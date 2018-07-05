12:47 05 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего пленарного заседания высказался по будущей пенсионной реформе. При этом никакой пока конкретики об отношении к озвученным правительством параметрам реформы высказано не было, основной упор был сделан на абстракцию из серии: депутаты не дадут пенсионеров в обиду.

Заявление спикера нижней палаты российского парламента приводит РИА Новости:
Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать, и искать нам с вами вместе.


В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров



«Нам с вами» - это депутатам Государственной Думы.

Напомним, что правительство предлагает поднять пенсионный возраст в РФ на 5 и 8 лет для мужчин и женщин соответственно к 2028 и 2034 годам. Пожалуй, это единственное направление, по которому так далеко в будущее сегодняшний кабинет министров готов заглядывать. В остальном, включая вопросы реального стимулирования роста экономики до выхода на проценты, превышающие среднемировые, правительство не столь решительно, как с пенсионным возрастом.

Логика правительства и тех, кто предложенный вариант пенсионной реформы поддерживает в Госдуме, предельно проста: снижение уровня жизни пенсионеров не произойдёт в случае, если снизится число самих пенсионеров. Для этого и предлагается столь существенное повышение планки возраста выхода на заслуженный отдых. Примечательно, что в этой ситуации инициативы правительства и МВФ совпадают. И чем в таком случае ситуация с инициативами МВФ отличается от инициатив того же фонда по Украине?

Использованы фотографии: http://duma.gov.ru
16

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 79

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 11:11
    В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров
    Понятное дело. Их скоро не останется с вашими реформами.. Нет пенсионеров - нет проблем....
    Чёрный
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 11:14
      Цитата: Чёрный
      Понятное дело

      боярам нет дела до челяди
      Сандор Клиган
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:35
        Цитата: Сандор Клиган
        Цитата: Чёрный
        Понятное дело

        боярам нет дела до челяди

        Logall
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:44
          В 2024 году каждый пенсионер будет получать в год на 1 тысячу рублей больше.
          В 2024 году каждый чиновник станет получать в год на 2 млн рублей больше.
          В 2024 году каждый депутат Госдумы станет получать в год на 6 млн рублей больше.
          Как видите, пенсионная реформа выгодна всем!
          MPN
          1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:59
            вот именно,эти урлы реально не допустят снижения своего уровня жизни,остальные по барабану,их девиз теперь "помоги государству-сдохни до пенсии" request
            Ратник с пулеметом
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:01
              Чехов умер в 44 года. Пушкин в 37. Есенин повесился. Маяковский застрелился. А что ты сделал для пенсионного фонда?
              MPN
        2. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 12:01
          Цитата: Logall


          В точку! good
          Sovetskiy
    2. volodya (владимир) Сегодня, 11:17
      Цитата: Чёрный
      В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров
      Понятное дело. Их скоро не останется с вашими реформами.. Нет пенсионеров - нет проблем....

      volodya
      1. Леший1975 Сегодня, 11:44
        Цитата: volodya
        Цитата: Чёрный
        В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров
        Понятное дело. Их скоро не останется с вашими реформами.. Нет пенсионеров - нет проблем....


        Опять Медведев своевольничает?! А про остальных товарищей ДАМа и тсссс, самого ВВП честно и смело? А то ведь если ДАМа крайним будут делать, может получиться как в кино "Место встречи изменит нельзя" цитата:
        " велел передать: ...что он за всю компанию хомут волочить не желает, ...и ему одному ''вышака'' брать скучно. Если не захотят его верные друзья отбить, ...он с чистой душой всех отдаст." laughing
        Леший1975
      2. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 11:48
        Только про президента забыл упомянуть.
        GRIGORIY76
    3. solzh (Сергей) Сегодня, 11:25
      Цитата: Чёрный
      В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров
      Понятное дело. Их скоро не останется с вашими реформами.. Нет пенсионеров - нет проблем....

