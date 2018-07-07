Артиллерия. Крупный калибр. 2С7 "Пион" снаружи и внутри

Продолжая тему артиллерийского вооружения армии России, мы переходим к рассказу об орудии, которое сложно не увидеть на любой выставке, в любом музее или любой другой площадке, где оно выставлено. Орудие, которое может назвать родным очень малое количество артиллеристов.Как вы понимаете, речь идет об очередном цветке в букете артиллерийских систем, 203-мм самоходной пушке артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С7 "Пион". САУ 2С7 сегодня является одной из самых мощных полевых артсистем в мире.Если САУ 2С5 "Гиацинт" производит впечатление Бога войны, то САУ 2С7 "Пион" давит на чувства совсем по-другому. Кстати, точно так же воздействуют на наши чувства почти все орудия повышенной мощности. Правильнее будет все-таки другое определение — повышенного могущества!Эта система скорее карающий меч Бога. Меч, которому практически невозможно противостоять. Меч, от которого нельзя укрыться. Меч, несущий неотвратимое наказание.Рассказ об этой системе необходимо начать издалека. Со времен правления Н. С. Хрущева. Многие артиллеристы до сих пор с нехорошим чувством вспоминают этого генерального секретаря ЦК КПСС. Человек, который решил "убить Бога", убить ствольную артиллерию. Война, по Хрущеву, это обмен ядерными ударами с помощью ракет и бомбардировщиков.Но, несмотря на такую точку зрения руководства страны, в армейской среде понимали, что глобальный конфликт приведет к уничтожению планеты как таковой. Применять ядерное оружие огромной мощности глупо. Потому современные войны уже не будут такими глобальными, как Вторая мировая. Они превратятся в череду локальных конфликтов.Но и отказываться от ядерного оружия глупо. То, что невозможно достичь огромными калибрами и огромным количеством ВВ в боеприпасе, можно достигнуть применением ядерного заряда и ракетных снарядов. Не зря мощность ЯО в тротиловом эквиваленте измеряются в килотоннах. В тысячах тонн!Разговоры о необходимости создания орудий, способных вести огонь снарядами с "ядерной начинкой", открыто начались в середине 60-х годов. Это утверждение касается не только Советского Союза, но и его антипода — США. Военные теоретики обеих стран пришли к одинаковому выводу примерно в одно и то же время.Таким образом, вторая половина 60-х годов характеризуется разработкой сразу нескольких артиллерийских систем, способных наносить удар по противнику ядерными боеприпасами малой мощности. В армии требовался "новый старый" носитель ЯО.В 1967 году вышел приказ Министерства оборонной промышленности СССР о начале разработки самоходной артиллерийской установки большой мощности. Основным требованием была дальность стрельбы и возможность применения ядерного заряда малой мощности. В остальном ограничений конструкторам поставлено не было. Главное — дальность не менее 25 км для обычного ОФС.НИР по определению облика и базовых ТТХ самоходного орудия особой мощности начата по приказу Министерства оборонной промышленности СССР №801 от 16 декабря 1967 г. По заданию ГРАУ Артиллерийская академия имени М. И. Калинина осуществляла выбор калибра установки: были рассмотрены 210-мм пушка С-72, 180-мм пушка С-23 и 180-мм береговая пушка МУ-1.По заключению академии, наиболее подходящим было признано баллистическое решение 210-мм пушки С-72. Однако, несмотря на это, завод «Баррикады» для обеспечения преемственности технологий изготовления уже разработанных орудий Б-4 и Б-4М, предложил уменьшить калибр с 210 до 203 мм. Предложение было одобрено ГРАУ.Одновременно велись работы и по подбору шасси и компоновочной схемы для будущей тяжелой САУ:— вариант шасси многоцелевого тягача МТ-Т, выполненного на базе танка Т-64А — «Объект 429А»;— вариант шасси на базе тяжёлого танка Т-10 — «Объект 216.сп1»;В связи с тем, что предполагалась открытая установка орудия, а также из-за высокой силы сопротивления откату (135 т) имеющиеся шасси не подходили для САУ. Поэтому было принято решение разрабатывать новую ходовую часть с максимально возможной унификацией по узлам с имевшимися на вооружении СССР танками.В итоге министерство приняло соломоново решение. В 1969 г. головным разработчиком "Пиона" стал кировский завод. Созданием же артиллерийской составляющей занялись конструкторы "Баррикад".