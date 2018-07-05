Эксперт в NI: Россия не СССР, Европа справится и без США

Европе вообще не нужно бояться сегодняшней России, просто потому что Россия – это не СССР. Россия намного слабее Советского Союза, прекратившего существование.

Да, Россия угрожает пересмотром своих границ на западе после расширения НАТО на восток. Но у России нет шансов, чтобы обогнать Европу и уж тем более превратить себя в гегемона в Евразии. Этим гегемоном могли бы стать сталинский СССР или гитлеровская Германия.

Думаю, США не должны тратить столько сил и средств на защиту Европы. Возможно, целесообразнее предоставить право европейцам защищать себя самим.