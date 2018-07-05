12:50 05 июля
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Концерн «Калашников» предложил поправки в закон «Об оружии»

Концерн «Калашников» инициировал поправки в закон «Об оружии», касающиеся владения охотничьим и спортивным оружием, сообщает Коммерсантъ.

Концерн «Калашников» предложил поправки в закон «Об оружии»


Законопроект уже передан на рассмотрение фракции «Единая Россия» в Госдуме.


Поправки предполагают увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб (сейчас – не более 10 патронов) и участвовать в соревнованиях не только со спортивным оружием, но и с охотничьим, которое используется для занятия спортом.

Предусмотрено также дополнительное положение, позволяющее владельцам (физическим лицам) ремонтировать оружие не только у производителя, но и в мастерских лицензированных компаний.

Поправки разработаны не случайно: согласно годовому отчету «Калашникова» за 2017 год, его доля на внутреннем рынке гражданского оружия по гладкоствольному длинноствольному оценивается в 2%, по нарезному длинноствольному – 34%.

По словам главы международной конфедерации практической стрельбы Виталия Крючина, указанные поправки необходимы для спортсменов и граждан, активно занимающихся спортом, поскольку вместимость магазина является преимуществом, когда речь идет о скорости. Он отметил, что у иностранцев не ограничений по емкости, тогда как россияне должны менять каждые 10 патронов.

Такая же ситуация, по его мнению, сложилась и с количеством оружия, разрешенного к владению: каждый спортсмен участвует в среднем в 6 дисциплинах (речь идет о профессиональных спортсменах, а не о любителях), для каждой из которых ему нужно по 2 ствола. Для профессионала ружье – как ракетка для теннисиста, и ему нужен «свободный доступ к снаряду», добавил Крючин.

Использованы фотографии: https://fishingsblog.ru
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Комментарии 66

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  1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:10
    с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.

    А что потом?

    Будем читать сводки как в америке?

    - За неделю убито:

    - Прохожих "эн" шт.

    - Школьников "эн" шт.


    ?
    Ванёк
    1. AVM (Андрей Митрофанов) Сегодня, 10:25
      Для того, чтобы это устроить, достаточно одного ружья. Слабо представляю себе ситуацию когда по улице идёт терминатор с 10 стволами.

      Вы в курсе сколько сейчас оружия на руках у населения?

      А то, что в Китае или Японии (где оружие населению вообще не дают) массовые убийства прекрасно осуществляются с ножами?

      Почему раньше, когда оружия меньше не было, случаев массовых расстрелов почти не было? Может дело не в оружии, в а публичности этоих действий? И запретить надо не оружие а широкое обсуждение таких случаев в новостях, соцсетях, Ютубе и т.д. Тогда у психов и стимула не будет.
      AVM
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:31
        Цитата: AVM
        Для того, чтобы это устроить, достаточно одного ружья. Слабо представляю себе ситуацию когда по улице идёт терминатор с 10 стволами.

        Согласен с Вами! На Колыме оружие есть у двух мужчин из трёх... Притом, что большая часть нелегальная! А значит хранится не в сейфе, а в кладовке... Но что-то сводок оттуда не приходит.
        Главное - культура владения оружием! Подобный закон позволит многим владельцам нелегального оружия "выйти из тени", купить сейф и т.д.
        Logall
        1. cariperpaint Сегодня, 10:38
          Да вы что? Сусуман, до него там такая дорога веселая которую даже спецназовцы в свое время боялись?) название блин из головы вылетело)
          cariperpaint
          1. Logall (Александр) Сегодня, 10:40
            Цитата: cariperpaint
            название блин из головы вылетело)

            Тенькинская трасса! Есть безопаснее - центральная, но длиннее...
            Я с Мяунджи родом, это Сусуманский район.
            Logall
        2. ioan-e (Борис) Сегодня, 10:39
          Цитата: Logall
          Но что-то сводок оттуда не приходит

          Ключевое слово - "не приходит"!

          Суслика видишь? Нет. И я нет. А он есть! (с)

          P.S. Как учит мировая история, все злодеяния прикрываются благовидным предлогом! Взять хотя бы крестовые походы. Так же и тут, ноют про спортсменов, а количество стволов на руках вырастет у баранов!
          ioan-e
          1. Logall (Александр) Сегодня, 10:46
            Хотите сказать, что Магаданская область сродни дикому западу? Да там даже "хищнота" давно не стреляет! Там морды бьют, в случае чего...
            Logall
            1. ioan-e (Борис) Сегодня, 11:36
              Цитата: Logall
              Хотите сказать, что Магаданская область сродни дикому западу?