      Не будет пенсионеров, тогда эти депутаты, найдут новые проблемы. Даже не знаю какие... Но точно найдут...
      solzh
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:37
        Цитата: solzh
        эти депутаты

        Logall
        1. Дирижер Сегодня, 11:45
          ЫЫЫЫ а видели выступление гаранта , чего то там награждал опять. Как он Кобзона то обласкал , Без Кобзона и России то не было бы.
          Дирижер
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:26
      Хороший пенсионер - мёртвый пенсионер. Старая государственная мудрость.
      Yrec
      1. RaptorF22 Сегодня, 11:27
        Дык кору дуба заварить предлагают winked
        RaptorF22
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:47
          Минфин России подтвердил, что минимальная пенсия по старости с 1 января
          2011 года составит 4500 долларов США в месяц, а пенсионный возраст - 127
          и 132 года для женщин и мужчин соответственно.
          MPN
    5. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 11:57
      Цитата: Чёрный
      Нет пенсионеров - нет проблем....

      Точно. Вот только, как бы вместо пенсионеров не получить армию безработных предпенсионного возраста. Все эти лозунги о запрете дискриминации по возрастному признаку - разговоры в пользу бедных. Даже сейчас, при существующем возрастном пороге выхода на пенсию, граждане РФ, кому уже за 50, в массе своей испытывают серьезные проблемы с трудоустройством. Если увеличить возраст выхода на пенсию, то число неудачников-соискателей работы также пропорционально увеличится. Работодатель всегда найдет "отмазки", чтобы отказать пенсионеру в трудоустройстве не по возрастному критерию. Пока в стране не появится значительного количества рабочих мест с достойной оплатой, вся эта пенсионная реформа обречена на провал. Ведь сейчас молодым и ретивым работы не на всех хватает. А с физическими возможностями престарелых работников как собираются считаться? Кто-то и в 70 скачет как сайгак, а кто-то в 60 уже развалина. Не знаю, чем они там думают, но считаю, что пока в России не принят закон, аналогичный европейскому, об оплате труда мигрантов, о трудоустройстве с достойной зарплатой и изобилии рабочих мест можно забыть. Считаю, что нашему правительству было бы более разумным проработать вопрос о добровольном продолжении трудовой деятельности по достижению пенсионного возраста. И принять соответствующие законы.
      P.S. У всей пенсионной движухи есть еще вторая сторона медали, которая тоже негативная. Чем выше пенсии - тем выше уровень инфляции. С этим утверждением может спорить кто хочет, но это мои многолетние наблюдения. Образно говоря: Как только у бабушки пенсия начинает позволять купить на рынке не одну, а две курочки - курочка дорожает в два раза.
      Вежливый Лось
    6. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 12:02
      hi прям с языка снял.
      К сожалению так и выглядит
      Labrador
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:13
    инициативы правительства и МВФ совпадают.
    Вот и объясните мне: при чем у НАС МВФ ?
    Uncle Lee
    1. Чёрный Сегодня, 11:16
      Цитата: Uncle Lee
      при чем у НАС МВФ ?

      При правительстве. smile ..ну или наоборот feel
      Чёрный
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:28
        Скорее наоборот ! feel
        Uncle Lee
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 11:16
      Про МВФ - это бредни сивой кобылы не более.
      Вадим237
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:26
        Приехала в Москву Лагард, дала указиловку и через три дня вышло повышение пенсионного возраста. А так МВФ не причем !
        Uncle Lee
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:50
          Цитата: Uncle Lee
          Приехала в Москву Лагард, дала указиловку и через три дня вышло повышение пенсионного возраста. А так МВФ не причем !

          Так можно все, что угодно к чему угодно притянуть. Помню, 4 года назад у меня кошка скончалась, а через несколько дней Крым присоединился к России. Если так же сопоставить события, то кошка мешала вхождению Крыма в состав России. what
          Piramidon
          1. Rusticolus Сегодня, 12:18
            Если накануне кошку до отвала накормили зелеными... таблетками. То очень даже причем.
            Rusticolus
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:31
      На Украине хоть за денежку хотят повысить, а у нас...вобщем даже без вазелина...
      sabakina
  3. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:15
    Тех, которые доживут до пенсии?
    Zaurbek
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 11:21
      конечно же нет...вот абсолютно точно чего они не допустят, так это...снижения собственного уровня жизни...и к гадалке не ходи...
      kepmor
    2. Чёрный Сегодня, 11:26
      Цитата: Zaurbek
      ех, которые доживут до пенсии?

