12:47 05 июля
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В Киеве открыли выставку, посвященную УПА и договору с гитлеровской Германией

На Украине продолжают "заигрывать" с националистами. В Киевском Национальном музее истории Украины в торжественной обстановке прошла церемония открытия выставки «Борцы за украинское государство», посвященная 111-летию со дня рождения руководителя запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича, а также заключенному с гитлеровской Германией Акту о провозглашении Украинского государства.

В Киеве открыли выставку, посвященную УПА и договору с гитлеровской Германией


Организаторы выставки заявили, что на ней будут представлены «чудом уцелевшие раритеты» и будет раскрыта УПА «под необычным углом». Директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская рассказала, что выставка призвана показать этапы героической борьбы УПА с "гитлеровским и сталинским тоталитарными режимами", а присутствовавший на открытии сын Романа Шухевича - Юрий Шухевич, являющийся ярым националистом, призвал "посетить эту выставку, посвященную восстановлению украинской государственности".


Помощник Шухевича попытался "сгладить" слова о "восстановлении украинской государственности", пояснив, что Акт, подписанный 30 июня 1941 года с гитлеровской Германией, не является актом подчинения Украины нацистам, потому что "независимость украинского государства позднее признали Румыния и Хорватия".

Здесь необходимо пояснить, что речь идет об акте провозглашения Украинского государства, который подписали 30 июня 1941 года во Львове. В нем говорилось о создании государства, которое будет тесно сотрудничать с гитлеровской Германией, как и Украинская повстанческая армия.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/VyacheslavKyrylenko.press
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Комментарии 30

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  1. Чёрный Сегодня, 11:29
    Не зря говорят, шлёпай по заднице пока поперек лавки лежит... Упустили время и коричневая чума под боком, словами теперь ничего не изменишь: взрослого зверя не переучишь.
    Чёрный
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:34
      wassat Взрослого зверя нужно и можно только убивать. am
      Egorovich
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:40
        Саша , привет ! hi
        Цитата: Egorovich
        Взрослого зверя нужно и можно только убивать.

        И не оставлять подранков . bully Слова приличные по поводу укробандерии уже давно закончились , как и большинство матов .
        bouncyhunter
        1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:45
          Паша, салют hi ! Здесь матом не обойдешься, нужно только действие и очень существенное. Почему-то надеюсь, что скоро будет.
          Egorovich
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:46
            Цитата: Egorovich
            Почему-то надеюсь, что скоро будет.

            Разделяю твои надежды .
            bouncyhunter
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:41
        Ну , что вы, кто же убогих убивает? Судя по статье и высказываниям интеллектом там ни кто не обременен. sad
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:55
          агрессивные животные подлежат отстрелу - невзирая ни на что! привет hi
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:03
            Цитата: роман66
            агрессивные животные подлежат отстрелу - невзирая ни на что! привет hi

            Привет Рома! hi Агрессивные да. Прививки от бешенства надо было во время делать, теперь только отстрел...
            MPN
    2. volodya (владимир) Сегодня, 11:35
      Говорят" если бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум"!
      volodya
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:38
        Цитата: volodya
        если бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум

        Как можно отнять то , чего изначально не было ?
        bouncyhunter
      2. Леший1975 Сегодня, 12:19
        Цитата: volodya
        Говорят" если бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум"!

        А если совесть отнимает, то кого наказывает?