              Хочу сказать, что если на стене вист ружье, то оно обязательно выстрелит!
              ioan-e
              1. Logall (Александр) Сегодня, 11:43
                Сударь, это про первый и последний акты в театре! Не в тему цитатка... А если на столе лежит нож, это же не значит, что он будет торчать из чьей-нибудь спины. wassat
                Logall
                1. MPN (Павел) Сегодня, 12:12
                  Эх не о том пословицы...Вот хотя бы... было так "Если депутаты получают 500000 в месяц, то и тебе пенсию от их зарплаты насчитают", а про ружья... ну что от них толку выстрелит оно на стене или палка раз в год стрельнет..., революции не будет...
                  MPN
              2. RaptorF22 Сегодня, 12:08
                Хочу сказать если на сайте есть Паникеры то они обязательно будут всего бояться wink
                RaptorF22
          2. RaptorF22 Сегодня, 11:46
            Предлагаю запретить депутатов они под благовидным предлогом повышают пенсионерам возраст winked
            RaptorF22
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:25
      Будем читать сводки как в америке?
      - За неделю убито:
      - Прохожих "эн" шт.
      - Школьников "эн" шт

      У каждого свои фантазии...видимо вы всех граждан России заранее определили в убийцы как только они получат узаконенное право на оружие.
      Я бы порекомендовал вам почитать сводки из Швейцарии ,Эстонии,Молдавии и т.д. где вооруженных граждан на душу населения куда больше чем в РОссии.
      Что касается нашей страны хе хе контроль нужен прежде всего за нашими правоохранительными органами где случаются случаи неправомерного применения оружия...вспомните дело Евсюкова...вспомните нашумевший случай убийства сотрудником Росгвардии на камеру своего товарища,бесконечные самоубийства и пьянки и т.д.....так что не надо на всех граждан России бочку катит...это просто оскорбление.
      Тот же ЛЕХА
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:13
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        контроль нужен прежде всего за нашими правоохранительными органами где случаются случаи неправомерного применения оружия

        Всегда задаюсь вопросом а зачем вообще правоохранительным органам оружие? Если для того, что бы остановить преступника, так если почитать правила боевого применения оружия в населенных пунктах, то любой преступник 10 раз убежит, что они успешно и делают в 90% случаях попыток задержания на месте преступления.
        Есть ведь огромная номенклатуру не летального оружия и средств способных мгновенно останавливать большие группы нарушителей, не то что одиночного преступника, даже если он с боевым оружием.
        По всему выходит, что оружие у правоохранительных органов только для того, чтобы самим уйти от ответственности или убрать ненужного свидетеля, применив статью УК о прекращении дела за смертью подозреваемого, подбросив ему в руки нож или левое оружие.
        Vita VKO
      2. RaptorF22 Сегодня, 11:44
        +100500 good Согласен good Достали эти паникеры
        RaptorF22
    3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:25
      То есть по вашей логике, человек владел гладкостволом 3 года и никого не убил. А вот как купил нарезной карабин, у него тут же башню срывает и он начинает мочить людей. И чтобы у него не срывало башню, надо ждать 5 лет, а не три года. Н-да, просто "замечательная" логика. Виноградов, к вашему сведению, убивал людей из гладкоствольных ружей.
      Кот_Кузя
      1. Vard Сегодня, 10:46
        А давайте запретим машины... сколько людей давят... Будем ходить пешком...
        Vard
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:04
          От удара током тоже людей много гибнет. Вперёд - назад в каменный век!
          Logall
          1. shubin Сегодня, 11:09
            А топором каменным по башке?! wassat
            shubin
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 11:03
        у него тут же башню срывает и он начинает мочить людей.


        Пьяный электрик Егоров застреливший 9 человек имел лицензию на оружие с 2008 года ...заядлый охотник...
        вроде стаж есть what и трупы есть...дальше то что? Как вычленить среди миллионов нормальных людей одного или двух психов способных на массовое убийство людей из-за простого замечания... what
        Тот же ЛЕХА
        1. RaptorF22 Сегодня, 11:41
          Вроде депутаты РФ? winked Как заранее вычислить тех кто будет повышать цены на бензин и Пенсионный возраст? winked
          RaptorF22
    4. Леший1975 Сегодня, 11:08
      Цитата: Ванёк
      с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.

      А что потом?

      Будем читать сводки как в америке?

      - За неделю убито:

      - Прохожих "эн" шт.

      - Школьников "эн" шт.


      ?

      Ну я владею, два гладких + 1 нарезной. И если бы у меня было не три единицы, а шесть то как бы я по Вашей логике повлиял на криминальную сводку? Если и с тремя ни как не влияю. Вообще то мне и три за глаза, не когда с такой жизнью особо охотой заниматься. И на стенд и стрельбище давно не ездил. А то, что концерн Калашников хочет увеличить продажи оружия, так это естественно, для этого и производят.
      Но тут их хотелка может очень сильно споткнуться об следующее обстоятельство, а именно: Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым решить проблему использования охотничьих билетов исключительно для получения права на оружие.

      "У нас около 5 млн охотничьих билетов выдано. Есть мнение, что среди них охотников небольшая часть, а остальные воспользовались охотничьими билетами, чтобы получить право на оружие. С этим тоже надо поразбираться", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду.

      Так что на фоне непопулярных решений властей, как бы не стали забирать что есть.
      Леший1975
      1. RaptorF22 Сегодня, 11:39
        Он паникер что тут скажешь lol
        RaptorF22
    5. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:11
      Вот не сторонник я свободного владения оружием, особенно короткостволом и особенно как в Амерзии. Но данные поправки, не считаю, что вриведут к увеличению инциндентов. Хотя и вправду, инициатива Калашникова смахивает на лоббирование.
      Хагалаз
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:25
      Концерн не достоин имя Калашникова, коль лоббирует продвижение своего бизнеса, наплевав на последствия для граждан России. winked
      сибиралт
    7. RaptorF22 Сегодня, 11:38
      Ну да осталось тебе добавить особый менталитет lol Этож как нужно быть зомбированным чтобы верить в этот бред lol
      RaptorF22
    8. PROXOR (Сергей) Сегодня, 12:14
      Чушь пишите уважаемый. Проблема неуровновешшаных подростков не в количестве стволов на человека, а в воспитании ребенка и в том, насколько родители интересуются жизнью подростков.
      PROXOR
    9. некромонгер (некромонгер) Сегодня, 12:18
      а что из охотничьего убить нельзя? нужно обязательно боевое? рабская психология - как бы чего не вышло.
      некромонгер
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:34
        Из охотничьего убить проще. Что сделает с человеком пуля 12 калибра? А картечь? И что сделает с человеком пуля 7.62 из нарезного? Охотничье оружи и сделали таким - чтобы не было подранков. Что же касается количества стволов- большинству и одного ствола за глаза. Максимум два. Спортсменов же у нас очень немного. На мой взгляд, данные поправки - то же самое, что и разрешение в дождь ходить без зонтика.
        Topotun
    10. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:39
      Цитата: Ванёк
      с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.

      А что потом?

      Будем читать сводки как в америке?

      - За неделю убито:

      - Прохожих "эн" шт.

      - Школьников "эн" шт.


      ?

      Какая связь? Убийства в основном совершаются из короткоствольного оружия, а никак не из длинноствольного охотничьего и спортивного. О легализации короткоствола речь не идет.
      ButchCassidy
    11. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:48
      Да-да.... именно так, запретить все нафиг, руководствуясь "золотым" правилом российской всеобщей "запретительности":"запретить на всякий случай, как бы чего не вышло".... А то возьмет ружжо какой-нибудь, не дождавшийся пенсии и не имеющий работы из-за возраста дяженька, или инвалид не имеющий денег на дорожающие лекарства и пойдет мочить чиновников в блихайшем "управлении" или "жирных котов" в дорогих лимузинах....
      Улиточник N9
  2. Skay (Сергей) Сегодня, 10:11
    Чистая коммерция (ПМСМ). Расширение отечественного рынка сбыта.
    Skay
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:21
      Похоже что так и есть . А подведение под спортсменов-практиков использовано как дополнительное ускорение .
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 10:35
        Цитата: bouncyhunter
        Похоже что так и есть . А подведение под спортсменов-практиков использовано как дополнительное ускорение .

