10:24 05 июля
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Эксперт в NI: Россия не СССР, Европа справится и без США

В американском журнале National Interest вышла очередная аналитическая статья о России. Причём само появление статьи в том ключе, о котором речь пойдёт ниже, можно считать знаковым для всего так называемого коллективного Запада. Аналитик пытается поставить акцент на том, что Запад не должен быть коллективным, а должен разбиться по принципу «если считаешь, что Россия тебе угрожает – сам себя и защищай».

Эксперт в NI: Россия не СССР, Европа справится и без США


Автором статьи является профессор Австралийского национального университета Хью Уайт. По его словам, Европе пора переставать постоянно заявлять о том, что она опасается вторжения России.


Уайт:
Европе вообще не нужно бояться сегодняшней России, просто потому что Россия – это не СССР. Россия намного слабее Советского Союза, прекратившего существование.


Австралийский профессор добавляет, что за это время сама Европа стала намного сильнее.

Уайт:
Да, Россия угрожает пересмотром своих границ на западе после расширения НАТО на восток. Но у России нет шансов, чтобы обогнать Европу и уж тем более превратить себя в гегемона в Евразии. Этим гегемоном могли бы стать сталинский СССР или гитлеровская Германия.

После этого заявления, где смешивается всё в одну кучу, Уайт и делает то знаковое заявление, о котором говорилось в начале:
Думаю, США не должны тратить столько сил и средств на защиту Европы. Возможно, целесообразнее предоставить право европейцам защищать себя самим.


Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Европе необходимо всерьёз задуматься о создании собственной единой армии - вне формата НАТО. На данный момент созданы несколько единых пограничных отрядов, в задачи которых на данном этапе входит работа с незаконными мигрантами. При этом Меркель даёт понять, что Германия пока не готова платить 2% ВВП на военную нужды по регламенту НАТО, так как это будет слишком большая сумма - свыше 70 млрд евро в год.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/364854890675/photos
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Комментарии 39

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  1. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 09:31
    Запросто, одной, например, Латвии хватит. Я дак уже боюсь, под стол что ли спрятаться.
    Dimy4
    1. volodya (владимир) Сегодня, 09:40
      Цитата: Dimy4
      Запросто, одной, например, Латвии хватит. Я дак уже боюсь, под стол что ли спрятаться.

      Одной не хватит,надо ещё хохлов добавить!
      volodya
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 09:48
        США не должны тратить столько сил и средств на защиту Европы

        США защищают в Европе только свои экономические интересы.
        dorz
      2. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:05
        Цитата: volodya
        Цитата: Dimy4
        Запросто, одной, например, Латвии хватит. Я дак уже боюсь, под стол что ли спрятаться.

        Одной не хватит,надо ещё хохлов добавить!

        И Англию feel
        ЛМН
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:40
      На фото "бравый эстонский тормоз" воткнул ствол в землю?!...Блин,справятся они.Впрочем пусть так.Никак.
      Цитата: Dimy4
      Запросто, одной, например, Латвии хватит. Я дак уже боюсь, под стол что ли спрятаться.
      210окв
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 09:47
        Подобные заявления результат полной и гарантированной безнаказанности что для заявителя что для страны. Австралия войны вела только с аборигенами или в составе оккупационных войск. Откуда столько воинственности?
        василий50
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:01
          Австралия войны вела только с аборигенами или в составе оккупационных войск. Откуда столько воинственности?


