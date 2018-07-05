Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Ситуация в Сирии. Обратный отсчёт для террористов в Дараа
Боевики в Дараа передали сирийской армии боеприпасы, поставленные США. На востоке Хомса был застрелен сын главаря ИГ*. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В западной части Алеппо в течение всего дня отмечались перестрелки между правительственными силами и отрядами исламистских группировок. В первой половине суток ответным ударам армии САР подверглись укрепрайоны боевиков в окрестностях населенных пунктов Хан Аль-Асал и Кафр Наха, Халса. Тем временем в северо-восточную часть провинции прибыла новые подразделения турецкой армии. Ранее в Анкаре выразили опасение, что США не выполнят достигнутых договоренностей и у власти в Манбидже останутся те же курдские «террористы».
В среду стало известно, что в провинции Хомс застрелен сын главаря «Исламского государства»* Абу Бакра Аль-Багдади. Он был убит во время проведения сирийской армией боевой операции. Известно, что подросток пошел по стопам отца и в последнее время воевал в рядах ингимаси, то есть в «спецназе» террористической группировки.
Правительственные силы продолжили развивать наступление в провинции Дараа в рамках военной операции «Базальт». САА атаковали линию обороны террористов у города Ат-Тайба, чтобы прорваться к погранпереходу «Насиб на границе с Иорданией. В ближайшие дни саперы приступят к разминированию города Кахиль, освобожденного двумя днями ранее благодаря усилиям российского Центра по примирению. Местное население заявило о своем желании принять участие в восстановлении города. Сообщалось также, что среди оружия, переданного недавно боевиками представителям сирийской армии, обнаружены ракеты TOW американского производства, поставленные радикалам Соединенными Штатами.
* Террористическая группировка запрещена в РФ.
В западной части Алеппо в течение всего дня отмечались перестрелки между правительственными силами и отрядами исламистских группировок. В первой половине суток ответным ударам армии САР подверглись укрепрайоны боевиков в окрестностях населенных пунктов Хан Аль-Асал и Кафр Наха, Халса. Тем временем в северо-восточную часть провинции прибыла новые подразделения турецкой армии. Ранее в Анкаре выразили опасение, что США не выполнят достигнутых договоренностей и у власти в Манбидже останутся те же курдские «террористы».
В среду стало известно, что в провинции Хомс застрелен сын главаря «Исламского государства»* Абу Бакра Аль-Багдади. Он был убит во время проведения сирийской армией боевой операции. Известно, что подросток пошел по стопам отца и в последнее время воевал в рядах ингимаси, то есть в «спецназе» террористической группировки.
Правительственные силы продолжили развивать наступление в провинции Дараа в рамках военной операции «Базальт». САА атаковали линию обороны террористов у города Ат-Тайба, чтобы прорваться к погранпереходу «Насиб на границе с Иорданией. В ближайшие дни саперы приступят к разминированию города Кахиль, освобожденного двумя днями ранее благодаря усилиям российского Центра по примирению. Местное население заявило о своем желании принять участие в восстановлении города. Сообщалось также, что среди оружия, переданного недавно боевиками представителям сирийской армии, обнаружены ракеты TOW американского производства, поставленные радикалам Соединенными Штатами.
* Террористическая группировка запрещена в РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти