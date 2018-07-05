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Концерн «Калашников» предложил поправки в закон «Об оружии»
Концерн «Калашников» инициировал поправки в закон «Об оружии», касающиеся владения охотничьим и спортивным оружием, сообщает Коммерсантъ.
Законопроект уже передан на рассмотрение фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Поправки предполагают увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.
Кроме того, предлагается разрешить гражданам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб (сейчас – не более 10 патронов) и участвовать в соревнованиях не только со спортивным оружием, но и с охотничьим, которое используется для занятия спортом.
Предусмотрено также дополнительное положение, позволяющее владельцам (физическим лицам) ремонтировать оружие не только у производителя, но и в мастерских лицензированных компаний.
Поправки разработаны не случайно: согласно годовому отчету «Калашникова» за 2017 год, его доля на внутреннем рынке гражданского оружия по гладкоствольному длинноствольному оценивается в 2%, по нарезному длинноствольному – 34%.
По словам главы международной конфедерации практической стрельбы Виталия Крючина, указанные поправки необходимы для спортсменов и граждан, активно занимающихся спортом, поскольку вместимость магазина является преимуществом, когда речь идет о скорости. Он отметил, что у иностранцев не ограничений по емкости, тогда как россияне должны менять каждые 10 патронов.
Такая же ситуация, по его мнению, сложилась и с количеством оружия, разрешенного к владению: каждый спортсмен участвует в среднем в 6 дисциплинах (речь идет о профессиональных спортсменах, а не о любителях), для каждой из которых ему нужно по 2 ствола. Для профессионала ружье – как ракетка для теннисиста, и ему нужен «свободный доступ к снаряду», добавил Крючин.
Законопроект уже передан на рассмотрение фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Поправки предполагают увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.
Кроме того, предлагается разрешить гражданам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб (сейчас – не более 10 патронов) и участвовать в соревнованиях не только со спортивным оружием, но и с охотничьим, которое используется для занятия спортом.
Предусмотрено также дополнительное положение, позволяющее владельцам (физическим лицам) ремонтировать оружие не только у производителя, но и в мастерских лицензированных компаний.
Поправки разработаны не случайно: согласно годовому отчету «Калашникова» за 2017 год, его доля на внутреннем рынке гражданского оружия по гладкоствольному длинноствольному оценивается в 2%, по нарезному длинноствольному – 34%.
По словам главы международной конфедерации практической стрельбы Виталия Крючина, указанные поправки необходимы для спортсменов и граждан, активно занимающихся спортом, поскольку вместимость магазина является преимуществом, когда речь идет о скорости. Он отметил, что у иностранцев не ограничений по емкости, тогда как россияне должны менять каждые 10 патронов.
Такая же ситуация, по его мнению, сложилась и с количеством оружия, разрешенного к владению: каждый спортсмен участвует в среднем в 6 дисциплинах (речь идет о профессиональных спортсменах, а не о любителях), для каждой из которых ему нужно по 2 ствола. Для профессионала ружье – как ракетка для теннисиста, и ему нужен «свободный доступ к снаряду», добавил Крючин.
Использованы фотографии: https://fishingsblog.ru
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