Требования к новой САУ были достаточно жесткие. Безрикошетная дальность стрельбы 8,5—35 км (для ОФС). САУ должна быть достаточно мобильной. Но главное, система должна стрелять снарядом 3ВБ2! Эта маркировка была присвоена снаряду с ядерной боевой частью. Т.е. изначально конструкторы получили задание создать "ядерную пушку".Главным конструктором шасси стал Н. С. Попов.Главным конструктором 203-мм орудия 2А44 стал Г. И. Сергеев.Чтобы закрыть тему ядерного боеприпаса, необходимо забежать вперед. "Пион" действительно стрелял снарядом 3БВ2! Разработанным в 1977 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической физики специально для САУ 2С7.Точнее, стреляло стационарное орудие со стволом от пушки 2С7. Но это было всего лишь один раз. Поэтому говорить о стабильной стрельбе на основе испытаний мы не можем. Один выстрел в условиях полигона. Но будет ли необходим второй в боевой обстановке? Учитывая мощность заряда в 2 килотонны…В период с 1973 по 1974 годы два опытных образца САУ 2С7 были изготовлены и направлены на испытания. Первый образец проходил ходовые испытания на полигоне Струги Красные. Второй образец проходил испытания стрельбой, однако выполнить требования по дальности стрельбы не смог. Проблема была решена подбором оптимального состава порохового заряда и типа выстрела.В 1975 г. новая САУ была принята на вооружение, и уже со следующего года стала выпускаться серийно и поступать в артиллерийские бригады особой мощности. 2С7 «Пион» предназначена для подавления и ликвидации средств ядерного нападения (СЯН), артиллерии, минометов, техники, тылов, пунктов управления войсками, живой силы противника.Перейдем непосредственно к самой САУ. Тем более что она действительно интересна даже для неспециалиста.САУ «Пион» выполнена по безбашенной схеме с открытой установкой орудия в кормовой части корпуса. На марше все члены экипажа размещены в корпусе САУ.Корпус разделён на четыре отделения. В передней части находится отделение управления с местом командира, механика-водителя и место для одного из членов расчёта.За отделением управления находится моторно-трансмиссионный отсек с двигателем.За моторно-трансмиссионным отсеком находится отделение расчёта, в котором расположены укладки со снарядами, место наводчика по-походному и места для 3 (в модернизированном варианте 2) членов расчёта.В кормовом отделении находится откидная плита-сошник и орудие САУ.Корпус 2С7 выполнен из двухслойной противопульной брони с толщиной наружных листов 13 мм, а внутренних — 8 мм.Расчёт, находящийся внутри САУ, защищён от последствий применения оружия массового поражения. Корпус ослабляет действие проникающей радиации в три раза.Заряжание главного орудия при работе САУ осуществляется с грунта или с грузовика с помощью специального подъёмного механизма, установленного на платформе, с правой стороны относительно основного орудия. Заряжающий при этом находится слева от орудия, управляя процессом с помощью пульта управления.По традиции особое внимание уделим орудию. Нарезная пушка 2А44 разработки ОКБ-3 (КБ завода "Баррикады").Ствол орудия представляет собой свободную трубу, соединённую с казёнником. В казённике расположен поршневой затвор. Ствол орудия и противооткатные устройства размещаются в люльке качающейся части.Качающаяся часть закреплена на верхнем станке, который установлен на оси и закреплён намётками.Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката и двух пневматических накатников, расположенных симметрично относительно канала ствола. Такая схема противооткатных устройств позволяет надёжно удерживать откатные части орудия в крайнем положении до производства выстрела при любых углах вертикального наведения орудия.Длина отката при выстреле достигает 1400 мм.Подъёмный и поворотный механизмы секторного типа обеспечивают наведение орудия в диапазоне углов от 0 до +60° по вертикали и от −15 до +15° по горизонту.Наведение может осуществляться как гидравлическими приводами, питающимися от насосной станции САУ 2С7, так и с помощью ручных приводов.Пневматический уравновешивающий механизм служит для компенсации момента неуравновешенности качающейся части орудия.