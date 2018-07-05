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Эксперт в NI: Россия не СССР, Европа справится и без США
В американском журнале National Interest вышла очередная аналитическая статья о России. Причём само появление статьи в том ключе, о котором речь пойдёт ниже, можно считать знаковым для всего так называемого коллективного Запада. Аналитик пытается поставить акцент на том, что Запад не должен быть коллективным, а должен разбиться по принципу «если считаешь, что Россия тебе угрожает – сам себя и защищай».
Автором статьи является профессор Австралийского национального университета Хью Уайт. По его словам, Европе пора переставать постоянно заявлять о том, что она опасается вторжения России.
Уайт:
Австралийский профессор добавляет, что за это время сама Европа стала намного сильнее.
Уайт:
После этого заявления, где смешивается всё в одну кучу, Уайт и делает то знаковое заявление, о котором говорилось в начале:
Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Европе необходимо всерьёз задуматься о создании собственной единой армии - вне формата НАТО. На данный момент созданы несколько единых пограничных отрядов, в задачи которых на данном этапе входит работа с незаконными мигрантами. При этом Меркель даёт понять, что Германия пока не готова платить 2% ВВП на военную нужды по регламенту НАТО, так как это будет слишком большая сумма - свыше 70 млрд евро в год.
Автором статьи является профессор Австралийского национального университета Хью Уайт. По его словам, Европе пора переставать постоянно заявлять о том, что она опасается вторжения России.
Уайт:
Европе вообще не нужно бояться сегодняшней России, просто потому что Россия – это не СССР. Россия намного слабее Советского Союза, прекратившего существование.
Австралийский профессор добавляет, что за это время сама Европа стала намного сильнее.
Уайт:
Да, Россия угрожает пересмотром своих границ на западе после расширения НАТО на восток. Но у России нет шансов, чтобы обогнать Европу и уж тем более превратить себя в гегемона в Евразии. Этим гегемоном могли бы стать сталинский СССР или гитлеровская Германия.
После этого заявления, где смешивается всё в одну кучу, Уайт и делает то знаковое заявление, о котором говорилось в начале:
Думаю, США не должны тратить столько сил и средств на защиту Европы. Возможно, целесообразнее предоставить право европейцам защищать себя самим.
Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Европе необходимо всерьёз задуматься о создании собственной единой армии - вне формата НАТО. На данный момент созданы несколько единых пограничных отрядов, в задачи которых на данном этапе входит работа с незаконными мигрантами. При этом Меркель даёт понять, что Германия пока не готова платить 2% ВВП на военную нужды по регламенту НАТО, так как это будет слишком большая сумма - свыше 70 млрд евро в год.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/364854890675/photos
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