        Это точно. На самом деле законопроект очччень сырой....много вопросов , в частности, по "сервисному обслуживанию" предлагается лицензировать «чистку и смазку», с одной стороны понятно, если оружие передается из рук в руки, то тот кто берет его для оказания услуги должен быть с лицензией, Этот момент особенно волнует. Кроме того где эти фирмы?Сам “Концерн Калашников” не смог организовать сети мастерских не по гарантии не за деньги, по любому поводу оружие надо отсылать на завод, если это не под силу Концерну откуда появятся эти услуги?
        Чёрный
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:44
          Вопрос и впрямь щекотливый . Развитие сети лицензированных мастерских вполне может быть одной из причин этого законопроекта , по принципу "Больше оружия - больше обслуживания" .
          bouncyhunter
        2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:29
          Как-то, в России никакие бизнесмены не являются субъектами с правом законодательной инициативы согласно Конституции РФ. Бодливым коровам рога ни к чему. bully
          сибиралт
      2. Пониматель (Александр) Сегодня, 10:57
        Пяти разрешенных стволов мало. Хочу купить новую винтовку и не знаю что продать. Все жалко!
        Пониматель
    2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:29
      Надеюсь, в целях выгоды уберут ограничение по длине ствола. На вооружении армии, полиции и просто лежат на складах миллионы ПМ. Уверен, что как только вместо ПМ примут на вооружение другой пистолет под патрон 9*19 или 9*21, тут же уберут ограничение. Ведь даже просто пустить на переплавку миллионы ПМ, это многомиллиардные расходы.
      Кот_Кузя
      1. Чёрный Сегодня, 10:41
        Цитата: Кот_Кузя
        Надеюсь, в целях выгоды уберут ограничение по длине ствола.

        Не надейся...этого в проекте поправок нет smile
        Чёрный
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:55
        Кот_Кузя

        Нет этого пока не будет, слишком много убийств будет в ресторанах, барах и на дорогах.
        фигвам
      3. RaptorF22 Сегодня, 11:48
        Согласен давно пора good
        RaptorF22
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:58
      Цитата: Skay
      Чистая коммерция (ПМСМ). Расширение отечественного рынка сбыта.

      Концерн понять можно - бабосы надо зарабатывать. Сейчас найдутся и лоббисты, которые за те же бабосы будут проталкивать этот закон, хотя для начала должна быть создана соответствующая инфраструктура, где "спортсмены" будут отводить душу по стрельбе. У нас этих тиров в России раз-два и обчёлся. Да и колошматить на этих площадках не каждый себе может позволить. Получается что закон как бы принимается с прицелом на состоятельного гражданина. Кто не имеет доступа к тирам, тупо будут выезжать на природу и колошматить по воронам, ёжикам, бутылкам и банкам. Обычному охотнику два ствола (гладкий и нарез) выше крыши, в зависимости от того, на кого он пойдёт. Некоторых вполне себе устраивает комбинированный вариант. А вообще вредность это великая для природы. Раньше нарез был положен только промысловикам и дичи и зверя было больше, а с массовым появлением нареза на руках, стали вышибать всё что шевелится на дальних дистанциях, зачастую делая подранков или вообще не находят то, что застрелили. Сейчас вообще никто не думает о том, что лес и его обитатели нещадно эксплуатируются ради получения прибыли и что лет через 20 все поголовно надо будет заносить в красную книгу.
      Ныробский
  3. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 10:22
    Проталкивайте лучше разрешение на покупку населением автоматов Калашникова. Озолотитесь. А пенсионная реформа сразу сразу повернется к народу лицом, а не задом.
    Инжeнeр
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:34
      А пенсионная реформа сразу сразу повернется к народу лицом, а не задом.


      smile Мысль конечно приятная ...но увы она ограничена уголовным кодексом...власть для того и разоружает рядовое население чтобы оно не вздумало вооруженным путем отстаивать свои права...всегда безопаснее давить налогами и поборами безоружного крепостного или раба...а у нас дело идет к тому что гражданин России по сути становится как бы бездушной деталью Матрицы...
      как только вы в чем то провинитесь перед государством вас просто отключат от системы и выкинут за ненадобностью...хреново what .
      Тот же ЛЕХА
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:39
        Да не боится власть народа, хватит чепуху писать. Длинноствольное оружие с прикладом гораздо эффективнее пистолета. Если бы было наоборот, то охотники охотились бы с пистолетом, а солдаты шли бы в атаку не с винтовками и автоматами, а с пистолетами.
        Кот_Кузя
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:46
          Да не боится власть народа, хватит чепуху писать.


          Да нуууу...чего тогда наша родимая власть под шумок чемпионата мира по футболу проталкивает непопулярные законы...нехорошо это...подловатенко.
          Что касается какое оружие эффективнее...то все зависит от ситуации...
          в узком подъезде вы быстро не развернетесь с длиноствольным ружьем при нападении противника сзади,пистолет требует постоянной тренировки в скоротечной стрельбе ...когда дело идет на доли секунды вытащить оружие и попасть в нападающего с первого выстрела не каждый может.
          Я больше сторонник холодного оружия...хорошей бритвой или заточенным куском железа можно исполосовать человека в фарш за секунду...если конечно он на расстоянии вытянутой руки.
          Тот же ЛЕХА
        2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:39
          Длинноствольное оружие с прикладом гораздо эффективнее пистолета.
          Ну если на охоту тащить то да а если для скрытого ношения короткоствол конечно удобнее.
          Incvizitor
    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:45
      Цитата: Инжeнeр
      Проталкивайте лучше разрешение на покупку населением автоматов Калашникова.