Для облегчения работы членов расчёта САУ оборудована механизмом заряжания, обеспечивающим подачу выстрелов на линию заряжания и досылку их в камору орудия.Откидная опорная плита, размещённая в корме корпуса, передаёт усилия выстрела на грунт, обеспечивая большую устойчивость САУ. На заряде № 3 «Пион» мог вести стрельбу прямой наводкой без установки сошника.Возимый боекомплект самоходной пушки «Пион» составляет 4 выстрела (для модернизированного варианта 8), в приданной к САУ транспортной машине перевозится основной боекомплект из 40 выстрелов.Как и любая система, САУ "Пион" постоянно модернизировалась. Появление новых технических решений, новых технологий производства, новых материалов приводит к совершенствованию орудий и САУ в целом."Продолжением" САУ 2С7 "Пион" стала САУ 2С7М "Малка". Это не другое орудие. Это именно модернизация "Пиона". Изменениям подверглись двигатель и ходовая часть. Испытания начаты в феврале 1985 г.Для приёма и отображения информации с машины старшего офицера батареи места наводчика и командира были оборудованы цифровыми индикаторами с автоматическим приёмом данных, что позволило сократить время перевода машины из походного в боевое положение и обратно.Благодаря изменённой конструкции укладок возимый боекомплект был увеличен до 8 выстрелов.Новый механизм заряжания позволил осуществлять заряжание орудия при любых углах вертикальной прокачки. Таким образом скорострельность была увеличена в 1,6 раза (до 2,5 выстрелов в минуту), а режим огня — в 1,25 раза.Для слежения за важными подсистемами в САУ была установлена аппаратура регламентного контроля, осуществлявшая непрерывный мониторинг узлов вооружения, двигателя, гидросистемы и энергоагрегатов.Серийное производство начато в 1986 г.Наверное, стоит рассказать ещё об одном варианте орудия 2А44. Варианте, который специально разрабатывался для ВМФ. И который не был реализован лишь из-за принципиальной позиции флотских начальников по крупному калибру как таковому."Пион-М" — проект корабельной артиллерийской установки, разрабатывался на базе пушки 2А44 в конце 1970-х годов. Масса артиллерийской установки без боекомплекта составила 65-70 тонн. Боекомплект должен был составлять 75 выстрелов, а скорострельность до 1,5 выстрелов в минуту. Артиллерийскую установку «Пион-М» предполагалось устанавливать на корабли проекта 956 типа "Современный".Сегодня рассуждать о правильности данного решения руководства флота глупо. Можно только высказать собственное мнение. Как нам кажется, адмиралы зря "утопили" "Пион-М". Очень недальновидно было акцентировать всё внимание на ракетах. Время показало, что в некоторых случаях высокотехнологичное вооружение более уязвимо, чем старый добрый снаряд. Ему совершенно наплевать на вражеские РЭБ и прочие технические новшества.Основные ТТХ САУ 2А7 «Пион»:Масса, т: 46,5Калибр орудия, мм: 203,2Углы наведения:— по вертикали: 0-60°— по горизонтали: 15°Максимальная дальность стрельбы, м: 37 500Минимальная дальность стрельбы, м: 8 400Масса осколочно-фугасного снаряда, кг: 110Скорострельность, выстр./мин: до 2,5Возимый боекомплект, выстр: 4Типы снарядов: фугасный, осколочно-фугасный, специальныйВремя перевода из походного положения в боевое, мин: 5Расчет, чел: 6Мощность двигателя, л.с: 780Максимальная скорость хода, км/ч: 51Запас хода по шоссе, км: 500На вооружении Российской Армии сегодня находится 327 единиц САУ "Пион" и "Малка". Однако большая часть из них (до 300) на хранении.За время эксплуатации в Советской Армии самоходные пушки «Пион» ни разу не применялись ни в одном вооружённом конфликте. После подписания Договора об обычных вооружённых силах в Европе все самоходные пушки «Пион» и «Малка» были выведены из состава европейских округов и передислоцированы в Сибирский и Дальневосточный военные округа.Единственным известным эпизодом боевого применения САУ 2С7 является война в Южной Осетии, где грузинской стороной конфликта использовалась батарея из шести САУ 2С7. При отступлении грузинские войска потеряли все шесть САУ 2С7 в районе Гори. Одна из установок была захвачена в качестве трофея российскими войсками, остальные — уничтожены.Существуют свидетельства присутствия «Пионов» в зоне вооружённого конфликта на востоке Украины в составе ВСУ, достоверных сведений о применении пока нет.Авторы от души благодарят всех истинных поклонников артиллерии. Еще раз: до новых встреч!