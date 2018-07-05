В Киеве открыли выставку, посвященную УПА и договору с гитлеровской Германией

На Украине продолжают "заигрывать" с националистами. В Киевском Национальном музее истории Украины в торжественной обстановке прошла церемония открытия выставки «Борцы за украинское государство», посвященная 111-летию со дня рождения руководителя запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича, а также заключенному с гитлеровской Германией Акту о провозглашении Украинского государства.Организаторы выставки заявили, что на ней будут представлены «чудом уцелевшие раритеты» и будет раскрыта УПА «под необычным углом». Директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская рассказала, что выставка призвана показать этапы героической борьбы УПА с "гитлеровским и сталинским тоталитарными режимами", а присутствовавший на открытии сын Романа Шухевича - Юрий Шухевич, являющийся ярым националистом, призвал "посетить эту выставку, посвященную восстановлению украинской государственности".Помощник Шухевича попытался "сгладить" слова о "восстановлении украинской государственности", пояснив, что Акт, подписанный 30 июня 1941 года с гитлеровской Германией, не является актом подчинения Украины нацистам, потому что "независимость украинского государства позднее признали Румыния и Хорватия".Здесь необходимо пояснить, что речь идет об акте провозглашения Украинского государства, который подписали 30 июня 1941 года во Львове. В нем говорилось о создании государства, которое будет тесно сотрудничать с гитлеровской Германией, как и Украинская повстанческая армия.