          smile От незнания что такое настоящая война...
          немцы и французы это знают поэтому и не проявляют оголтелой пропаганды войны...
          полагаю что когда австралийцы потеряют в войне пару десятков миллионов своих граждан то до их протухших мозгов дойдет наконец простая мысль что война это плохо...а война с русскими плохо в десятки раз.
          Тот же ЛЕХА
  2. Лесс Сегодня, 09:32
    Возможно, целесообразнее предоставить право европейцам защищать себя самим.
    Т.е. сейчас у европейцев такого права нет.
    Лесс
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:36
    Соболезную австралийскому университету - у него чрезвычайно убогие профессора.
    Yrec
    1. sanja.grw (Александр) Сегодня, 10:23
      Так они не далеко от английских находяться
      sanja.grw
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:36
    Да, конечно. Защищайте себя сами. Гоните янки из Европы. Покупайте оружие в России wassat оно ведь лучшее! И дешевле амеровского, уж точно.
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:42
      Видимо , сам австралийский прохвессор России совсем не боится - далеко , вот и разглагольствует . Странно что не посоветовал бояться КНР и КНДР . wink
      bouncyhunter
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 09:51
        Цитата: bouncyhunter
        Видимо , сам австралийский прохвессор России совсем не боится

        Не в том дело.
        Австралия ещё со времён Обамы входит в "Великую Антикитайскую Стену". В которой США- и архитектор, и генподрядчик, и цемент.
        А посему, чтобы высвободить не бесконечные американские ресурсы, с поставленной американцами задачей по сдерживанию России Европа обязана справляться сама.
        Лопатов
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:01
          hi Я потому КНР и упомянул . А то что австралийцы под дудку США пляшут уже давно не секрет : родственники , как-никак .
          bouncyhunter
          1. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:11
            Цитата: bouncyhunter
            hi Я потому КНР и упомянул . А то что австралийцы под дудку США пляшут уже давно не секрет : родственники , как-никак .

            Про пляски Австралии под дудку США..это ещё большой вопрос,кто под чью дудку пляшет winked И США и Австралия похоже пляшут под дудку Англии laughing
            ЛМН
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:17
              В тамошнем Марлезонском балете сложно понять кто кого "танцует" . Может , у них скользящий график : по чётным и нечётным ? what
              bouncyhunter
  5. irbis0373 (Ростислав) Сегодня, 09:36
    Россия конечно не СССР, но и Европа гораздо слабее чем когда-то была.
    irbis0373
  6. гильза (максим) Сегодня, 09:37
    "Аналитик пытается поставить акцент на том, что Запад не должен быть коллективным, а должен разбиться по принципу «если считаешь, что Россия тебе угрожает – сам себя и защищай». Какая прекрасная мысль. И ведь верно,что Европа и сама справится. Собрать под рукой ВС,способные нанести агрессору любому не преемлемый ущерб,обнуляющий смысл активного нападения ( заметьте, я не имею ввиду войну на уничтожение,там иные мерила) сможет и сама Европа. Да она их уже имеет, а в складчину Франция,Германия и Италия с Испанией вполне себе способна рвноценные РФ силы выставить, во флотском сегменте нас даже превзойдя. Ну и будет тогда вооружённый мир на всей земле...Здорово. Мне по душе.
    гильза
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 09:38
    Конечно Россия не СССР, но недо нас злить, иначе мало и Европе и США не покажется.
    Европе вообще не нужно бояться сегодняшней России, просто потому что Россия – это не СССР.
    solzh
  8. Кент0001 (евгений) Сегодня, 09:40
    Они каааааак ортветят всеми тремя самолетами Люфтвафффе и Пейнтболистами Литвы.....или сразу разбегутся ?
    Кент0001
  9. Птичка (Дмитрий) Сегодня, 09:40
    Справится вы можете только в кустиках lol
    Птичка
  10. Ferdinant Сегодня, 09:41
    Его бумерангом ум повредили,может кенгуру.
    Ferdinant
  11. Geonezis (Руслан) Сегодня, 09:43
    Очередной словесный понос "аналитегов" от натионал интереста, собственно как и всегда. Но хоть не маджумдар в этот раз и то радует)
    Geonezis
  12. С_Байкала (Александр) Сегодня, 09:44
    Нормальные заявочки. Т.е., (скрытые мысли): в 1941 году большая часть европы под предводительством Германии тоже думала, что СССР хочет напасть на них (?) request ? К этому ведет?
    Что из этого вышло - надеюсь, помнят?
    С_Байкала
  13. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:45
    Вокруг шум. Пусть так.

