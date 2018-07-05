В Госдуме: Не допустим снижения уровня жизни пенсионеров

Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать, и искать нам с вами вместе.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего пленарного заседания высказался по будущей пенсионной реформе. При этом никакой пока конкретики об отношении к озвученным правительством параметрам реформы высказано не было, основной упор был сделан на абстракцию из серии: депутаты не дадут пенсионеров в обиду.Заявление спикера нижней палаты российского парламента приводит РИА Новости «Нам с вами» - это депутатам Государственной Думы.Напомним, что правительство предлагает поднять пенсионный возраст в РФ на 5 и 8 лет для мужчин и женщин соответственно к 2028 и 2034 годам. Пожалуй, это единственное направление, по которому так далеко в будущее сегодняшний кабинет министров готов заглядывать. В остальном, включая вопросы реального стимулирования роста экономики до выхода на проценты, превышающие среднемировые, правительство не столь решительно, как с пенсионным возрастом.Логика правительства и тех, кто предложенный вариант пенсионной реформы поддерживает в Госдуме, предельно проста: снижение уровня жизни пенсионеров не произойдёт в случае, если снизится число самих пенсионеров. Для этого и предлагается столь существенное повышение планки возраста выхода на заслуженный отдых. Примечательно, что в этой ситуации инициативы правительства и МВФ совпадают. И чем в таком случае ситуация с инициативами МВФ отличается от инициатив того же фонда по Украине?