      Такие по расчётам правительства не предполагаются sad
      Чёрный
  4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:19
    quote]Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать, и искать нам с вами вместе[/quote]
    Ну, канешна, вы не допустите, как же иначе. Для себя уж постараетись, кто бы сомневался. Пенсионная реформа. предлагаемая либерастами, приведет к снижению среднего возраста, увеличению безработицы.
    И потом, всем известно, что по понятным причинам ближе к 60 снижает работоспособность, особенно при интенсивной физической нагрузке.
    Старики вовремя должны дать молодежи возможность себя реализовать. Пенсионная система СССР научно обоснована, в т.ч. и со специалистами по гигиене труда и физиологами. Это одно из достижений СССР, а не дефект. Каждый, кто покушается на пенсионную систему-враг народа. am
    Балу
    1. RaptorF22 Сегодня, 11:29
      Это просто ужасно winked Либерасты у власти wink А Гарант он так мимо проходил feel wink
      RaptorF22
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:30
      Цитата: Балу
      Старики вовремя должны дать молодежи возможность себя реализовать. Пенсионная система СССР научно обоснована, в т.ч. и со специалистами по гигиене труда и физиологами. Это одно из достижений СССР, а не дефект.

      Если не ошибаюсь в "Песня о Родине" поэта Василия Лебедева-Кумача написанном в 1930-х годах, были такие строки:
      Молодым - везде у нас дорога,
      Старикам - везде у нас почет.
      В настоящее время, после повышения пенсионного возраста, эти слова становятся к сожалению, уже неактуальными...
      solzh
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:41
        Позволю себе дополнить Вас.
        С отношением, к людям преклонного возраста, всё понятно давно. Основная масса еле сводит концы с концами.
        Про молодых : образование(качество,стоимость),"наличие"(зачас
        тую отсутствие) рабочих мест...
        Такая,вот, "дорога"..
        Сибирский цирюльник
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:35
      Цитата: Балу
      Для себя уж постараетись

      Для себя уже давно стараются. Один мой знакомый, работник областной администрации, вышел не пенсию. Начислено 40 штук. И это учитывая то, что он трудился там каким то клерком среднего звена. А про сумму выходного пособия ("золотой парашют") он так и не раскололся, но тачку сразу поменял.
      Piramidon
  5. Леший1975 Сегодня, 11:20
    "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего пленарного заседания высказался по будущей пенсионной реформе. При этом никакой пока конкретики об отношении к озвученным правительством параметрам реформы высказано не было, основной упор был сделан на абстракцию из серии: депутаты не дадут пенсионеров в обиду."

    Цитата из фильма жмурки: --Смотри, даже не покраснел.
    — Да у него и не получится.
    Леший1975
  6. Ратник-80 (Игорь) Сегодня, 11:23
    Раньше говорили о кардинально улучшить жинь пенсионеров , теперь уже честно говорят чтоб только хуже не было , да ладно пенсионеры , лучше бы рассказали что они с 60 летними будут делать , которые останутся и без работы и без пансии
    Ратник-80
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 11:29
      проблемы негров шерифа не волнуют...извечная аксиома...
      kepmor
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:24
    Цитата: Балу
    Пенсионная система СССР научно обоснована, в т.ч. и со специалистами по гигиене труда и физиологами

    Трудно с вами не согласиться. Но беда в том, что в финансово-экономическом блоке правительства люди, которые даже в душе не преемлют СССР.
    rotmistr60
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 11:31
      смею добавить и Россию тоже...
      kepmor
    2. Леший1975 Сегодня, 11:59
      Цитата: rotmistr60
      Цитата: Балу
      Пенсионная система СССР научно обоснована, в т.ч. и со специалистами по гигиене труда и физиологами

      Трудно с вами не согласиться. Но беда в том, что в финансово-экономическом блоке правительства люди, которые даже в душе не преемлют СССР.

      Что, только в финансово-экономическом только? А остальные "блоки" приемлют СССР и Россию: кто работал под началом Собчака и каких высот эти люди достигли в дальнейшем: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс, Дмитрий Козак, Алексей Миллер, Алексей Кудрин, Владимир Чуров, Виктор Зубков, Сергей Нарышкин, Герман Греф, Виталий Мутко, Владимир Яковлев, Игорь Сечин.
      Леший1975
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:14
      Цитата: rotmistr60
      Цитата: Балу
      Пенсионная система СССР научно обоснована, в т.ч. и со специалистами по гигиене труда и физиологами

      Трудно с вами не согласиться. Но беда в том, что в финансово-экономическом блоке правительства люди, которые даже в душе не преемлют СССР.