    Ни кипишуй. Всё ништяк.

    Вокруг шум. Пусть так.

    Ни кипишуй. Всё ништяк.*

    Эксперт из Австралии такой эксперт.

    Кто круче? Динго или кенгуру?

    Дзю круче!!!
    Ванёк
  14. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:49
    Если объединенная европейская армия нападет на Россию, то Германия и Польша превратятся в радиоактивную пустыню, а Прибалтика опять, уже третий раз войдет в состав РФ.
    Кот_Кузя
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:57
      Только вот европейская часть России, в таком случае, то же превратится в радиоактивную руину, так как у Франции и Великобритании есть ракеты и МБР с ядерными боеголовками.
      Вадим237
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:19
        Британия не будет участвовать в создании общеевропейской армии. Англия всегда была себе на уме, англичане как никто другой, умеют воевать за свои интересы чужими руками: в 16-17 вв руками пиратов грабила испанские галеоны, в 19 в воевала шведами против России в 1808 г, воевала русскими против Наполеона, воевала французами и турками против России в Восточной войне, в Первой и Второй Мировых войнах воевала против Германии русскими и французами. Французы как вояки, ничего не стоят. Думаю, если и будут создавать европейскую армию, то главными силами там будут германские и польские силы.
        Кот_Кузя
    2. sir_obs (Борис) Сегодня, 10:00
      Толькотна этот раз без прибалтов
      sir_obs
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:20
        Прибалтов выселим на "гостеприимный" Таймыр wink .
        Кот_Кузя
  15. Vincent (Александр) Сегодня, 09:54
    Может-ли это означать, что США начнуть закрывать свои базы в Европе и выводить американский контингент и оружие?
    Vincent
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 09:56
    Автором статьи является профессор Австралийского национального университета Хью Уайт.
    -------------------------
    Вроде целый профессор, а не знает, что "защита Европы"-это целый и хорошо отлаженный бизнес.
    Altona
    1. sir_obs (Борис) Сегодня, 10:03
      Вроде целый профессор

      Может он и не целый, у них там Аввстралии животный мир с выкрутасами, может и профессора тоже какие-то сумчатые или еще чего.
      sir_obs
      1. Дирижер Сегодня, 10:07
        Повеселили ))) Сумчатый прохвессор утконос.
        Дирижер
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:04
      Цитата: Altona
      Автором статьи является профессор Австралийского национального университета Хью Уайт.
      -------------------------
      Вроде целый профессор, а не знает, что "защита Европы"-это целый и хорошо отлаженный бизнес.

      А он судя по заявлению не в этой области специализируется,да и профессор ли он?
      Фил77
  17. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:00
    Он прав, что Россия не СССР и намного слабее.

    Единственное почему ещё не удучшили Россию санкциями и не развалили экономически это то, что Россия поставляет ресурсы в Европу и имеет сильную военную силу, которую Россия может направить по разным направлениям, если загнать её в угол.

    Санкции против Россия сейчас - это как держать кастрюлю на малом огне - не нужно переворачивать кастрюлю, чтобы вылить воду - в конечном итоге она закипит и выкипит сама.

    А власть в России, боится пойти против олигархов и дикой коррупции. Впрочем понятно почему...и -поэтому начинают обирать народ - пенсионный возраст, жкх, НДС итд.

    Власть уже проверила, что народ все съедает и терпит и сейчас, когда денег не много - начинают просто по наглому лезть в карман к народу..
    Tiras
  18. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:04
    В чем то он прав...профессор из Австралии...Граница РФ на Западе у Смоленска, Нарвы, Ростов-на-Дону и на этих границах далеко не все друзья...
    parusnik
    1. Дирижер Сегодня, 10:09
      Армяне, вот еще, барагозят .
      Дирижер
  19. Дирижер Сегодня, 10:05
    А с Австралией мы не воевали ))) Упущение.
    Дирижер
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