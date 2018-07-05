12:45 05 июля
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Минобороны начало развертывание автоматизированной системы «Акация-М»

Российское военное ведомство приступило к формированию автоматизированной системы управления войсками (АСУВ) «Акация-М», сообщают Известия.



До конца следующего года АСУВ должна появиться в каждой общевойсковой армии. Стоимость проекта – 21 млрд. рублей.


Сообщается, что «Акация-М» в режиме реального времени непрерывно собирает и анализирует данные о текущей обстановке: о действиях противника наземной, воздушной, помеховой ситуации. Также анализируются данные о готовности своих войск (наличие боеприпасов, ГСМ и пр.).

Обработанная информация выводится на электронную карту и дает возможность командующему в режиме реального времени принимать необходимые решения. Причем приказ может быть отдан любому подразделению – вплоть до отделения.

«Акация-М» взаимодействует с системами других видов и родов войск, а также обменивается информацией с Национальным центром управления обороной.

Как отмечают специалисты, АСУВ позволяет сократить цикл боевого управления более чем в 2 раза.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, система на практике реализует идею о синхронизации в режиме реального времени циклов разведки, планирования и поражения противника.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Грибок (Витёк) Сегодня, 11:40
    Военные части надо перевооружать на новые системы.
    Грибок
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 11:58
      Ты че ноешь все время?
      Донской
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:05
        Тебе в темы про пенсии. Там ноют.
        Грибок
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:20
          Там не ноют, а воют от безнадеги, обмана и грабежа.
          Донской
          1. venik (Владимир) Сегодня, 12:34
            Цитата: Донской
            Там не ноют, а воют от безнадеги, обмана и грабежа.

            ==========
            Ну тогда - приезжайте К НАМ - на/в Украину!!!!!
            Вот ТОГДА и УЗНАЕТЕ, "ЧТО такое "БЕДСТВОВАТЬ"!!!!! А то сейчас - вы напоминаете мою тёщю! Которая всё время "ноет" КАК ей в Краснодарском Крае тяжко живётся.......
            Когда жена начинает ей объяснять, КАК мы живём в/на Украине - начинается "хлопанье ластами" (типа "А КАК же вы ТАМ живете???)
            На что жена обычно отвечает:"Мы - НЕ ЖИВЁМ!!! Мы "ПЫТАЕМСЯ ВЫЖИТЬ!!!!!"
            venik
      2. VO3A (Андрей) Сегодня, 12:09
        Очередная пустышка !!! По-моему в нашей армии не понимают, что такое современная война с использованием информационных технологий и как она ведётся....Всё происходящее напоминает ТЕАТР АБСУРДА и можно было бы посмеяться, но почему-то не хочется....Последствия могут быть плохие...Нет не для тех , для меня, кто смеётся , а для всей России...Грустно и больно, что зря теряются большие деньги, а главное время из-за этих дебилоидов, которые управляют армией и готовят её к катастрофе...
        Возникает только один вопрос: Как можно воевать в реальном времени, и какие затраты , в том числе и вычислительной техники, нужны для руководства в этом неверном направлении ? Они будут делать вид , что сокращают время принятия решения и реагирования "на" и " в разы", а требования современной войны - делать всё это в реальном времени...Когда это поймут эти бараны ?
        VO3A
        1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 12:39
          Очередная пустышка !!! По-моему в нашей армии не понимают, что такое современная война с использованием информационных технологий и как она ведётся...
          Так объясните нам убогим что такое современная война ,как нужно воевать,какие системы нужно внедрять ???? Вы сами хоть каким то боком к Армии относитесь,или очередной диванный эксперт?
          72jora72
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:41
    Хорошая будет штука, если будет работать. А то у нас всегда хотят, как лучше.
    Yrec
  3. BlackMokona Сегодня, 11:42
    Ждём наплыва экспертов рассказывающих про всесильные РЭБ и ЭМП
    BlackMokona
    1. cariperpaint Сегодня, 11:44
      Да уж... Не дешевый апгрейт.. Хотя крайне необходимый.
      cariperpaint
  4. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 11:46
    Для обеспечения нормальной ситуационной осведомленности необходимы разведывательные дроны, передающие информацию в режиме реального времени. А с этим пока туго.
    Rostislav
  5. роман66 (роман) Сегодня, 12:00
    а прилетит что-нибудь тяжелое в акацию эту - и что? войска без управления? (с) " в бою сапог надежнее!"
    роман66
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:06
      Запасной вариант продуман.
      Грибок
  6. Igoresha (Igor) Сегодня, 12:10
    дайте фотку изнутри!
    Igoresha
  7. sib.ataman Сегодня, 12:20
    Такое впечатление, что здесь собрались одни враги народа! Ни одного умного слова не сказали, но зелёными слюнями и ис_праж_нениями вокруг всё заляпали! Фабрика по пернработке отходов что ли?
    sib.ataman
  8. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:26
    АСУ «Акация-М» - разработана концерном "Системпром".
    ЕСУ ТЗ - разработана концерном "Созвездие".
    «Андромеда-Д» - разработана "НИИ систем связи и управления".
    Понятно, что каждая компания будет доказывать, что их разработки самые-самые не смотря на то, что они дублируют друг друга. Но на все их потрачены бюджетные средства и каждая из этих конкурирующих разработок практически не стыкуется между собой, так как имеют разные базы данных, разное лингвистическое и геоинформационное обеспечение.
    Все эти АСУВ в той или иной степени имеют общий существенный недостаток это низкие возможности по интеграции с первичными автоматизированными комплексами разведки. Если в АСУ ИСУ ТЗ и Андромеда проблема с получением первичной информации о состоянии своих войск и положении противника решается, то для разработки Системпрома существуют только ручной ввод данных, не любят московские руководители Системпрома взаимодействовать со своими коллегами в Воронеже из концерна Созвездие.
    Еще 2009 году имел сомнительное "удовольствие" познакомится с коррупционными методами работы Системпрома при лоббировании сырых решений, разработанных студентами московских ВУЗов, которых они привлекают в качестве программистов. При этом ни одно из разработок Системпрома так и не прошло государственных испытаний.
    Vita VKO
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