      Геннадий, я сам работающий пензионер, 61 год. Ушел на бумажную работу, поскольку физически уже был не в состоянии тянуть по 4-6 бесплатных ( в счет мифического сокращения рабочего дня) дежурств, после которых днем на полную катушку. Последние 4 года на бумажной работе. Я мог бы остаться в отделении, мне предлагали, но я ушел. Ушел, потому что молодежи тоже надо дать возможность себя реализовать. Не скажу, что нынешняя работа доставляет мне удовольствие сопоставимое с оргазмом, но своими скромными усилиями незаметно что-то исправил в системе. Так что, я не зря зарплату получаю. Отсутствие индексации работающим пензионерам считаю несправедливой. Дело не в СССР, а в том, что пенсионная система была более справедливой, чем будущая.
      Балу
  8. spektr9 Сегодня, 11:24
    Мы не допустим снижения пенсий

    Так, теперь уже не только про увеличение пенсионного возраста заговорили ... Если учесть что слово недопустим в контексте нашего покровительство означает - "через пару лет будет точно", то картина вырисовывается занятная
    spektr9
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:32
      Вам же конкретно сказали:"НАШИХ ПЕНСИОНЕРОВ",мы к их числу,я думаю не относимся...... wassat
      HAM
  9. Лесс Сегодня, 11:25
    Вчера открылась статья про эту реформу, большааая такая статья... Прочёл, не сильно внимательно, но прочёл... стал читать комменты, всё как обычно, те же лица, те же аргументы и контраргументы... До тех пор, пока случайно не обратил внимание на дату в одном из комментариев - октябрь 15-го года...
    Лесс
    1. spektr9 Сегодня, 11:36
      Ага тоже помню за 15 год

      "в деревянный макинтош и поехал" wassat
      spektr9
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:25
    Ну как то так:
    parusnik
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:40
      Да, Алексей Вы правы. Похоже у нас тоже завелись майдауны, готовят пензионеров к земле. belay
      Балу
  11. Vard Сегодня, 11:26
    Зачем снижать пенсии... можно проще поступить... сейчас доллар сколько стоит... 64 рубля вроде... сделают по восемьдесят... Была пенсия 200 долларов, станет 150...
    P/S Я не знаю почему, но все цены в наших магазинах напрямую зависят от курса доллара...
    Vard
    1. Леший1975 Сегодня, 12:45
      Цитата: Vard
      Зачем снижать пенсии... можно проще поступить... сейчас доллар сколько стоит... 64 рубля вроде... сделают по восемьдесят... Была пенсия 200 долларов, станет 150...
      P/S Я не знаю почему, но все цены в наших магазинах напрямую зависят от курса доллара...