      Калашниковы продаются уже много лет в гладкоствольном и нарезном виде.
      фигвам
    3. Пониматель (Александр) Сегодня, 10:58
      Их и так продают. Я имею АКМ. Без возможности автоматической стрельбы ессно.
      Пониматель
    4. RaptorF22 Сегодня, 11:49
      Эх мечты wink Но за 100 или 150 купил бы good
      RaptorF22
  4. win9090 Сегодня, 10:27
    Держите карман шире
    win9090
  5. macgyver (MacGyver) Сегодня, 10:31
    У .... а так же наказание за незаконный оборот сократить с 8 до 3 лет условно ))
    macgyver
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:46
      эх-хххх... если бы!!! и еще как в одной не очень дружественной стране... оружие возрастом более 100 лет оружием не является!!!!! это предмет коллекционирования!!!! и не более!!! а ведь Наганов выпустили 12 миллионов экземпляров!!!! всех модификаций, за всё время производства разумеется... а мосинок???
      д^Амир
      1. macgyver (MacGyver) Сегодня, 12:26
        Ну да, в Париже до сих пор можно купить револьверы под дымный порох свободно в антикварных магазинах. А убойная сила у них побольше многих современных будет ... да и никто не мешает зарядить современными боеприпасами. Законодательство должно все таки различать добропорядочных коллекционеров и преступников. У нас тут сильные перегибы.
        macgyver
  6. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 10:40
    Хотя это сугубо корпоративный проект, направленный на реализацию большего количества стволов за единицу времени, я его полностью и целиком поддерживаю.
    Логика моя проста и невинна, десять стволов лучше чем пять.
    Gnefredov
  7. Хорт Сегодня, 10:46
    предложение дельное, но сильно сомневаюсь, что дойдёт до 3го чтения
    Хорт
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:01
      Цитата: Хорт
      предложение дельное, но сильно сомневаюсь, что дойдёт до 3го чтения

      Смотря кто и как будет это лоббировать.
      фигвам
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:56
    с пяти до 10 единиц...
    Бизнес и вроде ничего личного.
    ружье – как ракетка для теннисиста
    Т.е. покупайте больше и чаще, а мы с радостью продадим, т.к. прибыль во главе угла.
    rotmistr60
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 10:56
    Цитата: AVM
    Вы в курсе сколько сейчас оружия на руках у населения?

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    А кто например учитывает дешевые пневматические турецкие Hatsan'ы, которые при смене пружины на более мощную и соответствующих жиклеров имели уже характеристики полноценного охотничьего оружия на легкую дичь? А значит и останавливающее действие. И не надо заморачиваться с порохом,гильзами и пулями(картечью,дробью). Банками продается.
    Altona
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:30
    Понятно, поправки к закону направлены для увеличения "баранов" среди спортсменов...
    parusnik
  11. RaptorF22 Сегодня, 11:51
    Ну наконец-то хоть одна приятная новость good
    RaptorF22
  12. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 11:59
    Достаточно переписать Чешский закон на Русский язык и ввести в обращение.
    R.L.
  13. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:05
    Обязательно примут, Криворучко(ген директор Калашникова) ведь теперь заместитель министра обороны
    Чича сквад
  14. sib.ataman Сегодня, 12:29
    Почему только для спортсменов? Простым, как обычно, по остаточному принципу и массой ограничений?
    sib.ataman
  15. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:37
    Поправки предполагают увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц.
    Зачем столько request оружейный склад на дому устраивать?
    Incvizitor
  16. bk316 (Владимир) Сегодня, 12:47
    Ну не знаю по мне так 5 самый раз:
    - вертикалка 12 - универсал для охоты
    - помповуха типа "МР-153" - для охоты, когда надо стрелять больше подряд больше 2 раз (по мне так уже излишество)
    - одностволка 20 - на птицу
    - нарезуха - на лося
    - что-нибудь типа "вепрь 12 молот" - дачу охранять или в тире пострелять
    Я даже не представляю зачем 10 если не спортсмен и не коллекционер.

    Про магазин да неплохо бы увеличить, но некритично.
    Про соревнования с охотничьим - бред. У спортивного оружия в числе прочего предохранители по другому устроены и облегчено все и вообще кто держал спортивное и охотничье ружье одной марки сразу все поймет.
    bk316
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