Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Порошенко: каждая страна имеет право на свою церковь, русская церковь - церковь агрессора
В конце июля украинцы будут отмечать 1030-летие крещения Украины, сообщил Петр Порошенко журналистам. Его слова приводит пресс-служба президента.
По словам Порошенко, каждая страна, в том числе Украина, имеет право на независимую церковь. 28 июля страна будет отмечать 1030-летие крещения Украины. Как раз тогда и была создана украинская церковь.
А сегодня Москва пытается запретить украинцам иметь собственную церковь.
Он добавил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.
Напомним, в 1992 году митрополит Филарет потребовал у РПЦ автокефалии для Украинской православной церкви (УПЦ). Не получив согласия Филарет принял решение создать Киевский патриархат. За это РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме. В прошлом году митрополит вновь обратился Русской православной церкви, но уже с предложением о примирении. При этом он подчеркнул, что никогда не покается за содеянное.
В апреле этого года Порошенко заявил на весь мир, что Украина «как никогда близка» к своей мечте о независимой церкви (автокефалии).
По словам Порошенко, каждая страна, в том числе Украина, имеет право на независимую церковь. 28 июля страна будет отмечать 1030-летие крещения Украины. Как раз тогда и была создана украинская церковь.
У Украины есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот,заявил он.
А сегодня Москва пытается запретить украинцам иметь собственную церковь.
Русская церковь – церковь страны-агрессора, а украинская церковь для украинцев – это большая разница,отметил президент.
Он добавил, что создание независимой церкви поддерживает более половины украинцев.
Напомним, в 1992 году митрополит Филарет потребовал у РПЦ автокефалии для Украинской православной церкви (УПЦ). Не получив согласия Филарет принял решение создать Киевский патриархат. За это РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме. В прошлом году митрополит вновь обратился Русской православной церкви, но уже с предложением о примирении. При этом он подчеркнул, что никогда не покается за содеянное.
В апреле этого года Порошенко заявил на весь мир, что Украина «как никогда близка» к своей мечте о независимой церкви (автокефалии).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти