12:49 05 июля
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Трамп анонсировал создание в США Космических сил

Космические войска США, как полноценный вид вооруженных сил страны, должны быть сформированы в скором времени, передает ТАСС заявление Дональда Трампа.



В США скоро появятся Космические силы, все относятся к их созданию с большим энтузиазмом, сказал президент в среду, выступая перед военнослужащими на Южной лужайке своей резиденции. Военные вместе с семьями были приглашены для празднования 242-го Дня независимости.


Напомним, распоряжение о создании Космических сил было отдано американским лидером 18 июня. Верховный главнокомандующий заявил тогда, что Америка не удовлетворится простым сохранением присутствия в космосе, она должна «доминировать в космосе», и это очень важно.

Поэтому я даю указание Пентагону немедленно начать процесс, который приведет к появлению Космических сил США,
сказал он во время совещания.

Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости формирования таких сил. Еще в марте, выступая перед морскими пехотинцами, он заявил, что в новой стратегии космос признается «зоной военных действий, как земля, море и воздух. А раз предстоит большая работа в космосе, значит, Америке нужны новые силы – космические, подчеркнул президент.

Не так давно при обсуждении оборонных расходов конгрессмены подняли вопрос о возможности создания вида вооруженных сил специально для космоса. Однако идея была отклонена. Инициативу подвергли критике глава Пентагона Джеймс Мэттис и командование ВВС, которые заявили, что Минобороны способно обеспечить превосходство в космосе имеющимися силами без создания новой структуры.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:59
    О-о-о, у Пентагона лишние деньжата завелись? Надо их прокайфовать.
    Yrec
    1. Чёрный Сегодня, 11:06
      Когда Россия переименовала свои ВВС в ВКС, я подумал что в самое ближайшее время американцы поступят так же от зависти. Ждать пришлось несколько лет, а ведь вроде не эстонцы laughing
      Кстати, Дональд, а wassat переименовать полицию в милицию не собирается?
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:23
        Ну теперь ждём подражания от петруччо . lol
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:55
          Цитата: bouncyhunter
          Ну теперь ждём подражания от петруччо . lol

          Паша привет! hi Петручо возьмет на себя задачу договориться с инопланентянами о взаимопомщои, зря что ли он с ними каждый день квасит... ну не знаю как днем, но уверен по ночам или в какое другое время он сними общается, это видно по его порой очень уверенным заявлениям, сразу видно в курсе товарищ. yes
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:15
            Привет , тёзка ! hi Жанна Агузарова его точно возненавидит - раньше прямой канал связи с инопланетянами только у неё был . wassat А петруччо - он и в Африке петруччо : создаст что-то подобное , он ведь уже грозился российские спутники сбивать . Правда , не уточнил чем . lol
            bouncyhunter
            1. BlackMokona Сегодня, 12:23
              SM-3, может сбивать спутники, и этих ракет много
              BlackMokona
            2. MPN (Павел) Сегодня, 12:23
              Ну Перучо, ладно, спутники пусть сбивает, лишь бы не какался tongue Тут вот опять США всех послали и при чем с гордостью... В космосе было запрещено в войнушку играть (хотя понятно, что до раза) а тут конкретно
              .в новой стратегии космос признается зоной военных действий, как земля, море и воздух.
              Осталось объявить аналогичное о луне, Марсе , Венере, а там и Альфа центавре. Глядишь и делегации из космоса прилетят с подарками и просьбой считать их нейтральными образованиями...
              MPN
      2. BlackMokona Сегодня, 11:23
        США не переименовали,а новый род войск создали. ВВС никуда у них не делись
        BlackMokona
      3. cariperpaint Сегодня, 11:39
        У них есть милиция и так)
        cariperpaint
    2. volodya (владимир) Сегодня, 11:07
      Цитата: Yrec
      О-о-о, у Пентагона лишние деньжата завелись? Надо их прокайфовать.

      . Теперь будет тролить весь мир!
      volodya
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:33
        А ведь если не знать о происхождении первого фото и вправду можно подумать, что это один и тот же человек).....
        Хагалаз
      2. Чёрный Сегодня, 11:40
        Он вождь краснорожих, а не краснокожих wassat ....хотя нет, о чём это я.Вождь краснорожих - это Педро laughing
        Чёрный
    3. MPN (Павел) Сегодня, 11:51
      Цитата: Yrec
      О-о-о, у Пентагона лишние деньжата завелись? Надо их прокайфовать.

      все относятся к их созданию с большим энтузиазмом
      Ну чего добавить то?
      MPN
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:00
    Поэтому я даю указание Пентагону немедленно начать процесс, который приведет к появлению Космических сил США
    Как у Трампа все просто - Космические силы - это хорошо (излюбленное выражение), осталось только дать указание немедленно объявить о главенстве Сша в космосе, чтобы весь мир знал об этом и не претендовал.
    rotmistr60
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:15
      Вот теперь НАСА и частники обрадуются - кучу военных спутников и орбитальных боевых платформ запускать, в течении последующих 10 лет.
      Вадим237
    2. роман66 (роман) Сегодня, 11:27
      а он знает. что в космосе дышать нечем, или сразу пошлет бравых морпехов?
      роман66
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:38
    Давно уже все ведут планы по войне в космосе
    Грибок
  4. Rusticolus Сегодня, 12:06
    Ну если уж Трамп сам признал что космос как и земля. То стоит ему напомнить, что на земле, кто первый встал того и тапки. Первый спутник - русский, первый человек - русский. Так что пусть выметаются из нашего космоса и роют у себя кротовью нору на луну. Иначе сбивать все потенциально военные хайли лайкли спутники. А не с военных брать за проезд по 100500мульенов.
    Rusticolus
  5. sib.ataman Сегодня, 12:33
    А ведь был договор о нераспространении гонки вооружений в космос!
    sib.ataman
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 12:48
      У нас с ними много было договоров.....и где все они?
      nPuBaTuP
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