        Еще в 2014 году Игорь Стрелков, который тогда командовал вооруженными формированиями Донбасса, утверждал, что Ярославский завод дизельной аппаратуры, принадлежащий Олегу Дерипаске, поставляет комплектующие для производства танков Харьковскому заводу имени Малышева.
        Оборонные предприятия Украины продолжают регулярно закупать у России лопасти для вертолетов Ми-8, это следует из конкурсной документации по поставке запчастей для украинских вертолетов.
        Речь идет о соглашении, которое 19 февраля «Конотопский авиаремонтный завод „Авиакон“ (входит в »Укроборонпром») заключил с ООО «Трейд АГ». Контракт на 10,06 млн гривен (более 380 тыс. долларов) касается поставки запасных частей для вертолетов, сообщает военный эксперт Диана Михайлова в своем блоге.
        В Конотоп до 23 апреля должны поставить четыре комплекта рулевого винта 246-3925-00 первой категории ТУ246-3925-00. Договор и отчет о его заключении не опубликован, но такие комплекты из трех лопастей для вертолетов Ми-8МТВ/-24П производит только государственное АО «Московский машиностроительный завод „Вперед“, отмечает эксперт. Стоимость комплекта — 93 тыс. 182 доллара.
        При этом в октябре и августе прошлого года „Авиакон“ уже покупал у этой фирмы комплекты лопастей для вертолетов, причем на 9% и на 20% дешевле.
        Такие же лопасти в сентябре 2017 года ввозились компанией из ОАЭ Windrose FZE для ООО „Трейд АГ“. Последняя компания управляется киевлянином Андреем Марковским, который также является соучредителем ООО „Укравиазапчастина“. Его партнер по этой компании — россиянин Олег Меньшенин, который владеет российскими ООО „Ми Сервис“ и ООО „СМЛАвиа“.
        Леший1975
    3. solzh (Сергей) Сегодня, 11:35
      Переучивать не стоит, поздно, сейчас уже надо вырывать и уничтожать этот фашистский сорняк.
      solzh
      1. spektr9 Сегодня, 11:45
        Давно пора, а то сейчас почуют безнаказанность и везде подобное попрет
        spektr9
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:43
      Была сделана прививка 70 лет назад. Срок её действия истёк. Не стоит удивляться, что эпидемия началась и распространяется - нужно запасаться прививочными материалами и подготовкой "врачей".
      Yrec
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:31
    30 июня 1941 года
    Сдались уже через неделю войны ! Предатели !
    Uncle Lee
    1. Vard Сегодня, 11:35
      Не... предатели это те которые своих предали... а мы для них своими ни когда не были... Так что я что думаю... не всех после войны повесили... А зря!
      Vard
  3. Alexandr Romanov (Александр) Сегодня, 11:32
    По-моему это
    выставка призвана показать этапы героической борьбы УПА с "гитлеровским и сталинским тоталитарными режимам
    и это
    Акт, подписанный 30 июня 1941 года с гитлеровской Германией, не является актом подчинения Украины нацистам, потому что "независимость украинского государства позднее признали Румыния и Хорватия
    никак друг с другом несовместимы
    Alexandr Romanov
    1. cariperpaint Сегодня, 11:37
      А что у них там вообще совместимо?)))Владимир вон у них Украину крестил))) им же все равно что ее тупо не существовало) как то же это в голове умещается)
      cariperpaint
      1. Alexandr Romanov (Александр) Сегодня, 11:41
        Но тут вообще разрыв мозга - они для доказательства своей государственности ссылаются на то, что их признали сателлиты Германии, с которыми они же героически боролись. winked
        Alexandr Romanov
        1. cariperpaint Сегодня, 11:49
          При этом во время этой борьбы убитых противников и сотни не насчитали даже сами немцы. Страна которая полностью превратилась в такой своеобразный отдельный дурдом,в котором врачей даже нет. Все бегают,сбиваются в кучки,. Одни Наполеоны,другие еще кто то...жена хохлушка, вот тоже иногда как что завернет что глаза сами выкатываются,но ее я люблю хоть
          cariperpaint
        2. роман66 (роман) Сегодня, 11:56
          есть логика, есть женская логика, а есть хохлятская lol
          роман66
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:39
    Да не заигрывают там с националистами..Национализм, суть государственной политики.Кстати, в годы войны немцами были сформированы националистические воинские подразделения.И как-то особо руководители националистических организаций между собой общего языка не нашли.Каждый надеялся, что именно ему будет оказана помощь "Великой Германии"..., а остальных немцы загнобят...Ничего не напоминает сегодня?..Хозяин поменялся, с одного на другого.
    parusnik
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:44
    а также заключенному с гитлеровской Германией Акту о провозглашении Украинского государства
    Все же правильно говорят, что всякое дело необходимо доводить до конца. Не добили гитлеровских приспешников и палачей (ссылали на ДВ и в Сибирь сотнями), вот их воспитанники через три поколения и вылезли.
    rotmistr60
  6. Geonezis (Руслан) Сегодня, 11:50
    Надеюсь придет время когда всех этих сынов шухевичей и иже с ним будут ставить к стенке как в 45-ом.
    Geonezis
  7. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 11:54
    Сами собирают улики для своего суда.
    hhhhhhh
  8. Jerk Сегодня, 12:03
    Короче, все понятно - надо опять проводить денацификацию, как в Германии в 45-ом. Только ведь история повторяется всегда в виде фарса - в этот раз нациков никто не будет побеждать - просто огородят вольерой - а тех кто выживет будут лечить в дурдомах от навязчивых маний - величия, преследования и те-пе...
    Jerk
  9. Gato (Сергей) Сегодня, 12:04
    Ничего. Всех вычислим, и потом как в 1945. Бандеры, бойтесь
    Gato
    1. Gato (Сергей) Сегодня, 12:13

      Жрите сало. пока не поздно. Потом будет не до того
      Gato
      1. Gato (Сергей) Сегодня, 12:18
        Если кто не помнит - какая вонь стояла. Эти гадили в свои шаровапы
        Gato
  10. DeusExMachina Сегодня, 12:38
    Меня, почему-то, не покидает такое странное ощущение, что в будущем именно этот текст будет висеть табличкой над эшафотом для этих весёлых товарищей. А ещё выше будет табличка с надписью : "каждому - своё".
    DeusExMachina
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