      Потому что импорто замещение, оно в основном в головах высших чиновников и в телевизоре. И ни куда мы от импорта не ушли. И если Путин врет (хорошо если просто не понимает) в одной теме, то почему же в других должен вести себя по другому. Пример с/х, сколько говорилось, что все сами теперь обеспечиваем? Ну так вот:
      "Доля используемых в России зарубежных семян в зависимости от агрокультуры достигает 75%. Чтобы решить проблему, государство рассчитывает к 2020 году построить 148 селекционно-семеноводческих центров. Однако в прошлом году деньги на поддержку этого направления не выделялись, хотя инвесторы, начинающие проекты, ждут субсидий
      журнал «Агроинвестор»
      сентябрь 2016"
      На 2018 год ситуация пока та же. Поясню глубину совершенного в головах и по тв. импорто замещения: Такие культуры как кукуруза, свёкла, подсолнечник это уже давно не сорта, а гибриды. Не буду грузить подробностями, но урожай они дают ОДИН раз, но высокий. И семена нужно закупать каждый год. Так вот, если вдруг нам бы перекрыли поставки семян (а к ним еще прилагаются и технологии, в виде пестицидов, тоже импортных) то указанные выше культуры можно смело вычеркивать из выращиваемых у нас в стране. Останутся только зерновые, но без импортных пестицидов, а так же комплектующих для импортной техники урожай тоже будет сильно меньше. Вот такая связь " Я не знаю почему, но все цены в наших магазинах напрямую зависят от курса доллара"
      Ну а чё, успехи в стране они везде наверное такие успешные. Главное врать бравурно по тв. населению побольше. Ну а тут ВВП со товарищи конечно МАСТЕР. Многие до сих пор ему верят, а потом удивляются.
      Леший1975
  12. Комментарий был удален.
  13. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 11:31
    Вообще-то уже и Единая Россия против пенсионного геноцида.
    АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
    Политика
    Член тюменского отделения "Единой России" Вера Синяева обвинила российского лидера Владимира Путина во лжи. Это произошло на акции против повышения пенсионного возраста, организованной Российской коммунистической рабочей партией (РКРП), отмечает Znak. com.
    Синяева пояснила свою позицию, заявив, что, голосуя за Путина, она голосовала за стабильность. Однако президент, человек военный, не сдержал слова и обманул. Свой приход на митинг РКРП спикер объяснила так: ее однопартийцы ничего подобного не организуют, а о проблеме надо заявить. Также Синяева отметила, что после такого заявления у нее могут быть проблемы.
    СМИ отмечают, что сперва участники митинга не хотели слушать представителя "Единой России", однако завершила свой спич Синяева уже под овации.
    https://www.pravda.ru/news/politics/04-07-2018/13
    88110-korit-0/
    Старый Хрен
  14. udincev (Виктор) Сегодня, 11:33
    При этом никакой пока конкретики об отношении к озвученным правительством параметрам реформы высказано не было
    Какие параметры? Вопрос должен ставиться так, что "новое" правительство должно уйти без выходного пособия (поскольку денег нет, не заработали) в отставку за введение антиконституционной политики в стране (тут не только наступление на пенсионном фронте).
    udincev
  15. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 11:41
    КОНЕЧНО не допустят только вот женщины лет на 8 пробатрачат больше а ведь могли уже заниматься внуками
    Adimius38
  16. astepanov (Алексей) Сегодня, 11:42
    Интересно, отчего бы господам депутатикам не увеличить поступления в пенсионный фонд, просто введя прогрессивную шкалу налогообложения? Трясутся за свои кошельки?
    А мадам Голикова высказалась в том смысле, что работающие пенсионеры живут в среднем дольше, чем неработающие, и потому повышение возраста выхода на пенсию благотворно скажется и на росте продолжительности жизни, и на ее качестве. Или ли она не понимает, что работают те пенсионеры, которым посчастливилось сохранить здоровье надолго? Вопрос имею: она дура или просто сволочь?
    astepanov
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 11:47
      Цитата: astepanov
      Вопрос имею: она дура или просто сволочь?

      Она министр мадам Голикова. Это в "нашем" правительстве так заявлять обязывает.
      udincev
    2. Дирижер Сегодня, 12:04
      смею предположить. что она дурная сволочь
      Дирижер
  17. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 11:43
    Нам говорят, что пенсионный возраст нигде не снижают. Но вот Саудовская Аравия, с которой мы играли в первый день чемпионата, когда и внесли этот самый позорный закон. Там на два года снизили пенсионный возраст, причём человек получает пенсию в размере последней зарплаты, если он отработал 40 лет, или 70 процентов от зарплаты, если отработал 30 лет. А у нас и трети он не получает! Поэтому разговоры о том, что «Ах, будет хорошая пенсия!» - большая ложь.
    Adimius38
  18. космонафт (космонафт) Сегодня, 11:47
    чё там какая то пенсия,главное мандуаль
    космонафт
  19. zyzx (Костик) Сегодня, 11:49
    А почему они не дадут пенсионеров в обиду когданить потом,а не сейчас?
    zyzx
  20. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 11:49
    Окончательное решение пенсионного вопроса в России:
    Старый Хрен
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:26
      Дальше в помойках ковыряйтесь - теперь это ваш нерушимый образ жизни.
      Вадим237
  21. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 11:51
    Володина готовят на место того, ну который этот, "весь в белом"
    GRIGORIY76
  22. граматей (Константин) Сегодня, 11:53
    Тебе Родина, труд, энергию и энтузиазм 60-летних!
    Навеяло, знаете ли...
    граматей
  23. BAI Сегодня, 11:56
    Заявление спикера нижней палаты российского парламента приводит РИА Новости:
    Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров,

    Ну если только пенсионеров ГД.
    Путин, тоже что-то обещал на счет возраста. А Ельцин аж вообще грозился лечь на рельсы (или руку положить). Ну чем все кончилось?
    BAI
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 12:11
      Цитата: BAI
      Ну чем все кончилось?

