Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Трамп анонсировал создание в США Космических сил
Космические войска США, как полноценный вид вооруженных сил страны, должны быть сформированы в скором времени, передает ТАСС заявление Дональда Трампа.
В США скоро появятся Космические силы, все относятся к их созданию с большим энтузиазмом, сказал президент в среду, выступая перед военнослужащими на Южной лужайке своей резиденции. Военные вместе с семьями были приглашены для празднования 242-го Дня независимости.
Напомним, распоряжение о создании Космических сил было отдано американским лидером 18 июня. Верховный главнокомандующий заявил тогда, что Америка не удовлетворится простым сохранением присутствия в космосе, она должна «доминировать в космосе», и это очень важно.
Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости формирования таких сил. Еще в марте, выступая перед морскими пехотинцами, он заявил, что в новой стратегии космос признается «зоной военных действий, как земля, море и воздух. А раз предстоит большая работа в космосе, значит, Америке нужны новые силы – космические, подчеркнул президент.
Не так давно при обсуждении оборонных расходов конгрессмены подняли вопрос о возможности создания вида вооруженных сил специально для космоса. Однако идея была отклонена. Инициативу подвергли критике глава Пентагона Джеймс Мэттис и командование ВВС, которые заявили, что Минобороны способно обеспечить превосходство в космосе имеющимися силами без создания новой структуры.
В США скоро появятся Космические силы, все относятся к их созданию с большим энтузиазмом, сказал президент в среду, выступая перед военнослужащими на Южной лужайке своей резиденции. Военные вместе с семьями были приглашены для празднования 242-го Дня независимости.
Напомним, распоряжение о создании Космических сил было отдано американским лидером 18 июня. Верховный главнокомандующий заявил тогда, что Америка не удовлетворится простым сохранением присутствия в космосе, она должна «доминировать в космосе», и это очень важно.
Поэтому я даю указание Пентагону немедленно начать процесс, который приведет к появлению Космических сил США,сказал он во время совещания.
Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости формирования таких сил. Еще в марте, выступая перед морскими пехотинцами, он заявил, что в новой стратегии космос признается «зоной военных действий, как земля, море и воздух. А раз предстоит большая работа в космосе, значит, Америке нужны новые силы – космические, подчеркнул президент.
Не так давно при обсуждении оборонных расходов конгрессмены подняли вопрос о возможности создания вида вооруженных сил специально для космоса. Однако идея была отклонена. Инициативу подвергли критике глава Пентагона Джеймс Мэттис и командование ВВС, которые заявили, что Минобороны способно обеспечить превосходство в космосе имеющимися силами без создания новой структуры.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти