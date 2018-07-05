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Минобороны начало развертывание автоматизированной системы «Акация-М»
Российское военное ведомство приступило к формированию автоматизированной системы управления войсками (АСУВ) «Акация-М», сообщают Известия.
До конца следующего года АСУВ должна появиться в каждой общевойсковой армии. Стоимость проекта – 21 млрд. рублей.
Сообщается, что «Акация-М» в режиме реального времени непрерывно собирает и анализирует данные о текущей обстановке: о действиях противника наземной, воздушной, помеховой ситуации. Также анализируются данные о готовности своих войск (наличие боеприпасов, ГСМ и пр.).
Обработанная информация выводится на электронную карту и дает возможность командующему в режиме реального времени принимать необходимые решения. Причем приказ может быть отдан любому подразделению – вплоть до отделения.
«Акация-М» взаимодействует с системами других видов и родов войск, а также обменивается информацией с Национальным центром управления обороной.
Как отмечают специалисты, АСУВ позволяет сократить цикл боевого управления более чем в 2 раза.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, система на практике реализует идею о синхронизации в режиме реального времени циклов разведки, планирования и поражения противника.
До конца следующего года АСУВ должна появиться в каждой общевойсковой армии. Стоимость проекта – 21 млрд. рублей.
Сообщается, что «Акация-М» в режиме реального времени непрерывно собирает и анализирует данные о текущей обстановке: о действиях противника наземной, воздушной, помеховой ситуации. Также анализируются данные о готовности своих войск (наличие боеприпасов, ГСМ и пр.).
Обработанная информация выводится на электронную карту и дает возможность командующему в режиме реального времени принимать необходимые решения. Причем приказ может быть отдан любому подразделению – вплоть до отделения.
«Акация-М» взаимодействует с системами других видов и родов войск, а также обменивается информацией с Национальным центром управления обороной.
Как отмечают специалисты, АСУВ позволяет сократить цикл боевого управления более чем в 2 раза.
По словам военного эксперта Виктора Мураховского, система на практике реализует идею о синхронизации в режиме реального времени циклов разведки, планирования и поражения противника.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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