      Даже шляпу не съел... для отмазки.
      udincev
  24. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 11:56
    Собрано 2 миллиона 700тыс подписей против пенсионной "реформы".

    Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России только что опубликовал(а) обновление о петиции «Не повышать пенсионный возраст!» Проверьте обновление о петиции и оставьте комментарий

    ОБНОВЛЕНИЕ О ПЕТИЦИИ


    #За55х60 - давайте вместе остановим повышение пенсионного возраста!
    Дорогие друзья, Уже завтра утром мы передадим петицию с подписями в Госдуму. Это значит, что у нас остался всего день, чтобы собрать еще больше подписей под нашим требованием не повышать пенсионный возраст! Именно поэтому мы обращаемся к вам с просьбой! Помогите нам собрать до завтра целых 3 миллиона! Давайте cовместными усилиями покажем, что народ против этого закона!
    Старый Хрен
  25. Strashila (I) Сегодня, 11:56
    "Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления" М.Е. Салтыков-Щедрин
    Strashila
  26. Виктор Демченко (Демченко Виктор) Сегодня, 12:02
    вы знаете мужики, но по моему, вся эта шушера, что сидит в госдуре ни хрена не знает, и самое главное знать ничего не хочет о том, как живут их сограждане! сегодня зашёл в аптеку, купил жене и себе лекарства, так вот: ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОДНЯЛИ НАЛОГ НДС А ЦЕНЫ В АПТЕКАХ УЖЕ ПОДНЯЛИ НА 40%!!!! именно на 40% Карл! и о чём тут можно говорить?! и ещё: под шумок и отвлечения о пенсионной реформе ф думе уже приняли повышение налога НДС... грустно. в той же Греции попытка правительства поднять налог НДС на 1% (с 8 до 9) вызвало всеобщую забастовку и в дальнейшем отставку правительства, а у нас даже коммунисты почему то стыдливо уходят от обсуждения и принятия мер по этой проблеме!
    Виктор Демченко
  27. V.B. (Владислав) Сегодня, 12:06
    Всё,что предложило правительство, назначенное путиным, будет принято лакейской думой. Вчера смотрел "Вечер с Соловьёвым" и выступление силуанова там. было такое чувство, будто когда-то и давным давно я это уже слышал и как торкнуло: детство, жара, кинотеатр, сеанс за 10копеек и фильм, по моему, "Хлеб пахнет порохом", а в нём матрос-большевик, сидя на рельсах, угощает двух беспризорников, которых лишила родителей его власть, сахарком и рассказывает, что скоро всё будет: и хлеб и одежда и сахар и т.д. и т.п. А мальчишка шепчет своей сестрёнке."это он врёт". Запомнил фразу на всю жизнь. А ещё "киндер-сюрприз" кириенко Героя получил. Наверное, за дефолт и близость к путину. Это что? Его на зубцах повесить надо.Будьте вы прокляты. Звание ГЕРОЯ обесценил всенародно избранный.
    V.B.
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 12:18
      Согласен с Вами.
      Добавлю, что по моему мнению великое звание Героя России обесценилось немного ранее. А Кириенко в этом смысле уже как закономерное следствие...
      сорок восьмой
  28. Себастьян Аристархович Перейра (Себастьян Аристархович) Сегодня, 12:14
    Странная логика....не допустим снижения уровня и прочая бла-бла! Еще недавно на президент точно также заверял свой народ,что пока он у руля,повышения возраста не допустит.... как-то .допустилось! Значит и с обнищанием пенсионеров-дело решеное,пенсии снизятся....у нас в стране любая хреновая новость сбывается с гарантией 100% и хорошая равно наоборот!
    Потом ,что за хрень "....будем искать решения....." Вы сначала их НАЙДИТЕ,а потом РЕШАЙТЕ !
    Пока же увы,очередные безрезультатные поиски "живой и мертвой воды", но у нас нет в запасе новых жизней или возможности их переиграть!
    С пенсионными реформами вообще задолбали....особенно не понравились пенсионерам 17-я,22-я и 35-я реформы !
    Себастьян Аристархович Перейра
  29. dgoncovch (Евгений) Сегодня, 12:17
    получится также как с монетизацией льгот.народ уже не чему не верит.
    dgoncovch
  30. Rusticolus Сегодня, 12:21
    Как на счет того, что бы те кто топит сейчас за то что потом будет только лучше, всем людям выдать залог... лямов так по 10, и из своего кармана. А люди потом конечно же вернут, когда доживут до сытой и долгой пенсии.
    Rusticolus
  31. ЗВС Сегодня, 12:23
