовь есть?
        Дирижер
        1. Чёрный Сегодня, 10:15
          Вообще не понятно, какое отношение имеет это вечно пьяное мурло к церкви?Создается впечатление что это он Русь крестил wassat............Вроде как только четверк, а Гидрант уже репетирует субботу. laughing .
          Чёрный
        2. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 10:16
          Особенно за нетрадиционную.
          АлеБорС
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:47
      Цитата: Vard
      Церковь летающего макаронного монстра для него... самое то...

      Бахус его религия, даже если он не в курсе wassat
      хрыч
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:52
        Лет 400 назад можно было Петю на костре спалить за такое. Хотя у кастрюлей уже есть религия - Майдан.
        Leeds
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:00
          Цитата: Leeds
          Лет 400 назад можно было Петю на костре спалить за такое. Хотя у кастрюлей уже есть религия - Майдан.

          НасРать
      2. Чёрный Сегодня, 10:16
        Бахус его религия, даже если он не в курсе
        Точняк. Петя совсем с катушек съехал, походу решил провозгласить себя богом создав свою церковь. Это его пастор надоумил за рюмкой водки laughing
        Чёрный
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:46
    Украина «как никогда близка» к своей мечте о независимой церкви (автокефалии)

    Очередная секта "Свидетели Порося" или "Адвентисты седьмого дня без горилки" .
    bouncyhunter
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:53
      Похоже он замахнулся на власть Папы Римского. belay
      cniza
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:00
        Да не - просто опять не опохмелился .
        bouncyhunter
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:02
          Что и на этом экономит? lol
          cniza
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:54
      Паша, приветствую!hi Не дай Бог ему узнать на своей шкуре, что такое религиозная война.
      ul_vitalii
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:01
        Виталий , привет ! hi Порось историю не учил - он её только переписывать горазд . fool
        bouncyhunter
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:54
      Паша,доброго утра..Да пусть будет.Только тогда незачем скулить у Вселенского Патриарха(ведь независимы,не так ли?)..И не надо лезть со своим уставом мордоворотами в православные храмы Московского Патриархата.Стройте свои-хоть катакомбные.
      Цитата: bouncyhunter
      Украина «как никогда близка» к своей мечте о независимой церкви (автокефалии)

      Очередная секта "Свидетели Порося" или "Адвентисты седьмого дня без горилки" .
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:03
        Дима , взаимно ! hi А ему покоя не даёт что церковь "ахрессора" на его территории находится - потому этот ушлёпок и старается отжать православные храмы . Гопник он , а не президент .
        bouncyhunter
  3. новичок (garik) Сегодня, 08:50
    даёшь каждому бухарику по бутылке гонджубаса! laughing
    христианская церковь является (как и все другие религии) объединяющей народы, стирая границы гос.тв. ну а педро, если сильно хочет, может надеть на голову мешок и опоясаться, организовать секту безголовых. уверен, у него получится_ как минимум милиончика полтора в укрланде пойдут за ним, (и слава Богу).
    новичок
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:15
      Цитата: новичок
      даёшь каждому бухарику по бутылке гонджубаса! Христианская церковь является (как и все другие религии) объединяющей народы, стирая границы гос.тв. ну а педро, если сильно хочет, может надеть на голову мешок и опоясаться, организовать секту безголовых. уверен, у него получится_ как минимум милиончика полтора в укрланде пойдут за ним, (и слава Богу).
      Им главное что бы "супротив и поперёк" - "шоб не як у московитов" даже если это противоречит здравому смыслу и историческим фактам. Пытаясь таким образом слепить уркаинскую нацию, они идут по пути её уничтожения.
      Ныробский
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:51
    Напрасно он затеял манипуляции с верой, вековые устои, традиции неизкоренимы, пусть не забывает, что самые кровавые и безпощадные войны-это религиозные.
    ul_vitalii
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:00
      Виталий. привет hi православный протестантизм - это сильно. даже для Педро
      роман66
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 10:08
        Цитата: роман66
        православный протестантизм - это сильно. даже для Педро

        и станет он почетным мапой римским
        Василенко Владимир
    2. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 09:03
      Цитата: ul_vitalii
      Напрасно он затеял манипуляции с верой, вековые устои, традиции неизкоренимы, пусть не забывает, что самые кровавые и безпощадные войны-это религиозные.

      А это не он затеял. Это давно известный принцип: "С чего начать уничтожение? Начинайте с икон".
      Вежливый Лось
    3. семург Сегодня, 09:10
      Цитата: ul_vitalii
      Напрасно он затеял манипуляции с верой, вековые устои, традиции неизкоренимы, пусть не забывает, что самые кровавые и безпощадные войны-это религиозные.

      Если Украина получит автокефалию , это будет обрыв ещё одной нитки связывающих русских и украинцев . Это хорошо или плохо ? На счёт религиозных войн не понятно , украинцы ведь не в мусульманство или буддизм переходят а остаются православными только будет собственный патриарх .
      семург
      1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 09:53
        Ну на данный момент не патриарх, а преданный анафиме самозванец. То что предлагает этот "деятель"-это раскольничество.
        Кент0001
      2. Дирижер Сегодня, 10:01
        30 летнюю войну вспомните . там добрые христиане увлеченно резали друг друга.
        Дирижер
      3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 10:09
        Цитата: семург
        украинцы ведь не в мусульманство или буддизм переходят

        протестанты и католики
        внутри одной религии войны еще круче
        Василенко Владимир
  5. demo (Ван) Сегодня, 08:58
    Читать не стал. Из принципа - что можно почерпнуть из изречений Порошенко.
    А вот суть фразы - это опасный прецедент.
    Церковь должна быть едина и неделима.
    Иначе вместо веры,через время, получается сектантство.
    Вера для всех одна. А вот служители стремящиеся стать верховным князем у себя на хуторе- это пособники Сатаны и вероотступники.
    Первый смертный грех - тщеславие.
    Служитель Церкви начинает и заканчивает свои послания - смиренный раб Божий.
    Точка.
    demo
    1. МВГ (Валерий) Сегодня, 09:39
      Поддерживаю всемерно.
      МВГ
  6. 3vs Сегодня, 08:59
    Вальцман видит себя "апостолом" новой "церкви", всё уже есть, икона написана! lol
    3vs
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:02
    Армянское радио спрашивают:
    - Как перевести на эзопов язык «Петр Алексеевич Порошенко – президент Украины»?
    Армянское радио отвечает:
    - На плантации укропа главнее всех петрушка... wink
    Masya Masya
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 09:06
    Церковь Отарда и Хэннесси и синюшного(свинюшного) воинства Петрова.
    Altona
  9. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:11
    Президент алкаш, горе стране
    Грибок
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:13
    Опять на стакан присел.
    sgr291158
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:32
      Цитата: sgr291158
      Опять на стакан присел.

      Так он с него и не встаёт!
      Фил77
  11. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:17
    У Украины есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот

    "Во брешет, собака!" - как писал классик. Скоро станет утверждать, что Украина возникла раньше России. Кстати, я не понимаю, почему наше Правительство позволяет такое хамство, поливание грязью и оскорбления от Украины? Почему не вводится визовый режим хотя бы? А то любой скакуас может поехать в Россию совершенно свободно, как это делал, например, врач-убийца Александр Чернов, селфящийся на петербуржском пейзаже и издевающийся над россиянами.
    Кот_Кузя
  12. cariperpaint Сегодня, 09:22
    Вот чем занимается президен страны которая тиво воюет,защищает Европу?) собственной церковью! Это деже не за рамками уже,а просто клиника полная...
    cariperpaint
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:34
      Цитата: cariperpaint
      Вот чем занимается президен страны которая тиво воюет,защищает Европу?) собственной церковью! Это деже не за рамками уже,а просто клиника полная...

      Раньше за подобные заявы об'являли анафему,сейчас не знаю.Но по моему клиент созрел!
      Фил77
  13. krops777 (Алексей) Сегодня, 09:23
    Русская церковь – церковь страны-агрессора, а украинская церковь для украинцев – это большая разница,


    Так Бог наш Иисус Христос агрессор получается.
    Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные (Мф. 7:15). Вот, кроме псов и свиней, другой род наветов и коварства, гораздо опаснее первого: те, по крайней мере, известны и явны, а эти – скрытны. Потому и Спаситель тех повелел только удаляться, а этих еще внимательно рассматривать, так как невозможно узнать их с первого взгляда. Потому и сказал: берегитесь, внушая тем большую тщательность в их распознавании.
    Свт. Иоанн Златоуст
    krops777
  14. МВГ (Валерий) Сегодня, 09:34
    "По словам Порошенко, каждая страна, в том числе Украина, имеет право на независимую церковь." - конечно, конечно! И назовут ее "Наипервейшая, Наичудеснейшая имени мамы Константинопольской великоукрская церковь свидетелей рождения нового либерального порядка" (пишу, не имея намерений и целей обидеть чувства истинно верующих, исключительно в качестве стеба над конкретным головотяпством)
    МВГ
  15. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:35
    Русская церковь – церковь страны-агрессора, а украинская церковь для украинцев – это большая разница,
    отметил президент.
    У россиян белый цвет кожи. ПетручиО, цвет кожи у твоих скаклов как у агрессора! Срочно принимай меры. Предлагаю - пятнистый.
    shura7782
  16. Ferdinant Сегодня, 09:43
    Нечего его слушать.
    Ferdinant
  17. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 09:45
    Каган Владимир был такой же гнус как и Вальцман и жертвоприношениями сократил население Киева в 3 раза на потеху заморским послам.
    Dimon Grin
  18. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 09:51
    Ну, если верить опросам и личному общению, то насчет процентов Порох не соврал...
    Вождь краснокожих
  19. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:52
    Цитата: Порошенко:
    каждая страна имеет право на свою церковь, русская церковь - церковь агрессора
    такое ощущение иногда, что ЕГЭ ввели еще при Союзе, он вообще в курсе что в католическом мире вообще такого понятия, а если хочет свою та хай как в аглии и себя главой провозгласит, правда там по другому поводу было но ...
    Василенко Владимир
  20. Alex66 (Александр) Сегодня, 09:52
    Конечно Украина может иметь свою церковь, проблема лишь в том согласна ли РПЦ дать ей самостоятельность ведь это ее каноническая территория. Могут создать свою, но тогда чем они отличаются от др. сект типа адвентистов или пятидесятников. Церковные дела решаются согласием, только секты могут решать свои дела без согласия.
    Alex66
  21. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:05
    Кто о чём, а вшивая всё об агрессии...
    gukoyan
  22. sergevonsohrn (сергей сорокин) Сегодня, 10:16
    "....каждая страна имеет право на свою церковь...." это пусть пэця в ватикане скажет... а на украине уже давно существует вполне самостоятельная церковь- упц (мп), связанная с рпц лишь каноническим единением! так что, бред этого нациста-барыги просто смешон и жалок....
    sergevonsohrn
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