    Когда вам говорят, что не допустят ухудшения жизни, это означает только, что лучше вы жить не будете. И тут возникает вопрос:
    - Если экономика растет, а вы не будете жить лучше, то кто получает дивиденды от роста экономики?
    И ответ напрашивается сам собой, особенно на последней информации, что за первую половину этого года наши российские миллиардеры стали богаче на 3,8 млрд долл.
    Вспоминаю призыв Путина на Красной площади со сцены, что мы одна страна, мы едины, мы вместе и т. д.
    Вот и получается, что мы не вместе, мы не едины. Путин может и вместе, и един с олигархами, но никак не народ России.
    ЗВС
    1. Себастьян Аристархович Перейра (Себастьян Аристархович) Сегодня, 12:28
      Очень похоже на то,что ноги мы вам отпилили,зато вот вам купон со скидкой на приобретение сандалий будущей весной!!
      Себастьян Аристархович Перейра
  32. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 12:33
    Информация к размышлению:
    "И уговорил Путина начать эту реформу в день открытия чемпионата мира по футболу не Патрушев, не Медведев, а именно Кудрин. На пару с Кириенко. Они сказали ВВ, что реформу необходимо делать, иначе в следующем году Пенсионный фонд окажется не в состоянии платить пенсии уже вышедшим на пенсию",- уверенно рассказывает эксперт,- "Не случайно ведь в правительственном варианте реформы написано, что в 2019 году новых пенсионеров в стране не будет".
    "Они также сказали Путину, что если сделать все быстро, то последствия для рейтингов власти будут минимальными. И ВВ сказал Кудрину и Кириенко "делайте". Но ни Кудрин, ни Кириенко не сказали Путину, что имеющиеся в АП выкладки социологов указывают на формирование долгосрочного и глубинного негатива населения в адрес власти в результате этой реформы",- делится редакция канала.
    https://www.pravda.ru/news/politics/03-07-2018/13
    88096-0/
    Старый Хрен
  33. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 12:35
    Информация к размышлению:
    "Первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, курирующему внутриполитический блок, присвоено звание Героя России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эту информацию подтверждает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
    Высшее звание присвоено Кириенко согласно закрытому указу президента Владимира Путина. Согласно положению о звании Героя Российской Федерации, оно присваивается президентом страны «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Герою России также вручают медаль «Золотая Звезда» и грамоту. По отдельному указу президента Герою России на его родине устанавливается бронзовый бюст. "
    Старый Хрен
  34. asiat_61 (игорь) Сегодня, 12:37
    ч.2 ст.39 Конституции РФ:

    «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом»

    Cогласно п.1 ст.7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено):

    «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет»

    Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено):

    «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

    Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Отменяются эти права граждан в сторону ухудшения.

    А это уже не только прямое нарушение указанной ч.2 ст.55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч.1 ст. 19 Конституции РФ: «Все равны перед законом…». кОНЕЦ ЦИТАТЫ. Видимо депутаты вот этого ни чего не знают или знать не хотят.
    asiat_61
  35. Apollo (Алех) Сегодня, 12:37
    Об этом надо было говорить в конце 2014, когда рубль был девальвирован в 2 раза. А теперь поздно, страна уже 4-й год несется в пучину нищеты...
    Apollo
  36. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:41
    В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров

    Что зарплатой поделитесь? belay
    Не надо делать популистских заявлений, лучше делом докажите.
    Зашёл сегодня в Центр занятости, для интереса. Сколько там старичков и старушек добавилось в очередях.
    До этого был месячишко-другой назад, и народу не много и возраст, ну всех возрастов, но не много. Здесь же, как будто собрание лиц старшего возраста.
    Вот что медведь животворящий (видимо от слова т варь) делает. negative
    К-50
Картина дня